Вечная молодость. Самое интересное в 25-м сезоне ПФЛ

Старейшая по времени работы и самая молодая по возрасту участников профессиональная лига России в свой юбилейный сезон постарается подарить надежду всему нашему футболу.

Звездные имена

Профессиональная футбольная лига, основанная в 1992 году, уже отметила 25-летие. Срок солидный: это старейшая спортивная лига не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Но свой 25-й сезон ей только предстоит организовать: в 2010 году тогдашний президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко разорвал с ПФЛ договор на проведение соревнований. Уже через полгода выяснилось, что никаких претензий, на которые ссылался Фурсенко, у Министерства юстиции нет, но вернуться к активной деятельности лига смогла только в начале 2013-го. Переходный сезон-2011/12 и первую половину сезона-2012/13 клубы второго дивизиона проводили вне лиги.

И еще до своего начала юбилейный сезон подарил нам не только несколько интересных интриг, но и надежду на лучшее будущее российского футбола. Число участников первенства страны во втором дивизионе выросло. Год назад сезон начали 58 клубов, в этот раз на старт выходят 65. Во многом прибавление обеспечили вторые составы команд РФПЛ и ФНЛ. С одной стороны, такие новички вызывают опасения в своей стабильности. Например, московское «Динамо», вылетев в ФНЛ, перевело во второй дивизион и «молодежку». Возвращение в РФПЛ (следовательно, и в молодежное первенство) привело к уходу «Динамо-2» из ПФЛ. С другой стороны, вторые команды по определению должны быть сосредоточены на работе с молодыми футболистами, в первую очередь с воспитанниками клубных академий, что идеально соответствует одной из главных задач лиги. Эта тема поднимается почти на каждом заседании совета ПФЛ, и с нового сезона клубы обязаны задействовать в игре как минимум двоих футболистов не старше 21 года. Хотя и сейчас по среднему возрасту спортсменов (23 года) второй дивизион моложе высшего и первого.

«Вообще, на мой взгляд, во втором дивизионе основу команд должны составлять игроки до 23 лет, – поддерживает линию на омоложение лиги вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев. – Сейчас в командах еще много футболистов, которые доигрывают и в перспективе мало что дадут нашему футболу».

В число «доигрывающих» можно отнести и новых главных звезд ПФЛ – игроков московского ФК «Арарат» Романа Павлюченко, Марата Измайлова, Алексея Ребко и Игоря Лебеденко. На четверых у них 88 матчей в сборной России. Опыт этих футболистов формально делает новый клуб одним из главных претендентов на победу в группе «Центр», хотя гарантии привлечение таких ветеранов не дает. ФК «Долгопрудный» тоже время от времени приглашает поигравших в Премьер-лиге футболистов: в минувшем сезоне серию из четырех «сухих» матчей подряд выдал Александр Филимонов, и 10 минут отбегал в нападении Никита Баженов, — но выйти в ФНЛ не может.

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Новые проекты

Амбициозен и другой московский проект – «Велес». Основанная топ-менеджером крупной инвестиционной компании команда уже точно знает, когда хочет попасть в Премьер-лигу, имеет стильный сайт и грамотно себя раскручивает. Еще в статусе любительского клуба «Велес» попал в федеральный телеэфир, сыграв против команды реалити-шоу «Кто хочет стать легионером» (на клубных ресурсах тут же появилось небольшое интервью с Евгением Савиным), а совсем недавно подхватил популярную тему, заявив о желании пригласить к себе уволенного из «Спартака» доктора Лю. Еще президент «Велеса» Евгений Шиленков завел блог на популярном ресурсе, где подробно рассказывает, из чего состоит бюджет клуба, и признается, что планирует тратиться на пиар. «Я решил вкладывать деньги в российский футбол. Я не Федун, не Гинер, не Тимати и не Василий Уткин» – это первое, что, представившись, сообщил своим читателям Шиленков.

Появление новых частных клубов во втором дивизионе – тоже приятная тенденция. В свое время именно так начинал свой путь ФК «Краснодар» – образец организации, не тратящей бюджетные деньги и развивающей вид спорта. Вряд ли это совпадение, но именно на юге больше всего частных клубов: «Армавир», «Афипс», «Биолог-Новокубанск», «Машук-КМВ», «Чайка» и «Легион Динамо». Их хозяева свои возможности оценивают трезво, понимают, что во втором дивизионе заработать не получится, но очень любят футбол и хотят его развивать.

