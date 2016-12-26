«Ежедневный пророк». Футбольный выпуск. Какие события произойдут в 2017 году

В следующем году точно закроется известный долгострой, наверное, произойдет революция чемпионата мира и, может быть, умрет один великий московский клуб. «90 минут» дает прогноз футбольной погоды на всей территории России и оценивает вероятность свершения событий.

На стадионе «Крестовский» сыграют официальный матч

Главное трэш-шоу русского футбола заканчивается. Питерский «Дом-2» строили долго, шумно и бесконечно дорого. По последним заявлениям, стадион высосал из бюджета 41 млрд рублей (645 млн долларов, если считать по нынешнему курсу, и намного больше, если вспомнить, при каких ценах на валюту все начиналось). Этих денег хватило бы на содержание семи богатейших клубов России, включая сам «Зенит». Или на финансирование от восьми до шестнадцати лет работы Эрмитажа. Или на пару десятилетий господства СКА в Континентальной хоккейной лиге.

Теперь все эти безумные сравнения и рассказы про стройку отходят в фольклор. «Крестовский» откроется для футбола 23 апреля матчем с «Уралом». И почти сразу закроется, потому что стадион нужно готовить к Кубку конфедераций. За эти годы там ловили чиновников на краже, устанавливали вибрацию поля, находили труп рабочего из Северной Кореи. Но даже через километровый слой халатности «Крестовский» добрался до нас с удивительным признанием: из всех ожидаемых событий 2017 года — это самое вероятное.

Вероятность: 1 к 1,3

«Спартак» выиграет чемпионство

«Спартак» выиграл первый круг чемпионата. Такого не было с 2000 года, когда красно-белые в итоге взяли свое предпоследнее «золото». Дополнительный привет от статистики: в 9 из 10 последних сезонах победитель круга выигрывал затем весь турнир. Но даже без этих цифр «Спартак» — фаворит весны. За них комфортный отрыв в пять баллов, лучшая посещаемость и впервые за много лет классная атмосфера вокруг ромба.

Каррера грамотно растягивает силы команды на марафоне, выбирая спокойные победы по 1:0 вместо энергозатратных разгромов. Кроме того, «Спартак» выступает максимально ровно: ни в домашней, ни в гостевой таблице он не первый, зато в общем графике стоит дальше всех. Любой клуб РФПЛ зимой может потерять лидера — кроме «Спартака». Ни один игрок основы сейчас не захочет уезжать из Тарасовки. Наоборот, руководство, вероятно, подвезет Каррере усиление в каждую линию.

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Вероятность: 1 к 2

Мессироналду снова возьмет «Золотой мяч»

France Football вернул себе «Золотой мяч», но менее искусственной награда не стала. Почти десятилетний спор Роналду и Месси превратил главный личный приз в ежегодную фотоподборку для мемов. Если раньше отвечали на вопрос «Кто лучший игрок мира?», то теперь дежурно спрашивают: «Когда появится кто-то третий?»

Кажется, не сейчас. 2017-й — год без сборных, поэтому все решат дела клубов. Чемпионат Испании выиграет либо «Барселона», либо «Реал». Лигу чемпионов — они же плюс три-четыре претендента. Еще важнее титулов — образы. Пока никто не дотянулся до Лео и CR7 по индивидуальным впечатлению и репутации. Бэйл, Гризманн, Неймар — король не умер, а вокруг трона уже кружат наследные принцы. Мессироналду не проиграет им. Он просто уйдет, оставив место для следующего поколения. Летом Месси исполнится 30, Роналду в феврале — 32 Их чемпионская пенсия наступит совсем скоро. Но вряд ли уже в этом году.

Вероятность: 1 к 3

Джанни Инфантино станет новым Платини

Когда Инфантино шел на выборы президента ФИФА, он прямо говорил: «Моя кандидатура — это не оппозиция Мишелю. Если он сможет участвовать в выборах, я выйду из гонки». Платини не смог, но его бывший генеральный секретарь идет к тому, чтобы мы вообще не заметили разницы. До того как упасть на офшорное дно вместе с Блаттером, француз реализовал самый масштабный апгрейд в новой истории УЕФА. Евро раздулся до 24 команд, а в 2020-м еще и рассосется по 13 странам. Инфантино, который помогал боссу в перешивании турнира, использует эти схемы для ФИФА. То, что раньше касалось Европы, теперь затронет весь мир.

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Инфантино хочет увеличить ЧМ до 48 команд. То есть пустить на турнир каждого четвертого члена организации. Публичная идея — популяризация футбола. Хотя в реальности все это напоминает политику Блаттера по лицемерной демократии — увеличение прав маленьких и слабых стран в обмен на их голоса на следующих выборах президента. В любом случае чемпионат мира из турнира для лучших превратится в дружелюбный съезд народов. Официальное решение может быть принято уже в январе. Какая страна вытянет организацию такого события, как сверстать календарь и кому на все это будет интересно смотреть — вопросы, ответы на которые грустно съежились в тишине.

