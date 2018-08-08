10 фактов о ПАОКе – сопернике «Спартака» в ЛЧ

В 3-м раунде Лиги чемпионов московский «Спартак» попал на греческий ПАОК. Это клуб, которым управляет бизнесмен из России, играют бывшие представители лиг России и Украины, а фанаты захватывают города и дружат с враждебным для красно-белых ЦСКА.

1. Бюджет ПАОКа – от 15 до 25 млн евро

ПАОК на слуху в России давно. Уже шесть лет президентом команды является одиозный Иван Саввиди. Выходец из Грузии с греческими корнями в юности переехал в Ростов-на-Дону, где прошел путь от рабочего на табачной фабрике до ее владельца. В 2002-м Саввиди взялся за правление местным «Ростсельмашем» и провел фатальный ребрендинг: клуб стал называться «Ростов». Впервые к ПАОКу бизнесмен присматривался еще в 2006-м, а купил только в 2012-м и спас от долгов. Годовой бюджет вице-чемпионов Греции в зависимости от успехов в Европе варьируется от 15 до 25 млн евро. Состояние самого Саввиди оценивается в 600 млн евро. В Греции он владеет также несколькими СМИ и гостиничным бизнесом.

2. ПАОК хочет подписать Вернблума

ПАОК охотно усиливается кадрами из России и Украины. В составе «орлов» полно знакомых фамилий. Бразилец Маурисио выжигал в «Тереке» и ушел в «Зенит», а теперь вместе с другой чеченской звездой – Лео Жаба пылит за греков. Евгений Хачериди много лет играл за киевское «Динамо», а теперь с бывшими игроками «Днепра» – Евгением Шаховым, Лео Матосом и «Шахтера» – Звонимиром Вукичем налаживает свою жизнь в Салониках. «Спартаку» наверняка неприятно будет видеть против себя Понтуса Вернблума. Швед свободным агентом должен перейти в ПАОК по совету бывших партнеров по ЦСКА Бибраса Натхо и Секу Олисе, ранее выступавших в составе «орлов».

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3. Здесь тренером — сын Луческу

Уже 15 лет сын Мирчи Луческу Рэзван работает тренером. Бывший румынский вратарь лишь однажды играл за границей, а перейдя на тренерскую работу, неожиданно вскарабкался с бухарестским «Рапидом» до четвертьфинала Кубка УЕФА. По пути Рэзван выбил ПАОК и «Шахтер» отца. Луческу-младшего признают кубковым тренером: дважды выигрывал трофей на родине, однажды — в Катаре и еще раз — с ПАОКом минувшей весной (переиграв ненавистный АЕК 2:0 в финале). Кроме того, в совете директоров клуба работает экс-арбитр ФИФА Любош Михел. На протяжении семи лет после окончания карьеры он находился в структуре донецкого «Шахтера», а в конце 2015-го согласился на предложение Саввиди.

4. Вся игра идет через Маурисио

Мозговой центр греков — связка центральных полузащитников Маурисио и Каньяса. Оба способны обеспечивать необходимый объем передач в центре поля и быстро продвигать мяч вперед. Имея похожий функционал, они приносят пользу команде, когда один из них, чаще Маурисио, отправляется прихватывать глубокого плеймейкера соперника. Именно так греческий клуб вырубил из игры сильного разыгрывающего — полузащитника «Базеля» Луку Дзуффи, не потеряв при этом в фазах перехода в атаку и действий с мячом.

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5. Капитан ПАОКа – чемпион Европы

Виейринья вернулся в Салоники в 2017-м после пятилетней командировки в «Вольфсбург» и был назначен капитаном «орлов». Тридцатидвухлетний португалец «кошмарил» российские клубы еще семь лет назад, когда едва не помешал ЦСКА выйти в 1/8 финала Лиги Европы, а спустя год в групповом этапе ЛЕ забивал в ворота казанского «Рубина». В прошедшем сезоне на его счету два гола и семь ассистов, а также победный мяч в финале кубка. Главная же победа в карьере защитника одержана во Франции. На Евро-2016 он сыграл три полных матча на групповом этапе.

6. Главного бомбардира воспитал Черчесов

Александар Прийович – один из ключевых игроков чемпионского сезона «Легии» под руководством Станислава Черчесова. В клубе его любят сравнивать со Златаном Ибрагимовичем: серб, рост 191 см, легко выигрывает борьбу на «втором этаже». В прошлом сезоне с учетом всех турниров Александар наколотил за ПАОК 27 голов. Против «Базеля» форвард отличился дважды, причем в ключевых моментах игры.

7. Арену ПАОКа называют «Черный ад»

Огненную атмосферу фанаты ПАОКа создают на 29-тысячном стадионе «Тумба». Классический овал с легкоатлетическими дорожками построили еще 60 лет назад, и в дни игр трибуны «нахмуриваются» в темный оттенок клубных цветов и выдают несчетное количество пиротехники. Именно за это местные ультрас называют арену не иначе как «Черный ад». В Греции устоялась традиция называть ведущую группу фанатов по названию сектора, где собирается основная ультра. В случае с клубом из Салоников – это Gate 4. Их представители создают хаос на трибунах: жгут, бросаются мусором, а за пределами «Тумбы» захватывают студии, ломают витрины, переворачивают машины. Это очень опасный выезд.

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8. Фанаты дружат с ЦСКА

Истоки союзного договора кроются в сербах. Болельщики белградских «Црвены Звезды» и «Партизана» готовы брататься с кем угодно, кроме как друг с другом. «Звездаши» организовали свой красно-белый блок с «Олимпиакосом» и московским «Спартаком». У гробарей же давняя дружба с ПАОКом и отличные отношения с ЦСКА после очной встречи в Кубке УЕФА-2005.

9. Стать чемпионами помешала чековая лента

Одна из последних выходок ультрас — срыв матча против «Олимпиакоса». Перед началом игры фаны ПАОКа бросили в тренера гостей, Оскара Гарсию, рулон ленты от кассового аппарата, попали ему в лицо (чуть выше глаза), после чего испанец повалился на землю. Тренера осмотрели врачи, а затем он был отправлен в местный госпиталь. Клубу запретили принимать болельщиков на два матча и лишили 3 очков в момент, когда ПАОК впервые за 33 года мог вернуть себе статус чемпиона страны (а происходило это лишь в сезонах 1975/76 и 1984/85).

10. Владельцу запрещен вход на стадион

Саввиди заставил федерацию отменить санкции в отношении его клуба. Но уже в следующей игре против АЕКа выхлоп был еще больше. До последних минут была ничья — 0:0, но затем защитник хозяев Фернандо Варела забил гол, который должен был принести ПАОКу победу. Но мяч (вполне честно) отменили из-за офсайда. Возмущенный бизнесмен выбежал на поле с пистолетом в кобуре и со словами «Ты покойник!» двинулся в сторону арбитра. Из-за этого матча чемпионат Греции приостановили почти на месяц, с ПАОКа сняли 3 очка и 6 — уже для нового сезона, а владельцу клуба запретили посещение любых футбольных мероприятий сроком на 3 года.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, официальный сайт ПАОК