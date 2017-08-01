Пограничники. Чего стоит ждать от наших клубов в еврокубках

Российские клубы стартовали в еврокубках с трех побед. В этом сезоне за исходами матчей мы будем следить особенно пристально, ведь уже со следующего сезона наше представительно в Европе вновь увеличится до шести команд. «90 минут» — о том, что ждет наши клубы в Европе и как устроена футбольная система ранжирования УЕФА.

Исторический раздел

Первые еврокубковые соревнования появились в 50-х годах прошлого столетия. Далеко не все страны могли выставить конкурентоспособные клубы, а стремление крупных футбольных держав быть лучшими не ограничивалось лишь выступлениями сборных. Футбол нуждался в математической системе, которая бы без большой погрешности выводила значимость каждой футбольной федерации в Европе. Кроме того, важно было научиться равномерно распределять квоты на участие в еврокубках. В сезоне-1979/80 УЕФА впервые опробовал систему ранжирования. За каждую победу клуб дарил своей стране два очка, за ничью – одно и за поражение не получал ничего. Дополнительные баллы начислялись уже за выход в решающие стадии турниров.

За почти 40 лет общий формат таблицы коэффициентов менялся шесть раз. Фундаментальная реформа случилась в 1999-м. С того момента рейтинг формировался на основе пяти предыдущих сезонов, а все накопленные за сезон баллы делились на общее количество представленных от страны клубов. По нынешнему регламенту очки в основных стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы распределяются так же, как в 1980-м, но с более сложной системой бонусов за попадание в ту или иную стадию.

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Большая шестерка

Начиная с сезона-2009/10 УЕФА произвел ряд реформ, переименовал и реставрировал Кубок УЕФА в Лигу Европы, а Россия впервые выставила шесть команд вместо привычных четырех (не считая квоты ныне не проводимого Кубка Интертото). Наши успехи закладывались вовсе не пятью сезонами. В 1990-х за набор очков отвечал практически единолично московский «Спартак». Красно-белые доходили до полуфиналов Кубка чемпионов, Кубка кубков и Кубка УЕФА. В начале 2000-х «Локомотив» первым вышел в плей-офф обновленной Лиги чемпионов, а уже через год ЦСКА выиграл первый для нашей страны еврокубок – Кубок УЕФА. Армейцы тогда завоевали рекордные 27 очков в общую таблицу. Уже через три года питерский «Зенит» набрал еще 23 очка, но превзошел ЦСКА, к Кубку УЕФА добавив еще и Суперкубок Европы.

Последние годы Россия цепко держится на границе с первой пятеркой, конкурируя за 6-е место с Португалией и Украиной. В то же время УЕФА увеличил количество еврокубковых мест до 7 для стран, занимающих первые три строчки, и лишило одного лигочемпионского места нас и наших преследователей. Нынешний сезон станет шестым, где мы имеем всего два места в главном европейском турнире. Но этой весной Россия обошла Португалию в борьбе за 6-е место. Во многом – благодаря «Ростову», набравшему 15 баллов в общую таблицу. С сезона-2018/19 Россия снова будет представлена шестью клубами в Европе, и от того, как сыграют наши команды в нынешнем, будет зависеть, насколько долго мы сможем эту планку удержать.

Картофельная душа

Василий Уткин однажды негативно высказался о тренере БАТЭ Викторе Гончаренко, пожелав тому сгореть в аду. Тогда белорусский специалист выставил на матч Лиги чемпионов против «Барселоны» полурезервный состав. Теперь Гончаренко – главный тренер ЦСКА. Несмотря на то что армейцы – неизменные участники еврокубков с 2002 года, красно-синие уже четыре года подряд не поднимаются выше четвертого, последнего, места в группе. В этот раз москвичи стартовали с 3-го раунда Лиги чемпионов, а у российских болельщиков наверняка закрался вопрос: зачем нам такой представитель в Европе? ЦСКА действительно обречен. Если раньше клуб усиливался свободными агентами и тщательно отобранными арендами, то сейчас армейцы могут искать ресурс исключительно в молодежной академии. Именно поэтому ЦСКА сверхважно попасть в Лигу чемпионов, а не в турнир рангом ниже.

