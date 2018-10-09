Легенда о Нарциссе. 10 грехов Криштиану Роналду

CR7 в опасности. Его обвиняют в изнасиловании 9-летней давности. И дело не в очередной девушке, пытающейся выбить из португальца миллионы евро. Новую звезду «Юве» пытаются посадить в тюрьму. Еженедельник «Футбол» вспоминает самые резонансные негативные поступки Криштиану Роналду.

1. Обвинен в домогательствах

Главный скандал осени – признание американской модели Кэтрин Майорги, что она жертва изнасилования португальцем. Все случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. Сразу после инцидента девушка подала заявление в полицию, не называя при этом имени насильника. Но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это 375 тыс. долларов. О деле все успели забыть, но в 2017 году издание Der Spiegel опубликовало расследование, в котором подробно излагались события той самой ночи в Лас-Вегасе. А осенью этого года выступила сама девушка: под хештегом #MeToo жертвы сексуального насилия делились своими историями в социальных сетях, и Кэтрин не осталась в стороне. В итоге полиция Лас-Вегаса возобновила расследование. Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, которая обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании, заявил, что связался с другой женщиной, обвиняющей португальца в подобном преступлении. По словам адвоката, ему позвонила женщина, утверждающая, что «пережила подобный опыт». Стовэлл отказался называть имя женщины, но сообщил, что передаст полученную информацию полиции Лас-Вегаса. О серьезности ситуации говорит то, что Роналду не вызвали в сборную, а EA Sports и Nike готовы разорвать имиджевый контракт.

2. Уклонялся от налогов

В марте 2018 года власти Испании обвинили Криштиану Роналду в уклонении от налогов. Португальский футболист использовал офшорные компании, чтобы скрывать доходы от имиджевых прав: с 2011 по 2014 год форвард задолжал 14,8 млн евро. «Я всегда платил то, что должен был заплатить. Я все делал правильно и намерен делать это и впредь», — прокомментировал Роналду ситуацию в суде. Во время ЧМ-2018 нападающий все же признал свою вину и получил наказание: крупный штраф — 18,8 млн евро и двухлетний тюремный срок, который отбывает условно. Подобные обвинения были выдвинуты в адрес главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, который пользовался услугами того же агента.

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3. Совершил «каминг-аут»

Криштиану Роналду и его сексуальная ориентация уже не первый год не дают спокойно спать не только представителям меньшинств, но и рядовым поклонникам футбола. В матче с «Атлетико» полузащитник Коке назвал игрока «сливочных» геем, и Роналду, в шутку или нет, не стал этого отрицать, а уточнил, что он очень богатый гей. Социальные сети заполонили мемы. Одни восприняли слова футболиста как своеобразный юмор, но большинство уверяли, что Кри Ро неосознанно совершил главное признание в своей жизни. Слухи о нетрадиционной ориентации ходят уже давно. Португальца неоднократно замечали отдыхающим на яхте с загорелыми качками. Но главным доказательством поклонники считали фото, на котором кикбоксер Бард Хари держит Криштиану Роналду на руках. Футболисту приписывали не только роман, но и даже свадьбу с тяжеловесом.

4. Бойкот от сборной Португалии

На Евро-2012 Роналду стал инициатором конфликта внутри команды. После стартового матча, который португальцы проиграли немцам (0:1), Криштиану быстро убежал в подтрибунное помещение, сорвав с рукава капитанскую повязку. Тренер европейских бразильцев Паулу Бенту, решил напомнить Роналду о роли капитана, но в ответ получил оскорбление. Как сообщали медиа, близкие к национальной команде, партнеры СR7 объявили ему бойкот, что не помешало португальцам дойти до полуфинала.

