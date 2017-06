Дорожная карта. Как купить билеты, получить паспорт болельщика и сколько стоят отели

Кубок конфедераций — не только турнир лучших сборных своих континентов. Он еще и покажет, насколько Россия готова через год принять чемпионат мира. Еженедельник «Футбол» проводит свой тест-драйв Кубка конфедераций. За две недели наша команда на автомобиле «Мицубиси Аутлендер» будет путешествовать вслед за сборной России. Вместе с болельщиками мы будем покупать билеты, вместе фанатами мы будем проходить все кордоны безопасности и считать, во сколько обходится ЧМ-2018, а вместе с командой — оценивать стадионы и соперников. И каждую неделю выдавать подробные отчеты.

Команда еженедельника «Футбол»

Андрей Вдовин, креативный редактор. Отвечает за буквы в нашем проекте и по пятам следует за сборной России, где бы она ни находилась.

Анатолий Волосов, исполнительный директор. Финансовый мозг операции. Ни один чек не проскочит мимо него, и ни один менеджер отеля, кассир автозаправки и официант не уйдет живым, не отчитавшись полностью по счету.

Сергей Дроняев, фотокорреспондент. Отвечает за визуальное сопровождение экспедиции. Все, что нельзя сказать словами, будет отражено на фото. Включая игру сборной России.

Антон Муша, корреспондент. Повторяет путь болельщиков и испытывает на себе, каково это — покупать билеты, проходить на стадионы вместе с фанатами и общаться с полицией.

«Мицубиси Аутлендер», автомобиль. Характер надежный, общительный. Обещает подсказывать дорогу через навигатор и не есть много бензина.

Шахматная задача. Илья Казаков — о составе сборной России на Кубок конфедераций

30 МАЯ. ПОДГОТОВКА

Андрей Вдовин и Анатолий Волосов разрабатывают план экспедиции и считают километры и рубли.

Нет ничего лучше, чем планировать приключение. Кубок конфедераций принимают четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Но с самого начала мы решаем следовать за сборной России. Пока известно только расписание ее игр на групповом этапе: 17 июня матч-открытие в Санкт-Петербурге с Новой Зеландией, 21 июня — в Москве с Португалией, 24 июня – в Казани с Мексикой. Так что план на первую неделю КК-2017 простой: Москва – Санкт-Петербург (720 км) – Москва (720 км) – Казань (810 км) – Москва (810 км). Итого за десять дней более 3 тысяч км и более 40 часов за рулем.

Дальше — высшая математика. Берем 3 тысячи км со средним оптимистичным расходом 10 литров на 100 км по трассе и получаем 300 литров бензина. Умножаем на пессимистичную цену 40 рублей за литр и выходит, что вся дорога нам обойдется в 12 000 рублей. Финансовый мозг операции Анатолий Анатольевич довольно урчит: самый дешевый авиабилет Москва – Питер – Москва стоит 8900 рублей, слетать в Казань и обратно – 10 400. А нас в машине каждый раз будет трое. Так что на всю толпу мы экономим порядка 50 тысяч рублей. Неплохо.

С отелями все не так здорово. В Санкт-Петербурге — высокий туристический сезон, китайские туристы по всему городу, и все приличные отели стоят столько, что Анатолий Анатольевич погружается в глубокую задумчивость. Но сквозь зубы благодарит ФИФА, что нашими соперниками в первом матче будет Новая Зеландия – были бы какие-нибудь чилийцы, мы бы и вовсе ночевали на улице. Но даже благодарности звучат нецензурно. По всему выходит, что один номер на двух человек в нормальном питерском отеле вдалеке от центра стоит 4500 рублей сутки.

Мы вздыхаем и даем друг другу торжественное обещание через год на чемпионат мира бронировать отели сразу же после того, как на жеребьевке станет известно, где мы играем и когда.

5 ИЮНЯ. ПОДГОТОВКА

Антон Муша, повторяя путь болельщика, сражается с сайтом ФИФА, берет практические уроки селфи и отвечает на извечный вопрос: «To be, or not to be?».

Мне выпала доля повторить путь болельщиков: купить билеты так же, как и все обычные люди через интернет и оформить паспорт болельщика. Для эксперимента был выбран матч Россия – Мексика на 24 июня в Казани. Улучив свободное время, я полез в дебри интернета разбираться со всей бюрократией, сопровождающей покупку.

