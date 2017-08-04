Соло на ударных. Афиша сезона: чемпионат Франции-2017/18

Игра с мячом задает ритм и заставляет двигаться не меньше, чем зажигательная мелодия. Футбол во Франции имеет особый шарм. Здесь, на родине Мишеля Платини, Жоржа Бизе, Зинедина Зидана и Дэвида Гетта, играют сердцем, а победой дышат. С 5 августа по 19 мая пройдет крупнейший фестиваль под названием «Лига 1»: 20 исполнителей всех стилей и жанров сделают сезон ярче, а мы представляем это событие и приглашаем вас пристальнее за ним следить.

Главная сцена: Хедлайнеры

«Монако», «ПСЖ», «Ницца»

«Монако» — это словно мальчиковая музыкальная группа. Но не та, что прогоняет попсу и пользуется популярностью исключительно среди школьниц с неокрепшей психикой. А та, что в прошлом сезоне влюбила в себя весь мир атакующим стилем и рядом харизматичных исполнителей. Скромный коллектив еще не так давно выступал в Лиге 2, а их менеджер Дмитрий Рыболовлев потратил немало средств, чтобы найти уже готовых звезд. А затем понял, что выгоднее формировать состав группы, проводя кастинг в собственной академии. Так в клубе получили всемирную известность Антони Марсьяль, Тома Лемар, Килиан Мбаппе, Валер Жермен, Тьемуэ Бакайоко и другие.

Но что часто губит и звезд футбола, и звезд музыки – это соблазны. Представителей талантливой и сверхперспективной команды Леонарду Жардима хотят одурманить контрактами с иррациональными суммами. Сохранить чемпионский состав – основная задача клуба. Княжество уже покинул Валер Жермен и неожиданно оказался в «Марселе»; Бернарду Силву купил «МанСити» за 50 млн евро; в тот же чемпионат отправился и Тьемуэ Бакайоко: защите «Челси» понадобилась новая опора.

Но монегаски пока смотрят за трансферным потоком без паники. Главное, что в первые дни лета им удалось договориться о продлении контракта с Леонарду Жардимом еще на три года. И сейчас португалец закладывает команду не на один сезон. «Монако» купил опытного вратаря Диего Бенальо, в защиту – молодых Жорди Гаспара из «Лиона» и Теренса Конголо из «Фейеноорда», а самой громкой сделкой стал переход полузащитника Юри Тилеманса из «Андерлехта» за 25 млн евро.

В Париже отошли от каталонского шока, Унаи Эмери набрался сил, а шейхи, кажется, избавились от комплекса недоверия к испанцу и готовы вкладывать в новую команду. «ПСЖ» покинул лидер и символ эпохи Нассера Аль-Хелаифи – Максвелл, а вместе с ним – вратарь Сальваторе Сиригу. Бразилец завершает карьеру в статусе самого титулованного игрока мира в истории клубного футбола (37 трофеев). А за позицию левого защитника в «ПСЖ» теперь будут «грызться» Левен Курзава и новичок парижан из «Реал Сосьедада» — Юри Берчиче.

Соотечественник Максвелла с итальянским паспортом Тиаго Мотта также планировал покинуть клуб. Сообщалось, что первые переговоры сорвались, а уход футболиста в статусе свободного агента неизбежен. Но главный тренер лично настоял на повторной встрече. Вскоре стало известно, что Мотта продлил контракт с вице-чемпионами Франции еще на один сезон. Это важно, учитывая лидерские функции Тиаго в раздевалке.

Клубу не хватает игрока харизмы Златана Ибрагимовича, но звездой неменьшего масштаба станет Неймар. Бразильский сайт Globo Esporte прогремел с мощным эксклюзивом о том, что звездный форвард «Барсы» уже договорился о переезде из Испании, а сумма трансфера составит беспрецедентные 222 млн евро. Шейхи настроены агрессивно в отношении каталонцев из-за возможного ухода Марко Верратти, а покупка Неймара – возможная контрмера. Заострил непростые отношения клубов бывший агент итальянца Донато Ди Кампли, заявивший, что его клиент – «узник «ПСЖ». Теперь с Верратти работает Мино Райола.

А пока фанаты могут радоваться преобретению Дани Алвеса, причем абсолютно бесплатно. Редкий случай, когда футболист, покинувший «Барселону», остается не только в тренде, но своей формой доказывает, что он один из лучших игроков мира. «ПСЖ» по-прежнему португалоговорящий, а его амбиции не ограничиваются исключительно национальными турнирами. Победа в Лиге чемпионов – мечта Унаи Эмери и требование владельцев «ПСЖ». Отвертеться не удастся.

