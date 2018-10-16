Фол с последствиями. 10 футболистов, отсидевших реальные сроки в тюрьме

Александр Кокорин и Павел Мамаев – не первые футболисты, которые оказались за решеткой. Еженедельник «Футбол» вспоминает десятерых игроков, оказавшихся в тюрьме, делая акцент на там, как сложилась их карьера после освобождения.

В 1977-м правами на 21-летнего итальянского нападающего владели пополам «Юве» и «Виченца». Пришлось провести «слепой аукцион» и на бумаге выписать максимальную сумму, которую клубы готовы выложить. Три миллиона долларов «бело-красных» выиграли спор, и уже в следующем сезоне Росси забил 24 гола, а новая команда нападающего впервые в истории поднялась до второго места Серии А. Вскоре у «Виченцы» начались проблемы, и, чтобы ослабить финансовый груз, игрока сослали в «Перуджу». Там он и стал соучастником «Тотонеро» – скандала, связанного с «договорняками» и подпольным тотализатором. Росси был дисквалифицирован на два года и провел несколько месяцев в тюрьме. Вернувшегося за месяц до ЧМ-1982 форварда взяли в состав «скуадры адзурры» на турнир в Испанию, где Паоло с шестью голами стал лучшим бомбардиром и сделал свою сборную чемпионом мира. Сейчас Росси работает в спортивном отделе каналов Mediaset Premium футбольным экспертом.

Микки Томас

Валлийский вингер, прославившийся тем, что самовольно ушел из «МЮ» в 1981 году из-за демофобии — боязни большого количества людей. Свою карьеру полузащитник похоронил, когда связался с фальшивомонетчиками. В начале 1990-х Микки сбывал банкноты номиналом в 10 и 20 фунтов через партнеров в команде «Рексхэм». В суде он отшучивался, но осознал всю тяжесть ситуации, когда услышал приговор — полтора года колонии. «Я научился спать с одним открытым глазом. После того как я сидел в одной камере с пятью убийцами, один из которых отрезал людям головы, мне уже ничего не страшно», — вспоминал футболист.

Георгий Деметрадзе

Грузинский форвард становился лучшим бомбардиром чемпионатов России и Украины, выступал за «Фейеноорд», «Реал Сосьедад» и «Маккаби» из Тель-Авива, а последние годы карьеры провел в Азербайджане и Грузии. В 2011-м Георгия посадили на 6 лет за «членство в воровском мире». Во время ЧМ-2010 предприимчивый футболист вместе с друзьями запустил нелегальный тотализатор и «поднял» 140 тыс. долларов. Один из должников отказался отдавать деньги, и Георгий вместе с вором в законе Вато Кипиани «выбил дефицит». В декабре 2012 года Деметрадзе по амнистии вышел на свободу и сейчас является президентом «Торпедо» Кутаиси.

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Эдуард Стрельцов

Как братьев Старостиных за отказ перейти в «Динамо» арестовали по личному распоряжению Лаврентия Берии, так 21-летнего Эдуарда Стрельцова вместе с двумя другими игроками сборной СССР – Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым задержали по обвинению в изнасиловании 20-летней Марины Лебедевой. Стрельцов мог бы противостоять 17-летнему Пеле на ЧМ-1958, но когда сборная «летела» бразильцам 0:2, Эдуард был на допросе. По распоряжению Леонида Брежнева талантливого футболиста посадили на 12 лет. Преследование знаменитого игрока могло быть связано с отказом перейти в подведомственные силовым структурам клубы — ЦСК МО и «Динамо» — или с желанием устроить «показательную казнь» зазнавшемуся кумиру молодежи. В феврале 1963 года Стрельцова освободили досрочно, а спустя два года нападающий вернулся в футбол, принес «Торпедо» чемпионство, затем кубок СССР и еще много лет приносил пользу любимому спортивному обществу, но даже перед смертью в 1990 году не мог понять, за что его посадили.

Стиг Тофтинг

Бывший игрок сборной Дании 1990-х по прозвищу Газонокосилка. Его «невменяемость» легко объяснить любому психоаналитику. Стиг ребенком застал сцену, как его отец пристрелил из ружья мать, а затем застрелился сам. Уже юношей Тофтинг набил тату «Никакого сожаления» и не изменял своему девизу никогда. Датчанин выступал в лучшие годы карьеры за «Болтон» и «Гамбург», но даже причастность к большим командам не давала футболисту спокойствия. За драку с фанатом Стиг отсидел в полицейской камере три недели, а за драку с владельцем датского ресторана — 4 месяца. Сейчас Тофтинг — комментатор и футбольный аналитик.

