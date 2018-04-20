7 новых стадионов России. Вторая часть: Самара, Калининград, Саранск, Екатеринбург. Их открывают в апреле

До старта чемпионата мира остается всего два месяца. За это время в России должны достроить и открыть 7 стадионов. Еженедельник «Футбол» проводит ревизию каждого из них. В 2-й части – Самара, Калининград, Саранск и Екатеринбург.

Город: Калининград

Вместимость: 35 000 зрителей

Стоимость: 17,8 млрд руб.

Матчи ЧМ:

Хорватия — Нигерия — 16 июня

Сербия — Швейцария — 22 июня

Испания — Марокко — 25 июня

Англия — Бельгия — 28 июня

5 особенностей:

1. Стадион построен на сложных проседающих грунтах – раньше в этом месте ничего не строили.

2. Самая западная арена, на которой пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

3. Внешне стадион напоминает судно: прямоугольная форма с закругленными краями, фасад в виде волнообразных переходов с голубыми вставками.

4. После арену переделают в многофункциональный комплекс, но футбольное поле оставят.

5. До начала строительства планировалось реконструировать старейший стадион России — «Балтику», но на реализацию этого плана не хватило времени.

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Самый проблемный стадион ЧМ

Арена в Калининграде совсем недавно приняла свой первый матч: местная «Балтика» обыграла «Крылья Советов» и отпраздновала новоселье. Стадион собрал 15 тысяч зрителей. Однако этот матч не стал матчем открытия арены: 12 мая в Калининград приедет «Тюмень» и окончательно поставит точку в истории одного из самых скандальных стадионов ЧМ.

В чем же проблема? «Балтика-Арена» — один из особо проблемных объектов ЧМ-2018. И это утверждение имеет под собой несколько оснований. Изначально стадион в Калининграде хотели сделать похожим на знаменитую «Альянц Арену» в Мюнхене, однако дата начала строительства постоянно откладывалась, и это даже поставило под угрозу факт проведения матчей ЧМ на стадионе в Калининграде. В результате пришлось значительно упростить проект арены, в том числе отказаться от раздвижной крыши.

Второй проблемой стал выбор места для постройки стадиона. Остров Октябрьский (до войны он носил название «Ломзе» («топкая земля») — сплошной болотистый пустырь, который требует особых средств и специальной техники. Кроме того, за последний год жителям пришлось знатно пострадать: оба моста, ведущих к острову, были закрыты на реконструкцию на несколько месяцев. Дороги нет, но вы держитесь.

Ну, и самой яркой историей, связанной со стадионом, стало обвинение Зиявудина Магомедова в растрате, хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Прокуратура считает, что компания присвоила 750 миллионов на поставках низкокачественного песка. Обустройством прилегающей к стадиону территории занималась «ГлобалЭлектроСервис» – дочерняя компания группы «Сумма», принадлежащей Магомедову.

Город: Саранск

Вместимость:

на период ЧМ – 44 442 зрителя

после ЧМ – 30 000

Стоимость: 15,8 млрд руб.

Матчи ЧМ:

16 июня. Перу — Дания

19 июня. Колумбия — Япония

25 июня. Иран — Португалия

28 июня. Панама — Тунис

5 особенностей:

1. Возводится в пойме реки Инсар.

2. Расстояние от центра поля до зрителей не превышает 90 м.

3. Руководство привлекло голландскую компанию «Амстердам-Арена» к управлению стадионом.

4. Оболочка стадиона приподнята, что создает эффект парения в воздухе.

5. В основу внешнего вида стадиона легло солнце — самый популярный символ мордовской культуры.

Изначально стадиону планировали дать название «Юбилейный», но по требованию FIFA имя арены должно быть коротким, звучным и, что самое главное, легкопроизносимым для иностранцев. Тогда в интернете открыли народное голосование, в котором выиграло название «Шумбарт-Арена». Помимо этого, среди лидеров были такие варианты, как «Лев Яшин» и «Мордовия Арена». Менялось и первоначальное место строительства. Причиной стала зажатость прежней площадки между автодорогой, связывающей центр Саранска с микрорайоном Химмаш, рекой Инсар и проектируемой трассой Саранск – Кочкурово.

Особенность арены — ее двухэтажный цоколь. Стадион огорожен оболочкой, перетекающей в навес над зрительскими местами. Капсула стадиона приподнята над цокольными этажами, что создает эффект легкости, парения. Наклонные криволинейные стены выполняют функции ветрозащиты. Из провинциального села городского типа Саранск за пять лет превратился в город с современной инфраструктурой. Здесь обновили аэропорт, вокзал, отремонтировали «убитые» дороги, возвели тысячи квадратных метров жилья, за счет которых самые предприимчивые саранчане смогут солидно обогатиться.

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Стадион уже введен в эксплуатацию, а его обслуживание будет обходиться в 70 млн рублей ежегодно. После ЧМ здесь избавятся от солидной доли металлоконструкций, из-за чего вместимость арены уменьшится почти на 15 тысяч мест. Саранская «Альянц Арена» станет домашней для «Мордовии», сейчас успешно выступающей в ПФЛ в группе «Урал–Приволжье».

