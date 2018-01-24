Изгои. Зепп Блаттер и Мишель Платини: где они сейчас, что с ними?

Два года назад лавина скандалов смела двух самых влиятельных людей мирового футбола – Зеппа Блаттера и Мишеля Платини. Президенты ФИФА и УЕФА были обвинены в коррупции и отправлены в отставку. С тех пор о них мало что слышно. О них не принято говорить, и сами они почти всегда отказываются от интервью — Блаттер и Платини стерты из новостей мирового футбола. Но еженедельник «Футбол» не забыл о тех, кто был первыми боссами игры №1.

БЛАТТЕР: «Я перестал верить в ФИФА, когда США представили нас как мафиозную группировку»

Словарный расстрел

«Я закончил свою работу в футболе. Я перестал верить в нашу организацию 27 мая, после вмешательства американских правоохранительных органов. В тот же день они представили ФИФА как мафиозную группировку», — с горькой обидой сказал Блаттер в конце 2015 года. С тех пор он наговорил и написал немало. Чиновник выпустил автобиографическую книгу, где рассказал о том, как власти Швейцарии и США предлагали ему сменить профессию на секретного агента и сместить президента Бурунди с поста. Сюжет, достойный художественного фильма.

Дальше было жестче: Блаттер рассказал, что истории с нагретыми шарами на жеребьевках УЕФА — не попытки очернить современный футбол, а чистая, как бухгалтерия ФИФА, правда: «Такого не было в ФИФА, но я видел это при жеребьевках на европейском уровне. Шары кладутся в холодильник перед жеребьевкой, и малейшего касания потом хватает понять, нагретый это шар или холодный». Вот такой камень в огород бывшего коллеги – Мишеля Платини бросил Блаттер.

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Угрозы жизни

Несмотря на активность, здоровье пожилого чиновника оставляет желать лучшего. Сначала, с ноября 2015 года, Блаттер провел в больнице Цюриха несколько дней из-за стресса на фоне отстранения от футбольной деятельности. Не прошло и года, как в сеть попала информация о том, что швейцарец перенес операцию. Точку в слухах поставил пресс-секретарь Блаттера Томас Рэнгли. Он рассказал, что экс-президенту ФИФА удалили часть уха в связи с раком кожи. Позже сам Блаттер после выписки сказал: «Зло побеждено. Борьба продолжается».

Однако здоровью Блаттера угрожали и внешние факторы. Корин Блаттер, дочь чиновника, рассказала, что в адрес ее отца поступали письма с угрозами жизни. «Этим людям не хватило смелости назвать свои имена», — Корин тут же передала письма в полицию. Было ли заведено дело на злоумышленников — неизвестно. Да и сам Блаттер не стал комментировать эту мутную историю.

Сексуальный скандал

Зепп Блаттер хоть и пожилой, но следует мировым трендам: харрасмент не обошел стороной даже экс-президента ФИФА. В конце 2017 года на волне вскрытых историй домогательств в Голливуде американская футболистка Хоуп Соул раскрыла прессе историю четырехгодичной давности. Ситуация произошла в начале 2013 года на вручении «Золотого мяча». «Я была с Зеппом Блаттером, и он схватил меня за задницу. Это произошло прямо перед тем, как мы вышли на сцену», – максимально кратко рассказала Соул португальской газете.

Если Кевину Спейси и Харви Вайнштейну было что терять, Блаттер, отстраненный от футбола и доживающий жизнь у живописных гор Швейцарии, просто назвал слова футболистки абсурдными. Экс-президенту ФИФА повезло с обвиняющей стороной: Соул не раз попадала в скандальные истории. Девушку задерживали по обвинению в агрессивном поведении в отношении сводной сестры и племянника, а пару лет назад она и вовсе была исключена из национальной сборной. Пока коррупционный скандал остается главным в жизни Блаттера.

