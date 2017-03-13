Судные дни Премьер-лиги. К чему приведут скандалы с арбитрами

Чемпионат России уверенно въехал в череду судейских скандалов. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу умело раздувает костер ненависти к арбитрам и ищет спартаковский заговор. «Спартак» обижается, что ему еще ни разу не дали пробить пенальти, внизу турнирной таблицы свои разборки, и все это будет продолжаться вечно, покуда жив российский футбол.

Чем недоволен Луческу?

Так было всегда: когда «Шахтер» проигрывал чемпионат Украины, арбитры уже знали, кого Мирча Луческу назначит виноватым. В России ничего не изменилось, кроме названия команды. В 19-м туре главный тренер «Зенита» проиграл «Амкару», отстал от «Спартака» на 8 очков и поменял погоню за лидером на борьбу с ЦСКА за второе место в Лиге чемпионов. А заодно обвинил российский футбол в антизенитовском заговоре.

Луческу был недоволен двумя отмененными голами «Зенита» в ворота «Амкара»: в первом эпизоде мяч из чужих ворот зачем-то выбил защитник питерцев Нету, а арбитры не увидели, что он побывал за линией; во втором Дзюба пробил уже после свистка. Но у любителя футбольной конспирологии Луческу были и другие поводы искать в решениях судьи второе дно. Этот матч обслуживал Евгений Турбин. Определенную известность он получил в 2013 году. Тогда в игре «Зенита» с «Волгой» Турбин удалил Халка за два предупреждения (и вторая желтая была ошибочной), а потом еще зажег красную карточку перед Спаллетти. После этих подвигов судья три года не получал назначения на Премьер-лиги и вернулся из опалы только сейчас. В судейском мире, делая такое назначение на матч «Зенита», наверняка четко понимали, что все может закончиться скандалом.

При чем тут октябрьский матч со «Спартаком»?

«Все это началось после нашего матча со «Спартаком» и большого шума. Нас стали судить совсем по-другому», — бросил Мирча Луческу, и он не так уж и неправ. 2 октября 2016 года «Зенит» обыграл «Спартак» — 4:2. В этом матче в ворота москвичей было назначено два пенальти, а в ключевом эпизоде арбитр не увидел очевиднейший фол Кришито и не удалил итальянского защитника. В ответной атаке «Зенит» заработал второй пенальти и решил исход в свою пользу. А у судей началась совсем другая жизнь.

Через несколько дней после того скандального матча поста руководителя Департамента судейства лишился Валентин Иванов. Это было неожиданно: слухов о скором уходе Иванова до этого не было. Но, видимо, «Спартак» так был обижен, что другого пути уладить ситуацию не было. Какое-то время арбитрами руководил Алексей Николаев, но очень быстро главой судейского корпуса стал Андрей Будогосский — фигура известная в российском футболе. Какое-то время он служил в КГБ СССР, был офицером, но потом ушел в футбол.

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Что изменилось в судействе?

После назначения Будогосский сразу же дал несколько резких комментариев и прежде всего пообещал сделать судей профессионалами. Сейчас судейство матчей Премьер-лиги не является профессией — арбитры получают гонорар за каждый матч. Согласно предлагаемой Будогосским реформе футбольных арбитров собирались посадить на зарплату, а за хорошее судейство награждать премиями. Пока в прессе звучали такие суммы: 30 тысяч рублей – ежемесячная зарплата, 65 тысяч – ставка судьи в поле за матч, 50 тысяч — бонус за хорошую работу. Все вместе это больше, чем прежний гонорар за игру: 90 тысяч рублей.

Увеличены гонорары инспекторам матчей до 35 тысяч, за медицинское обследование судей зимой было заплачено 720 тысяч рублей, были закуплены 15 устройств для коммуникации арбитров. Но кто финансирует программу, нигде не сообщалось.

Судьи теперь помогают «Спартаку»?

В «Зените» уверены, что теперь арбитры с симпатией относятся к московскому «Спартаку». Один из самых больших судейских скандалов, не связанных с Санкт-Петербургом, все равно касается красно-белых. «Терек» был возмущен судейством его матча со «Спартаком» (0:1). Понадобились все дипломатические навыки, чтобы затушить конфликт.

Но пока у «Спартака» есть железное алиби: в этом чемпионате команда Карреры ни разу не пробивала пенальти. Между тем в чемпионате России каждый 10-й мяч забивается с 11-метровой отметки (из 307 голов — 32, статистика дана без учета матча «Локомотив» — «Краснодар»). Кроме «Спартака» с пенальти не забивали «Ростов» и «Томь». А у «Зенита», например, 6 голов с 11-метровой отметки, у «Локомотив» — 5, у ЦСКА, «Оренбурга», «Краснодара» — по 3.

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Чем все закончится?

Пока общественное мнение не на стороне «Зенита». Игра у команды Луческу настолько разбалансированна, что оправдать плохие результаты одними лишь судейскими решениями невозможно. Сейчас нужен скандал посерьезнее, чтобы стали возможны новые перестановки в судейском корпусе. Так что вся история с матчем «Амкар» — «Зенит» может свестись к спору, нужны ли Премьер-лиге видеосистемы фиксации гола, и дополнительным тратам.

С предложением установить такую аппаратуру на российских стадионах якобы собирается выступить гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов. Удовольствие будет не из дешевых. Оснащение одного стадиона подобной системой оценивается в 120–150 тысяч евро. То есть для восьми арен Премьер-лиги затея может обойтись в 1 млн евро.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев