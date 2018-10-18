Читать игру. Новые книги о футболе в России. Часть I

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Раз в несколько месяцев еженедельник «Футбол» отправляется изучать полки книжных магазинов, выбирает там самое интересное, а потом советует, что сейчас стоит почитать о футбольных звездах. В свежем обзоре новинок бестселлеров – книга восторгов о Мануэле Нойере, куча забавных историй от Уэйна Руни и автобиография культового тренера «Спартака» Олега Романцева.

«Нойер. Вратарь мира»

Книга фаната немецкого голкипера

«Он гениален — как Пикассо, Микеланджело, Дюрер. Он лучший вратарь, которого когда-либо видел мир. Он тот, услышав которого птицы щебечут в кустах. Он идеален, безошибочен, гениален, великолепен и потрясающ. Он тот, кем мы всегда хотим быть. Герой». Франц Йозеф Вагнер, главный редактор газеты Bild

Равнодушных к Мануэлю Нойеру нет: его либо обожают и считают лучшим в поколении, либо ненавидят, называя одним из самых переоцененных вратарей. Автор книги Дитрих Шульце-Мармелинг (немец, написавший также книгу о Льве Яшине) обожает Нойера и готов говорить о его величии днями напролет. Пятьдесят первых страниц книги посвящены поминутному анализу матча Германия — Алжир на ЧМ-2014 — именно тогда Мануэль был на пике своей карьеры.

Кроме того, чувствуется, что автор писал книгу сразу после триумфального для Германии чемпионата мира. «Бразилия уж точно не страна вратарей. В креативной, увлеченной и жадной до побед культуре бразильцев голкипер — просто лишний игрок, мешающий забивать мячи и портящий всем удовольствие» — Шульце-Мармелинг явно не был знаком с такими личностями, как Эдерсон и Алисон. Произведение заканчивается на моменте, когда Нойер был номинирован на «Золотой мяч». Писатель не говорит о самом сложном периоде его карьеры, о сломанной в матче с «Реалом» ноге, которая до сих пор не позволяет вратарю вернуться на уровень 2014 года.

Автору удается с непринужденной легкостью превратить Нойера из спорного персонажа в мессию, прихода которого футбольный мир ждал сотни лет. Даже драку с Гросскройцем, троллинг Оливера Кана (повторение его празднования) в составе «Шальке», критику из-за перехода в «Баварию» — все это писатель развернул в сторону Мануэля, которому даже начинаешь сочувствовать. Однозначно «Нойер. Вратарь мира» — это не инсайдерская история. Тут, конечно, можно найти мелочи из жизни голкипера — например, один из первых коучей немца тренировал его не на футбольных мячах, а на регбийных, чтобы усложнить тому задачу. Но в целом вся книга — ода вратарю, который перекроил восприятие своего амплуа, вернул позицию либеро и при этом чертовски симпатичен самому автору.

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СПОЙЛЕР

Мануэль Нойер — с детства фанат «Шальке», воспитанник «кобальтовых» и уроженец Гельзенкирхена. Это известная информация. Но автор книги разрушит ваше мнение. Место рождения Мануэля — Гельзенкирхен-Бюр — самостоятельный район. Лучше всех ситуацию разъяснил сам голкипер: «Гельзенкирхен-Бюр — это Монако Гельзенкирхена. Хотя многие не из Бюра в это не верят». Что это меняет? В этом месте никогда не было шахт: тут куча прудов, отличных пейзажей и французский сад XIII века. Все это противоречит идее «Шальке» о рабочем клубе, созданном шахтерами, который противопоставлен той же «Баварии». Нойер — не сын рабочих, несмотря на фанатскую историю семьи.

«Я «прятал» нагрузки. Допустим, футболистам нужно пробежать 10 раз по 100 метров. Я кричал через все поле: «Так, кто последний, тот п… [лицо нетрадиционной сексуальной ориентации]». Как же они мчались после этого! Потом обратно — то же самое». Олег Романцев

 Олег Иванович не работает главным тренером уже 15 лет, но многие до сих пор ждут его возвращения. Некоторые же обвиняют самого титулованного специалиста в истории «Спартака» в продаже своих клубных акций, после чего красно-белые и пустились во все тяжкие. Внучке Алине надоело слушать банальные вопросы и упреки в адрес своего деда, поэтому девушка и захотела, чтобы заслуженный тренер России поделился личными размышлениями и раскрылся для публики с непривычной стороны. Именно она сподвигла Романцева на написание автобиографии в соавторстве с журналистом Денисом Целых.

Культовый тренер «Спартака» рассказал про свою молодость, о которой так редко распространялся: тут вам воспоминания и о детстве в криминальном районе Красноярска, и о драках за товарищей, и возвращение в день знакомства со своей первой, и единственной, любовью. Болельщиков красно-белых заинтересуют эпизоды с памятными приступами упрямства у Бескова, побегами из Киева после матчей, шутками братьев Старостиных и момент, когда даже скромный Федор Черенков лез в рукопашную.

