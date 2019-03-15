Париж, город мертвых. Почему «ПСЖ» не может стать суперклубом

Если бы «ПСЖ» представлял не Францию, а Россию, то народное мнение втоптало бы в грязь каждого футболиста и руководителя команды. И никого не стало бы волновать, что потраченные за 10 лет катарскими владельцами миллиарды выкачиваются из Ближнего Востока, а не из недр Сибири. Масштабный проект по трансформации середняка в топ-клуб не окупается результатом. Национальные трофеи парижан можно выставлять на аукционы, но в Европе существует барьер: дальше четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» никогда не доходил.

Нехватка электричества

Существует мнение, что ключевая проблема «ПСЖ» – в отсутствии конкуренции и всякого намека на борьбу в Лиге 1. Физические законы не распространяются на спортивные, и в футболе обычно, чем выше сопротивление, тем большее «электричество» выдает команда. Парижане же, словно бабушки в поликлинике, первыми занимают лучшие места во всех национальных турнирах, а о чемпионстве клуба известно уже в марте.

Единственная команда, которая смогла обыграть лидера чемпионата, – «Лион». Но финансовая пропасть между столицей и всеми остальными футбольными регионами Франции катастрофична. По данным L’Equipe, на этот сезон бюджет «ПСЖ» – 500 млн евро; у «ткачей» — всего 250 млн. Причем, по словам президента «Лиона» Жана-Мишеля Оляса, вышедшие в печать цифры разнятся с истиной: бюджет его клуба на этот сезон – 200 млн евро, а у «ПСЖ» — в четыре раза больше.

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Есть только одно опровержение этой теории – «Монако». И то оно подтверждает общее правило. В сезоне-2016/17, когда в Лиге 1 последний раз по-настоящему велась борьба, «ПСЖ» глотал пыль из-под ног Килиана Мбаппе и Радамеля Фалькао, а монегаски штурмовали первое за 17 лет чемпионство. Из столичного клуба уже ушел Златан Ибрагимович и еще не пришел Неймар, но и тогда ресурсов хватало, чтобы звонко закинуть «Барселоне» четыре гола на «Парк де Пренс», влюбить в себя планету и так же безвольно это мировое признание «слить».





Ода о трусости

И нет более поучительной истории, чем вылет «ПСЖ» Унаи Эмери от «Барселоны». Сколько бы раз подряд ты ни выигрывал Лигу Европу, каким бы гибким на тактические извороты тренером ты ни был и какой бы большой отрыв от мировых звезд твоя команда ни заложила, нельзя переставать играть. Звучит банально, но испанский тренер и его футболисты откровенно струсили.

Перед тем как в первом матче заказать каталонцев своим «киллерам» — Анхелю Ди Марии и Эдинсону Кавани, Унаи выдал всю необходимую информацию: как выходить из-под прессинга «Барселоны», что нужно сделать, чтобы дезориентировать Суареса с Неймаром, выключить из игры Месси и зачехлить Иньесту. Эмери победил, и очень эффектно. Последующие две недели он зачитывался хвалебными статьями и пьянел от передоза комплиментов. Так что на «Камп Ноу» он вывел команду удерживать преимущество в четыре мяча. У него не получилось: «Барселона» «измельчила» Париж со счетом 6:1.

Эту незаживающую рану в истории «ПСЖ» нужно было вскрыть хотя бы потому, что ключевым событиям свойственно повторяться. У вылета парижан от «Барселоны» 2017 года и недавнего – от «Манчестер Юнайтед» есть общие симптомы. «ПСЖ» приехал на «Олд Траффорд», что-то по-французски прошептали Полю Погба, и тот весь матч старательно производил брак при работе с мячом. В рубке двух молодых звездочек Килиан Мбаппе смотрелся смелее, быстрее и настойчивее побледневшего Маркуса Рэшфорда. Чемпион Франции обыграл команду Уле-Гуннара Сульшера, как говорится, «на классе» (2:0), и казалось, что после двух гостевых голов в Париже с выходом в четвертьфинал проблем не возникнет.

