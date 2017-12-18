Делите на четыре. Вся таблица коэффициентов УЕФА в четырех разделах

Российские клубы бодро проскочили еврокубковую осень. ЦСКА и «Спартак», правда, спустились из Лиги чемпионов в Лигу Европы, но с точки зрения позиций в рейтинге УЕФА это может быть и к лучшему: в ЛЕ побеждать и двигаться по сетке плей-офф будет проще.

Россия против Португалии и Франции

Российская Премьер-лига со следующего сезона делегирует в еврокубки шесть клубов, и это самый главный вывод для России из таблицы коэффициентов УЕФА. Три команды выступят в Лиге чемпионов, причем две — сразу в групповом раунде, еще одна — в 3-м квалификационном раунде. Кроме того, еще три российских клуба будут заявлены в Лигу Европы. Это не новость — о таком представительстве страны с 6-й строчки в таблице коэффициентов УЕФА было известно еще весной. Но радует то, что с этой 6-й строчки Россия вряд ли упадет.

Еврокубковая осень была для клубов РФПЛ очень успешной. Ее клубы по набранным очкам в этом сезоне идут на четвертом месте — впереди только Англия, Испания и Италия. Отрыв от преследующей Португалии растет, от идущей впереди Франции сокращается. И есть все предпосылки к тому, что весной все будет так же.

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У Франции в еврокубках осталось четыре клуба. Причем главному забойщику, «ПСЖ», в Лиге чемпионов встречаться с «Реалом». А в Лиге Европы «Ницца» играет с «Локомотивом», и эта дуэль имеет стратегическое значение для всей российской Премьер-лиги.

У Португалии в Лиге чемпионов остался «Порту» (в 1/8 финала он встречается с «Ливерпулем»), в Лиге Европы — «Спортинг» и «Брага» (в 1/16 финала играют с «Астаной» и «Марселем»). Пока тут не о чем беспокоиться.

Провалы: Голландия, Бельгия и Германия

Бундеслига разочаровывает. Потерять четыре из семи клубов — это надо уметь. Слететь со второго места в ТК на 4-е — это надо умудриться. Пропустить вперед себя не только распираемую деньгами Англию, но и нищую Италию — это надо постараться. «Бавария» уже не вывозит выскочек немецкого чемпионата, а у «Дортмунда» и «РБ Лейпцига» слишком много проблем, чтобы заморачиваться еврокубками.

Намного все хуже в Голландии. «Оранжевый» футбол катится в пропасть. Со следующего сезона впервые лучшая команда Голландии начнет путь в Лиге чемпионов с отбора. А в этом году ни один клуб Эредивизие не пробился в весну. «Фейеноорд» — последнее место в группе ЛЧ, «Витесс» — последнее место в группе ЛЕ. ПСВ, «Утрехт» и даже прошлогодний финалист Лиги Европы вылетают в квалификации… Это разгром.

Не лучше ситуация и у Бельгии. «Андерлехт» — одна, ничего не решающая победа при пяти поражениях в Лиге Европы. Три вылета в квалификации, а героический «Зюлте-Варегем», сражавшийся с «Ниццей» и «Лацио» в ЛЕ, не может спасти всех. Чемпионаты Голландии и Бельгии, кажется, выжаты досуха богатыми соседями. Но ведь есть примеры других скромных стран, которые держатся на плаву.

Прорыв: Сербия, Кипр

Сербия — главная сенсация таблицы коэффициентов. В весну прошли сразу два ее клуба из четырех — «Партизан» и «Црвена Звезда». «Звездашам» играть с российским ЦСКА, «Партизану» — с чешской «Викторией». Не самый плохой жребий, чтобы продолжать творить историю.

Неплохо набрал очков этой осенью Кипр, хотя АПОЭЛ мог, конечно, в ЛЧ оказаться и повыше «Боруссии». Хорошо поднялась Австрия. Ну и конечно, стоит отметить Украину: при почти разрушенном чемпионате, где осталось всего 12 клубов и треть из них не знает, проснутся ли они завтра живыми, иметь по одному клубу в плей-офф ЛЧ и ЛЕ — это очень и очень неплохо.

Лидеры: Англия и Испания

А наверху все те же. Испания к весне не потеряла ни одного представителя в еврокубках, пусть мадридский «Атлетико» и перекочевал из ЛЧ в ЛЕ. А вот представители АПЛ сохранили все пять команд в Лиге чемпионов. Для них это успех, и, несмотря на непутевый «Эвертон», осевший на дне группы Лиги Европы, Англия — лидер по набранным в еврокубках очкам в этом сезоне.

Лига чемпионов. 1/8 финала

«Ювентус» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия)

«Базель» (Швейцария) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Порту» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Реал Мадрид» (Испания) — «ПСЖ» (Франция)

«Шахтер» (Украина) — «Рома» (Италия)

«Челси» (Англия) — «Барселона» (Испания)

«Бавария» (Германия) — «Бешикташ» (Турция)

Первые матчи пройдут 13 февраля 2018 года. Ответные — 6 марта.

Лига Европы. 1/16 финала

«Боруссия» Д (Германия) — «Аталанта» (Италия)

«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА (Россия)

«Лион» (Франция) — «Вильярреал» (Испания)

«Реал-Сосьедад» (Испания) — «РБ Зальцбург» (Австрия)

«Партизан» (Сербия) — «Виктория Пльзень» (Чехия)

«Стяуа» (Румыния) — «Лацио» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Милан» (Италия)

«Астана» (Казахстан) — «Спортинг» (Португалия)

«Эстерсунд» (Швеция) — «Арсенал» (Англия)

«Марсель» (Франция) — «Брага» (Португалия)

«Наполи» (Италия) — «РБ Лейпциг» (Германия)

«Селтик» (Шотландия) — «Зенит» (Россия)

«Копенгаген» (Дания) — «Атлетико» (Испания)

«Спартак» М (Россия) — «Атлетик» (Испания)

«Ницца» (Франция) — «Локомотив» (Россия)

АЕК (Греция) — «Динамо» К (Украина)

Первые матчи состоятся 15 февраля 2018 года. Ответные — 22 февраля.

Текст: Константин Иванов

Фото: Сергей Дроняев

Константин Иванов Корреспондент еженедельника «Футбол»