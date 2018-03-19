Кресты сборной. Ответы на какие вопросы ищет сборная России в матчах против Бразилии и Франции

Сборная России проводит последние контрольные матчи в сезоне, следующие будут только на сборе перед домашним чемпионатом мира. 23 марта в московских «Лужниках» — Бразилия, 27 марта в Санкт-Петербурге – Франция. Соперники уровня плей-офф ЧМ-2018. У сборной России — кадровая катастрофа: два из трех основных центральных защитников травмированы, плюс выбыл нападающий Кокорин. Самое время тренерскому штабу задать себе несколько важных вопросов и в двух грядущих матчах найти на них ответы.

1. Оставлять ли схему с 5-ю защитниками?

Сборная России осталась без двух из трех ведущих центрдефов. Виктор Васин и Георгий Джикия получили повреждения крестообразных связок, это означает от 4 до 6 месяцев без футбола. Можно, конечно, надеяться, что сроки восстановления приблизятся к нижней границе, но это будет чудом, это все равно что свести всю подготовку сборной России к чемпионату мира к молитвам. ЧМ-2018 на 99 процентов пройдет без Джикии и Васина на поле. И решать, что с этим делать, надо именно сейчас.

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Полтора года российская национальная команда наигрывала схемы 5+4+1 и 5+3+2. Под них были заточены основные задумки тренерского штаба. Под них создавались связки в средней линии, подбирались фланговые игроки, отрабатывалось взаимодействие в линиях. Отказаться от схем с тремя центральными защитниками – значит, спустить в никуда всю проделанную за полтора года работу.

А потом под схему 4+2+3+1 нужно меньше центрдефов, но больше оборонительных опорников. А с ними в нашей сборной тоже беда. Так что, если мы не влетим Бразилии в пять мячей, а Франции – еще в три, схема с тремя центральными наверняка останется. Вот только надо проверить исполнителей под хорошей нагрузкой.

2. Кто заменит Васина и Джикию?

В сборной России сейчас шесть центральных защитников – Гранат, Кудряшов, Камболов (все — «Рубин»), Нойштедтер («Фенербахче»), Семенов («Ахмат»), Кутепов («Спартак»). Проще всего было бы взять и списать конспекты Курбана Бердыева – то есть выстроить центр обороны и тройки исполнителей «Рубина». Но тут есть несколько пунктов против:

— Кудряшов в последних матчах «Рубина» играет не в центре, а на левом фланге защиты.

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— Слухи, связанные с тем, что у Камболова было нарушение антидопингового кодекса. Теме почти два года – она всплыла в 2016-м, подтверждений того, что защитник каким-то образом замешан в допинговом скандале, нет. Но разговоры все равно не утихают, и даже сам Камболов рассказывает, что юристы клуба по этому поводу проводят консультации с ФИФА. Истории скандалов перед Олимпиадой-2018 дают нам понять, что в спорте возможно все и даже старые слухи могут стать проблемой в самый неподходящий момент. Так что еще вопрос, можно ли из Камболова делать игрока основного состава и строить вокруг него игру сборной.

— Из других вариантов основной только один – Роман Нойштедтер. Сейчас он центральный защитник «Фенербахче», на его счету 24 матча в чемпионате Турции, 3 гола и неплохие оценки. Но в «Фенере» Нойштедтер играет по схеме 4+2+3+1. В сборной у него будет три недели сборов, чтобы перестроиться.

3. Кокорин – это потеря?

Черчесов считает, что нет. Во всяком случае, пока у сборной есть Федор Смолов на острие атаки. «В последних матчах, с Испанией в том числе, мы играли с одним нападающим. Под ними были Дзагоев и Миранчук», — рассказывал Черчесов в первый день сбора национальной команды. Если бы было не так холодно, он наверняка вспомнил бы и про Головина, и про Зобнина, и про Ерохина, и про Кузяева и даже про Шатова – все они могут сыграть на той же позиции под нападающим. Недостатка в атакующих хавах у сборной нет, а Кокорин больше использовался на фланге или вообще как основная замена Смолову, если с тем что-то случится.

Так что «кресты» Кокорина – это неприятно, но еще не катастрофа. Пока в строю все остальные игроки атаки.

4. Нужен ли сборной Дзюба?

Это не секрет, Дзюбы не было на последних матчах в сборной не из-за игровой модели, а скорее из-за психологии. Даже притом что у команды есть Смолов, большой форвард ей тоже нужен в некоторых ситуациях. Артем Дзюба, похоже, все понял правильно и сделал первый шаг к нормализации отношений. «У нас в отношениях с Черчесовым нет никаких шероховатостей», — заявил он на днях, и был услышан. «Артем сам говорит, что у нас все в отношениях с ним нормально», — оценил Черчесов слова нападающего, который уехал со сбора перед Кубком конфедераций-2017.

Скорее всего, это значит, что, если все так пойдет и дальше, Дзюба вернется в сборную. Камбэк нужен всем: игроку надо выступать на домашнем ЧМ-2018, Черчесову не нужны разговоры о конфликтах. А кроме того, Дзюба будет играть по правилам главного тренера: станет игроком замены и не будет слишком громко возмущаться этим.

В следующий раз, после встреч с Бразилией и Францией, национальная команда России выступит только на сборах перед ЧМ-2018 – 30 мая с Австрией, 5 июня с Турцией. До этого времени сборной надо ответить на кучу других вопросов. Кто первый игрок на замену Марио Фернандесу на правом фланге? Бразилец и его скорость нужны команде, но он сыграл в сборной России всего три матча, и то не полностью, а сейчас снова травмирован. Зачем в списке вызванных футболистов Денис Черышев? Он же снова травмирован, в «Вильярреале» считается игроком замены и не играет там с конца февраля. Есть ли план в опорной зоне, если что-то случится с Денисом Глушаковым? Зачем на этом сборе четыре вратаря?.. Именно сейчас надо определиться с главным. Потом будет поздно.

Состав сборной России

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Руслан Камболов («Рубин»).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал» ), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Антон Заболотный («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

Состав сборной Бразилии

Вратари: Алиссон («Рома»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Нето («Валенсия»).

Защитники: Дани Алвес («ПСЖ»), Фагнер («Коринтианс»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Миранда («Интер»), Педро Жеромел («Гремио»), Марсело («Реал»), Тиаго Силва, Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Алекс Сандро («Ювентус»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Фред («Шахтер»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань»), Талиска («Бешикташ»), Виллиан («Челси»), Паулиньо, Коутиньо (оба – «Барселона»).

Нападающие: Дуглас Коста («Ювентус»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Тайсон («Шахтер»), Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»).

Состав сборной Франции

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);

Защитники: Лука Динь («Барселона»), Лукас Эрнандес («Атлетико»), Лоран Косельни («Арсенал»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Джибриль Сидибе («Монако»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);

Нолузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Н’Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Тома Лемар («Монако»);

Нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Виссам Бен Йеддер («Севилья»).

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»