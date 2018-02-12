Шат-аут. Все, что нужно знать о переходе Олега Шатова из «Зенита» в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов до конца сезона уходит в «Краснодар». Пока что это главная трансферная сделка в российской Премьер-лиге этой зимы. Если у Шатова в Краснодаре все удастся, сборная России к чемпионату мира получит еще одного приличного полузащитника в отличной форме. Если нет — у нас будет еще одна история о загубленном способном игроке.

Условия сделки

Олег Шатов уходит в «Краснодар» на правах аренды до конца сезона. Фактически он проведет за новую команду 9 матчей. Или 10 — если «Краснодар» выпустит Шатова на матч с «Зенитом», а это дорогое удовольствие.

— 25 млн рублей составляет стоимость аренды. Эту сумму Олег Шатов заплатит сам.

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— Согласно неофициальной информации зарплата игрока — 2,5 млн евро в год. То есть он готов отдать половину из того, что заработает за эти 5 месяцев в «Краснодаре», чтобы вырваться из питерского плена.

— 10 млн рублей «Краснодар» должен заплатить «Зениту», если хочет выпустить Шатова на поле в очном поединке.

— 5-6 млн евро может составить сумма трансфера Шатова для «Краснодара», если на юге решат по окончании аренды выкупить игрока. «Зенит» в 2013 году приобрел полузащитника за 7 млн евро. Сейчас его стоимость transfermarkt.de оценивает в 8,5 млн евро.

— Июнь 2020-го — именно до этого времени действует контракт Олега Шатова с «Зенитом».

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Почему так получилось

Экс-тренер питерского клуба Андре Виллаш-Боаш до сих пор влюблен в футболиста. «Я бы взял Олега Шатова в любой клуб мира», — говорил португальский наставник всего несколько месяцев назад. Но сам он недавно покинул китайский «Шанхай СИПГ», сделав паузу в тренерской карьере. А кроме португальца, кроме «Зенита», работавшего еще и с «Порту», «Челси» и «Тоттенхэмом», подобных комплиментов Шатову ни один тренер не делал. После отъезда Виллаш-Боаша из Петербурга у Олега были травмы и конфликт с Мирчей Луческу. А в «Зените» Манчини место Шатова в центре поля плотно прикрыто дорогими аргентинцами.

В Питере сейчас играют в основном 4+4+2, и если Олегу и находилось место на поле, то только на фланге — в шести матчах он выходил на левый край полузащиты, в одном — на правый и еще несколько раз играл крайнего форварда. На этом все.

Никаких попыток отодвинуть полузащитника ближе к опорной зоне, никаких вариантов с помощью него перенасытить центр или отодвинуть под нападающих Манчини не предпринимал. В нынешнем «Зените» просто нет места игроку с таким функционалом, как у Шатова. Отсюда пошли непонимание и конфликты. И даже президент «Зенита» Сергей Фурсенко, для которого 27-летний игрок с российским паспортом уровня сборной — довольно ценный актив, не смог переубедить итальянца и втиснуть Шатова хотя бы на скамейку.

Именно поэтому «Зенит» долго тянул с неизбежным трансфером. «Краснодар» — довольно грозный соперник Питера в борьбе за второе-третье место в Лиге чемпионов. А кроме того, в «Зените» не любят признавать своих ошибок: ярко играющий в другой команде Шатов — это болезненный удар по самолюбию питерских менеджеров.

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Что ждет Шатова в «Краснодаре»

Хочется верить, что это самый подходящий клуб для полузащитника, любящего держать мяч. «Краснодар» умеет контролировать игру, команду заставляют владеть территориальным преимуществом, и тут Шатов может быть очень кстати.

Вероятно, при схеме 4+1+2+2+1 ему отдадут место одного из центральных полузащитников — чуть выше опорной зоны.

Там, где обычно действует Перейра. Но уругваец иногда кажется медленным, иногда плюшевым и редко когда бывает ярок. Шатов вполне способен взбодрить его конкуренцией или даже работать с ним в связке.

Олег Шатов: «Потихоньку вливаюсь в командную игру».https://t.co/558Lw4O8AK — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 10, 2018

Второе место для экс-полузащитника «Зенита» — все та же позиция крайнего атакующего игрока. Там сейчас в «Краснодаре» часто действует Классен, а до него, пока не получил травму, был неплох Мамаев. Сейчас у Шалимова вообще есть отличная возможность из всех них сформировать под Смоловым второй эшелон атаки – Шатов–Классен–Мамаев. Под ними бы еще двух мощных опорников и скоростные фланги, и «быки» могли бы таранить топ-клубы, в матчах с которыми у них большие проблемы.

Что может помешать

Олег Шатов никогда не считался проблемным игроком, но характер у него далеко не самый простой. Это он бросал в адрес Луческу «Нашему тренеру и без нас хорошо». Это его менял Манчини, после того как выпускал на замену. И это с ним была та история с несостоявшимся переходом в ЦСКА: одно время он собирался туда из «Урала» и даже был на сборе армейского клуба, но в последний момент соскочил в «Анжи». Уже оттуда его выкупал «Зенит». Многовато для одной бесконфликтной карьеры. Но Шатову уже 27 лет. Пожалуй, это один из последних шансов стать кем-то большим, чем просто подающим надежды.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: ФК «Краснодар»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»