Прибился к Лазурному Берегу. Что ждет Александра Головина в «Монако»

Главная трансферная история России этого лета завершена. Александр Головин выбрал «Монако» для старта своей европейской карьеры и стал самым дорогим игроком в истории нашей страны. Еженедельник «Футбол» привыкает писать слова «Головин» и «Монако» в одних предложениях и рассказывает о том, что ждет российского полузащитника в новом клубе.





Когда «Монако» заметил Головина

Впервые оценить способности Александра Головина в княжестве смогли осенью 2016 года. ЦСКА попал с «Монако» в одну группу Лиги чемпионов, но к первой очной встрече в Москве у армейцев выбыли два сильнейших игрока центра: Алан Дзагоев – из-за травмы и Роман Еременко – из-за кокаиновых разбирательств. Тогда Леонарду Жардим сказал: «Соперник найдет способ заменить лидеров, у ЦСКА сильный состав».

Едва ли португальский специалист намекал конкретно на 20-летнего Головина, но в том поединке армейцы зацепились за ничью (1:1), а роль плеймейкера Леонид Слуцкий доверил молодому полузащитнику. Принимал участие Александр и в ответном матче на стадионе «Луи II», но тогда обозленные монегаски уничтожили ЦСКА со счетом 3:0, из-за чего впечатления о будущем новичке «Монако» несколько размылись.

Режим «История»

Карьера Александра Головина в свои 22 года напоминает сценарий любой «карьеры» в футбольном симуляторе, где обычно все идет плавно и поступательно вверх. Приехав в 16 лет из Кемеровской области в академию ЦСКА полузащитник быстро освоился, стал лидером «молодежки» Александра Гришина, параллельно выиграл «золото» и «серебро» чемпионатов Европы на юношеском уровне и неожиданно получил вызов от Фабио Капелло в главную национальную команду, не зарекомендовав себя даже в «основе» армейцев. Но не заметить стремительный прогресс юноши не получилось даже у Леонида Слуцкого, ранее никогда серьезно не внедрявшего в состав красно-синих воспитанников армейской школы. В один год Головин выиграл конкуренцию в ЦСКА и сборной у Романа Широкова, стал чемпионом России, сыграл на Евро-2016, а с дисквалификацией Еременко молодой полузащитник стал в клубе незаменимым, сыграв по итогу чемпионата России провел все 30 матчей.

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Сколько «Монако» отдал за Головина

Умение считать деньги для армейцев не только выработанный годами навык, а способ выживания. Армейцы берут задешево и продают втридорога. Последний крупно проданный ресурс — Ахмед Муса: в «Лестер» за 21 млн евро. Головина хотел лондонский «Арсенал», пока в нем еще был Арсен Венгер. Французский тренер сделал, словно девушке на первом свидании, пару дежурных комплиментов, а молодой футболист, в свою очередь, жарко сыграл в четвертьфинале ЛЕ и даже забил со штрафного Петру Чеху.

До конкретики не дошло, и к ЧМ-2018 самыми очевидными вариантами были «Челси» и «Ювентус». Но армейцы взяли себе за правило не вести переговоры до мирового форума, благодаря чему стоимость футболиста взлетела, а потянуть ценник за полузащитника смогли только в «Монако». Вице-президент «Монако» Вадим Васильев предложил армейским боссам 30 млн и опцию: в случае дальнейшей продажи Головина ЦСКА получит до 10% от сделки. Контракт подписан на 5 лет с зарплатой в 2 млн евро в год.

Зачем «Монако» купил Головина

Решающую роль в последних успехах «Монако» сыграли воспитанники академии и голодная до талантов скаутская группа. В 2013-м Дмитрий Рыболовлев и Вадим Васильев предстали перед важным выбором: пустить клуб, словно жену миллиардера с черной картой American Express, за дорогостоящими, но ненужными покупками либо прокачать академию вместе со службой разведки.

Пойдя по последнему пути, монегаски уже через несколько сезонов вышли в солидный материальный плюс с продаж футболистов, закрепившись среди постоянных участников еврокубков. Лишь прошлым летом «Монако» заработал на продаже четырех игроков (Бернарду Силва, Бенжамен Менди, Тьемуэ Бакайоко и Килиан Мбаппе) 294 млн евро.

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Кроме того, из клуба еще недавно выпускались Стефан Рюффье, Николя Нкулу, Лейвин Курзава, Янник Феррейра-Карраско, Антони Марсьяль, Валер Жермен. «Монако» ежегодно закупается 10–15 футболистами от 17 до 23 лет и доводит их огранку до безупречной: Головина ждет тщательная обработка и последующий апгрейд.

Кто будет тренировать Головина в «Монако»

Едва ли Александр Головин поработает с Арсеном Венгером, но в лице Леонарду Жардима футболист может найти тренера, способного с неменьшим удовольствием «возиться» с молодыми игроками. Португалец, словно мастер гончарного дела, создает посуду в любых условиях и в любое время года. «Монако» уже четвертый сезон подряд меняет облик до неузнаваемости.

В 2015-м из клуба уходили Кондогбиа, Карраско, Марсьяль, Абденнур, Курзава, Бербатов; в 2016-м – Кавалейру, Тиссеран и Н’Динга, в 2017-м – Б. Силва, Менди, Бакайоко, Мбаппе и Жермен, но каждый раз «Монако» достойно заканчивает сезон, обманывая закон гравитации. К тому же португалец не привязан ни к одной схеме и действует исходя из кадровой ситуации очень пластично. «Мой посыл игрокам всегда одинаковый. Неважно, играем мы с «Шамбли», «ПСЖ» или «Тоттенхэмом». Мы не подстраиваемся под соперников. Результаты не всегда будут одинаковыми, но такова жизнь», — говорит Леонарду Жардим.

Его секрет – психология. Ему не всегда нужны мотивационные речи, достаточно немного влить в игроков спортивной злости. «Философия Жардима — быть агрессивными, съедать противника. Иногда в раздевалке тренер смотрит на нас, кладет палец в рот и грызет его. Он просит, чтобы мы всегда показывали свои клыки», — рассказывал один из лидеров чемпионского состава – Бенжамен Менди.

С кем будет конкурировать Головин в «Монако»

В сезоне-2017/18 «Монако» чаще всего играл по схеме 4+2+3+1, где в опорной зоне выступал дуэт Жоау Моутинью – Фабиньо. Оба проданы, и теперь Леонарду Жардиму опять придется строить новый центр поля. Александру Головину пообещали место в старте, и он должен стать одним из игроков нового трио.

Как игрока фланга новичка «Монако» не рассматривают: здесь уже есть Рони Лопеш, здорово проявивший себя в прошлом сезоне, и Бальде Кейта, который еще должен окупить свой переход из «Лацио». В качестве замены полноценного опорника Фабиньо монегаски рассматривают Ахолу. Ивуариец способен играть и ближе к атаке, но роль box-to-box – лучшее, что может предложить Головин.

Его партнером по построению атак должен стать Юри Тилеманс. Бельгиец пришел в «Монако» годом ранее из «Андерлехта» за 25 млн евро, но должным образом проявить себя не смог. Даже здесь у Головина преимущество.

Suivez Aleksandr Golovin sur son compte Instagram ⤵ 📸 https://t.co/N7vdFpAW5B 📸 pic.twitter.com/0Esg8l10pV — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 27, 2018

Когда мы увидим Головина в форме «Монако»

«ЦСКА поверил в меня и осуществил мечту маленького сибирского мальчика, который грезил большим футболом. Сегодня я перехожу в «Монако», но частичка меня навсегда останется здесь» – так Александр попрощался с армейскими болельщиками в статусе лучшего игрока прошедшего сезона.

Он пропустил Суперкубок России, но и не сыграет в Суперкубке Франции 4 августа с «ПСЖ» в Китае. Для «Монако» же чемпионат Франции стартует 11 августа матчем с «Нантом». Там и возможен дебют.