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«Ницца» впервые за 40 лет финишировала в призовой тройке французского чемпионата, но команда и последние годы регулярно отбиралась в еврокубки – еще при Клоде Пюэле. Выступление в Лиге чемпионов – шанс для главного тренера Люсьена Фавра и его игроков на значительный шаг вперед как с точки зрения продвижения клуба, так и финансово. Предыдущий шаг был сделан еще в 2010-м, когда Францию объявили страной-организатором Евро-2016. Среди всех 10 заявленных на турнир стадионов домашняя арена «Ниццы» — «Альянц-Ривьера» оказалась самой дорогой (около 250 млн евро), но все расходы покрыли спонсоры и региональные власти. С ходу подросла и посещаемость. Если на «Стад дю Рей» ходило чуть более 10 тысяч болельщиков, то за последний сезон эта цифры удвоилась – 22 949 зрителей (8-й показатель в лиге). «Орлиное гнездо» стало по-настоящему родным, ведь здесь клуб не проигрывает в домашних матчах Лиги 1 (!) с февраля 2016 года.

Важно понимать, что гастрольный тур по Европе – возможное участие в Лиге чемпионов – может решительно сказаться на вокале – результатах команды. Главный приоритет руководства – сохранить костяк. Сильнейшая линия «Ниццы» — полузащита, где играет, возможно, самая «умная» тройка Лиги 1 Козьелло–Сери–Сиприен. «Орлы» не должны выпускать из своего гнезда и Алассана Плеа. До полученной травмы форвард был лучшим бомбардиром клуба с 11 мячами, а заменил его Марио Балотелли – самый эпатажный и одиозный представитель этого церковного хора. Он продлил контракт с «Ниццей» на год, при этом на меньших условиях. Итальянец по-прежнему магнетизирует скандалы, но Люсьен Фавр использует это свойство футболиста в качестве громоотвода для одноклубников Марио. Больше всех подпадает под риск покинуть клуб Далберт. За молодого защитника из Бразилии готов выложиться миланский «Интер». Усиление «орлят» пока ограничивается возвращением из аренды Муеза Хассена, покупкой Лис-Мелу из «Дижона» и Макенго из «Кана». Основные сделки затянутся до августа.

Сцена №2: Дискотека 2000-х

«Лион», «Марсель»

Их планы не менее амбициозны, а названия клубов – сложившийся за долгие годы бренд. Но как музыканты не имеют права «выкачивать» деньги из своих фанатов, гастролируя и исполняя композиции уровнем значительно ниже, чем 20–30 лет назад, так и именитые клубы не должны падать ниже определенной планки и позорить победные традиции. В эту категорию входят многие, но в особенности – «Лион» и «Марсель».

«Ткачи» в прошлом сезоне проиграли матч за Суперкубок, безвкусно вылетели на стадии 1/16 финала и из Кубка лиги, и из национального кубка, но при этом смотрелись неплохо. Команда едва не прошла в финал Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей «Аяксу» всего в один мяч. «Лион» — это когда вы забиваете пять голов в первом тайме, а затем пропускаете еще три-четыре, заставляя болельщиков биться в конвульсиях до финального свистка.

Непредсказуемость — отличительная черта команды и ее президента. Именно поэтому фанаты все еще не понимают, кем Жан-Мишель Олас заменит проданного в «Арсенал» за рекордные 53 млн евро Александра Лаказетта. Кроме того, руководство активно избавляется от ведущих футболистов: Корентена Толиссо купила «Бавария» за 41 млн евро, Максима Гоналона отдали «Роме», Жорди Гаспар усилил резерв «Монако», Кристоф Жалле ушел в «Ниццу», а Матье Вальбуэна отправился в Турцию. На имеющиеся почти 100 млн евро «ткачи» купили не впечатлившего ни Жозе Моуринью, ни Антонио Конте форварда «Челси» Бертрана Траоре. Последний сезон туарег выступал в составе «Аякса», где познакомился с защитником Кенни Тете, также новичком «Лиона». Кроме того, клуб подписал Ферлана Менди из «Гавра» и бразильца Марсело, но не из мадридского «Реала», а из «Бешикташа». Основная позиция по-прежнему не закрыта.

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Для «Марселя» прошлый сезон стал переходным. В клубе сменилось руководство: на место Маргариты Луи-Дрейфус пришел американский бизнесмен Фрэнк Маккорт. Свой проект он назвал просто: «Марсель – чемпион». Но чтобы ставить высокие задачи, нужны соответствующие исполнители. В прошедшем розыгрыше Лиги 1 «провансальцы» чередовали унылые ничьи с геройски вымученными победами и смотрелись очень блекло.

На общем фоне выделялись молодые Флориан Товен, раскрытый еще Марсело Бьелсой, а также Морган Сансон, сделавший 14 ассистов в прошлом сезоне. Клуб избавился от 31-летнего форварда Бафетимби Гомиса, а на его место приобрел Валера Жермена из «Монако». Глобально же трансферная политика «бело-голубых» напоминает концепцию московского «Локомотива». Маккорт вернул символ и капитана клуба — вратаря Стива Манданда после годичной командировки в «Кристал Пэлас», а также перехватил Адиля Рами из «Севильи» и Луиза Густаво из «Вольфсбурга». Руководству важно вернуть и лояльность болельщиков, но, в отличие от «железнодорожников», «Марсель» имеет самую многочисленную армию фанатов в стране. Осталось оправдать ресурс результатом, чтобы вновь зазвучать, как раньше.

