Только самовывоз. Почему звезды ЦСКА не раскрываются в Европе

Московские армейцы уже давно избрали модель клуба-донора, живущего за счет продаж воспитанных игроков, некогда купленных за небольшие деньги. Выгодно продать, а главное, в лучший момент, – целое искусство. Армейцы отдают лидеров, но редко на них потом проявляется знак качества. Даже самые классные игроки не способны заиграть в чемпионатах топ-5. Последний пример – Ахмед Муса, вернувшийся этой зимой обратно в Москву.

МИЛОШ КРАСИЧ

Предыстория. Восемнадцатилетний серб был куплен у «Войводины» за 2,25 млн евро и закрепился в ЦСКА далеко не сразу. Первое время юноша привыкал к жизни в Москве. Адаптацию ускорили другие армейские представители Балкан — Ивица Олич и Элвер Рахимич. На поле Красич рассматривался как потенциальный сменщик Ролана Гусева, но в «золотом» для армейцев сезоне-2004–2005 весь правый край в одиночку вспахивал Чиди Одиа. Валерий Газзаев пробовал Милоша и на левом фланге, где тогда закрепился Юрий Жирков, но идея не получила будущего развития. Красич набрал мускулатуру и распустил белокурые волосы. Наладилась и игра вингера. Редкий защитник мог догнать Красича, а помимо взрывной скорости серб эффективно обводил оппонентов один в один. Четыре гола в успешной для ЦСКА ЛЧ-2009/10 и достойное выступление на ЧМ-2010 в ЮАР вывезли Милоша в Турин.

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Переговоры шли непросто, и более прогнозируемым вариантом переезда была «Бавария» с Ивицей Оличем. Спортивный директор «Юве» Джузеппе Маротта настаивал на переходе за 13 млн евро и заявлял, что в выборе между Красичем и Джеко клуб отдает предпочтение последнему. ЦСКА поступил хитро и на предстоящую игру квалификации ЛЕ против «Анортосиса» внес серба в заявку на матч, но на поле не выпустил. Зато подобный ход заставил итальянцев засуетиться и согласиться на условия в 15 млн евро.

Почему не получилось. При Луиджи Дель Нери «старая синьора» выстраивалась по классической схеме 4+4+2 с двумя опорниками. Милош с ходу занял позицию правого вингера и за первые три матча сделал три ассиста на атакующий дуэт Квальярелла — Дель Пьеро, а затем в игре против «Катании» показал, как и сам умеет забивать, оформив хет-трик. Ранее сербу удавалось такое проворачивать только против подмосковных «Химок». Красич стал настоящим плеймейкером, а его лидерские качества отмечали все: от тренера до таких легендарных ветеранов, как Дель Пьеро или Буффон. Даже основной конкурент Милоша – Симоне Пепе признал капитуляцию, заявив, что серб достойнее основы. Белокурый вингер закончил сезон с 9 голами и 9 ассистами и удостоился сравнения с Павлом Недведом не только по схожим прическам, но и по потенциалу.

Все изменилось, когда в клубе объявили о назначении главным тренером Антонио Конте. Специалист взялся перестраивать оборону туринцев и требовал от Милоша отрабатывать сзади не меньше, чем в атаке. В отличие от Симоне Пепе, серб этому был не обучен. «Юве» перестроился на схему 4+3+3, где главному открытию прошлого сезона места не нашлось. Зимой он мог получить практику в аренде у «Зенита», но решил биться за место в составе «старой синьоры» до конца и за оставшиеся 20 туров сыграл 19 минут. И ведь к Конте не придраться. Его клуб вернул себе впервые за шесть лет чемпионство, не проиграв ни в одном матче лиги, а Красич был продан в «Фенербахче» и испытал на себе все тяготы турецкого рабства.