5. «Настучал» на Уэйна Руни

Матч 1/4 финала ЧМ-2006 между Португалией и Англией вышел высоковольтным. Ключевым эпизодом игры стало удаление Уэйна Руни на 61-й минуте. Англичанин в пылу борьбы сыграл грубо против Рикарду Карвалью. Судья, не разглядев эпизод, долго сомневался в решении. Определиться помог Роналду, объяснивший рефери, что Руни стоит показать красную карточку. Англичанин, возмущенный тем, что собственный одноклубник «сдал» его арбитру, оттолкнул Криштиану. В итоге португальцы выиграли матч в серии пенальти. После игры Руни пытался подраться с Роналду. Английские болельщики долго не могли простить португальцу его поступка и освистывали при каждом удобном случае, но отношения партнеры по «МЮ» все-таки наладили.

6. Отказал девочке в автографе

В июне 2012-го Криштиану Роналду обидел 10-летнюю девочку, отказав в автографе. Огласку история получала благодаря отцу девочки. Он обратился в лиссабонскую газету Record. Свой поступок Криштиану аргументировал тем, что малышка подошла в футболке «Барселоны». «Дочь надела футболку, потому что это был подарок ее мамы, она купила эту футболку, когда была в Барселоне. Если бы она поехала в Мадрид, то, естественно, купила бы другую футболку. Мне очень больно смотреть в глаза расстроенного 10-летнего ребенка, и я не знаю, как объяснить ей, почему футболист, за тренировками которого она следила последние две недели, поступил подобным образом», – удивился отец девочки.

7. Затаил обиду на Мишеля Платини

Мишель Платини – не меньшая футбольная икона, чем Криштиану Роналду. Обоих попытались «очернить» в скандалах, и если в случае с бывшим президентом УЕФА общественности это удалось, то Роналду только предстоит сдержать удар. Но отношения двух легенд не заладились. В декабре 2014-го Платини выразил мнение, что «Золотого мяча» достоин чемпион мира, Кри Ро припомнил обиду французу, когда «Реал» выиграл КЧМ. На церемонии награждения среди почетных лиц, жмущих руки чемпионам, был и президент УЕФА. Камеры выхватили момент, в котором Роналду, проходя мимо Мишеля, убрал руку.

8. Отпраздновал 30-летие после разгрома

В феврале 2015 года Роналду был главным ньюсмейкером бульварной и спортивной прессы. Португалец выиграл очередной «Золотой мяч», но радость лишь немного разбавляла осадок от расставания с супермоделью Ириной Шейк. В малозначимом поединке с «Кордовой» CR7 заработал двухматчевую дисквалификацию, вернувшись на поле в игре против «Атлетико» (0:4). И? вместо того чтобы горевать о поражении, громко отпраздновал 30-летний юбилей. Агент звезды Жорже Мендеш уверял, что радоваться жизни необходимо и после проигрышей, а отменить праздник было невозможно – слишком много гостей приехало к португальцу.

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9. Обвинил партнеров в поражении

«Если бы вся команда играла на моем уровне, мы были бы первыми. Пресса постоянно говорит, что я сдаю, но цифры и статистика не лгут. Не хочу критиковать партнеров, но «Реалу» нужно больше игроков вроде Бензема и Марсело», – рассказал Криштиану Роналду, как только «Реал» проиграл «Атлетико» в мадридском дерби (0:1) в конце февраля 2016 года. Слова португальца быстро вынесли в топ новостные агентства? и ему быстро припомнили, что статистика не лжет – в важных матчах он постоянно терялся. Казалось, что главная звезда мадридцев окончательно созрела для ухода из клуба, но перед этим Кри Ро позвонил в газету Marca с опровержением, а затем извинился перед одноклубниками.

10. Ушел с пресс-конференции в Риме

В 2016-м «Реал» попал на «Рому» в плей-офф ЛЧ. На предматчевой пресс-конференции итальянские журналисты спросили, почему Криштиану Роналду так мало забивает в выездных играх. Это было особенно актуально в связи с низкой результативностью звезды в ключевых матчах того сезона. CR7 неожиданно повелся на провокацию и сорвался на журналистов: «Можете назвать хотя бы одного игрока, который, с тех пор как я перебрался в Испанию, забил больше на выезде, чем я? Не можете? Потому что таких нет».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press