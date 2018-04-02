Бежать позади паровоза. «Локомотив» дал шанс преследователям. Кто им воспользуется?

Сумасшедший гол Оланаре пяткой в Черкизове перезапустил чемпионскую гонку Премьер-лиги. «Локомотив» после поражения от «Амкара» уже не выглядит таким недосягаемым. Пять очков отрыва по потерянным, два по набранным — с этим можно бороться. У стаи преследователей с клыков уже капает слюна: «Спартак», ЦСКА, «Зенит» — кто из них способен на решающий рывок?

«Локомотив» — 49 очков (23 игры)

Оставшиеся матчи: «Ростов» (д), «Динамо» (г), «Ахмат» (д), «Уфа» (д), «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г).

Три потерянных очка в матче с «Амкаром» могут оказаться для «Локомотива» роковыми. Впереди четыре матча, в которых обязательно нужно побеждать, но играть там надо первым номером — для команды Семина это не всегда удобно. Дома «Локо» набрал 23 очка, в гостях — 26, в Черкизове ему неуютно. Зато против «Краснодара» и «Зенита» «железнодорожники» могут сыграть в свой футбол на контратаках. В первом круге «Локо» переехал «быков» — 2:0, а питерскую команду разгромил — 3:0. В первом из этих матчей красно-зеленые владели мячом 40% игрового времени, во втором — 34%. Так что если Семин уступит гонку за титул, сделает он это в матчах с такими соперниками, как «Уфа» или «Ахмат».

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«Спартак» — 47 очков (24 игры)

Оставшиеся матчи: «Анжи» (г), «Урал» (г), «Ахмат» (д), «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (д).

Самый роскошный календарь — ни одного матча с прямыми конкурентами. Ни одного соперника, которому еще что-то надо в этом сезоне. Есть только одно но — Кубок России. 4 апреля «Спартак» играет с «Крыльями Советов» в 1/4 финала, если пройдет — 18 апреля с «Тосно», финал — 9 мая с победителем пары «Шинник» — «Авангард» в Волгограде. Невесть какие соперники, но каждый будет упираться, и три дополнительных матча за полтора месяца — серьезная нагрузка. Но «Спартак» вряд ли будет выбирать какой-то один из двух титулов — Леониду Федуну нужны оба.

ЦСКА — 44 очка (23 игры)

Оставшиеся матчи: «Динамо» (д), «Уфа» (г), «Амкар» (д), «Краснодар» (д), «Зенит» (г), «Арсенал» (д), «Анжи» (д).

Говорят, главный тренер ЦСКА после феерической победой над «Лионом» удивленно спросил себя: «Зачем мы это сделали?» Но теперь ЦСКА в напряженной концовке ждут еще два матча с лондонским «Арсеналом» — сил у команды с короткой скамейкой они забирают колоссальное количество. Но вот две главные даты для армейцев: 22 апреля — «Краснодар», 29 апреля — «Зенит». Кажется, в этих матчах будет решаться, играть ли ЦСКА в будущем сезоне в Лиге чемпионов. И по всему выходит, что спорить за это право и 3-е место Виктор Гончаренко будет с Роберто Манчини. Второе-первое место при таком календаре «Спартака» — задача трудновыполнимая.

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«Зенит» — 42 очка (23 игры)

Оставшиеся матчи: «Краснодар» (д), «Анжи» (д), «Динамо» (д), «Арсенал» (г), ЦСКА (д), «Локомотив» (г), «СКА-Хабаровск» (д).

Манчини уже не жилец в Питере, и это ни для кого не секрет. Сейчас речь идет о том, останется ли менеджмент клуба на будущий сезон. Слухи о возможном появлении во главе «Зенита» нынешнего президента «Локомотива» Ильи Геркуса никто не спешит опровергать. В свою очередь Сергей Фурсенко ведет себя все более активно. «Теперь мы будем рвать всех подряд. И это я вам обещаю!» — заявил он на недавней встрече с фанатами, на которую, кстати, Манчини не пришел. Но первый же матч с «Уфой» под определение «рвать» не слишком подходит, там скорее была ничейная игра. Впереди у «Зенита» три матча с прямыми конкурентами. Это и минус, но и плюс тоже: победы в них могут привести Питер к медалям. Если этого не произойдет, футбольный Санкт-Петербург может ждать новая кадровая революция.

«Краснодар» — 41 очко (24 игры)

Оставшиеся матчи: «Зенит» (г), «Арсенал» (д), ЦСКА (г), «Локомотив» (д), «СКА-Хабаровск» (г), «Рубин» (д).

Самый сложный календарь с гостевыми матчами с «Зенитом», ЦСКА и выездом в Хабаровск: чтобы «Краснодар» вернулся в битву за медали, должно случиться что-то для него чудесное. Но, кажется, именно «Краснодар», отправивший в отставку Игоря Шалимова, будет решать, кому быть чемпионом: от настроя «быков» зависит, кто из лидирующей группы начнет терять очки. И похоже, концовка этого сезона станет самой яркой за последние годы.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»