СЕЙДУ ДУМБИЯ

Предыстория. Одна из первых, и самых удачных, находок главы скаутской службы ЦСКА Антона Евменова — Сейду Думбия. Еще до приезда в Россию ивуариец поиграл в двух японских клубах, а к армейцам ехал из швейцарского «Янг Бойз» в статусе лучшего бомбардира лиги. Трансфер был подтвержден в январе 2010 года, но по договоренности сторон в Москву Сейду должен был прилететь только летом. Думбия очень переживал и вечерами смотрел официальный сайт ЦСКА. Оттуда он понял три вещи: первая — что подружится с другим африканцем, Чиди Одиа, вторая – что армейцы – постоянные участники еврокубков и третья — что у Леонида Слуцкого очень милое и приветливое лицо.

Сейду Думбия: «Спасать никогда никого не приходилось, но помогаю людям»

Сейду не затерялся на фоне Вагнера Лава и уж тем более оказался более полезен, чем Томаш Нецид. Пока любимый бразилец поклонников ЦСКА тосковал по родине, ивуарийцу приходилось тянуть на себе команду в атаке, потому в случае травмы африканца у армейцев начинались спады и проблемы с созиданием. Сейду дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2011–2012, 2013–2014) и дважды — футболистом года по версии еженедельника «Футбол» (2011, 2014). Наколотив за 150 матчей 95 мячей, зимой 2015 года Думбия перешел в «Рому».

Почему не получилось. Изначально римляне рассчитывали на аренду с выплатой 2 млн евро, затем речь шла об аренде с правом выкупа за 15 млн евро, но в ЦСКА захотели пощупать деньги сразу и технично довели сделку до итога.

На тот момент ситуация с атакой «Ромы» была такова, что Думбия оказался единственным чистым форвардом в составе. Маттиа Дестро сослали в «Милан», а Марко Боррьелло никак не мог набрать форму и откровенно не нравился главному тренеру «Ромы» Руди Гарсии. Ческо Тотти сборки последних лет был наиболее эффективным в подыгрыше. Сейду не отметился результативным действием ни в одной из первых семи игр и присел в запас, проиграв место – страшно представить – Виктору Ибарбо.

Сейду мог бы ссылаться на разные причины. Первая из них — отсутствие отдыха. После ЦСКА ивуариец отправился на Кубок Африки, а затем с ходу вклинился в итальянский чемпионат. На фоне усталости у ивуарийца обострилась уже хроническая боль в области спины, из-за чего он пропустил несколько важных игр, в том числе и против «Ювентуса».

Дело может быть и в неудачной для Сейду схеме. Ведь в 4+3+3 «Ромы» не было ярко выраженного плеймейкера, способного стягивать часть защиты на себя и раздавать мячи. Но главное, что в Италии никто не собирался нянчиться с форвардом, как это делали в Москве, а потому Сейду попросту не хватило времени на адаптацию.

Уже через полгода ЦСКА провернул очередную хитрую сделку, вернув ивуарийца арендой с правом выкупа, но платить ожидаемо не стал. Армейские боссы окончательно испортили отношения с римскими, а Сейду был отозван в полугодовую аренду в «Ньюкасл». «Мы сделали даже больше, чем могли. Но позиция «Ромы» была сверхпринципиальной: куда угодно, только не в ЦСКА», — рассказывал гендиректор армейцев Роман Бабаев.

КЕЙСУКЕ ХОНДА

Предыстория. ЦСКА уже много лет отличается семейной атмосферой. Здесь создают все условия для роста и комфортной игры, отсюда никогда не вытекают слухи о внутрикомандных конфликтах. О чем говорить, если за последние 15 лет Игорь Акинфеев видел лица братьев Березуцких и Сергея Игнашевича чаще, чем кого-либо из родных. Из столичного клуба не торопятся уйти, и во многом это заслуга президента Евгения Гинера, внешне до сих пор напоминающего американского гангстера из 1930-х. Но если и есть игрок, с которым президент ЦСКА остался в нехороших отношениях, то это Кейсуке Хонда.

