«Спартак». Что не так. Почему чемпион страны проваливает старт сезона

Два очка в двух матчах против середняков Премьер-лиги. Уже четыре очка отставания от главного конкурента. Первая нулевая ничья при Массимо Каррере. Так титулы не защищают. Проблемы «Спартака» на старте сезона знает целая армия «Капитанов Очевидность». Но понимает ли кто в клубе, как их быстро решить, чтобы не было слишком поздно?

Проблема №1. Травма Романа Зобнина

Как решить: срочно найти замену

Каррера сам должен понять, как так получилось, что не самый звездный игрок оказался тем болтом, на котором держалась большая часть конструкции под названием «чемпионский «Спартак». Но Роман Зобнин после тяжелой травмы появится на поле только весной, и кто знает, насколько он будет похож на себя самого полугодовой давности. На скамейке не оказалось футболиста, способного решать те задачи, что решал Зобнин. А значит, остается только один путь – на трансферный рынок.

Марио Пашалич выглядел идеальной кандидатурой. Моторный двуногий box-to-box с умением пробить с хорошей дистанции, отличным процентом точности передач и опытом игры на всех позициях в центре поля. Возможна только аренда без права выкупа, но это и неплохо — можно ждать возвращения Зобнина. А для Пашалича аренда не проблема: у него были три командировки из «Челси» – в «Эльче», «Монако» и «Милан», и везде неплохая пресса. Рассказывают, Каррера уже несколько раз звонил хорвату, чтобы объяснить свою философию и дать понять, что Марио ему нужен. А также напомнить: впереди Лига чемпионов и отличный шанс проявить себя. Но что-то пошло не так. Теперь Пашалич не хочет ехать в Россию, а хочет играть в «Бетисе». Возможно, дело в том, что воспитанник «Хайдука» из курортного Сплита Пашалич всегда выбирал исключительно южные клубы. Москва – большой риск не адаптироваться.

Почему не делают: боятся ошибиться

Есть и другие варианты — например, Милан Бадель из «Фиорентины». Но «Спартак» боится перебрать легионеров. Со следующего сезона может действовать другой лимит – всего 10 иностранцев разрешено включить в заявку. А место «паспортиста» Зобнина совсем не хочется отдавать легионеру. Их и так довольно много в команде. После сезона может быть большая чистка.

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Проблема №2. Форма Глушакова

Как решить: увеличивать глубину состава

Капитан «Спартака», похоже, действительно не успел восстановиться после Кубка конфедераций. Проблема наверняка решится через пару недель, но пока команде нужна была скорая подмена со скамейки. Таким игроком мог стать Артем Тимофеев, но по матчу с «Уфой» нельзя сказать, что он в полной мере использовал свой шанс. Между тем ему 23 года — когда, как не сейчас, завоевывать место в составе. А если этого не случится, опять встанет вопрос: для чего нужен «Спартак-2», если он не способен воспитывать более-менее готовых игроков под основу.

Почему не делают: делают, но не получается

Похоже, нет четкой концепции «Спартака-2». Для чего он? Еще один инструмент для борьбы с финансовым «фейр-плей» или «кантера» с четкой задачей воспитывать молодежь для основы? А между тем «Спартак-2» существует с 2013 года. Пока ни одного основного игрока в главную команду он не дал.

Проблема №3. Нефарт Зе Луиша

Как решить: создать конкуренцию

Еще месяц назад казалось, что у «Спартака» хороший выбор форвардов. Но Адриано травмирован, у Зе мяч в ворота не идет, и команда остается без голов и побед. Без третьего ударного форварда для ротации, видимо, не обойтись.

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Почему не делают: дорого

Хороший форвард – штучный товар, а средних у самих хватает. Нельзя ворваться в «Краснодар», как в казино, и все деньги вывалить на Смолова. Но трансферы «Спартака» — больная тема этого лета. Рассказывают, Каррера очень нервничал в это межсезонье: дни шли, а новичков все не было. Он ждал крайнего защитника и психовал, он хотел нового нападающего и не понимал, почему нельзя решить вопрос быстро, он думал, что скоро появится новый игрок в центр поля, но уже два матча вынужден сам придумывать, как обновить состав.

Проблема №4. Истерика

Как решить: выигрывать

«Спартак» обречен всегда находиться в центре скандала. Это обратная сторона популярности. Очень долго клуб учился жить в постоянном стрессе, не приходить в ярость от критики, не впадать в панику от неудач. Сейчас у команды очередной стресс-тест, и пока еще не самый сложный. Если Каррера и боссы клуба пройдут его, сохранив лицо, сделав точечные трансферы и не наляпав ошибок, у «Спартака» будет шанс стать командой-династией.

Почему не делают: делают

Но получится ли, будет понятно к Лиге чемпионов.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»