Мосты не сжигают. УЕФА незаметно провел презентацию питерской эмблемы Евро-2020

Пока спортивная Россия бьется за то, чтобы ее пустили на зимнюю Олимпиаду 2018 года и не отобрали домашний чемпионат мира по футболу, все забыли, что в стране пройдет и часть Евро-2020. На минувшей неделе президент УЕФА Александер Чеферин заехал в Санкт-Петербург, чтобы напомнить об этом, а также презентовать эмблему турнира и устроить главе РФС Виталию Мутко очередной бенефис.

Что за Евро-2020?

Чемпионат Европы через три года гастролями проедет по 13 городам континента, и Санкт-Петербург должен принять четыре матча Евро-2020: три из группового этапа и один четвертьфинал. Но о нем, похоже, забыли все, в том числе и ВАДА. Потому как не было ни одного призыва отнять этот турнир у России. А президент УЕФА Александер Чеферин перед визитом в Россию еще и дал недвусмысленное интервью, где заявил, что Европейский футбольный союз не видит проблем с допингом в российском футболе. Вполне себе нормальное заявление, чтобы водрузить его на знамя борьбы за сохранение в России чемпионата мира.

У каждого города Евро-2020 будет своя эмблема, но различаются они только одной деталью. На каждом логотипе есть мост как символ единения. В Лондоне, например, это Тауэрский мост, в Риме — мост Святого Ангела и так далее. На эмблеме Евро-2020 Санкт-Петербурга оказался Дворцовый мост. В разведенном, правда, состоянии, что навевало на грустные размышления.

Но вся презентация в Санкт-Петербурге проходила скромно и обыденно. А тут еще вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко в этот день выступил с огненным заявлением про мужские ДНК в женских допинг-пробах. «Или, знаете, если за пять дней до сдачи допинг-теста заняться сексом, то у тебя могут найти мужскую ДНК», — доверительно заявил Виталий Леонтьевич. И про Евро-2020 все забыли окончательно.

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При чем тут Мутко?

Президент РФС Виталий Мутко сейчас, похоже, становится главной спортивной мишенью в стране. Вот уже месяц в спортивных кругах ходит слух, что вот если Виталия Леонтьевича «зачехлят», тут и закончится давление со стороны ВАДА на Россию. А в воскресенье британское издание Daily Mail со ссылкой на «источник в Москве» сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино накануне выборов президента РФС звонил Мутко и просил снять свою кандидатуру, чтобы не было никаких пересечений футбола с государством, а также чтобы допинговый скандал и «доклад Макларена» не отразился на проведении чемпионата мира.

Мутко эти заявления опроверг. «Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались», — заявил вице-премьер. Но информация, что у Мутко накануне выборов был разговор с Инфантино, действительно ходит по российскому футболу. Выборы проходили в конце сентября. Якобы Виталий Мутко, тогда еще занимавший пост министра спорта страны, был внутренне готов к тому, что он лишится поста в правительстве, и хотел сохранить за собой хотя бы должность главы российского футбола. Но при этом президент РФС до последнего не был уверен, правильный ли он выбор делает, и его поведение перед конференцией подтверждает эти сообщения.

Весь российский футбол был уверен, что Мутко переизберут без особых проблем. Но за несколько дней Виталий Леонтьевич стал проговариваться, что не все еще решено. У Мутко было два дублера — глава РФПЛ Сергей Прядкин и президент Игорь Ефремов. Давние соратники президента РФС тоже выдвинули свои кандидатуры на тот случай, если Виталий Мутко по каким-то причинам снимет свою. Но при этом был и очень опасный соперник — Валерий Газзаев. Если бы Мутко резко снял свою кандидатуру, с достаточно высокой долей вероятности выборы выигрывал Газзаев, потому как и Прядкин, и Ефремов недостаточно популярны в регионах. А это значит, что Виталий Леонтьевич терял бы контроль над РФС и всем российским футболом.

Собеседники еженедельника «Футбол» утверждают, что окончательное решение могло быть принято в ночь перед выборной конференцией. И еще утром в день выборов мало кто на сто процентов был уверен, какой сценарий выбран. Но Виталий Мутко рискнул и остался президентом РФС. А через месяц он получил должность вице-премьера: считается, что, кроме него, некому руководить подготовкой к чемпионату мира и Кубку конфедераций и в случае отставки погруженного во все детали Мутко миссия ЧМ-2018 может быть провалена.

Группа Ленинграда. Санкт-Петербург в борьбе за проведение Евро-2020

Сколько все будет стоить?

Но в любом случае арене в Санкт-Петербурге уготованы очень напряженные четыре года, и это будет самый востребованный стадион России. В 2017-м на Крестовском острове пройдут четыре матча Кубка конфедераций, включая открытие турнира. В 2018-м – матчи чемпионата мира, в 2020-м — игры Евро-2020. Не исключено, что только что реконструированные российские стадионы подадут заявки и на какие-либо финалы европейских кубков.

Но каждый турнир для «Крестовского» (пока у стадиона такое название), возможно, потребует дополнительных вливаний. Пока окончательная стоимость питерской арены не называется, но на декабрь 2016 года она оценивалась в 44 млрд рублей. По словам Виталия Мутко, на доделку к ЧМ-2018 понадобится еще 2 млрд рублей. К тому же на благоустройство окружающей территории нужен будет еще 1 млрд. Но остается неизвестной стоимость эксплуатации сложной с технической точки зрения арены, фишкой которой является выдвижное поле. Пока только предполагается, что стадион будет отдан в аренду «Зениту» на 49 лет.

Текст: Константин Иванов

Фото: Global Look Press