Путин и ЧМ-2018

Вернемся к мемуарам Блаттера. Чиновник составил свой собственный рейтинг политиков, лучше всего разбирающихся в футболе. Первым стал председатель КНР Си Цзиньпин, в тройку также вошли Нельсон Мандела и папа римский Франциск. А вот деревянную медальку забрал Владимир Путин. Ответная реакция не заставила себя ждать. В октябре Блаттер рассказал, что все-таки планирует посетить ЧМ в России: «Я приеду на чемпионат мира в Россию по приглашению Владимира Путина. Я не знаю, как долго пробуду там и на какую именно игру приду – на матч открытия или на финал».

Однако тут же швейцарец наткнулся на подводные камни. Английский СМИ напомнили Блаттеру, что попасть по приглашению ни на один стадион он не сможет. Экс-президенту ФИФА придется самому покупать билет. Так что при посещении чемпионата мира следите за очередями: среди простых фанатов может скрываться Блаттер.

Плевок в сторону англичан

Шел третий год после дисквалификации, а Блаттер все еще вел поиски виноватых. И, кажется, нашел он их только в 2017 году. Экс-глава ФИФА уверен, что дискредитирующая его информация появлялась в Англии. Чиновник рассказал, что после проигрыша английской заявки на проведение ЧМ-2018 туманный Альбион обезумел. «Англичане были очень злы и направили это на меня. Они подливали масла в огонь и подначивали американцев. Они говорили: «Мы придумали футбол». Они забыли про изобретение «честная игра» и принятие поражения», — расставил все по полочкам Блаттер.

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Сын отвечает за отца

Не совсем сын, а племянник. Оргкомитет ЧМ-2018 пару месяцев назад расторг контракт с команией Match Hospitality на обслуживание VIP-делегаций на грядущем чемпионате мира по футболу. Из-за такого решения фирма может лишиться $190 млн. Все бы ничего, если бы одним из бенефициаров компании не был Филипп Блаттер — племянник нашего героя. Как же так получилось, что именно эта компания не раз была участником скандалов: в 2010 в ЮАР хозяева гостиниц жаловались на приличную наценку при продаже номеров, в уже в 2014-м Match Hospitality оказалась связана с нелегальной продажей билетов. Теперь фамилия Блаттер находится в списке табуированных в мировом футболе.

ПЛАТИНИ: «Если бы я был виновен, то скрылся бы от позора в Сибири»

Герой-реформатор

Мишель Платини должен был стать следующим президентом ФИФА. В этом не было сомнений ни у кого. За восемь лет он превратил УЕФА в супердоходную корпорацию. Лига чемпионов, Лига Европы и чемпионаты континента генерировали сотни миллионов евро прибыли. «Эффективный менеджмент в УЕФА – большая заслуга Платини. Он собрал все маркетинговые права, и денежный оборот УЕФА от соревнований составляет 4,5 млрд евро. А расходуют в организации всего 3,7 млрд евро. Остальное — на развитие национальных ассоциаций», — считал деньги УЕФА почетный президент РФС Вячеслав Колосков. При нем работал финансовый Fair Play, и все шло к тому, что Платош через несколько лет все то же самое провернет в ФИФА. Не получилось – голова Платини слетела в конце 2015 года. За комапнию с его партнером, а теперь врагом Зеппом Блаттером.

80 млн фунтов на расследование

Крупнейший в истории организации скандал разразился после расследований The Sunday Times. Английская пресса выяснила, что в 2011 году Блаттер перевел Платини 2 млн швейцарских франков (почти 1,7 млн евро по тому курсу) за то, чтобы тот не шел на выборы президента ФИФА. Платини был отстранен от любой футбольной деятельности на восемь лет. Ему запрещено даже посещать стадионы по приглашениям – только по билетам.

Серия расследований длилась 22 месяца, и недавно ФИФА опубликовала отчет: на внутренние разбирательства коррупционного скандала было потрачено около 80 млн фунтов стерлингов. Американские и швейцарские юристы проводили расследование, во время которого было рассмотрено около 2,5 млн документов, а итоговый доклад получился на более чем 1300 страниц, из них более 20 тысяч страниц – вещественные доказательства.

