Край вечного льда. Александр Неценко отвечает на 10 вопросов на старте хоккейного сезона

Нынешний календарь КХЛ-2017/18 отличается рекордной 33-дневной паузой, связанной с проведением олимпийского турнира в Пхенчхане. Смущает то, что после Игр в Корее регулярка продлится всего несколько дней. То есть половина лиги уйдет в отпуск. Иными словами, сезон, с одной стороны, разбит на 145 дней (раньше из-за Олимпиады было меньше), с другой – получается рваным еще и из-за пауз на Евротур. Зато впервые в КХЛ сыграют «Зимнюю классику» на открытом воздухе. В Хельсинки встретятся «Йокерит» и СКА.

1. В Лиге стало на два клуба меньше. Почему?

Теперь их 27. «Медвешчак», заканчивавший прошлый сезон в два с половиной звена, дискредитировал себя и вернулся в открытый чемпионат Австрии. А новокузнецкий «Металлург» вышвырнули вон на совете директоров КХЛ, потому что он занял последнее место в рейтинге клубов, который, по словам генерального директора «Кузни» Сергея Зиновьева, утвердили в конце прошлого сезона. Логика лиги такова: год ожидания ничего бы в Новокузнецке не изменил, а КХЛ нужно двигаться в сторону устойчивых клубов, включая иностранные, чтобы сокращать дотации из госкармана. Логика «Кузни» тоже имеется: в критериях рейтинга – долги, ТВ-интерес, посещаемость, бюджетное финансирование… В общем, можно было бы исключить еще пару десятков клубов, и ведущих – тоже. Тогда почему Новокузнецк? Если через местную школу в сборную прошли вратари Сорокин и Бобровский, защитник Орлов и форварды Телегин с Капризовым?

2. КХЛ приняла 7-летний план развития. Что в нем?

Дальнейшее сокращение клубов. Уже через год участь новокузнецкого «Металлурга» ждет, вероятнее всего, «Ладу», «Амур» и «Югру». На бумаге все складно. Если ты идешь в ВХЛ, как «Кузня», функционирование детской школы остается. По факту это означает, что идти в хоккей в этих городах невыгодно, ибо нет выстроенной «пирамиды». Если и есть таланты, то их быстренько перекупят. КХЛ декларирует развитие хоккея в стране, но в такой ситуации игра в регионе чахнет. В сезонах 2019/20 и 2020/21 Лига избавится еще от четырех клубов, заменив их на иностранные. И число команд сократится до 24.

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3. В Лиге появится финансовый «фейр-плей». Это правда?

КХЛ утвердила программу снижения потолка зарплат. К 2020 году лига плавно планирует опустить его до 600 млн рублей за сезон. Сейчас он составляет 900 млн, и его можно превышать. В таком случае платишь штраф на уровне 20%. То есть, если деньги есть, купил игрока и заплатил лиге 20 процентов от суммы превышения потолка налога. Естественно, за потолок будут выводить контракты двух звезд команды и сохранятся льготы по бонусам и премиям. Но КХЛ обещает, что с 2019 года, когда потолок остановится на сумме в 800 млн рублей, превышать его будет нельзя… Совсем нельзя.

4. Кто потратил больше всего денег летом?

ЦСКА. На старте межсезонья армейцы заплатили почти 2 млрд рублей за защитника Пашнина и форвардов Капризова, Шумакова, Шалунова, Окулова и Бурдасова. Дальше москвичи только наращивали свои «мускулы», и новому тренеру команду Игорю Никитину достался, как и предшественнику, состав с глубиной до Марианской впадины. ЦСКА еще и вернул из НХЛ защитников «Монреаля» и «Торонто» Нестерова и Марченко, а также форвардов «Филадельфии» и «Колорадо» Любимова и Григоренко.

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5. Что случилось с московским «Динамо»?