На деле случился тот самый «эффект Сульшера» – человека, который переворачивает результат любой неудачной игры в сторону «МЮ». И хоть Фергюсон уже не тренирует «Юнайтед», исход противостояния с «ПСЖ» решил именно тот самый Fergie Time. Если в этом абзаце вы ждали аналитику и подсчеты xG, то мимо. Есть вещи, которые случаются не благодаря, а вопреки любой логике, вроде победы в ЛЧ «Челси» с Ди Маттео или чемпионства «Лестера». И у англичан из Манчестера снова получилось обхитрить скептиков. А у нерешительного «ПСЖ» в очередной раз увели Лигу чемпионов, словно девушку. Оставалось только смотреть за происходящим.

Немаловажная деталь: на фоне современного «МЮ» транжиры из «ПСЖ» не превозносились как денежный мешок, желающий обыграть легендарный английский клуб. Оба бренда за последние пять лет сожгли под миллиард евро, а тренеры вроде Луи ван Гала и Жозе Моуринью, зацикленные на своем эго, бессмысленно убивали один сезон за другим.

Тактическая вариативность

Даже после вылета «ПСЖ» единицы признали, что «Юнайтед» был сильнее. Главный тренер парижан Томас Тухель масштабно усовершенствовал вариативность команды, и тем обиднее, что теперь тактические нововведения оценят только зрители чемпионата Франции. Если большинство предыдущих тренеров «ПСЖ» закладывались на схему с мощной атакующей тройкой при расстановке 4+3+3, то при новом специалисте поменялись многие амплуа.

Например, если при Унаи Эмери Неймар отвечал за левый фланг атаки, то Тухель дал бразильцу самостоятельный выбор позиции и сделал «свободным художником», вырисовывавшим сквозные передачи под выдвинутого форварда Эдинсона Кавани и его партнеров по флангам. Больше пространства получил и Килиан Мбаппе. Было бы глупо не использовать скоростные рейды вундеркинда, поэтому иногда он смещается с правого края на позицию чистого форварда и тем самым еще больше дезориентирует опеку соперника. На левом фланге теперь действует Анхель Ди Мария – футболист, последние годы выступавший на позиции хавбека из-за того, что тренеры банально не знали, как задействовать аргентинца.

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Четкой схемы у «ПСЖ» нет. Томас Тухель использует много структур по ходу одного матча. Это означает, что номинальная расстановка 4+4+2 в минуту может превратиться в 3+5+2 при переходе в атаку и в 5+3+2 при смещении в оборону. Две ключевые фигуры в таких трансформациях — бразильский защитник Маркиньос и итальянский опорник Марко Верратти. Первый в этом сезоне выступает зачастую в роли полноценного хавбека, в то время как Верратти выполняет роль посредника между обороной и атакой. Жаль, что все это можно выкидывать в топку.

Слеза Буффона

Но еще обиднее за Джанлуиджи Буффона. В 41 год он не только не устал от футбола, но и поставил новый вызов – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». И вратарь, и клубы живут этой мечтой. Он не оставил «Ювентус» в Серии В и дважды доходил с клубом до финала главного еврокубка. Нет на свете футболиста более достойного трофея «большие уши», чем легендарный итальянец.

Буффон по-прежнему не снижает требований к себе. Тухель предпочитает ротировать вратарскую линию, время от времени меняя ветерана на воспитанника клуба — Альфонса Ареоля. Но до матча с «МЮ» существовало правило: если Джанлуиджи в воротах, команда больше одного гола не пропустит. И действовало это в течение 19 матчей.

Буффон хочет поиграть за «ПСЖ» еще один сезон, и это очередной шанс неутомимого итальянца завоевать главный еврокубок. Но все больше у парижан вырисовывается картина, что им не только не хватает победного опыта, но и игроков, побеждавших в Лиге чемпионов.