«Это не бизнес, а возможность помогать молодым людям, которые бредят футболом, – признается президент «Афипса» Андрей Андреев. – В моем клубе они получают возможность показать себя, чтобы потом пойти выше. Чистое меценатство».

Стоимость такого меценатства – от 50 до 100 млн рублей в год. Опубликованный расчет «Велеса» определяет бюджет клуба ПФЛ в 17 млн, но это без зарплат и в условиях Москвы, с минимумом разъездов. Не все оказываются готовы нести такие расходы продолжительное время. Так что к новичкам-частникам в лиге относятся несколько настороженно: команды, приходящие на год-два, чтобы потом исчезнуть, негативно сказываются на имидже организации в целом. В этом смысле прошлый сезон можно назвать успешным: по ходу сезона с первенства снялся только один клуб – «Орел». Лига всячески пыталась сохранить футбол в городе с большими традициями (и крайне активными фанатами), но местные власти резко отказались от своих обещаний. В целом же внимание региональных властей к клубам второго дивизиона, похоже, растет. При относительно (в сравнении с другими статьями бюджета) небольших затратах профессиональные команды помогают решать две важные задачи. Во-первых, они тянут за собой спортивные школы: не имея такого ориентира, дети теряют один из стимулов занятия футболом. Именно поэтому в ПФЛ появляются команды типа «Чертаново» или «Академии им. Понедельника», тесно связанные с конкретными центрами обучения. Во-вторых, клубы второго дивизиона активно влияют на город или регион. Ежегодно они проводят около 300 социальных акций. Так, даже команды, не претендующие на выход в ФНЛ, становятся важной частью общественной жизни. «Челябинск» уже 19 лет выступает во втором дивизионе, но не становится от этого неудачником (тем более прошлый сезон стал одним из самых успешных в истории команды). А, например, в Иванове «Текстильщик» пережил небольшой кризис, но не растерял болельщиков, так как всегда оставался одним из главных центров притяжения города.

Другой новичок сезона-2017/18, который привлек к себе внимание с помощью известного человека, – это «Зоркий». Клуб из Красногорска впервые в российской истории получил профессиональный статус и сразу нанял Сергея Юрана. Можно порадоваться, что хоть кому-то реалити-шоу «Матч ТВ» помогло подписать новый контракт (хотя перед самым началом сезона «Зоркий» взял в состав и одного выпускника «Легионеров»). Еще одна отличительная особенность «Зоркого» – родство со знаменитым бендийным клубом. Даже на эмблеме футбольной команды будут закругленные клюшки и маленький мячик. Но для ПФЛ такое объединение – не новинка: «Сахалин» с прошлого сезона стал подразделением большого спортивного клуба, включающего в себя еще хоккейную и баскетбольную команды.

Интриги

Любителям чисто спортивной драмы тоже наверняка будет на что посмотреть. Этой весной московское «Торпедо», отчаянно стремящееся наверх, несмотря на перманентные финансовые проблемы и нерешенный вопрос со стадионом, упустило путевку в ФНЛ, проиграв юной команде «Чертаново». Теперь же черно-белым предстоит бороться не только с белгородским «Энергомашем», собиравшим на каждой игре по несколько тысяч болельщиков, но и с «Араратом». В Иванове Вадим Евсеев, показавший абсолютно лучшую концовку сезона, постарается еще громче заявить о себе как о главном тренере. А на «Юге» компанию небольшим частным клубам составляют команды с громкими именами: «Черноморец», «Спартак-Нальчик», СКА Ростов-на-Дону, «Спартак-Владикавказ». В группе «Урал-Приволжье» теперь будут бороться сразу три команды из Татарстана, две из которых наверняка рассчитывают на максимальный результат. В конце концов, зайдите хотя бы на ютуб-канал ПФЛ, посмотрите подборки лучших голов. Если вы любите футбол, вам обязательно понравится.

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Новички сезона-2017/18

«Мордовия» (Саранск)

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

«Сокол» (Саратов)

«Спартак-Нальчик»

Клубы, покинувшие ФНЛ

«Анжи-2» (Махачкала)

«Локомотив-Казанка» (Москва)

«Урал-2» (Екатеринбург)

Вторые команды клубов РФПЛ

«Крылья Советов-2» (Самара)

«Оренбург-2»

Вторые команды клубов, покинувших РФПЛ и потерявших место в молодежном первенстве.