Первый этап – сайт ФИФА. Он встретил меня сообщением о том, что три недели назад стартовал заключительный этап продаж с угрожающим названием «В последний момент». Здесь же я узнал, что по итогам прошлого этапа было продано почти 212 тысяч билетов, а лидерами среди иностранцев стали чилийцы, выкупившие более 7 тысяч мест.

Вскоре меня настигло первое разочарование, хотя его следовало ожидать: билеты 4-й категории (то бишь самые дешевые, на верхние ярусы за воротами) на игру с мексиканцами оказались полностью раскуплены. Так что вместо 960 рублей пришлось раскошелиться сразу на 4700 – столько стоили места категории «3». Категория «2» стоила еще на тысячу дороже, ну а лучшие места обошлись бы в 9 тысяч. С бронированием и оплатой сложностей не возникло. После внесения паспортных данных мне предложили указать время получения билета в билетном центре ФИФА – единственном месте, где можно его забрать. Так что я торжественно обещал прибыть по адресу: Житная, 4, через неделю — с 11 до 12 часов. В разделе «Мои заявки» появилась ценная информация с ее номером и моими данными, а также настоятельное указание перейти на сайт www.fan-id.ru для оформления персонифицированной карты зрителя или паспорта болельщика. Чем я незамедлительно и занялся.

«To be a fan!» («Быть фанатом!» — англ.) — таким слоганом раззадорил меня сайт FAN ID. И тут же посулил три главные причины оформления болельщицкого паспорта: комфортный проход на стадион, безвизовый въезд в Россию, комфорт и безопасность. Дважды повторяющееся в трех пунктах слово «комфорт» несколько позабавило, но четко дало понять, чем в первую очередь мы хотим завлечь иностранных гостей.

Дальше надо было заполнить анкету с персональными данными (сюда же необходимо вбить номер заявки на билет) и прикрепить к ней фотографию. Тут пришлось помаяться: компьютер ни в какую не хотел принимать имеющиеся у меня кривенькие селфи, ругаясь то на слишком темный фон, то на что-то еще. Пришлось потратить десяток минут на новую фотосессию, прежде чем его удовлетворил один из снимков. Забегая вперед, скажу, что это был еще не конец заморочки с фото. Так что не поленитесь заранее залезть в раздел «Правила пользования» в самом низу страницы и почитать пункт 5 о требованиях, предъявляемых к фотографиям. Иначе можно долго материться из-за того, что сайт не принимает очередное фото, аргументируя это вашими красными глазами или торчащей из-за спины спинкой стула.

Как устроен российский футбол. Политическая карта РФС и его окрестностей

6 ИЮНЯ. ПОДГОТОВКА

Андрей Вдовин и Анатолий Волосов выбирают автомобиль и считают литры багажника

Тридцать часов за неделю в машине. Похоже, она нам должна стать второй матерью и уж точно вторым домом. Так что необходимо что-то большое, что-то удобное и надежное – радости мало торчать где-то под Чебоксарами в ожидании ремонта.

Перебираем варианты и тут же наталкиваемся на «Аутлендер» – он считается одним из самых просторных и вместительных кроссоверов. В каждой поездке нас в машине будет трое. Мы все должны комфортно разместиться в эргономичном салоне, как в полноразмерном внедорожнике, даже когда на месте водителя оказывается коллега крепкого телосложения ростом более 190 см (вы оценили самоиронию исполнительного директора?). У Сергея Дроняева свои требования к машине: место для багажа. Но его чемодану с фотооборудованием, возможно, даже будет одиноко во вместительном багажнике, объемом 477 л.

11 ИЮНЯ. ПОДГОТОВКА

Антон Муша в погоне за билетами и паспортом болельщика встречается с Лениным, сдается перед тайной указателей и берет новую фамилию.

Справившись со всеми премудростями оформления билетов и паспорта болельщиков, мне надо забрать все эти документы в разных точках Москвы. Для начала я оперативно получил на почту и телефон подтверждение и номер заявки на Fan-ID. А вот аналогичного оповещения по поводу билетов от сайта ФИФА почему-то пришлось ждать почти полдня, что заставило немного понервничать. В конце концов все явки и пароли были утверждены, и в назначенный день я отправился забирать документы.