Сцена №3: Восходящие звезды

«Бордо», «Лилль», «Сент-Этьен», «Нант»

Эти исполнители еще не достигли ни славы, ни больших побед, но в предстоящем сезоне к ним обязательно стоит приглядеться или даже прислушаться. Кто-то из них наверняка блеснет, а на следующий сезон уже придет на фестиваль в статусе хедлайнера.

Бордо – центр виноделия. Как хорошему эликсиру нужно настояться, так местной команде Жослена Гурвеннека необходимы время и опыт. Тренер зарекомендовал себя как специалист, закладывающийся на работу долгую и упорную. Его «Генгам» побеждал в Кубке Франции и вышел из тернистой Лиги 2, а сам Жослен признавался лучшим тренером дивизиона. Нынешний «Бордо» омолаживается, избавляясь от опытных игроков вроде вратаря Седрика Каррассо и форварда Жереми Менеза. «Жирондинцы» приобрели у «Зенита» Вукашина Йовановича, а также выкупили контракт Юссуфа Сабали из «ПСЖ». Куда важнее то, что клуб не планирует этим летом избавляться от атакующей тройки Камано–Лаборд–Малком. Благодаря победе «ПСЖ» в Кубке Франции это трио сможет заявить о себе в Лиге Европы.

Самый эксцентричный человек планеты возвращается в футбол. Новым тренером «Лилля» назначен Марсело Бьелса, футбольный Dr. Dre, или Тимберленд. Уже скоро он представит новых Джастина Тимберлейка и Нелли Фуртадо в гетрах и бутсах, а потому за «догами» следить будут не только все поклонники Лиги 1, но и скауты ведущих клубов мира. Понимая последствия прихода нового тренера, два ветерана «Лилля» — знакомый нам по «Локо» Марко Баша и Франк Берия завершили карьеры.

Во Францию приехал и другой известный специалист – Клаудио Раньери. Итальянцу пришлось столкнуться с запретом лиги на работу тренеров старше 65 лет. Клуб урегулировал вопрос, и теперь болельщики «Нанта» услышат классические итальянские мотивы с еще не забытыми куплетами группы Kasabian. Здесь, в отличие от Лилля, кардинально состав менять не собираются. Боссы «канареек» выпустили, словно из клетки, 20-летнего Амина Арита. Полузащитник не желал играть в родной стране и был продан «Шальке» за 8 млн евро.

Уж кого точно ожидает непростой сезон, так это «Сент-Этьен». Клуб покинул Кристоф Гальтье, работавший главным тренером «зеленых» последние 8 лет. Ему на смену пришел Оскар Гарсия – легенда «Барселоны» и в недавнем прошлом тренер «РБ Зальцбург». В Австрии за два сезона он выиграл все национальные трофеи. В «Сент-Этьене» ситуация сложнее: слабый по уровню состав, – но испанец прекрасно ладит с молодежью, а также уже поучаствовал в нескольких сделках для нового клуба. «Зеленые» подписали лучшего бомбардира «Дижона» Луа Дьони и Жоржиньо Интима из португальской «Ароки». Фигура тренера заставляет присмотреться к команде.

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Сцена №4: Обречены на провал

«Ренн», «Генгам», «Монпелье», «Тулуза»

Другие французские коллективы можно отнести к жанру indie. Далеко не всем по вкусу их стиль, а некоторых даже освистывают. Кристиан Гуркюфф почти полностью меняет состав «Ренна», как Константин Меладзе солисток «Виагры». «Генгам» должен научиться жить без лидера – защитника Марсала. А «Монпелье» – без своего вечного президента Луи Николлина. Он руководил «паладинами» 43 года, и теперь клуб перешел сыну. «Тулузе» же повезло, что агентом ее футболистов не является Мино Райола. Восемнадцатилетний Альбан Лафон уже бы закатил скандал и перешел в условный «ПСЖ», Исса Диоп – в «Марсель», а Анди Делор – в «Лион». А пока Паскалю Дюпра остается верить в свою молодежь.

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Сцена №5: Ноунейм

«Амьен»

«Амьен» — новое имя в истории Лиги 1. Если «Страсбур» становился чемпионом Франции, а «Труа» — частый представитель высшей лиги, то «жеребята» сыграют среди лучших впервые в 116-летней истории. Главное достижение клуба – выход в финал национального кубка в 2001 году. А спустя 13 лет команда с родины Эммануэля Макрона потеряла профессиональный статус. Болельщики писали петиции о спасении, топали ногами, и наконец клуб реформировался. Помогла сеть магазинов спортивных товаров Intersport. «Амьен» пробежался от третьего дивизиона до Лиги 1 всего за три года. Здесь когда-то начинал Мусса Соу, а теперь лидерами являются полузащитники Харрисон Манзала и Абубакар Камара. Дисциплина – философия, которую пропагандирует главный тренер Кристоф Пелиссьер, именно поэтому матчи «Амьена» обещают быть, что называется, на любителя, как и весь чемпионат Франции.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.