Страна гаснущих звезд. Как Китай стал самым дорогим кладбищем футболистов

Витсель, Оскар, Тевес – список футбольных звезд китайской Суперлиги ослепляет. Количество миллионов, потраченных на их закупку и обеспечение контрактов, сводит с ума. Но скоро все закончится: футбольным клубам Китая могут запретить тратить сумасшедшие деньги на игроков и установят в Суперлиге потолок зарплат. Гигантская финансовая пирамида под названием «китайский футбол» схлопнется. И мир ничего не потеряет. Потому что почти все из звезд, кто поехал на край футбольного света за деньгами, угасли слишком быстро.

Голы за 14 млн евро каждый

Год назад Джексон Мартинес уезжал в Китай с трансферным рекордом всего азиатского футбола. «Атлетико» Мадрид содрал за него с «Гуанчжоу Эвергран» 42,5 млн евро. Годовая зарплата колумбийца составила 12,5 млн в год, и эта сумма вознесла его на 15-е место списка самых высокооплачиваемых игроков мира. Она же и похоронила форварда для мирового футбола. Мартинес уезжал в Китай, когда еще не успели остыть воспоминания о его голевых подвигах в «Порту». А теперь он – запасной в каком-то китайском клубе, о котором все знают только из-за психованной трансферной кампании. Кто знает парня по имени Гоа Линь? А ему, между прочим, 30 лет, он никогда не играл где-то еще кроме Китая, и это он прочно усадил 42-миллионного Мартинеса на скамейку. В китайской Суперлиге некогда наводивший ужас на соперников «Порту» колумбиец провел всего 10 матчей (большую часть не полностью) и забил в них 4 гола.

Сейчас вовсю обсуждается возможный отъезд Мартинеса из Китая. Якобы мексиканский «Тигрес» готов приютить у себя колумбийца. Если форвард решится зимой прервать свой сумасшедший контракт и сбежать из Азии, то получится, что каждый из его забитых мячей обойдется «Гуанчжоу» в 14 млн евро.

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Пелле, Жервинью и Халк

История Асамоа Гьяна не лучше. За тем исключением, что за него не платили таких трансферных сумм. Но зарплата у ганца в «Шанхай СИПГ» тоже была на уровне мировых топ-стандартов. Впрочем, 7 голов в 20 матчах не устроили его работодателей, и Гьяна с облегчением спихнули в аренду в ОАЭ. Очень может быть, что то же хотели бы сделать с Грациано Пелле в «Шаньдун Лунэн». Форвард сборной Италии, которым все так восхищались перед Евро-2016, в Китае не стал супербомбардиром: всего 5 голов в 11 матчах. И за что тогда ему платят 16 млн евро в год – загадка почище строительства Великой Китайской стены.

Тот самый Жервиньо, что реактивно носился по «Стадио Олимпико» в футболке «Ромы», в Китае получает 8 млн евро. Но после 18 матчей за «Хэбэй Чайна Форчун» у него всего 3 гола и 3 передачи. Лишь три игрока получали в этом году больше, чем Халк, – Роналду, Бэйл и Месси. Но с лета в Китае бразилец забил всего 5 мячей, и только травма, полученная почти сразу же после перехода из «Зенита» в «Шанхай», может оправдать форварда, который за эти деньги должен был рвать всю китайскую лигу в клочья. И так практически с каждым вторым громким трансфером китайской Суперлиги.

Кто тогда лучшие игроки Китая?

В китайской Суперлиге есть свой «Золотой мяч». Его вручают лучшему игроку сезона или года (что одно и то же, потому как чемпионат разыгрывается по системе «весна–осень»). С 2011 года лишь раз эту награда досталась не игроку «Гуанчжоу Эвергранд» — самого богатого клуба страны и бессменного чемпиона Суперлиги, которая была основана шесть лет назад. В 2011 году «Золотой мяч» получил бразилец Мурики, купленный «Ганчжоу» за 3,5 млн долларов. Следующим его обладателем стал румын Кристиан Дэнэлаче из «Цзянсу Сайнти». В 2013 году китайский «Золотой мяч» вернулся в «Гуанчжоу» — его получил аргентинец Дарио Конка, считающийся в Китае образцом забивного форварда. А потом лучшими игроками признавались два бразильца – Элексон и Рикардо Гуларт (дважды).

Эти двое и сейчас лучшие в Суперлиге по оценкам статистического ресурса WhoScored. Выше них только Паулинью все из того же «Ганчжоу». Двадцативосьмилетний бразильский полузащитник, выигрывавший Кубок конфедераций в 2013 году, — единственный известный игрок в списке топ-футболистов Китая. Зато в списке лучших вы найдете 30-летнего бразильца Иво (Оливио да Роса), который на родине не поднимался выше Серии В, а в Китае выбился в лучшие форварды чемпионата.

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В конце каждого сезона Суперлига проводит награждение лауреатов сезона. И там вы тоже найдете только одну знакомую фамилию. Лучшим тренером является Луис Фелипе Сколари, работающий с «Ганчжоу». Лучший бомбардир – Гуларт, самый популярный футболист – Чао Яндинг, открытие — Ли Сяомин, а лучший вратарь – Цзен Чэнг. И остается только гадать, кто эти звери, которые задвинули всех звезд, выкупленных за безумные миллионы.

Почему не покупают еще больше?

Возможно, дорогие игроки не могут быть в Китае лучшими, потому что вынуждены играть с партнерами ниже себя по классу. В Суперлиге действует лимит на легионеров «4+1» (те самые «+1» — это игроки из Азии). При этом в заявку на матч могут быть включены только четверо из них. Так что Европа пока может быть спокойной: лимит не даст Китаю скупить всех футболистов.

Кто все это смотрит?

Средняя посещаемость матчей китайской Суперлиги составляет порядка 24 тысяч зрителей, и это в два раза больше, чем ходят на футбол в России. Но для страны с самым большим населением в мире эти показатели не так уж велики. Самый популярный клуб, само собой, «Ганчжоу»: на него собирается в среднем 45 тысяч народу (при вместимости стадиона 58 тысяч). На втором месте – «Цзянсу» (44 тысячи), на третьем – «Пекин Гоань» (38 тысяч).

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Откуда деньги?

Это самый простой вопрос во всей истории с китайским футболом. Клубами владеют частные компании. «Гуанчжоу Эвергранд» принадлежит строительной корпорации «Эвергранд Груп» и самому большому интернет-магазину в мире «Алибаба». Команду «Чунцин Лифань» содержит автогигант «Лифан», клуб «Бейцзин Гуоань» финансирует инвестиционная компания CITIC GROUP.

Но, как и в России, в Китае любая частная компания всегда немного государственная. А председатель КНР Си Цзиньпин с детства влюблен в футбол. Так что в стране разработана целая программа, целью которой является сделать Китай футбольной державой. В ее рамках в стране должно быть к 2022 году 50 тысяч школ (в 2017 году – 20 тысяч), а чтобы спонсорам было интереснее вкладывать деньги, им обещали снизить налоги с 25 процентов до 3. Но если мотивация для строительства футбольной страны только в деньгах – вряд ли что-то получится. В России это знают лучше многих.

Текст: Константин Иванов

Фото: Global Look Press