За парижан выступал Златан Ибрагимович – человек, чьи харизма и брутальность соизмеримы с масштабами Эйфелевой башни, но при этом давно признанный еврокубковым неудачником. Его предел – победа в Лиге Европы. Над Буффоном тот же ярлык. Другие лидеры команды вроде Марко Верратти, Тиаго Сильвы, Анхеля Ди Марии или Эдинсона Кавани также никогда не выигрывали ЛЧ. Зато завоевывали трофей каталонские бразильцы Неймар и Дани Алвес, но пока, кроме внутрикомандных конфликтов и многомиллионных затрат, игроки ничего не принесли «ПСЖ».

Неспортивный директор

Во многом отсутствие футболистов, способных привезти в Париж Лигу чемпионов, – следствие регулярных смен на посту спортивного директора. Когда богатые шейхи только пришли в клуб, за подъем парижан отвечал Леонардо, ранее работавший на той же позиции в «Милане». Он привлек Карло Анчелотти и привел специалисту нужных игроков из Серии А: Златана Ибрагимовича, Тиаго Силву, Эсекьеля Лавесси, Марко Верратти. Папа Карло добрался с клубом до четвертьфинала ЛЧ, но объявил о решении покинуть команду еще до начала переговоров с мадридским «Реалом». Итальянец признавался: «Ушел из «ПСЖ», когда осознал, что руководители не верили в мой проект».

В клубе в течение года работал Патрик Клюйверт. Голландец пригласил Унаи Эмери и прикупил молодых игроков вроде Юлиана Дракслера, Гонсалу Гедеша и Джованни Ло Чельсо. Сезон сложился неудачно: «ПСЖ» проиграл чемпионство «Монако», а в Лиге чемпионов вылетел в том самом драматичном матче от «Барселоны».

Перед своим уходом Клюйверт должен был закрыть сделку по переходу из «Боруссии» Д Пьера-Эмерика Обамеянга, но все договоренности отменил новый спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике. Он посчитал, что габонец не стоит 70 млн евро. Зато уговорил шейхов вложиться в трансфер Неймара. Антеро — бывший спортивный директор «Порту», и именно с его именем связывают появление в португальском клубе одной из лучших в мировом футболе структур по поиску талантливых и перспективных игроков. Он же дважды приглашал Моуринью в «ПСЖ», но дважды получал отказ.

В форме ультиматума

Энрике работает с парижанами и сейчас. И его профессионализм лучше всего характеризует ситуация с Адрианом Рабьо. Полузащитник, выступающий за «ПСЖ» с 15 лет, – одна из ключевых фигур в центре поля последних сезонов. Когда воспитанник почувствовал, что его не ценят, то стал показывать недовольство. И дал несколько намеков, что его ждут в «Барселоне». Из-за тяжелого характера Адриан даже пропустил ЧМ-2018, причем самовольно. В клубе, вместо того чтобы успокоить мятежного футболиста, решили пойти на контрмеры и отказались продлевать контракт, а с 2019 года отстраняли Рабьо от тренировок с основой.

Я свободен. 10 незанятых тренеров для топ-клубов

И в этом весь «ПСЖ». Внешне глянцевый, внутри – единоличный и меркантильный. Там, где игроки объединяются вокруг одного клуба, тренера или цели, Париж действует разрозненно и в личных интересах. Об этом говорят и фанаты команды, преследующие своих кумиров по всей стране и Европе: «Вы провалили свою миссию! В команде перебор игроков без гордости, которые марают честь своего клуба в грязи. Мы ожидаем больше уважения, больше борьбы, больше профессионализма и больше амбиций от тех, кто защищает наши цвета. Мы больше не примем того, что вы позорите наши цвета и честь нашего города. Ни ценностей, ни чести! Купите себе яйца или убирайтесь!» — заявили ультрас «ПСЖ».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press