К капризам японца Евгений Гинер привыкал с первых дней знакомства. Кейсуке отказался от перехода из голландского «Венло» в московский клуб летом 2009 года – ждал предложения от ПСВ. Переговоры возобновились зимой, когда ЦСКА уже был в статусе участника плей-офф ЛЧ. И шли очень напряженно. Президент «старых добрых» Хай Верден требовал от армейцев 10 млн евро и даже через клуб сообщил об этом на официальном сайте команды. ЦСКА же оставил последнее слово за собой и назвал сумму в 6 млн евро. Голландцы сломались.

Свой трансфер японец окупил уже во второй по счету игре, когда забил в противостоянии с «Севильей» решающий гол со штрафного и вывел армейцев в четвертьфинал ЛЧ. Англоговорящие одноклубники отмечали, что Кейсуке очень любознательный и постоянно что-то спрашивает. Но с годами японец максимально отдалился, ограничил общение с партнерами до минимума, необходимого только на 90 минут матча. Хонда никогда не скрывал, что для него ЦСКА – только лишь трамплин для перехода в топ-клуб.

Тень самурая. Почему Кейсуке Хонда хочет сбежать из Италии

Почему не получилось. Летом 2013-го «Милан» начал переговоры с армейскими представителями и предложил 3 млн евро. ЦСКА интересовала сумма не меньше 5 млн. Хонда рвался в Италию. Он даже пошел на понижение зарплаты, лишь бы ускорить процесс перехода. Но в Москве оборвали дальнейшие переговоры. «Президент ЦСКА в отпуске», — услышал тогда Адриано Галлиани. Японец перешел в «Милан» в следующее трансферное окно, но уже в статусе свободного агента.

«Мы часто шли на снижение суммы трансфера ради имиджа клуба. Единственный игрок, которого я из принципа не продал, — это Хонда. Я не получил за него ни копейки из принципа. Почему? Он нас обманул. Сказал, что продлит контракт, но оказалось, что обещал это, чтобы ему было легче уйти в «Милан», — рассказывал потом Евгений Гинер.

В «Милане» Кейсуке взял лидерскую «десятку» и поначалу чувствовал себя комфортно в компании с Кака, Робиньо, Балотелли. А предыдущий обладатель той «десятки» Кларенс Зеедорф покровительствовал Хонде. Но как оказалось, японцу не хватило харизмы, чтобы стать системообразующим игроком в построении атак «россонери». В итальянской прессе неоднократно отмечали и другие очевидные проблемы Кейсуке: отсутствие скорости и долгое принятие решений. Если в РФПЛ японец мог подержать мяч под ногой, обзвонить весь Токио и затем вырезать точный пас, то в вязкой Серии А темп значительно выше, а защитники цепче.

Ни при 4+3+1+2 Синиши Михайловича, ни при 4+3+3 Филиппо Индзаги и Винченцо Монтеллы Кейсуке не смог влюбить в себя «Сан-Сиро», как влюблял «Арену Химки». Более того, отношения с тиффози «Милана» окончательно испортились после высказывания Хонды: «В Японии нет свиста с трибун. В Милане свистят слишком много. А еще иногда бросают поддерживать команду по ходу неудачных матчей. Я абсолютно не чувствую любви от болельщиков». С прошлого лета японец скрывается в мексиканской «Пачуке», но верит, что попадет на ЧМ-2018 в Россию – хотя бы для того, чтобы извиниться перед Гинером.

АХМЕД МУСА

Предыстория. Знаковые камбеки для армейского клуба уже не редкость. Но остаются возможными только среди избранных, таких как Вагнер Лав или Сейду Думбия. А вот теперь и для Ахмеда Мусы. Его возвращение в ЦСКА большинство болельщиков восприняло положительно, хотя в 2012-м, после его первого появления в армейском клубе, в нигерийца прилетело немало критики, в том числе и от партнеров.

