Сердечная недостаточность. За что любят и ненавидят футбольные клубы

Свои фанаты есть у любой команды. Но в глобальном распределении мнений они давно разбиты на белые, серые или черные. Еженедельник «Футбол» отобрал в Европе конкретные примеры и разобрался на них, где проходит линия между уважением и раздражением.

«Рома»

Иногда логика бывает такая: болеть за чемпионов – мейнстрим, болеть за середняков – тоска. «Рома» – оптимальный вариант для тех, кто ищет немного дикости и не вытянет какой-нибудь «Эмполи». Многим необходимо как раз такое. Исторически римляне держатся где-то среди четверки–восьмерки лучших коллективов Италии. Их все знают, у них бывают известные люди, они выигрывают титулы – и совсем не так часто, чтобы выглядеть, как «Ювентус» или «Милан». «Рома» ассоциируется с великим городом, она не замешана в Кальчополи-2006, и у нее сейчас есть две легенды, которых уважает почти весь мир.

Что с этим не так. С сезона-2003/04, когда Фабио Капелло улетел в «Ювентус», «Рома» сменила 12 тренеров (Спаллетти – дважды). За это время она семь раз брала «серебро» и ни разу не закончила чемпионат первой. Временами не хватало сил, но в основном клуб топил себя сам, расплачиваясь за корявую трансферную стратегию. С американскими владельцами стало только хуже. Даже последний стабильный джокер – благородная верность Франческо Тотти – бит деталями прошлого. Когда-то Император плевал в соперников и шантажировал родную команду трансфером в «Реал», выманивая выгодный контракт.

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«Барселона»

Каталония перенесла образ романтической земли, где все вместе против всех, на свою главную команду. «Барселона» – единственный клуб в мире, внутри которого настолько пышно расцвела идеология абсолютной преемственности как базиса успеха. Уже несколько десятилетий «Барселона» растит собственных футболистов, тренеров и стиль игры. Там Йохан Круифф стал великим игроком и величайшим тактиком. Там недавно Пеп Гвардиола появился как бы из ниоткуда и за год создал команду, которая выиграла все. Там надевает комбинезон Супермена и взрослеет общепризнанный гений Месси.

Что с этим не так. Пеп-тайм давно кончился, тики-така больше не актуальна, поэтому уникальность «Барсы» немного смывается: теперь она вроде как тоже выигрывает на индивидуальностях. Люди все чаще замечают, что «Барселона» очень дорого покупает, спонсируется шейхами, прикрывает налоговый обман своих лидеров, скандалит, симулирует перед арбитрами – прямо как все другие. Сегодня из-под трещин фасада виднеется обычный коммерческий проект, когда-то упакованный в миф о команде-семье.

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«Бенфика»

Светлый пример, как благополучно жить в условиях не самого популярного чемпионата. «Бенфика» разработала систему скаутинга, настроила развитие игроков и поняла, как все это монетизировать без ущерба для трофеев. Новые лидеры появляются, растут и уходят почти ежегодно, но «Бенфика» регулярно гремит свежими кубками или носится по еврокубкам. Для эффекта – чистый доход «орлов» от продаж за последние три сезона: €65,7 млн, €74,2 млн, €39,4 млн. Именно пройдя через «Бенфику», Витсель, Ди Мария, Коэнтрау, Давид Луис, Андре Гомеш засверкали на международной глубине.

Что не так. В составе «Бенфики» всего пять человек пришли в клуб в 2012-м или раньше. В основном футболисты видят там транзитную зону и не задерживаются дольше 2–3 лет. К «Бенфике» идут не потому, что это престижно или выгодно, а потому, что знают: оттуда самый короткий путь в топ-клуб. Сделав рыночный доход ядром бюджета, «орлы», как и вся Португалия, подсадили себя на холостой стиль наемника.

