Статуя из мрамора. Федерико Бернардески. Тот, благодаря кому «Ювентус» прошел «Атлетико»

В нынешней Лиге чемпионов стало трендом проваливать первые матчи и героически спасаться от вылета в ответных. Хет-трик Криштиану Роналду в ворота «Атлетико» протащил «Ювентус» в четвертьфинал, и теперь у португальца есть 1001-й повод гордиться собой. Но вряд ли бы поворот сюжетной линии случился без скромного итальянца Федерико Бернардески.

Сын каменщика

Федерико, как и большинство итальянцев, приучен любить искусство. Он родился в провинциальном городе Карраре, считающемся самым «мраморным» местом Италии. Еще восьмилетним школьником Бернардески осознал, что хочет играть в футбол, и, словно терпеливый скульптор, оттачивал собственную «статую» в профессиональном спорте.

Ключевой проблемой стало отсутствие в городе с населением меньшим, чем вместимость «Стадио Олимпико», футбольных академий. Семья нашла ближайшую в Понцано, принадлежавшую команде «Эмполи». Дорога от дома занимала 70 миль. Отец, каменщик, не мог возить сына на тренировки, поэтому это делала мама, работавшая параллельно в больнице. За час до конца уроков она забирала сына на маленьком опеле «Вектра», где его ждал слегка остывший обед, и направлялась на базу. Обычно домой Бернардески возвращался ближе к 11 вечера.

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Так продолжалось в течение двух лет, пока мать Федерико не получила приглашение для сына из академии «Фиорентины». Клуб в 2002-м объявил о прекращении существования из-за долгов, но благодаря Андреа Делла Валле вернул профессиональный статус и стартовал в Серии С2. После реинкарнации «фиалки» сделали упор на воспитании игроков и стали просматривать талантливых детей.

Большое сердце

По собственным воспоминаниям, Федерико был среди самых невысоких мальчиков своего возраста и в период естественного созревания, когда все в команде вытянулись, он выглядел чьим-то младшим братом. Побороть комплексы помогло то, что «Фиорентина» неожиданно быстро вернулась в Серию А, и регулярные выходы на поле рядом с Лукой Тони, Адрианом Муту, Себастьяном Фреем и другими игроками основы компенсировали недостаток веры в себя.

Но рост, если и был проблемой, то надуманной, (ведь сейчас он у Федерико – 185 см), а по-настоящему тяжело юноша перенес новость о кардиомегалии. Это состояние, при котором сердце больше нормального размера. Об отклонении 16-летний Бернардески узнал на медосмотре перед подписанием первого контракта.

Полузащитнику запретили тренироваться. Следующие шесть месяцев он жил в общежитии, по два-три раза в неделю приезжая на медобследования. Родители навещали сына нечасто, но при любой возможности. Федерико пришлось исключить из рациона все жирное, сладкое и кофеиносодержащее. Вскоре динамика показала положительные результаты, тинейджер вернулся к тренировкам и подписал контракт.

Попал в «десятку»

Бернардески раскрылся не сразу. До 20 лет его не подпускал к основному составу Делио Росси. Когда главным тренером назначили Винченцо Монтеллу, тот пригласил юношу на предсезонные сборы и позволил тренироваться с первой командой, но в старте все равно играли Хоакин или Хуан Куадрадо – нынешний партнер Федерико по «Ювентусу».

Поворотной стала аренда в «Кротоне», которая тогда рубилась в Серии В. Начинающий тренер Массимо Драго наглядно показал, каким эффективным (12 голов и 7 голевых передач за сезон) может быть Бернардески, если дать ему свободу на флангах. Во втором дивизионе полузащитник выступал и слева, и справа.

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Федерико осознавал, что отстает в развитии и при всех комплиментах вундеркиндом или не по возрасту одаренным игроком его уже не назовешь. Его характеризуют как скромного, но при этом уверенного в себе человека. До такой степени, что после первого полноценного сезона в составе «фиалок» он поменял свой 29-й номер на 10-й. Помогло то, что после Антоньони, Баджо и Руи Кошты последним «десятку» носил разваливающийся на ходу Аквилани.

Несмотря на лидерские амбиции, о намерении стать капитаном «Фиорентины» Бернардески не кричал. Перед его переходом в «Ювентус» в 2017 году капитаном выбрали Давиде Астори – партнера, ставшего другом Федерико. Они оба увлекались искусством. Бернардески вырос среди скульптур, а Астори планировал после окончания карьеры стать архитектором. Новость о смерти товарища стала личной трагедией для полузащитника. К уже набитой на правой руке молитве «Отче наш» на латыни он прибавил текст «Аве Мария» и номер «13», под которым играл капитан «Фиорентины».

Уроки эстетики

На другой руке у Бернардески — татуировка с культовой актрисой Одри Хепберн. Он с детства обожал фильмы с ее участием. Однажды в неформальном интервью игрока спросили: «Вы знаете, кто построил купол Дуомо во Флоренции?» В ответ Федерико не растерялся и назвал Филиппо Брунеллески. Вопрос неслучаен, ведь фамилией архитектора флорентийские тиффози называли полузащитника за его тягу к эстетике не только в повседневной жизни, но и на футбольном поле.

Едва ли Бернардески ставил цель выступать в одном составе с Криштиану Роналду, но еще в 2015-м он признавался, что португалец – его любимый игрок. В канун Рождества Федерико подарил КриРо его же портрет, изготовленный на заказ у Муррана Билли, чем потешил нарциссизм звездного партнера. Сейчас Бернардески высказывается так: «Мы все знаем уровень Роналду, лично я всегда считал его лучшим футболистом в мире. Всегда предпочитал Криштиану, а не Месси. Теперь я понял, что он еще и замечательный и скромный человек. Роналду – сильная личность, он способен влиять на команду».

В тени статуи

Но до приезда в Турин Роналду или после – Федерико за полтора сезона так и не завоевал лояльность Массимилиано Аллегри. Специалист закладывался на то, что Пауло Дибала — потенциально будущий обладатель «Золотых мячей». Смазливый аргентинец выходил в большинстве матчей «Юве», пока Бернардески приходилось созерцать экспонаты музея «Фиат» в Турине.

В этом сезоне к Аллегри пришло осознание, что инфантильный Дибала растворяется на фоне серьезных соперников так же быстро, как антипохмелин в стакане с водой. Но даже эффективность трудяги Бернардески на фланге не устраивала главного тренера. Осенью в сеть попало видео, на котором Аллегри срывается на Федерико во время матча Лиги чемпионов против «Янг Бойз». После одной из неудачных атак тренер «Юве» выкрикнул в адрес полузащитника: «Пасуй, нам нужны голы! Я сейчас заменю тебя, мы тут не «Фиорентина»!»

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В матче против «Атлетико» Бернардески не только сделал из трех точных навесов одну голевую передачу на Роналду, но и заработал для него пенальти. По ходу игры «мраморный» итальянец отыграл на трех позициях с двух краев, и этого сумасшедшего камбека без него просто не было бы.

Федерико несгибаем, невосприимчив к пренебрежению Аллегри и безумно трудолюбив. Даже в отсутствие постоянной практики он значительно подкачал тело, но при этом выдал самую большую скорость среди партнеров (34,17 км/час). Возможно, пока все сфокусированы на гениальности Роналду, скромный Бернардески затащит «Ювентус» на церемонию награждения Лиги чемпионов.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press