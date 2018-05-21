Новичок и режим секретности. Сборная LIVE: Как команда Черчесова начала подготовку к ЧМ-2018

Российская сборная улетела в Австрию на сбор перед ЧМ-2018. Когда она вернется в Москву, в ней останется на 5 игроков меньше, а в ФИФА уйдет факс с окончательной заявкой из 23 футболистов. Еженедельник «Футбол» следит за каждым шагом национальной команды с первого дня сборов.

Стройка

Небольшой бульдозер недовольно ворочался возле футбольного поля олимпийской базы в Новогорске, а рядом суетилось полтора десятка рабочих. Кто-то из них на быструю руку замазывал бетоном раскуроченный бордюр, кто-то загонял устрашающего вида лужи в канализацию, а кто-то приматывал «удавы» электропроводов к столбу. А на фоне всей этой кипучей деятельности подъезжали черные иномарки, из них выгружались игроки национальной команды России и заселялись на первый сбор перед домашним чемпионатом мира. Все было как обычно: базу футболистам в Новогорске начали ремонтировать еще больше года назад, но все равно не успели.

Так что сейчас рядом с корпусом, где живут игроки, торчит деревянный скелет специального павильона. Только там футболисты смогут встречаться со своими семьями, родными и близкими. Потому что с 18 мая сборная России перешла на осадное положение и режим строгой секретности. Отныне открыты только 20 минут из каждой тренировки – не больше. Вход в корпус, где живет команда, посторонним строго запрещен. Вокруг немало охранников. И даже главный тренер сборной России Станислав Черчесов был настроен на волну спецслужб.

— Игнашевич сказал, что чувствует себя новичком в сборной? – спросили его после того, как 38-летний защитник ЦСКА внезапно оказался на сборе команды.

— «Новичок»? Это знакомое слово. Только слышим мы его в другом аспекте в последнее время.

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Черчесов — Денисов

В первый день сбора главной темой на базе национальной команды было скандальное интервью Игоря Денисова порталу sports.ru. В нем полузащитник рассказывал свою версию, как поссорился с Черчесовым в «Динамо» («Резко подходит ко мне: «Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ, я тебе там шею сломаю»). А заодно как выбивал из родного «Зенита» увеличение зарплаты, как ссорился с Это’O и спровоцировал развал «Анжи», как «посылал» Александра Бородюка, когда тот звал его на Евро-2008, а также как дрался на дорогах, выезжая на встречную полосу, и еще массу вещей, которыми обычно не принято гордиться.

Даже десятой части чистосердечных признаний Денисова хватило бы, чтобы понять, почему его нет в сборной России и что ни один тренер не хотел бы иметь в команде такую бомбу со сломанным взрывателем. Но Черчесова все равно спросили об этом.

— Дальше какой у вас вопрос? – не стал в очередной раз отвечать главный тренер сборной России. Тема Денисова в сборной закрыта, и давно. И с этим согласен даже Виталий Мутко, который приехал на базу команды.

— Правда, что вы хотели помирить Черчесова и Денисова? — на всякий случай спросили у Мутко.

— Если бы это была проблема только в отношениях, то все было бы решено, как в случае с Гусом Хиддинком. Я выслушал доводы Черчесова, почему Денисов не в составе, и вынужден с ними согласиться. Он видит команду по-другому. Давить я не стал.

Так Мутко еще раз дал понять, что Денисов не нужен Черчесову не только в раздевалке, но и на поле. В офисе РФС у тренерского штаба есть две комнаты на 6-м этаже. В одной из них – кабинет главного тренера. Во второй штаб несколько месяцев собирал информацию на соперников сборной и на каждого из кандидатов. Толстые синие папки с фамилиями на бортах: «В. Березуцкий», «Дзагоев», «Кузяев»… Несколько шкафов забиты толстенными папками со статистическими выкладками по каждому матчу любого из футболистов, что могли оказаться в российской команде на ЧМ-2018. Говорят, ни один из тренерских штабов в истории сборной России не собирал столько информации на своих игроков.

Скорее всего, там была папка и на Денисова, пусть и не на виду. И не исключено, по ней было видно, что тренеры сборной считают 34-летнего опорника игроком прежде всего обороны, который редко способен на обостряющий пас. При схеме с тремя центральными защитниками Черчесову в средней линии нужны более мобильные и креативные игроки. Денисов же по своей манере игры становился бы еще одним центрдефом, пусть слегка и выдвинутым вперед.

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Премиальные: сколько получат игроки за ЧМ-2018

Виталий Мутко приезжал в сборную не просто так. Он все еще президент РФС, пусть сейчас его полномочия и приостановлены. Но официального старта предвыборной кампании нового главы Российского футбольного союза не было, хотя консультации разного рода идут, и осенью у РФС, возможно, появится новый руководитель. А пока Виталий Мутко вправе давать напутствия и решать, какие премиальные будут у сборной России на чемпионате мира.

— Я всегда говорю футболистам: все, что вы заработаете, – все ваше, — рассказывал Виталий Леонтьевич после встречи с игроками. — Но никаких премий за каждый матч, выход на поле. Есть призовой фонд, который платит федерации ФИФА. За каждую игру в подгруппе поступает определенная сумма денег… Определенные проценты забираются на организацию, перелеты, содержание национальной команды, в фонд солидарности для детского футбола. А остальное – игрокам.

Но сколько именно игрокам, пока не ясно. ФИФА увеличил выплаты сборным на ЧМ-2018 на 12% по сравнению с прошлым турниром. Так что за одно только участие в Кубке мира каждая из 32 команд получит по 8 млн долларов. Если выйдет из группы – еще 4 млн долларов. Пока есть разночтения, что получат игроки: стартовые 8 млн или только те 4 млн, что положены за выход в плей-офф.

Второй вариант озвучил и.о. президента РФС Александр Алаев. Но оба руководителя сошлись на том, что деньги будет делить вся команда во главе с капитаном. То есть расписывать премии будет Игорь Акинфеев и его заместители – Федор Смолов и Александр Самедов. Так что в случае выхода в плей-офф игроки получат в среднем по 150 тысяч долларов. Для многих из них это примерно месячный заработок в клубах.

12 дней в Нойштифте

А пока сборную ждет полторы непростых недели в Австрии. Как и год назад перед Кубком конфедераций, Станислав Черчесов разместил свою команду в местечке Нойштифт вблизи города Инсбрук. Альпы, среднегорье и тишина – место красивое и довольно известное в футболе. Здесь сборная Франции готовилась к Евро-2016, а сборная Испании – к ЧМ-2010.

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В Нойштифте сборная России будет тренироваться до 31 мая, а 30 мая проведет контрольный матч с Австрией. Во многом по итогам этих сборов определятся те 23 игрока из 28 кандидатов, кто попадет в окончательную заявку сборной на домашний чемпионат мира.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»