Вероятность: 1 к 5

«Динамо» расформируют за долги

«Я не буду называть вам суммы, которые «Динамо» потратило в 2015 году. Но, думаю, «Зенит» позавидовал бы. Текущая задолженность ФК «Динамо» составляет 806 миллионов рублей» — слова председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимира Стржалковского. Минус в 12,5 млн евро — одна из двух плохих новостей. Вторая — отказ ВТБ. Банк избавляется от своей 75-процентной доли в клубе. Только непонятно, как и для кого. Сначала появилась информация, что ВТБ готов отдать весь пакет динамовскому ВФСО (у которого уже есть 25%) за 1 рубль. Потом — что ВТБ все-таки хочет продажу по рыночной цене. При этом ВФСО не возьмет на себя полный контроль за «Динамо», потому что для него это слишком крутая нагрузка.

Пока «Динамо» режет бюджет на 60%, продает тому же ВТБ долю в проекте нового стадиона и ищет хоть какого-то инвестора. Самый мрачных вариант: долги и беспризорность могут затопить команду в развалинах ПФЛ. Самый радостный: новое руководство вывезет непростую ситуацию и найдет компромисс с банкирами. Самый реальный: «Динамо» поможет власть. Традиции, Москва, Яшин, новый стадион, ЧМ-2018 — спасительные для бело-голубых метки при создании нужного резонанса. Если Кремль заметит проблему клуба, деньги придут.

Тем временем «Динамо» лидирует в ФНЛ и летом зайдет в Премьер-лигу. Только пока не ясно, пустят ли его обратно.

Вероятность: 1 к 10

Сборная России выиграет Кубок конфедераций

Есть две новости. Плохая: история против нас. Хозяева выигрывали Кубок конфедераций три раза из семи — это очень много. Но! Каждый из таких победителей кроме домашнего статуса был обладателем какого-то другого титула. Мексика в 1999-м — Золотого кубка КОНКАКАФ. Франция в 2003-м — чемпионата Европы. Бразилия в 2014-м — двух подряд Кубков конфедераций. Россия же стартует в турнире с багажом товарищеских матчей и ностальгией по единственному четвертьфиналу.

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Хорошая: соперники помогут (но это не точно). Кубок конфедераций — соревнование второго класса, и многие команды отнесутся к нему легче, чем нужно. Йоахим Лев уже заявил, что возьмет на Кубок много молодежи и даст отдых некоторым звездам. Португалия пообещала Роналду, но только если тот будет полностью здоров. У Чили, Мексики и чемпиона Африки в составах будет полно фронтменов европейских клубов, которые устали после длинного сезона. Остаются Новая Зеландия и Австралия — их можно победить всегда. Хотя Южная Корея, Алжир и Словакия доказали, что для сборной России абсолютно любой соперник — непростой.

Вероятность: 1 к 10

У России отберут ЧМ-2018

Русский спорт массово атакуют. Марию Шарапову скандально дисквалифицировали, легко- и тяжелоатлетов не пустили на Олимпиаду, у Сочи отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону, в отношении биатлонистов открыли расследования. Практически каждый месяц нашу систему спорта мочат за допинг. По такой логике рано или поздно история дойдет до футбола. Перед домашним Кубком мира это особенно пугает. Правда, есть как минимум четыре причины, почему весь страх — пока теория.

Во-первых, в тех самых докладах Макларена футболисты упомянуты без фамилий и прямых обвинений. В шок-списке профессора 33 футболиста, и не все из них — с российским гражданством.

Во-вторых, футбол — самый популярный вид спорта (прости, хоккей), где уровень развития индустрии обходит любых конкурентов. Организовать в нем такое крупное расследование, доказать истину обвинений и дойти до исполнения наказания — предельно сложный механизм. Тем более до этого самые тяжелые удары падали на индивидуальные виды. В командном спорте все устроено по-другому.

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В-третьих, ФИФА плотно контактирует с Россией. «Возможно, терпимость и открытость помогут нам дать понять фанатам одну вещь: мы хотим, чтобы в футбол играли по всему миру. В России и в Катаре живут люди, по всему миру живут люди, которые любят эту игру. Бойкоты и ограничения никогда не решали проблем», — сказал Джанни Инфантино. В конце ноября президент ФИФА встретился с Владимиром Путиным, получил от него гарантии по подготовке ЧМ-2018 и похвалил работу организаторов.

В-четвертых, до старта чемпионата мира осталось полтора года. За такое время ни один менеджер не перерисует схемы турнира с двенадцатью городами на карту другой страны. Так что ни ЧМ-2018, ни Кубок конфедераций Россия почти точно не потеряет. Сейчас более интересна другая тема: что будет с нашим футболом, когда долгожданный праздник закончится.

Вероятность: 1 к 100