«Боруссия» Д

Территория единства и драйва. Город, где нет ничего, кроме футбола, доказал, что ему, кроме футбола, ничего не нужно. В Дортмунде полное собрание тех качеств, за которые мир ценит немецкий футбол: загруженные стадионы, энергичные перформансы, расчетливое управление, талантливые кадры. Хотя ключевая причина, разумеется, в другом. «Боруссия» – первый клуб нового времени, который по-хулигански снес надоевшего лидера и запустил тренд на сенсацию. Исландия, «Атлетико», «Лестер», «Ростов» – все это случилось потом. Вначале были те два чемпионства, финал ЛЧ и Юрген Клопп в дурацкой кепке и со странным обаянием ботаника-панка.

Что с этим не так. Путч «Боруссии» не снес стену: Германия по-прежнему делится на «Баварию» и всех остальных. Разозленный Мюнхен вырвал из Дортмунда Левандовски, Гетце, Хуммельса, а «Боруссия» молча глядела на это и не возражала, считая прибыль. Вместо хэппи-энда история кончилась реальностью. Усталая «Боруссия» создается заново, на ее месте одноразово вспыхивают другие («Вольфсбург», потом «Ред Булл»), «Бавария» ломает позвоночники наивных.

«Краснодар»

В массовом понимании «Краснодар» – образцовый русский клуб. Его академию считают лучшей, его стиль напоминает вкусный еврофутбол, его истории устно разносят на пособия. «Краснодар» возрождает футболистов (Мамаев, Смолов, Ари, Измайлов). «Краснодар» быстро, тихо и дешево строит лучший стадион России и презентует его так, что в это верят те, кто там никогда не был. «Краснодар» убедительно развивает имидж Сергея Галицкого как исключительного топ-менеджера с философией разума. Философией, для которой сероводородные декорации футбола России – идеальный контраст, чтобы оценить ее благо.

Что с этим не так. «Быки» не просто делают суперклуб: они хотят видеть около него суперфанатов. Население поддается перевоспитанию медленно и трудно. Если народ – это модель девушки, то соседняя «Кубань» живет с ней в долгом браке, отрастив под майкой ленивый жирок, пока «Краснодар» только осторожно ухаживает. Союз первых держится на взаимной привычке и общем самосознании, вероятное будущее вторых – исключительно на энтузиазме одной стороны и любопытстве другой.

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«Арсенал»

Топ-клуб, славу которого размазывают обычные шутки. Стеб про травмы, четвертое место или бестрофейность – это гигантский предупредительный знак для самой команды о том, что внутри нее точно что-то не так. Иногда кажется, что «Арсенал» всего лишь притворяется грандом. Из всех пяти-шести английских лидеров он не самый бедный и не самый бестрофейный, зато сейчас точно наименее амбициозный. Из сезона в сезон лондонцы на минимуме выполняют одну и ту же программу, которая бережет им место и доходы. Все такое – симптомы хронического лузерства.

Что с этим не так. Вдруг все устроено по-другому? «Арсенал» – не хитрый середняк, а последний герой вчерашнего поколения. (Относительно) тихие покупки – не скупость и экономия, а рациональная философия. Травматичность – не испорченная предсезонка, а минус комбинационного футбола. Арсен Венгер – не потерявший бодрость ветеран, а чудаковатый профессор, который до последнего дня верит в свои идеалы.

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«Реал Мадрид»

Безумство Китая и Ближнего Востока – наивный карго-культ в обертке из чистого золота. Все понимают, где на самом деле пропагандируют создание клубов по чертежам бизнес-корпораций. С тех пор как Сантьяго Бернабеу протянул Льву Яшину контракт со словами: «Сами впишите туда размер зарплаты», мадридский «Реал» завис в качестве хрестоматийного примера, когда где-то вспоминают, как футбол изменили большие деньги. По дороге к величию «королевский» клуб всегда легко тратил, но заодно так же легко разламывал судьбы тех, кто ему доверял. От Кака до Нури Шахина.

Что с этим не так. И все-таки «Реал» – аристократия, чью врожденную грацию тайно уважают самые радикальные коммунисты. Когда на «Сантьяго Бернабеу» рассказывают о голубой крови, белых футболках и золотой короне, веришь в искренность каждого цвета. Несмотря ни на что туда мечтают попасть практически все футболисты или тренеры планеты. Иногда попадают абсолютно любимые. Например, тренер-отец Карло Анчелотти. Или обладатель вселенского уважения Зинедин Зидан. Или самый целеустремленный игрок галактики Криштиану Роналду. Команда, где регулярно собираются такие люди, точно не может быть категорично плохой.

