Около нолей. Какими будут оставшиеся туры российской Премьер-лиги

Погони не получилось. ЦСКА и «Зенит» в монотонном изматывающем противостоянии поделили очки. А «Спартак» показал, что его проблемы в обороне никуда не исчезли и защитники красно-белых готовы обеспечить интригу в борьбе за золотые медали. В целом 18-й тур вполне подходит для того, чтобы по нему определить, какими будут оставшиеся месяцы чемпионата России.

Будут проблемы с фанатами

ЦСКА — «Зенит». Фанаты, позабыв про футболистов, сфокусировались на ненависти друг к другу. Яркий перформанс на два гостевых яруса представили поклонники «Зенита» с посланием: «Удача — миф, но эту веру сами мы создали, подняв со стрелкой флаг». Москвичи, разложив плашки любимых цветов и заряжая: «Столица одна, столица — Москва», вывесили огромное полотно с изображением Георгия Победоносца. В течение всего матча враждующие лагеря оскорбляли и жгли атрибутику друг друга. Так в середине первого тайма за воротами Юрия Лодыгина началась потасовка на стыке армейского и питерского секторов. Стюарды разняли фанатов, но накал от этого меньше не стал.

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На следующий день британское издание The Sun старательно написало очередную страшилку про русских фанатов: насколько они опасны и безжалостны и какую угрозу несут всем во время чемпионата мира-2018. А вечером в воскресенье уже спартаковские болельщики шумно веселились в Краснодаре: запускали петарды, жгли файеры, устраивали стычки с местными и тем самым обеспечили прессу новыми огненными кадрами. С каждым туром такие истории будут еще страшнее, и ультрас российских клубов, зажигая на трибунах и в городах, наверняка сделают все, чтобы не оставить без работы британских журналистов. Пока ситуация находится под контролем. Но если же случится какая-то связанная с фанатами трагедия, чемпионату мира 2018 года опять придется отбиваться от желающих перенести его в другую страну.

Российские команды массово перейдут на игру в три защитника

Это еще одно доказательство, что российский футбол — не для зрителей. Он для тех, кто должен отчитаться о потраченном бюджете. И с этой точки зрения результат 0:0 намного полезнее, чем красочный, но проигранный матч с фееричным счетом 4:5. Бывают, конечно, исключения, но игра в пять защитников — это чаще всего унылый и простой футбол с обилием борьбы и сведенными к минимуму ошибками в обороне. Так защищаться проще и легче. «Ростов», «Амкар», «Уфа», «Арсенал»… Все используют три центральных игрока обороны с двумя крайними защитниками и одним-двумя опорниками оборонительного плана. За зиму на такую же схему перестроились «Локомотив» и ЦСКА.

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Шаг ли это вперед или два назад, будет интересно следить по тому же ЦСКА. Подобная расстановка пользовалась популярностью у Валерия Газзаева в середине нулевых. В вечной тройке Игнашевича с братьями вместо Сергея сыграл вернувшийся из аренды Виктор Васин. В роли Чиди Одиа на правом краю выступил Марио Фернандес, а слева действовал Георгий Щенников. Кстати, на 90-й минуте вместо Щенникова вышел Зоран Тошич и закрыл весь левый край. Правда, вынужденно и всего на три добавленные минуты, но любопытно само явление. Последний раз подобное с сербом в ЦСКА случалось в 2010-м, когда Леонид Слуцкий только знакомился с возможностями вингера.

ЦСКА, возможно, с такой схемой и обезопасил свои ворота. Но вот с атакой была полная беда. Когда оба крайних защитника уходили в атаку, а центральная линия обороны армейцев при владении мячом делала несколько шагов к центру поля, как бы поджимая соперника, ЦСКА очень рисковал. На своей половине поля у армейцев образовывалось слишком много свободного пространства, и забрасываемые туда мячи на скоростных нападающих соперника превращались в очень большую опасность: защитники у команды Гончаренко слишком медлительны, чтобы успевать к таким передачам первыми. В ЦСКА об этом знают, но могут противопоставить только технические фолы, с помощью которых и срывают чужие контратаки. Так что у команды этой весной будет слишком много желтых карточек.

Судьи, как всегда, останутся крайними

В 18-м туре едва не зажглось несколько судейских скандалов. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко очень нервно реагировал на свистки Александра Егорова. Потом про арбитров резко говорил возглавляющий «Арсенал» Сергей Кирьяков. А воскресным вечером многие искали очередной антиспартаковский заговор после назначенного в ворота Реброва пенальти. Но это вечный сюжет российского футбола. Еще повезло, что в туре судили на приличном уровне. Но страшно себе представить, что начнется, если арбитры действительно начнут совершать ошибки.

Текст: Юрий Алеманов, Константин Иванов

Фото: Сергей Дроняев