«Сталинца» на вас нет. Каким был первый стадион в Черкизово

Большая Черкизовская улица вот уже более 80 лет известна футбольным болельщикам. Здесь в 1935 году был возведен стадион «Сталинец», и почти все московские клубы превосходно знали этот адрес. ЦДКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив»… Болельщики этих команд гроздьями увешивали трамваи, деловито бегавшие от метро «Сокольники», а то и от Курского вокзала в Черкизово. Построенный там «Сталинец» считался вторым после «Динамо» стадионом Москвы, пусть сама улица и была тогда больше похожа на деревню, чем на город.

По обеим сторонам широкой Большой Черкизовской стояли деревянные избушки вперемежку с двухэтажными домиками, а по дороге проезжали редкие машины. Такую картину можно было наблюдать вплоть до конца 1960-х годов. И даже когда появился более-менее современный стадион «Локомотив», тот, что построили в 1966-м, он соседствовал с бревенчатыми серыми домишками, кажется, помнившими еще старинное село Черкизово.

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Что уж говорить про 1935 год, когда здесь возводили стадион «Сталинец». Строил его ЦК профсоюза Электромашиностроения, и место было выбрано неслучайно: восток Москвы, где немало заводов, но при этом есть парк и водоемы, казался лучшим местом для организации досуга рабочих. Разрабатывать проект доверили молодым архитекторам Г.Г. Вегману и А.Я. Васильеву, и поначалу они ударились в конструктивизм. Если посмотреть на сохранившиеся эскизы, то «Сталинец» должен был стать застывшей песней бетону и облицовочной плитке. Строгие аскетичные черты подчеркивали функциональность спортивного объекта: ничего лишнего, никаких украшений, все только самое необходимое и немножко тонких колонн.

Но в 1933 году этот проект завернули. Конструктивизм стремительно выходил из моды, его клеймили как буржуазный и чуждый советскому народу. А на улицы Москвы стремительно вырвался сталинский неоклассицизм. И архитекторы так же молниеносно перерисовали проект.

Новый эскиз получился впечатляющим. Вот это уже было похоже на сооружение, достойное носить имя «Сталинец». Античные колонны, строгие «римские» галереи и сбегающий вниз, к арене, амфитеатр – лучшие декорации для атлантов советского государства. Арена выросла быстрее чем за год – в те времена не было много времени: надо было успеть построить коммунизм в сжатые сроки. Но секрет столь скорого строительства стадиона был прост: архитекторы не стали возводить трибуны. Свой амфитеатр на 15 тысяч зрителей они разместили в огромном земляном котловане. Его стены и были трибунами. А поверху шла та самая античная колоннада с барельефами и скульптурами новых атлантов. Здесь были VIP-места для элиты Советского Союза. А кроме того, сохранилась фотография, где видно, как между колоннами во время матча растянуты огромные портреты Ленина и Сталина – в те времена футболисты играли под строгим присмотром вождей.

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Изящное, хотя и распространенное в то время решение с земляными трибунами создавало некоторые проблемы. Все привыкли, что под рядами кресел скрываются обширные помещения, где обычно размещаются раздевалки. Так что архитекторам «Сталинца» в небольшом отдалении от стадиона пришлось проектировать специальные павильоны, где спортсмены могли бы как минимум переодеться. И футболистам перед матчем приходилось выходить на улицу, шагать несколько десятков метров, и только потом они попадали непосредственно на стадион.

Тот самый павильон, который помнит звезд романтического советского футбола 1930–1960-х, – единственное, что сохранилось от «Сталинца». Здание и сейчас стоит рядом со стадионом «Локомотив», прямо за Восточной трибуной. Его легко узнать по тем самым старомодным колоннам сталинского классицизма. А наверху можно разглядеть герб «Локомотива». Он был снят со старой базы футбольного клуба в Баковке и теперь достойно смотрится на фасаде самого исторического здания на территории спорткомплекса в Черкизове.

В «сталинском» павильоне сейчас размещаются финансовые службы «Локомотива». С периодичностью примерно раз в год-два заходят разговоры о том, чтобы снести устаревшее сооружение. Но, учитывая его историческую ценность, это было бы варварством. И так от очень интересного архитектурного проекта под названием «Стадион «Сталинец» мало что осталось. В 1966-м его почти полностью уничтожили, чтобы на этом месте возвести памятник другому времени – соцреализму 1970-х.

Авторы проекта: Денис Вдовин, Андрей Вдовин, Никита Котов, Олег Лыткин, Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, Максим Серегин

Архив: Алексей Беликов

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