Город: Самара

Вместимость: 44 918 зрителей

Стоимость: 20,7 млрд рублей

Матчи ЧМ:

17 июня. Коста-Рика – Сербия

21 июня. Дания — Австралия

25 июня. Уругвай – Россия

28 июня. Сенегал – Колумбия

2 июля. 1/8 финала

7 июля. 1/4 финала

🔜🏟🙌

Осталось ровно 2 месяца до первого матча #ЧМ2018 на "Самара Арене"! 🇨🇷Коста-Рика🆚Сербия🇷🇸 pic.twitter.com/SsPqbE73Lm — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 17, 2018

5 особенностей:

1. Стадион расположен почти на самой высокой точке города – на южном склоне холма Жареный (Султанов) Бугор на отметке 182,8 м над уровнем моря.

2. На сборку металлоконструкций основного покрытия стадиона потребовалось более 13 тысяч тонн металлопроката – рекорд среди спортивных сооружений России.

3. В Самаре будет единственный рулонный газон на полях России во время ЧМ-2018. Для его транспортировки из Германии понадобилось 22 большегруза.

4. Диаметр сферической поверхности арены, состоящей из 32 радиальных консолей, составляет 612 метров.

5. Общая площадь объекта с прилегающей территорией просто огромна – 930 га. Для сравнения: крупнейший спортивно-развлекательный комплекс в Европе – «Лужники» занимают порядка 180 га.

Космос – первое слово, которое приходит на ум при упоминании Самары, а теперь и при виде ее новой достопримечательности. По окончании чемпионата мира стадион будет называться «Космос Арена» по вполне понятным причинам. Уже более полувека Самара остается колыбелью ракетостроения нашей страны. Именно здесь 60 лет назад была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, сыгравшая колоссальную роль в освоении космоса. Концепцию для проекта долгожданного стадиона долго искать не пришлось. Сравнение арены с летающей тарелкой напрашивается само собой, но оно давно перестало быть оригинальным. Внешне стадион напоминает гигантский «разящий диск» робота Грендайзера из японского мультфильма 90-х – этакий выпуклый сюрикен, приземлившийся между территорией Радиоцентра и поселком Сорокины Хутора.

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Рядом с «Самара Ареной» планируется возвести целый наукоград под названием «Гагарин центр» – огромный научно-образовательный комплекс, который должен стать единой площадкой для взаимодействия научных школ, университетов, промышленных и технологических компаний, стартапов, финансовых и консалтинговых организаций и так далее. На территории «Гагарин центра» смогут жить, учиться и работать около 10,5 тысячи человек. Часть инфраструктуры наукограда должна была использоваться уже на чемпионате мира, но сбыться этому не суждено: отставание строителей по срокам тоже оказалось космическим. ФИФА забило тревогу еще в 2016 году, и, судя по тому что «Самара Арена» все еще не открыта, тут есть от чего поволноваться. Первый тестовый матч обещают провести 28 апреля: все силы брошены на достройку стадиона, а появления «Гагарин центра» придется ждать как минимум до 2022 года.

"Авангард" Курск🆚"Тосно" 9 мая "Волгоград Арена" примет один из самых необычных финалов Кубка России в истории😮 Кто, на ваш взгляд, возьмет титул? pic.twitter.com/8hr6JzB4sX — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 19, 2018

Город: Екатеринбург

Вместимость:

на период ЧМ – 35 000 зрителей

после – 23 000

Стоимость: 12,7 млрд рублей

Матчи ЧМ:

15 июня Египет – Уругвай

21 июня Франция – Перу

24 июня Япония – Сенегал

27 июня Мексика – Швеция

5 особенностей:

1. Стадион построен в 1953–1957 годах и с тех пор дважды находился на реконструкции: с 2006-го по 2011-й и с 2015-го по 2017-й – специально к ЧМ-2018.

2. Перед последней реконструкцией арены было принято решение сохранить ее исторический фасад.

3. После проведения чемпионата мира территория вокруг стадиона будет преобразована в прогулочную зону.

4. Вынесенные за пределы стадиона крылья-трибуны – временные. После ЧМ-2018 их уберут.

5. Властям Екатеринбурга пришлось отсудить у частного владельца 595 квадратных метров земли.

«Скажите мне, что это фотошоп» — один из самых нормальных комментариев в сети по поводу «Екатеринбург Арены». Главная ее особенность – пристроенная трибуна, вылезающая за контур стадиона. Именно она была подвергнута критике журналистами за ощущение ненадежности. Однако проектировщики уверяют — паника беспочвенна: это обычная временная трибуна, приплюсовывающая к общей вместимости стадиона 12 тысяч человек. После чемпионата мира конструкцию, не содержащую в себе никакого особого архитектурного замысла, разберут.

И ровно на этом месте возникает конфликт. Власти Екатеринбурга считают, что обновленному стадиону «Урала» просто не нужно столько мест: на клуб, когда свердловцы играли на «СКБ-Банк Арене», ходили не больше 10 000 фанатов. С модернизацией арены интерес к местной команде вряд ли увеличится. Оппонентом сомнительной теории чиновников уже стал президент «шмелей» Григорий Иванов. Он крайне не согласен с решением администрации и полностью уверен: команда из города-миллионника способна собирать на домашней арене по 30 000 зрителей.

На данный момент генеральный директор подрядчика нового стадиона сообщил, что временную трибуну не будут разбирать раньше 2019 года, аргументировав решение тем, что сначала состоится передача стадиона в руки городской власти, потом будет небыстрое оформление документов, а уж только после этого решат, что делать с трибуной. Пока есть пара вариантов, что возникнет на месте дыры в арене. Первый – свободное пространство залатают алюминиевым поясом. Второе – поставят огромное интерактивное табло.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров, Антон Муша

Фото: Global Look Press, Skyscrapercity.com

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