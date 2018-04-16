Роняют Запад. Россия выдала лучший сезон в еврокубках за свою историю

В таблице коэффициентов УЕФА ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» сообща набрали 12,6 балла, закрепились на 6-м месте, и следующей осенью Россия выставит 6 клубов в Европе (3 в ЛЧ + 3 в ЛЕ). И для этого не пришлось даже брать Лигу Европы и выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Кто из российских клубов чем запомнится в этом евросезоне?

ЦСКА

Достижение: 1/4 финала Лиги Европы

Заработали: 19,45 млн евро

Лучший матч: «Лион» — ЦСКА – 2:3

Главный герой: Понтус Вернблум

Чем сезон войдет в историю: прервалась легендарная серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. В 43 матчах группового турнира и плей-офф вратарь ЦСКА пропускал мячи в свои ворота. Последнюю «сухую» игру он выдал 1 ноября 2006 года против «Арсенала», а в следующий раз сыграл на ноль только 22 ноября 2017 года. Вряд ли рекорд армейского голкипера будет побит в обозримом будущем: вторая такая серия насчитывает лишь 16 матчей с голами, и она принадлежит экс-вратарю ПСВ Роналду Ватерресу.

Второе достижение ЦСКА – реклама Александру Головину. За этот сезон в Европе его оценили тренеры всех клубов, если кто еще не знал, а Арсен Венгер отвесил полноценный комплимент: «Головин очень хорош, это интересный футболист, в матче с нами он опять показал превосходную игру». После такого в офисе ЦСКА вправе ждать e-mail из Англии с коммерческим предложением.

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«Спартак»

Достижение: 1/16 финала Лиги Европы

Заработали: 16,95 млн евро

Лучший матч: «Спартак» — «Севилья» – 5:1

Главный герой: Лукас Фернандо

Чем сезон войдет в историю: поражением от «Ливерпуля». «Спартак» бросало из крайности в крайность. Команда Карреры громила «Севилью» и в той же Лиге чемпионов потерпела самое крупное поражение в еврокубках в истории российского футбола: от «Ливерпуля» – 0:7. Если Квинси Промес и хотел зимой покинуть Россию и переехать в АПЛ, тот матч существенно скинул его трансферную стоимость и обнулил интерес европейских скаутов.

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«Локомотив»

Достижение: 1/8 финала Лиги Европы

Заработали: 5,77 млн евро

Лучший матч: «Ницца» — «Локомотив» – 2:3

Главный герой: Мануэл Фернандеш

Чем сезон войдет в историю: волевой победой над «Ниццей». Семин доказал, что построил команду не только для внутреннего пользования. Главный матч у «Локомотива» был с «Ниццей» в гостях: проигрывая 0:2, российский клуб благодаря хет-трику Фернандеша вытащил игру – 3:2. Это была первая игра лидера чемпионата России после зимнего перерыва. Как знать, уступи в той встрече «Локомотив», не повалился бы он и в чемпионате страны. А чудо придало сил и уверенности.

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«Зенит»

Достижение: 1/8 финала Лиги Европы

Заработали: 6,37 млн евро

Лучший матч: «Зенит» — «Реал Сосьедад» – 3:1

Главный герой: Александр Кокорин

Чем войдет в историю: 9-ю голами Кокорина и провалом дорогой команды Манчини. В групповом этапе «Зенит» был грозен – 16 очков из 18 возможных. Александр Кокорин на полгода заставил поверить, что он европейская звезда и способен забивать любому сопернику. «Зенит» стали называть одним из фаворитов Лиги Европы и подозревать, что питерский клуб специально жертвует чемпионатом России в угоду европейскому успеху. К марту морок развеялся. Выяснилось, что Манчини не контролирует команду, что у него нет свежих идей, а банда аргентинцев ценой в десятки миллионов евро уже не заинтересована в победах. Так и «сгорел» «Зенит» эпохи Манчини.

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«Краснодар»

Достижение: квалификация Лиги Европы

Заработали: 0,237 млн евро

Лучший матч: —

Главный герой: —

Чем войдет в историю: грандиозным провалом – вылетом в квалификации от «Црвены Звезды». Зачем выходить в еврокубки, если там не собираешься задерживаться?

Итого: Россия в таблице коэффициентов УЕФА оторвалась от Португалии, приблизилась к Франции. В новом сезоне у нас 3 клуба в Лиге чемпионов: чемпион и серебряный призер проходят в групповой этап, обладатель «бронзы» начинает с 3-го квалификационного раунда. В Лиге Европы обладатель Кубка России (или 4-я команда) начинает с группового этапа, следующие две команды – с 3-го квалификационного раунда.

Текст: Константин Иванов

Фото: Сергей Дроняев

Константин Иванов Корреспондент еженедельника «Футбол»