Сперва – на Житную за билетом. Вестибюль метро «Добрынинская» встретил меня большущим панно с Лениным: в тот момент, когда эскалатор открыл моему взору вождя мирового пролетариата, в наушниках заиграла заглавная тема из первого «Хитмана» — с таким музыкальным сопровождением Ильич вдруг приобрел зловещие оттенки. Учитывая, что часы показывали почти 12, а значит, я опаздывал к назначенному мною же времени, ситуация становилась все более угнетающей. Однако переживания оказались напрасными. Едва поднявшись из перехода, я увидел перед собой информационный столб, гласящий, что я прибыл к цели и билетный центр находится прямо перед моим носом. Смущали лишь три вещи: первая – дорожный конус на постаменте столба, чья функция осталась для меня загадкой; вторая – стрелки-указатели, по которым все равно непонятно, куда идти; третья – сбивающие с толку металлические ограждения-лабиринты на входе.

Поначалу я сунулся правее этого забора, куда направляла меня стрелка с надписью «Получение билетов», но наткнулся на парнишку-волонтера, который объяснил мне, что надо было пройти чуть дальше по прямой и затем через ограждения проследовать к входу. Когда я вошел вовнутрь, на часах было 12:03, но никаких санкций за опоздание не последовало. Билетный центр был практически пуст, миловидная сотрудница на входе быстро взяла меня в оборот и направила к одной из касс. Все, что от меня требовалось, — назвать номер заявки на билет и предъявить паспорт.

Девушка на кассе провела мне краткий ликбез по использованию билета, в частности, предостерегла от сгибания, так как в него встроен чип. Но все это я уже вычитал на сайте ФИФА, так что теперь машинально кивал, унесшись мыслями на трибуну «Казань-Арены». «Вы уже получили паспорт болельщика?» — захлопала она ресницами и вывела меня из фанатского транса. «Пока нет», — промямлил я. «Тогда возьмите еще вот это, пригодится», — вместе с билетом и стильным буклетом девушка вручила мне памятку с адресами центров выдачи паспорта болельщика. Действительно пригодилось: мой географический кретинизм поначалу определил, что за паспортом болельщика я поеду на Волоколамское шоссе. Получив памятку и скользнув глазами по указанным адресам, я вдруг осознал, что Летниковская улица находится совсем рядом от меня и трип в Тушино отменяется. Паспорт болельщика был почти у меня в руках.

Сборная агентов. Кто стоит за спинами игроков национальной команды России

Навигатор подсказал, что до центра выдачи отсюда можно быстро добраться, не спускаясь в подземку, так что я решил устроить себе пешую прогулку. И через 15-20 минут я уже вплывал на территорию Департамента туризма и коммерческого маркетинга, располагающегося напротив «Форум-холла».

Никакого ажиотажа тут тоже не было. Понять, что здесь идет какая-то работа, можно было лишь по стайкам волонтеров, в фирменных красных и темно-синих футболках снующих из здания к грузовым машинам и обратно. Посетителей было немногим больше, чем в билетном центре. Увидев систему оповещений а-ля Сбербанк и получив номерок на ожидание, я собирался было завести беседу с кем-нибудь из окружающих, но тут же был вызван. «Так быстро?» — моему удивлению не было предела, но оказалось, что я рано радовался. «К сожалению, вам придется перефотографироваться» — девушка-оператор повергла меня в шок. Я в недоумении вытаращил на нее глаза: «Но почему? Я же и так полчаса потратил, чтобы мое фото приняли!» В ответ она залепетала что-то невнятное, из чего я понял лишь то, что перефоткаться все равно придется и сделать это можно прямо здесь, на соседней кассе. Внешне я старался быть спокойным, но внутри все кипело. Впрочем, зря я нервничал: на все ушло не более двух минут. Меня сразу пригласили на нужную кассу, «щелкнули» и сказали, что вызовут по имени-отчеству. Не успел я присесть, как по офису разнеслось громогласное: «Антон Сергеевич!» Через 30 секунд я уже вертел в руках заветную карту с моей блаженной физиономией.

На выходе из Центра меня отловили две промо-девочки и уговорили принять участие в акции: надо было выпить два стакана газировки и назвать, что больше понравилось. Торопиться мне было уже некуда, и я согласился. Представившись Антоном Сергеевичем Марадоной (еще и фамилию мою записать хотели), я безошибочно отличил пепси от коки, получил в подарок пачку чипсов, нырнул в метро и вместе с группой «Ноль» ушел в туман над рекой Невой. Уже на родном проспекте Вернадского из музыкального блаженства меня вернул Забивака, машущий лапой с рекламного стенда. Я бодро отсалютовал ему в ответ: к отъезду готов!

Текст: Андрей Вдовин, Антон Муша

Фото: еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1