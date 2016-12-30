«С Новым годом, брат!». Как футбольные клубы создают праздничные видео

Еженедельник «Футбол» собирает подборку новогодних и рождественских роликов от клубов Европы.

У «Динамо» был плохой год, но футболисты все равно сняли свой ролик и поздравили болельщиков.

В России чемпион по поздравлениям в этом году – ЦСКА. Армейцы сняли сразу несколько роликов. Вот, например, Вернблум и Тошич смотрят «Иронию судьбы» под оливье.

А вот Акинфеев и братья Березуцкие украшают комнату и показывают мастер-класс по самоиронии.

В Германии футболисты «Шальке» вообще экранизировали библейский сюжет про рождение Иисуса Христа. Злодей в шапке «Боруссии Д» и Мария с щетиной – это очень странно, но все равно очень интересно.

«Бавария» ответила интернациональным поздравлением. Отдельно зацените шапку Рибери и свитер с оленем на Хуммельсе.

У «Боруссии» все примерно такое же. Только энергичнее и ярче.

А здесь футболисты «Ливерпуля» поздравляют детей. Очень милый и добрый ролик.

Основа «Манчестер Юнайтед» пошла в детскую больницу и подарила рождественский праздник пациентам. А Златан взял интервью у ребенка!

«Челси» показывает, каким должен быть футбол в Рождество. Хотя, кажется, на самом деле это видео сняли ради улыбки Диего Косты (оказывается, он это умеет).

Звезды «Ювентуса» нарядили елку вместе с огромной зеброй и получили в подарок свитера. Марио Манджукич в кадре играет на «Оскар».

Короткий ролик, где Криштиану Роналду и Марко Асенсио заряжают вас талантом и перспективами.

Мужская женская команды «ПСЖ» поздравляют всех фанатов. У девушек получилось лучше.

С Новым годом!