«Зенит» ищет бухгалтера по расчету заработной платы, и это не шутка. Какие вакансии есть в российском футболе

Допустим, вы всю жизнь мечтали работать в футболе, но вот с игрой у вас не заладилось. Что делать? Еженедельник «Футбол» перерыл хантерские агентства, чтобы узнать, какие работники нужны российскому футболу. И сколько топ-клубы России готовы платить своим служащим, набранным по объявлению.

«Зенит» ищет бухгалтера

Зарплата: 40 000–55 000 рублей

Откровение первое: российские топ-клубы довольно прижимисты, когда речь идет о рядовых служащих. Это Роберто Манчини может получать в Санкт-Петербурге до 10 млн евро в год. А бухгалтеру готовы платить не больше 55 тысяч рублей. И нужен не простой клерк, а бухгалтер по «расчету заработной платы». Это ж какие железные нервы нужно иметь человеку, чтобы при зарплате от 40 тысяч рублей выписывать гонорары футболистам «Зенитам».

Другие вакансии «Зенита» так себе: повар фастфуда (от 2000 до 8000 рублей, не густо, честно говоря, но надо надеяться, что хотя бы кормят), офис-менеджер (28 тыс.), специалист клиентского офиса (так теперь называется продвинутый билетер, который ведет учет болельщиков, но з/п не указана).

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ФК «Краснодар» ищет су-шефа

Зарплата не указана

Ну не сам «Краснодар» ищет, а его стадион, что, в общем, тоже неплохо. В обязанности су-шеф-повара помимо прочего входит: участие в составлении меню на матчи в ложи, рестораны и бары стадиона; проработки блюд с поварами в предматчевые дни…

На самом деле и сам футбольный клуб ищет себе повара — только на базу. Об этом есть объявление у него на сайте. «Краснодар» готов платить 40 тысяч рублей. Но обязательное условие: у вас должен быть личный автомобиль.

Другие вакансии: воспитатель (оказывается, воспитатели легендарной академии «Краснодара» получают 35 тыс. рублей), спортивный врач и ортопед-травматолог (з/п не указана). Вакансию на должность главного тренера «Краснодар» пока не открывал.

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ФК «Спартак» ищет бухгалтера в интернет-магазин

Зарплата 53 500 рублей

Никаких особенных футбольных навыков не надо. Магазин он и есть магазин, даже если он находится на «Открытие Арене». Никакой романтики.

Вакансий физрука в «Спартаке» нет. Зато на «Открытие Арене» всегда нужны стюарды. И этому набору на сайте стадиона посвящен очень крутой видеоролик с участием Артема Реброва. Там честно показана вся социальная разница между голкипером команды и стюардом. Пока Артем едет на матч в фирменном автобусе с гладиатором, работник стадиона добирается общественным транспортом. Пока Ребров одевает экипировку, стюард облачается в желтую жилетку. И встречаются они на короткий миг у выхода на поле. Но снято очень здорово. http://otkritiearena.ru/vacancies/

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ФК «Локомотив» ищет психолога

Зарплата не указана

У «Локомотива» самый интересный набор вакансий. Во-первых, «Локо» нужен педагог-психолог. Обязанности: «психологическая поддержка обучающихся, наставничество, помощь в построении отношений с преподавателями, тренерами, другими участниками команды; поддержка учеников, находящихся вдали от родителей и проживающих в месте обучения»…

Во-вторых, нужен специалист по пожарной безопасности. И это несмотря на то, что вроде бы все имиджевые пожары, которые в клубе регулярно вспыхивали при Ольге Смородской, потушили.

В-третьих, «Локомотиву» нужен «специалист по охране труда». А среди основных требований есть очень любопытная строчка: «Полная поддержка руководителей». Кажется, слухи об увольнениях и отставках станут еще громче.

Оргкомитет ЧМ-2018 ищет охранников для сборных-участников ЧМ

Зарплата не указана

Работа классная, но очень короткая – всего на полгода. Нет, это не связано с опасностью, просто в июле уедет последний участник ЧМ, и с вами распрощаются. Обязанности конечно впечатляют:

— сопровождение одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года на протяжении всего пребывания команды в РФ (проживание в отелях с командой, перелеты на матчи и базы команды, участие во всех официальных мероприятиях);

— поддержка команды по вопросам безопасности;

— взаимодействие с местной полицией и другим силовыми ведомствами в случае необходимости.

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Но требований к кандидатам целый список. Среди них: опыт работы в силовых структурах, владение разговорным английским языком и одним из языков национальных сборных (немецкий, испанский, французский, португальский, арабский, персидский, польский, хорватский, корейский, японский).

Но все-таки это возможность посмотреть чемпионат мира с совершенно необычного ракурса.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»