«Динамо-Санкт-Петербург-2»

«Ротор-Волгоград-2»

Вторые команды клубов, поднявшихся в ФНЛ. В волгоградском случае можно говорить «фарм-клуб», так как «Ротор-2» – это отдельное юридическое лицо. Кстати, что позволяет ему участвовать в Кубке России.

«Академия им. Виктора Понедельника» (Ростов-на-Дону)

«Анжи-Юниор» (Зеленодольск)

Клубы, образованные на базе известных школ. «Юниор» имеет отделения по всей стране, а совместный с «Анжи» проект будет базироваться в Татарстане и состоять в первую очередь из игроков питерского «Юниора».

«Арарат» (Москва)

Клуб, наделавший шума приглашением футболистов с большим опытом игры на высшем уровне. Заменит закрывшийся «Солярис» на стадионе «Спартаковец».

«Велес» (Москва)

Клуб, основанный в 2016 году и максимально конкретно обозначивший свои планы: выход в ФНЛ не позднее 2018 года, в РФПЛ – не позднее 2026-го.

«Зоркий» (Красногорск)

Футбольная команда, входящая в структуру знаменитого клуба по хоккею с мячом.

«Луки-Энергия» (Великие Луки)

Вторая команда Псковской области. В последний раз клуб из Великих Лук выступал во втором дивизионе в 2001 году.

«Муром»

Команда из Владимирской области, как и «Химик», получила путевку в ПФЛ по спортивному принципу.

«Химик» (Новомосковск)

Возвращение небольшого города Тульской области в профессиональный футбол после десятилетнего отсутствия.

Историческая сборная

Футболисты и тренеры с опытом игры в сборной России, выступавшие в ПФЛ в сезоне-2016/17 и пришедшие в лигу этим летом.

Александр Филимонов (играющий тренер «Долгопрудного»)

Вадим Евсеев (главный тренер «Текстильщика») – Николай Олеников («Ротор-Волгоград») – Альберт Борзенков (тренер «Авангарда») – Александр Точилин (главный тренер «Динамо СПб»)

Марат Измайлов («Арарат») – Евгений Алдонин («Зоркий») – Виктор Булатов (бывший главный тренер «Торпедо Москва»)

Дмитрий Сычев («Локомотив-Казанка») – Роман Павлюченко («Арарат») – Игорь Колыванов («Торпедо Москва»)

Запасные: Никита Баженов (нападающий «Долгопрудного»), Николай Писарев (главный тренер «Олимпийца»), Сергей Юран (главный тренер «Зоркого»), Алексей Ребко («Арарат»), Денис Зубко (главный тренер «Коломны»)

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Президент Профессиональной футбольной лиги – один из ее главных старожилов. Он работает в ПФЛ с 1997 года: начинал юрисконсультом, потом был спортивным и генеральным директором. А возглавил организацию тогда же, когда к ней вернулись права на проведение соревнований, – в начале 2013 года. Андрей Соколов – об изменениях в ПФЛ.

– Чем предстоящий сезон будет отличаться от предыдущих?

– Глобальных отличий нет, ведь это спортивное соревнование, которое протекает по одним и тем же правилам. Но у нас существенно обновился состав участников, особенно в группах «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье». Главное теперь, чтобы все новички, начавшие сезон, завершили его, были здоровы и в спортивном, и в финансовом плане. К сожалению, в группе «Восток» участников не стало больше. Отказываются от повышения в классе и команды, выигравшие соревнования уровнем ниже, – это серьезная проблема, над которой стоит задуматься всем: и лигам, и Российскому футбольному союзу, и региональным федерациям, и межрегиональным объединениям.

– Вторые команды клубов РФПЛ и ФНЛ, а также такие команды, как «Академия им. Понедельника», делают ставку на молодежь. Вас радуют такие новички?

– Подготовка молодых футболистов – это действительно одна из стратегических целей ПФЛ, мы уделяем ей много внимания, постоянно анализируем статистику. И лига омолаживается: если три года назад в первенстве было 45% футболистов в возрасте до 23 лет, то сейчас их – более 60%. И они реально играют, проводят на поле 45-50% от общего соревновательного времени.

– Четыре с половиной года назад вы стали президентом ПФЛ. Взглянули на лигу по-новому?

