Палка о двух концах. История дуэлей Марио Манджукича

Хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич уже давно считается топ-форвардом. Всю карьеру он борется с собой и с конкурентами.

Против обстоятельств

Марио Манджукич не любит вспоминать детство. Его семья жила в небольшом югославском городке Славонски-Брод, что в 200 км от Загреба. Это место часто бомбили, и каждый раз, когда мальчик слышал звуки сирены, он вместе с сестрой Иванной прятался в подвал, пока все не успокоится. Футбол спас семью Манджукичей. Глава семейства Мичу в 1992-м получил приглашение от немецкого клуба из города Дитцингена.

«Для меня было главным – увезти семью в безопасное место. В 1992-м людей убивали буквально на нашем пороге, уже больше нельзя было тянуть. Мы перебрались из воюющей Югославии в Германию, где я начал играть в футбол, чтобы прокормить семью. У нас не было много денег, но исчез страх расстаться с жизнью», — вспоминает отец Марио Манджукича.

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Шестилетний Марио ходил к отцу на тренировки, не пропускал ни одного матча на стадионе, а затем и сам был зачислен в академию «Дитцингена». Сложнее всего ему давалось общение со сверстниками, ведь немецкого он не знал. Семья жила бедно, и в 1996-м из-за отказа в выдаче вида на жительство Манджукичи были вынуждены вернуться на родину. Марио продолжил играть в футбол за команду «Марсония», а в свободное время просил отца смотреть с ним матчи по телевизору. Так он узнал о существовании «Ювентуса», который тогда только выиграл ЛЧ с Марчелло Липпи, и стал болеть за эту команду.

Young Mario Mandzukic at TSF Ditzingen. pic.twitter.com/GKskwHzMSR — The Antique Football (@AntiqueFootball) August 22, 2014

Против Бартоловича

В 18 лет Марио дебютировал во взрослом футболе и в свой первый сезон за «Марсонию» наколотил 14 голов в 23 матчах. Форвардом заинтересовались представители «Загреба», но стать ведущим игроком в новой команде форварду сразу не удалось. Конкурировать с более опытным Младеном Бартоловичем было сложно, а еще Чиро Блажевич наградил форварда прозвищем Đilkoš (Безвкусный). Главный тренер считал Марио «палкой», в которую надо попадать мячом, чтобы тот забил. Но в то же время специалист подбадривал молодого футболиста даже в дни провальных игр.

Вскоре Марио приобрело загребское «Динамо» — один из двух китов, на котором стоит хорватский футбол. А Блажевич также пошел на повышение и возглавил сборную Боснии и Герцеговины. Манджукич стал полноценной заменой бразило-хорватскому форварду Эдуардо. Некогда субтильный мальчик превратился в статного богатыря с ростом под 190 см. Преимуществом Марио стало то, что он никогда не был подвержен травмам. А если и получал повреждения, то доигрывал матч через боль. Бойцовский характер помог футболисту стать лучшим игроком лиги и трижды поднять чемпионский трофей над головой. Тогда же форвард подружился с Лукой Модричем. Сейчас они постоянно на связи.

Против Графите

Поиграв в детстве на немецких полях, Марио мечтал вернуться сюда вновь, и в 2010-м его пригласил «Вольфсбург». Марио предстояло втиснуться в сложившееся атакующее трио Звездан Мисимович — Эдин Джеко — Графите. После ухода Феликса Магата игра «волков» потеряла в агрессии, а мощнейшая связка, что выигрывала Бундеслигу, становилась менее эффективной от игры к игре.

Все поменялось, когда в команду вернулся Магат. Главный тиран немецкого футбола поставил Манджукича на позицию центрфорварда. Мотивированный хорват за 6 туров наколотил 7 голов. Дальше Марио стал фаворитом Магата, но у специалиста все равно были к нему претензии. Так форвард был оштрафован после поражения от «Боруссии» М (1:4). «Те, кто теряет мяч и не возвращается в оборону, должны будут раскошелиться на 10 тысяч евро. Они должны научиться играть в обороне», – аргументировал решение главный тренер.

Против Левандовски

Марио Манджукич продолжил играть за «Вольфсбург» и к Евро-2012 подошел в шикарной форме. Его гол сборной Ирландии стал шестым по быстроте в истории чемпионатов Европы (2 мин. 38 сек.). А затем хорват забил и Буффону, как регулярно делает это сейчас на тренировках «Юве». Марио и его партнеры выбили ничью со сборной Италии (1:1). В решающем туре Хорватия уступила Испании: вылетела, но произвела отличное впечатление. Такое, что Марио Манджукича выкупила «Бавария» за 13 млн евро.