Ахмеда Мусу заметили в Колумбии на молодежном ЧМ-2011, где тот выступал левым полузащитником. Оказалось, что нигериец принадлежал «Венло», с которым остались контакты. Сумма сделка составила вполне гуманные 5 млн евро.

Первые игры легкого нападающего пришлись на финальную часть переходного сезона-2011/12. Уже к этой стадии ЦСКА умудрился растерять 7-очковый отрыв от второго места и отдать лидерство «Зениту». Той весной ситуация только ухудшилась, армейцы спикировали на третье место, уступив «серебро» «Спартаку», а под расстрел фанатов за ужасную реализацию попал и юный нигериец.

Как птица учит птенца летать, так и Леонид Слуцкий по-родительски ставил на ноги и показывал Мусе правильное движение на поле. Итогом уроков стало то, что скоростной и легконогий Ахмед стал полноценным форвардом, хотя изначально числился игроком фланговым. К своей продаже он набрал за ЦСКА 168 матчей, в которых отличился 54 раза.

Alhamdulillah Am Back Home 🐴🐴🔴🔵💪💪 A post shared by Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) on Jan 30, 2018 at 2:06am PST

Почему не получилось. Ахмед попал в «Лестер» — дружную команду Клаудио Раньери, где к тому же были и другие нигерийцы: Джошуа Дебайо, Вилфред Ндиди и Келечи Ихеаначо. Поэтому с адаптацией больших проблем он не испытал. Ахмед рассматривался главным тренером как возможный сменщик Синдзи Окадзаки в связке с Джейми Варди. Но для форварда Муса удивительным образом наносил мало ударов. Хоть и умудрился из двух попыток реализовать обе в товарищеской игре против «Барселоны».

Клаудио Раньери быстро осознал, что нигериец будет полезнее на левом фланге. Его скорость легко раскрывалась в условиях даже АПЛ, но Ахмед попросту перешел не в свой клуб, не под свой стиль. Да еще и «Лестер» откровенно «барахлил» в АПЛ, с наглостью Старухи Шапокляк делал главному тренеру одну подлянку за другой, отправляя его на отдых. Ахмед проиграл конкуренцию и Марку Олбрайтону, и даже Леонардо Уллоа.

Если Крейг Шекспир еще позволял Ахмеду выходить на поле (четыре матча, 144 минуты в сумме), то при Клоде Пюэле нигериец уже отправился на тренировки с резервной командой.

Муса-мотор. Илья Казаков – об Ахмеде Мусе

Ахмед отказался переходить в «Халл» Леонида Слуцкого, этой зимой не рассматривал никакие варианты ухода из «Лестера», кроме одного. Если это будет предложение от родного ЦСКА. Английская сторона не стала противиться и разрешила армейцам вернуть скоростного форварда на полгода.

Исключение из правила: самый успешный легионер ЦСКА в Европе

Ивица Олич

«Гамбург» (2007–2009, 2015–2016) – 143 матча, 51 гол, 20 ассистов.

«Бавария» (2009–2012) – 80 матчей, 23 гола, 13 ассистов

— Чемпион Германии: 2009–2010

— Обладатель Кубка Германии: 2009–2010

— Обладатель Суперкубка Германии: 2010

— Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2009–2010, 2011–2012

«Вольфсбург» (2012–2014) – 94 матча, 33 гола, 15 ассистов

Русский сбыт. Как проявляли себя в Европе русские легионеры ЦСКА

Футболист Куда продан Сумма трансфера Статистика

Сергей Семак «ПСЖ» 2 млн евро (2005–2006) 30 матчей, 1 гол.

Юрий Жирков «Челси» 21 млн евро (2009–2011) 49 матчей, 1 гол, 11 ассистов.

Ивица Олич: «Франк Рибери перепрятывал вещи футболистов «Баварии» и иногда кидался мокрыми гетрами»

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press