Мишель Платини вместе с адвокатом Тибо д’Але до последнего боролись, чтобы добиться оправдания, но ФИФА всячески мешала подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне в такой срок, чтобы забаненный кандидат успел принять участие в выборах будущего президента главной футбольной организации. У француза был всего месяц до 26 февраля 2016 года, чтобы добиться реабилитации. Поддержку своему многолетнему лидеру оказала и УЕФА. Европейская организация бойкотировала решение ФИФА (без особого смысла), не стала проводить выборы нового президента, пока не будет закончено «дело Платини», а также продолжила выплачивать зарплату Мишелю.

Остаться в живых

«Я выбыл из гонки за пост президента ФИФА. Мне не дали шанса сыграть в эту игру. Прощай, ФИФА. Прощай, президентский пост ФИФА», — заявил в интервью BBC Мишель Платини. Он окончательно смирился с поражением и сосредоточился на том, чтобы через суды сократить срок своего бана.

Сдвиги в положительную сторону были. Комитет ФИФА смягчил наказание Мишеля Платини с 8 до 6 лет дисквалификации. Главным смягчающим фактором стало то, что не был учтен длительный срок, на протяжении которого чиновник успешно возглавлял УЕФА – а это целых 8 лет. «Я пройду через все апелляционные инстанции, чтобы доказать, что я невиновен. Если бы был, то скрылся бы от позора в Сибири», — говорил Мишель Платини.

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Евро-2016

Первая серьезная победа Платини случилась в Лозанне в мае, когда CAS (Спортивный арбитражный суд) сократил срок наказания французского функционера до 4 лет. В тот же день Платини официально ушел в отставку с поста президента УЕФА. Вскоре ее занял Александер Чеферин.

Платини был разъярен и обижен. Он считал, что Евро-2016 – его детище и никто не вправе у него его отнимать. ФИФА пошла навстречу и разрешила наказанному функционеру посетить игры турнира. Но за месяц до чемпионата Платини покинул свой дом в пригороде Парижа. В свободное от судебных заседаний время он вместе с женой Кристель путешествовал по миру – мчался куда угодно, лишь бы быть подальше от футбольного праздника, который Мишелю приносил лишь боль. По окончании турнира организаторы поблагодарили бывшего президента УЕФА за организацию такого события.

В сентябре Платини приехал в Афины, чтобы выступить с прощальной речью на конгрессе УЕФА: «Хочу просто дать понять, что моя совесть чиста. Я уверен, что не допустил ни малейших нарушений, и я продолжаю вести борьбу на законных основаниях».

Против Блаттера

Экс-президент УЕФА обрубил все контакты и на некоторые время отрекся от футбола, пока руководители «Ювентуса» не пригласили свою легенду на пресс-конференцию, посвященную съемкам фильма Bianconeri. Красивый жест бывшего клуба помог оправиться французу от апатии. Он давно не появляется в публичных местах, отказывается от больших интервью и съемок документальных фильмов, и если дает небольшой комментарий, то обычно лишь для того, чтобы напомнить, что он стал жертвой заговора.

Совсем недавно 62-летний француз громко прошелся по Зеппу Блаттеру: «Блаттер всегда спасал свою шкуру. Он никогда не защищал меня или еще кого-либо. Это самый большой эгоист, которого я знаю. Он всегда говорил, что последний скальп снимет именно с меня. Знаю, что Блаттер был зациклен на мне, и я даже не говорю о ревности, которую он испытывал по отношению к моей футбольной карьере. Мне больно от того, что меня бросили в одну клетку со всеми и сказали, что Мишель Платини неразрывно связан с коррупцией в ФИФА».

Совсем недавно Платини похоронил отца Альдо, которому на момент смерти исполнилось 90 лет. В свободное время Мишель играет в гольф и нянчится с внуками и не исключает того, что приедет в Россию на ЧМ. Там он, возможно, и встретится с Блаттером – с тем, с кем общая беда сделала их врагами.

Текст: Лидия Дидык, Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

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