Победа над афинским АЕКом — это хороший задел для выхода в следующую стадию и одно очко в таблицу коэффициентов. Но в решающем квалификационном раунде ЦСКА пока ждет участь «несеяной» команды. Это означает, что армейцы могут попасть на «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Севилью» или на лиссабонский «Спортинг». Обойти неприятный переулок получится лишь в том случае, если два клуба из тройки «Аякс», «Динамо» Киев, «Виктория» Пльзень вылетят на действующей стадии Лиги чемпионов.

Ожидаемое количество очков ЦСКА – 14 баллов

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Бычий напор

«Краснодар» в этом сезоне празднует свое десятилетие. Гепардом пройдя забег от любителей до самого амбициозного клуба России, «быки» еще ни разу не квалифицировались в Лигу чемпионов, зато Лига Европы – степь уже изведанная. Команда идет по нарастающей и ставит перед собой задачу выиграть еврокубок. В дебютном сезоне «Краснодар» прошел три стадии квалификации и едва не вышел из группы с «Эвертоном», «Вольфсбургом» и «Лиллем». Уже на следующий сезон краснодарцы прошли в плей-офф, где вылетели от чешской «Спарты». Этой весной клуб преодолел 1/16 финала Лиги Европы, обыграв «Фенербахче», а затем вылетел от «Сельты».

Нынешний турнир «быки» начинают играми против датского «Люнгбю». Игорь Шалимов учится играть без Федора Смолова в нападении – и пока это получается. Конкретно в этом матче казалось, что ничейный исход 1:1 неминуем, но уже в добавленное время главный тренер «быков» выпустил на поле 17-летнего Магомеда-Шапи Сулейманова. Напористый воспитанник дагестанского футбола после неразберихи в штрафной датчан добил мяч в левый нижний угол соперника. И это на последних секундах встречи! «Краснодар» не только побеждает, но и позволяет нашим клубам идти без потерь в таблице коэффициентов.

Ожидаемое количество очков «Краснодара» – 12 баллов

Дело мафии

«Зенит» — команда с самым большим ресурсом в стране, но последние два сезона питерцы не могут квалифицироваться в Лигу чемпионов. Когда у ЦСКА перестало получаться не то что выходить в плей-офф, а даже набирать какие-либо очки, то именно питерцы отдувались и держали Россию рядом с Португалией и Украиной. Теперь в клубе масштабная перестройка, где на место своих воспитанников пришли аргентинские звезды Серии А. Если и Роберто Манчини не сможет вывести богачей в главный европейский турнир, то питерцы вновь не оправдают возложенных затрат. А между тем клуб заявил о росте прибыли аж в 22 раза.

Как и армейцы, «Зенит» первый матч проводил на выезде – в Израиле против «Бней Иегуда». Не сразу адаптировавшись к непростым условиям, питерцы забили два гола только во втором тайме. Снова остается отметить старания Александра Кокорина. При новом тренере одиозный форвард не только выкладывает свежие фото в Instagram на итальянском, но и приносит пользу команде.

Ожидаемое количество очков «Зенита» – 18 баллов

Да здравствует король

Победители национальных трофеев прошлого сезона – «Спартак» и «Локо» вступят в борьбу только осенью. Чемпионы гарантировали четыре очка в общий зачет лишь тем, что сыграют в групповой стадии Лиги чемпионов. Красно-белые будут посеяны в первой корзине и в случае выхода в 1/8 Лиги чемпионов принесут, как минимум, еще пять очков нашей стране. В случае вылета в Лигу Европы чемпионам нужно дойти до четвертьфинала, как в 2011-м, чтобы получить бонусные баллы.

Ожидаемое количество очков «Спартака» – 18 баллов

«Локомотив» спустя два года возвращается в еврокубки. «Железнодорожники» на данный момент – 96-й клуб Европы по рейтингу УЕФА и могут получить в групповой стадии очень непростых соперников. Кроме того, Юрий Семин по-прежнему не знает, кем закрыть позицию Ари, получившего долгосрочное повреждение. Бразилец если и успеет восстановиться, то только к последним турам Лиги Европы в ноябре. Тем не менее бодрое начало красно-зеленых в РФПЛ оставляет немного оптимизма.

Ожидаемое количество очков «Локомотива» – 10 баллов

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, ФК «Зенит», ФК «Краснодар»

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.