Адам Джонсон

Полузащитник, который мог стать звездой «МанСити», но в итоге в 2012 году перешел в «Сандерленд». Он женился на красотке Стэйси Флаундерс, которая вскоре родила ему дочь. Но за три недели до родов что-то сподвигло вингера встретиться с 15-летней поклонницей «черных котов». Адам соблазнил школьницу и предложил футболку с автографом за поцелуй, но довести дело до чего-то большего женатому полузащитнику не позволила совесть. Через несколько месяцев в особняк Джонсонов приехали люди в черном и провели досмотр. Оказалось, что отец девочки увидел переписку и потребовал от полиции разобраться с педофилом. Адам всячески отрицал свою вину, но вскоре признался, что поцелуй был. Суд назначил Джонсону 6 лет тюремного заключения. Сейчас футболист страдает от постоянных нападок и угроз, от чего даже чуть не принял ислам.

Мохаммед Зидан

Двукратный обладатель Кубка Африки в составе «фараонов» в ноябре 2013 года был обвинен в передаче поддельных чеков крупной строительной компании. Мохаммед узнал о собственном преступлении из интернета и объяснил ситуацию так: «Дело было в 2007 году, когда я покупал себе по проекту огромную виллу в Египте. Из-за проблем в моей родной стране виллу так и не достроили. Я перестал вносить деньги на оплату, и дело дошло до суда уже без моего ведома». Мохаммед тогда же решил все вопросы со строительной компанией, и обвинения были отозваны, но египетский суд не отступил и вынес приговор на условное отбывание тюрьмы в течение 6 лет, а спустя 2 месяца решение было отменено.

Брено

19 сентября 2011 года бразильский защитник «Баварии» напился до невменяемого состояния и поджег собственный дом в Мюнхене. Брено выпрыгнул со второго этажа, думая, что его окружила полиция, получил травмы и отравился газом. Дом сгорел дотла, сумма ущерба составила 500 тысяч евро. Летом следующего года футболист был признан виновным и приговорен к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы. Но, несмотря на удар по репутации, президент «Баварии» Ули Хенесс добился того, чтобы защитник мог раз в неделю уезжать на 5 часов в расположение клуба для тренировок и не пропускать по ТВ матчи мюнхенцев. За примерное поведение футболиста отпустили на год раньше положенного срока. Последние два сезона бразилец выступает за «Васко да Гама».

Ли Хьюз

Воспитанник и кумир болельщиков «Вест Бромвича» в своем дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром команды. Получил даже прозвище Рыжий ниндзя за умение находить голевые моменты и реализовывать их. Крест на перспективах поиграть в топ-клубах поставила трагедия, которая случилась в 2003 году по вине Хьюза. Форвард в нетрезвом состоянии сел за руль, потерял управление и врезался в машину, проезжавшую по встречной полосе. Водитель Альберт Фризби смог выжить, но сидевший рядом отец четверех детей Дуглас Грэхэм погиб мгновенно. Ли в шоке уехал с места преступления, но через 36 часов пришел с повинной. Суд вынес приговор: 6 лет строгого режима. Сейчас Ли 42 года, но он по-прежнему играет в футбол за «Хейлсоуен Таун» из 8-го по рангу дивизиона Англии.

Футбол в клеточку. Известные футболисты, попадавшие за решетку

Марлон Кинг

Марлон отсидел свой первый срок за угон автомобиля в 2002-м. Суд изолировал ямайца на 1,5 года. По возвращении форвард наиболее ярко проявил себя в «Уотфорде». Там Кинг стал лучшим бомбардиром, выйдя вместе с командой в АПЛ. Казалось, Марлон повзрослел, но уже в составе «Уигана» футболиста обвинили в избиении и изнасиловании 20-летней студентки. Кинг вновь сел за решетку на 1,5 года. «Уиган» поддерживать форварда не стал и разорвал контракт. Во время своего пребывания на зоне ямаец принял ислам, сменив имя на Абу Хамза. Из форварда уровня Премьер-лиги он скатился до рядового любителя из третьего английского дивизиона. Уже тогда за ним числилось более 20 преступлений: от вождения в нетрезвом виде до мошенничества и грабежа. В 2013-м футболист завершил карьеру и навсегда лишился водительских прав.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press