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«Зенит»

Содержание «Газпромом» и вполне конкретная близость к политической элите делают «Зенит» любимчиком в чемпионате, где каждый год какой-нибудь региональный проект обязательно корчится от голодной эпилепсии. Петербужцы даже не прячутся. Совсем наоборот: из десяти самых дорогих покупок в истории РФПЛ к «Зениту» относится половина, а сотка миллионов за Халка–Витселя до сих пор лидер по уровню возмущения в духе: «Куда ж вы тратите наши налоги?!» Ага, еще этот стадион, о цене которого иногда неприлично вспоминать.

Что с этим не так. В десятке самых дорогих продаж «Зенит» тоже есть – на первом и третьем местах. Он не только тратит, но и зарабатывает. В том числе – от маркетинга и продажи билетов. Если в будний вечер по ТВ крутят еврокубки, питерский клуб там радует страну чаще всех остальных. Так было, например, в 2008-м, когда он выиграл Кубок УЕФА и активно вложился в самый блаженный год нашего футбола. Вчера и сегодня «Зенит» – единственный полноценный конкурент для клубов Москвы, с чьей гегемонией РФПЛ была бы гораздо унылее. И да: когда тот стадион все-таки достроят, на него точно придут десятки тысяч активных зрителей – больше, чем у 99% других команд.

«ПСЖ»

«ПСЖ» был нужен футболу, чтобы узнать про мышление зрителей две важные вещи. 1) Никто не любит заносчивых богачей. Но своих и знакомых терпят намного лучше, чем чужих и далеких. Когда в Европе много денег тратят «Реал» или «Бавария» – это статус. Когда это делают шейхи – все напрягаются. 2) То же самое со временем. Если твой клуб сытно ходит на рынок уже много лет – все привыкли. Если он занимается этим всего пару окон, но с топ-скоростью, ясно: мешок. В Манчестере арабы начали править раньше, чем в Париже, поэтому к «МС» относятся терпимее, чем к «ПСЖ». Еще потому, что «Сити» выцарапал трофеи в жесткой конкуренции АПЛ, а парижане откусили свое в нищем чемпионате. Дополнительный мотив агрессии – чисто французский конфликт столицы и провинции.

Что с этим не так. Удалите «ПСЖ» из Лиги 1 – там останется штормовой «Марсель», Лаказетт и полк африканцев, что завлечет разве что фанатов экзотики. В чемпионате Франции «ПСЖ», как плазменный телек в съемной однушке, демонстрирует уровень и пускает в глаза алмазную пыль. Ни в какое другое место страны Ди Мария, Тиаго Силва, Кавани, Верратти, Ибрагимович не приехали бы.

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«Олимпиакос»

Вы сами не догадывались, как не любите «Олимпиакос». Элементарная магия: клуб настолько затерроризировал родную лигу, что ее никто не видит. Из всех чемпионатов Греции «Олимпиакос» выиграл больше 50%. «Бавария» с ее меньше 30% в Германии – ерунда. Год назад еженедельник «Футбол» подробно рассказывал, как «Олимпиакос» нарушает закон для выстраивания системы непрерывных побед. Там нет никаких расследований – косвенные доказательства такие явные, что спокойно лежат в архивах греческих СМИ. Про беспредел «Олимпиакоса» знают все – и терпят. Самое обидное, что клуб властвует исключительно дома. В Лиге чемпионов он просто начинка для массовки, чей лучший результат – четвертьфинал ЛЧ-1999.

Что с этим не так. Существование «Олимпиакоса» для греков – константа. Они просто не знают, что бывает другая жизнь. Это народный атрибут, прямо как для нас празднование Нового года: да, просто смена календаря, да, раньше он вообще был в сентябре, да, уходит много денег – но разве можно не отмечать? Наверняка, если организовать референдум об уничтожении «Олимпиакоса», он провалится. Боже, царя храни.

Текст: Роман Абрамов

Фото: Global Look Press