По словам Вадима Васильева, полузащитник приступит к тренировкам 6 августа. На первое время ему предложат личного переводчика, но клуб хочет, чтобы Александр и сам подтягивал знание французского. Головин уже успел познакомиться с капитаном монегасков Радамелем Фалькао. Колумбиец с теплотой встретил россиянина и сказал в знак приветствия по-русски «доброе утро», Головин в ответ смутился и приобнял одноклубника.

Какие фанаты ждут Головина в «Монако»

Хотелось бы, чтобы про Головина придумывали песни, рисовали баннеры и с огнем поддерживали на протяжении всех матчей, но болельщицкая среда в офшорной гавани, где преимущественно олигархи, модели, успешные спортсмены и гонщики Формулы-1, – на уровне середняков РПЛ. Дело не только в контингенте фешенебельного курорта. В 20 минутах от княжества – Италия, где французский футбол едва ли кого-то интересует. С другой стороны – Ницца, где есть свой клуб. Сзади – горы, спереди – море.

Таким образом, весь болельщицкий потенциал «Монако» в совокупности, как подсчитало руководство клуба, составляет максимум 100 тысяч человек. Именно поэтому те пришедшие 9–10 тыс. зрителей (общая вместимость – 18 тыс. мест) даже в чемпионский сезон – неплохая посещаемость в понимании боссов «Монако». К тому же стадион «Луи II» настолько устарел, что в УЕФА отказались с 2012 года проводить здесь Суперкубок Европы, а реконструкция не входит в планы российских владельцев команды. Причина банальна: арена принадлежит княжеству.

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К чему придется привыкнуть Головину в «Монако»

Прежде всего российскому полузащитнику нужно будет выучить французский язык. В клубе есть люди, которые говорят на русском, но если Головин хочет быть европейской звездой, ему нужно стать своим в команде. Вторая задача — привыкнуть к местному стилю жизни. Это непросто.

Приехав в Москву, Головин жил долгое время на базе ЦСКА в одной комнате с Александром Макаровым, пока клуб не выделил квартиру недалеко от «ВЭБ Арены». В качестве первого автомобиля полузащитник предпочел недорогую «Ладу», в ночных клубах его никогда не видели, и в скандалах вне футбольного поля он замечен не был. В Монако Головин едет не для того, чтобы пить шампанское на яхте и даже не для просмотра Гран-при формулы-1. Теперь он будет жить в княжестве, окна его дома будут выходить на Лазурный Берег, а местом прогулки станет дорога от Княжеского дворца до казино Монте-Карло. Но почему-то в случае с Головиным есть уверенность, что все будет хорошо.

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Реальный интерес к игроку проявляли лишь клубы с российскими владельцами: «Челси» Романа Абрамовича и «Монако» миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Про Абрамовича в футбольном мире знают все. Рыболовлев в нем — новый персонаж, несмотря на то что владеет «Монако» уже семь лет.

Факт 1: Хотел купить «МЮ»

В 2004-м Рыболовлев впервые сходил на футбол, и это был матч «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Он долгое время арендовал ложу на «Олд Траффорд» и думал о выкупе «МЮ». Перебравшись же в Монте-Карло, купил контрольный пакет акций «Монако». К тому времени загруженный долгами клуб едва не вылетел из Лиги 2. Но бывший владелец «Уралкалия» получил разрешение от князя Альбера II и спас монегасков.

Факт 2. Покупал Вагнера Лава

Дмитрий Рыболовлев и его правая рука Вадим Васильев лучше других функционеров из стран Евросоюза знают возможности Головина. Но в «Монако» уже играли два футболиста из РФПЛ, и опыт был явно неудачный: в 2014 году Ласина Траоре был куплен у «Анжи» за 10 млн и до сих пор слоняется по арендам, а в 2016 году примерно за 1 млн монегаски брали Вагнера Лава, но бразилец в Лиге 1 не прижился.