Марио с ходу вписался в модель игры Юппа Хайнкеса, где ему была отведена роль финишера, а Томас Мюллер ассистировал ему на позиции центрфорварда. За свой первый сезон Манджукич наколотил 20 мячей, а главное – исполнил давнюю мечту и выиграл Лигу чемпионов.

Пеп Гвардиола с привычной для Марио схемы 4+2+3+1 перестраивал игру «Баварии» под 4+3+3. Манджукич остался ведущим форвардом команды, регулярно забивал (всего 26 голов в том сезоне), но испанца все равно что-то смущало. Работоспособный игрок был готов отрабатывать на любом участке поля, но немецкий вариант «тики-таки» давался ему с трудом. Окончательно Пеп это понял после приглашения Роберта Левандовски. Гвардиола никогда не играл в двух полноценных форвардов и не стал рисковать шириной атаки и сейчас. Марио положение вещей не устраивало. И однажды он прямо в лицо заявил Пепу, что тот не подходит «Баварии». Конфликт закончился переездом хорвата в Испанию.

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Против Гризманна

Впоследствии Гвардиола с «Баварией» дальше полуфиналов ЛЧ не добирался, а новичок «Атлетико» здорово вписался в отряд Диего Симеоне. Футболисту нравилась манера работы аргентинца, он хотел стать лидером мадридцев, но у руководства были другие планы. Летом 2015 года предстоял выбор: выгодно избавиться от Марио либо продать Антуана Гризманна. «Ювентус» предложил за хорвата 18 млн евро, и, несмотря на действующий еще три года контракт, все стороны сделки остались довольны.

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Против Игуаина

Марио мечтал выигрывать трофеи в составе «Юве» с детства, а сейчас это стало совсем легко, ведь в Серии А туринцам уже шесть лет нет равных. Марио расценивали как замену Карлосу Тевесу, забившему за два сезона под полсотни голов. Главный тренер «Юве» Макс Аллегри, в отличие от Гвардиолы, чаще и охотнее меняет расстановку игроков. Он любит классическую 4+4+2, но готов модернизовать ее исходя из кадровой ситуации и того, каких правок требует игра. В Турине Манджукич сыгрался и с Моратой, и с Дибалой, а иногда главный тренер использовал их втроем. Здесь у хорвата не было чувства ущемленности, но даже после провальных игр, когда Манджукич бил ногой по рекламным щитам, к его выплескам эмоций относились с пониманием.

Чувство дежавю могло посетить хорвата после громкого трансфера Гонсало Игуаина из «Наполи». История, когда Марио не захотел быть в тени Левандовски или Гризманна, могла бы повториться, но наученный неприятным опытом хорват проглотил гордость и успешно выступает на позиции левого вингера.

Точкой кипения могло стать поражение мадридского «Реала» в прошлогоднем финале ЛЧ (1:4). Марио Манджукич якобы рассказал сербскому репортеру Дарко Межновичу, что во время перерыва у Дани Алвеса случился конфликт Леонардо Бонуччи из-за слишком громко включенной бразильцем музыкой. Завязалась перепалка:

— Я сломаю тебе ноги в три секунды, если ты не выключишь музыку, — пригрозил Бонуччи.

— Даже если мы проиграем этот матч, у меня будет три победы в ЛЧ, а у тебя ни одной.

После этого Леонардо накинулся на Алвеса. Этот вброс оказался фейковым, а его «слив» «приписали» Манджукичу. «Если мне есть что сказать, я всегда говорю это в лицо. Так что эти слова не мои», — ответил форвард.

Против старости

Манджукич хочет и любит играть за сборную. Он чувствует, что еще может быть полезен: «Когда я увижу, что уже недотягиваю, то завершу международную карьеру. Но никто не сможет это решить за меня. Нет другой такой страны, как Хорватия, где люди смотрят на возраст футболистов как на фактор, по которому нужно комплектовать команду».

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Сейчас Марио – второй бомбардир в истории сборной с 30 голами. У Давора Шукера – 45. Чемпионат мира в России – шанс доказать вновь, что Манджукич не актер второго плана, а главный герой.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press