Дневник читателя. Лучшие книги о футболе за последний год. Часть I

И все-таки основная часть этой истории посвящена тренерской работе Романцева. Тут специалист размышляет, почему отказался принять предложение «Депортиво», как реагировал на бунт сборников перед Евро-1996, на какие средства «Спартак» начинал строить свой бизнес. Ну и какая книга без юмора: Олег Иванович рассказал о креативных способах мотивации на тренировках и поделился очередными байками из Тарасовки двадцатилетней давности. А попутные комментарии его многолетних товарищей по команде, друзей и воспоминания звездных воспитанников (Мостовой, Карпин, Бесчастных, Титов и другие) о первых днях в клубе при Романцеве дополняют рассказ о вечно побеждающем клубе конца XX века и его главном тренере.

СПОЙЛЕР

Когда речь идет о «золотом» составе «Спартака» 1990-х, некоторые до сих пор вспоминают уход из клуба двух легенд — Цымбаларя и Тихонова. Но Романцев не принимал спонтанных решений: Андрей «наелся» в команде и сам был согласен на смену обстановки ради новой мотивации, а расстаться с Цылей пришлось вынужденно, так как должный объем работы Илья уже не тянул, да и проблемы с нарушением режима вошли у него в привычку. Часто полузащитник приезжал на базу с лишними килограммами, о чем говорили результаты взвешивания. Тренер вместе с доктором Васильковым понимал, в чем тут проблема: там, где выпивка, там и калорийная закуска.

«Когда мы завоевываем трофеи, я особо не праздную и точно не бахвалюсь этим. Это не для меня. Я не фанат громких вечеринок, не люблю оказываться в центре внимания. Я никогда не забуду, как забил свой сотый мяч за «Юнайтед». После игры пошел домой и смотрел телевизор; позвонил в китайский ресторан и заказал еду на дом»Уэйн Руни

«Если бы я мог разливать по бутылкам эту вибрацию, то смог бы сделать лучший энергетический напиток», — так Уэйн Руни описал чувства после первого забитого гола за «МЮ» в ворота «Фенербахче». Сэру Алексу Фергюсону пришлось долго уговаривать совет директоров «красных дьяволов», чтобы выделить 37 млн евро под трансфер таланта из «Эвертона». Книга начинается с предисловия от сэра Алекса Фергюсона — человека, сделавшего «МЮ» самым титулованным клубом Англии, а героя этой книги — лучшим бомбардиром в истории команды. В течение всего повествования Уэйн будет называть его исключительно Менеджером и исключительно с заглавной буквы.

Руни всю жизнь играл на опережение: с 14 лет выступал в составе «Эвертона» U-19, спустя год попал в дубль «ирисок», а вскоре забил самый «юный» гол клуба в АПЛ. Не успел Уэйн стать легендой на «Гудисон Парк», как перспективного юношу без промедления перевезли, словно украденную картину, на «Олд Траффорд», где он стал настоящей иконой. Секрет Руни — страх проиграть. Он бросался джойстиками после отданных игр на приставке и ломал стекла раздевалок при поражениях в настоящем футболе. А все потому, что ненавидел уступать. Как и те, с кем он останавливал «непобедимый» «Арсенал», приручал «Челси» Жозе Моуринью и шел к первой в карьере победе в Лиге чемпионов.

Дневник читателя. Лучшие книги о футболе за последний год. Часть II

Автобиографическое повествование перенесет читателя в узкие коридоры «Театра мечты», от которого обострялась клаустрофобия даже у самого Уэйна. Там перед матчами намазывал на лицо крем Криштиану Роналду, в перерывах срывался на команду Рой Кин, а после игр занимался йогой Райан Гиггз. Из книги мы узнаем, почему знакомство Уэйна с Гари Невиллом началось с конфликта, из-за чего партнеры по «МЮ» называли форварда Уазза, как Руни разочаровался в Гари Спиде и после чего стал молиться перед каждым выходом на поле.

СПОЙЛЕР

Вечером перед первой выездной игрой Руни за «МЮ» против «Бирмингема» команда собралась на ужин в отеле. На правах лидера Рой Кин занял «плазму» и включил регби. Пользуясь тем, что суровый ирландец отошел в туалет, Уэйн взял пульт, переключил на «Секретные материалы» и спрятал его в карман. «Где пульт?!» — вопрошал капитан в ответ на молчание партнеров. «Ну, раз никто не смотрит это, я выключу», — сказал Рой и выдернул шнур из розетки. После ужина вся команда двинулась по кроватям. В полночь охранник клуба постучался в комнату к Уэйну: «Меня прислал Рой. Он хочет знать, где пульт». Руни отдал устройство обратно, ожидая мести капитана.

Текст: Юрий Алеманов, Дмитрий Темников, Лидия Дидык
Фото: Чемпионат.com, Еженедельник «Футбол»

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