– Работая в ПФЛ более 20 лет, я застал разные периоды. Когда-то лига объединяла весь профессиональный клубный футбол страны, сейчас занимается вторым дивизионом. Соответственно меняются и задачи. Но работы, что меня радует, не меньше – мы просто все силы, все время уделяем решению вопросов именно для клубов этого уровня.

– А вы сами изменились?

– Могу сказать, что нет. Да, приходит опыт, в чем-то становишься мудрее, но я не новичок в футболе, просто стало больше ответственности. В целом же я остался простым, доступным человеком. Как и раньше, стараюсь откликаться на все обращения представителей клубов, тренеров, судей, коллег. А ведь люди разные и порой могут удивить. Несколько лет назад утром в выходной день мне позвонил руководитель клуба с очень серьезным, по его словам, вопросом. «Надо ли делать номера на трусах?» – спросил он меня. А мы как раз внесли поправку в регламент по этому поводу — пришлось рассказать. Дело в том, что часто людям проще не посмотреть в документы, а позвонить в лигу – и чем выше уровень специалиста, тем надежнее ответ на вопрос. Ничего страшного, у нас все сотрудники открыты и готовы помочь.

– За 20 лет что-то осталось в лиге неизменным?

– У меня хранятся регламенты соревнований с 1992 года. И там, к примеру, предусматривалось включение команд в соревнования по обращениям советов народных депутатов, представляете?! Мы, конечно, двигаемся в ногу со временем, не боимся чего-то нового, если оно хорошо подготовлено. Пару лет назад сделали обязательными видеотрансляции матчей, сейчас постепенно их улучшаем. В прошлом сезоне впервые в истории второго дивизиона заключили контракт с титульным спонсором. Но важно сохранять преемственность. У нас есть сотрудники, работавшие десять лет назад. А в совете ПФЛ, составленном из руководителей клубов, есть еще более опытные люди. Они помогают сохранять дисциплину. Это очень важно: мы можем долго обсуждать вопросы, высказывать любые мнения. Но когда общее решение принято, все понимают: надо его выполнять. С той же темой по молодым футболистам: год назад мнения разделились, но после работы в совете лиги, на региональных совещаниях и так далее все смогли осознать важность этого вопроса – и на недавнем общем собрании новая норма в регламент была принята без полемики.

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– Помните себя, когда начинали работу в ПФЛ? Ожидали, что она так затянется?

– Я рос в футболе. В лигу пришел из Российской государственной академии физической культуры и спорта, где работал на кафедре теории и методики футбола, и тогда не думал, что могу ее покинуть. Мне эта сфера понятна, я себя в ней ощущаю профессионалом, а футбольное сообщество оказывает доверие. Так что рад, что все сложилось именно так, что я посвящаю свою жизнь футболу. Тем более он безграничен, всегда удивляет чем-то новым, преподносит сюрпризы. А если кто-то говорит, что знает в футболе все, у меня это вызывает недоверие и иронию.

– И что последнее вас удивило?

– По-моему, раньше не было такой несогласованности между видением развития футбола спортивными руководителями и подходами в его организации местными органами власти. К сожалению, сейчас нам часто уже постфактум приходится корректировать, как реализовывать приходящие из регионов идеи. Не хватает предварительного обсуждения этих вопросов с региональными федерациями, лигами и РФС.

Еще всегда интересно смотреть на молодых людей, которые приходят со своей точкой зрения. Это взгляд со стороны – свежий, хотя и не всегда правильный. И он у них тоже трансформируется со временем, когда уже внутри индустрии они понимают, что футбол не так прост, как кажется. Снаружи может показаться: набрал игроков – и вот тебе результат, победы. Но этого обычно недостаточно. И интересно, как сейчас проявит себя новый проект со звучным именем «Арарат». Если приход в «Казанку» того же Сычева более понятен – он связан с «Локомотивом», то тут все в диковинку. Это тоже проявление безграничности футбола: кто мог представить в 2008–2010 годах, что Павлюченко, Измайлов, Ребко и Лебеденко решат завершить карьеру таким образом, да к тому же в одной команде? Надеюсь, что и у футболистов, и у руководителей «Арарата», как и других клубов, исключительно спортивные помыслы.

Текст: Дмитрий Христич

Фото: официальные сайты клубов ПФЛ

Дмитрий Христич Автор еженедельника «Футбол»