Передел власти. Генеральный директор клуба Андрей Сафронов, с помощью которого мы узнали о чемпионском тандеме Знарок — Витолиньш, лишился за спиной мощнейшего административного ресурса. А поскольку отношения у него с окружением были натянутые, клуб перешел в руки других руководителей, которые были поддержаны центральным советом «Динамо». Тренера Орешкина сменил его помощник Воробьев, но перспективы команды туманны. ЦСКА, к примеру, вырвал у бело-голубых защитника Робинсона, а Миронов уехал в «Колорадо». Разбежались кто куда Кашпар («Слован»), Галимов («Авангард»), Карпов (СКА), Рыбаков («Трактор»), Кокарев и Федоров («Салават Юлаев»).

6. Кубок Гагарина разыграют СКА и ЦСКА?

С 90-процентной уверенностью именно так. Оставим 10 процентов «Локомотиву», «Ак Барсу», «Авангарду» или даже «Салавату Юлаеву» на четверых. Про «Магнитку» – отдельный разговор. ЦСКА устал выигрывать только регулярный чемпионат и бросит все силы на то, чтобы вырвать титул из рук СКА. Обе эти команды забрали на рынке все лакомые куски и традиционно в своих составах сосредоточили массу ярких хоккеистов. Будет сенсацией, если СКА и ЦСКА не разыграют титул на Западе, хотя, конечно, у столичных армейцев новый тренер. И если у Знарка все в порядке с бэкграундом, то Никитину его еще предстоит обрести в столь статусном клубе.

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7. Что не так с магнитогорским «Металлургом»?

У него распалось ведущее звено: уральский клуб покинул Зарипов. К нему примкнули Семин, Вольски, Сантала и Дмитрий Казионов. Это нападающие. Также команда лишилась ведущих защитников: у Ли ребенок с врожденной болезнью, Береглазов и Антипин уехали в НХЛ. На их место пришли Д. Денисов и американец Шаус, но по игре уральцы выглядели совсем слабо на домашнем мемориале Ромазана. Да и в руководстве еще летом говорили, что всем придется подождать новой «Магнитки». Тем более Косов и Филиппи в первом звене так и не сыгрались с Мозякиным и Коваржем.

8. Почему Ковальчук продлил контракт со СКА?

Илья хотел за океан, но помехой стал его последний клуб в НХЛ «Нью-Джерси». Видимо, расстроенный тем, как Ковальчук уезжал из стана «дьяволов», он предпочел не помогать ему в трудоустройстве. Илья за океаном принадлежал еще «Девилз». И мог уйти туда, где за него хорошо заплатили бы. У Ковальчука прекрасная статистика, и он подписался на год в СКА, чтобы следующим летом, когда будет полностью свободен от обязательств перед «Нью-Джерси», найти себе команду в НХЛ.

9. Какова судьба Даниса Зарипова?

Единственный 4-кратный обладатель Кубка Гагарина был пойман на допинге и дисквалифицирован на два года. Если поначалу Лига, «Магнитка» и «Ак Барс», куда он перешел, выступили в защиту игрока, то далее все они самоустранились, а Зарипов подал апелляцию на решение о дисквалификации. Можно сколько угодно говорить о том, что Зарипову не нужен допинг, чтобы блестяще играть, но факт присутствия в его организме препаратов, дающих два года «отсидки», решают все. Данису – 36 лет. И скорее всего он будет вынужден закончить карьеру.

10. На кого обратить внимание в сезоне?

На «Трактор», если хватит сил смотреть сверхзакрытый хоккей. На «Куньлунь», который с прошлого сезона сохранил меньше десятка игроков и заполучил Майка Кинэна. Китайцы, к слову, выиграли мемориал Ромазана. На «Нефтехимик» Андрея Назарова, который выиграл два предсезонных турнира в Астане и Уфе. И надо смотреть за дуэлью «Авангарда», «Ак Барса» и «Салавата» в споре за первенство на Востоке, хотя Казань пока выглядит сильнее.

Текст: Александр Неценко

Фото: КХЛ, официальные сайты клубов КХЛ

Александр Неценко Комментатор «Матч ТВ», ведущий радио «Маяк» и «Вести ФМ»