Факт 3. Заплатил 50 млн всем клубам Лиги 1

При всем статусе спасителя княжества Рыболовлева святым точно не назовешь. Клуб пользовался тем, что Монако представляет собой независимое от Франции государство, и поэтому не платил и половины тех налогов, что остальные клубы Лиги 1. Дело закончилось тем, что в 2013 году лига при поддержке 40 профессиональных клубов выдвинула монегаскам ультиматум: либо Рыболовлев до конца 2014 года переносит штаб-квартиру «Монако» во Францию и платит налоги по французским ставкам, либо его исключат из чемпионата. Путем долгих споров нашли компромисс: разрешить «Монако» остаться в юрисдикции княжества, но компенсировать разницу в налогах штрафом в 50 млн евро и поделить их между всеми 19 клубами Лиги 1.

Факт 4. Едва не был депортирован

Осенью прошлого года Рыболовлева едва не отправили на родину. Газета Le Monde вышла с расследованием «Монакогейт», где выдвинула обвинения, что олигарх воспользовался дружбой с министром юстиции княжества Монако Филиппом Нармио, чтобы продвинуть дело против Ива Бувье, арт-дилера россиянина. Швейцарец помогал Дмитрию «закупаться» произведениями искусства. Сотрудничество прервалось в 2012-м — после оплаты картины «Лежащая обнаженная с голубой подушкой». Рыболовлев отдал за произведение почти 120 млн долларов, в то время как ее предыдущий владелец недосчитался более 25 млн долларов. Ива задержали, но выпустили под залог, и швейцарец ответил встречным иском. Суду не хватило доказательств, и Рыболовлев продолжил деятельность в княжестве.

Факт 5: Может купить «Милан»

Солидные итальянские СМИ в начале июля заявляли, что Дмитрий Рыболовлев может прикупить еще и долю в итальянском «Милане». Президент и владелец клуба Серии А Ли Йонхонг не смог отдать кредит в 32 млн евро, который брал у фонда Elliott Management на поддержание команды, и якобы собирался перепродать свою долю. Одним из потенциальных покупателей назывался Дмитрий Рыболовлев. Причем итальянцев не смущало, что УЕФА выступает против, когда двумя разными клубами владеет один человек.

Справка:

Княжество Монако

Население: 37 509 человек

Коренные жители: 8000 человек

Площадь: 202 га

Чем знаменито:

Казино Монте-Карло – игорный дом с более чем 150-летней историей. Здесь «жгут» деньги крупнейшие игроки мира. Все, кроме местных жителей, – закон запрещает.

Этап Формулы-1 – лучшие гонщики не только живут здесь, но и соревнуются по обычным маршрутным дорогам гавани во время Гран-при Монако. Традиционная пятничная квалификация, в отличие от всех остальных этапов Ф-1, проводится здесь по четвергам.

Стадион «Луи II» – долгое время безальтернативное место для проведения Суперкубка УЕФА с 9 уникальными арками, которые можно увидеть из соседних коммун Ля Тюрби и Кап-д’Ай.

Город Фонвьей — тут расположен музей, где представлена одна из самых богатых коллекций старинных автомобилей, принадлежавших принцу Ренье III, роскошный парк и розарий принцессы Грейс.

Ля-Майен Корниш — шоссе, соединяющее Монако и Ниццу, проходит на высоте примерно двухсот метров над уровнем моря. В этом месте снимали десятки клипов со жгучими красотками на пассажирских сиденьях дорогостоящих кабриолетов.

Кто здесь живет: теннисисты Роджер Федерер, Новак Джокович, Каролин Возняцки, Динара Сафина, автогонщик Дженсон Батон, легкоатлетка Елена Исинбаева, предприниматели Василий Клюкин, Дмитрий Семенихин, Дмитрий Рыболовлев, дизайнер Татьяна Санто-Доминго.

Крупнейшие яхты: Legend — 77,4 м, Areti — 85 м, Aquarius — 92 м.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев