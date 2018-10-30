Трагедия «Лестера», новый Лэмпард для «Челси» и конец серии «Арсенала». Главные события 10-го тура АПЛ

Осечка «канониров», доминирование «Челси» и конец «сухой» серии «Ливерпуля». Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 10-го тура АПЛ.

Гибель владельца «Лестера»

Матч «лис» и «молотобойцев» прошел в упорной борьбе, где хозяева спасли ничью (1:1) на последних минутах, но ненадолго поднял настроение местным суппортерам. Через полчаса после игры случилось страшное. Владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха, как всегда после домашней игры, покидал пределы стадиона на личном вертолете, который забирал босса прямо с центра поля. По словам очевидцев, сразу после взлета геликоптер загорелся и потерял управление, пролетев совсем немного, он рухнул на стоянку около стадиона. Позже выяснилось, что у вертолета отказал хвостовой винт. Все пять человек, кто был на борту, погибли. Среди них находился сам Шривадданапрабха, два сотрудника его компании и два пилота. «Лестер» отменил тренировки и в полном составе прибыл к мемориалу, посвященному погибшему президенту «лис». Кроме того, перенесен домашний матча 1/8 финала Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» — игра должна была состояться во вторник. Вишай Шривадданапрабха приобрел «Лестер» в 2011 году, когда клуб выступал в Чемпионшипе. В сезоне-2015/16 «лисы» стали чемпионами Англии.

Players come to pay their respects. pic.twitter.com/yuUjzIMnxE — BBC Leicester Sport (@BBCRLSport) October 29, 2018

«Арсенал» теряет очки впервые за два месяца

Одержав в предыдущем туре седьмую победу подряд, «канониры» установили рекорд сезона. Выезд к нестабильному «Кристал Пэлас» сулил продолжение серии, но «орлы» проявили характер. Первый тайм выиграли хозяева — капитан хозяев Лука Меливоевич реализовал стопроцентный пенальти. Во второй половине Гранит Джака могучим ударом с правого угла штрафной поразил дальнюю «девятку» ворот «Пэласа». А вскоре «Арсенал» вышел вперед: после углового Лаказетт рукой скинул мяч на дальнюю штангу и Обамеянг забил седьмой гол в чемпионате. Арбитр Мартин Аткинсон, видимо, чувствовал за собой «косяк», и за десять минут до конца, когда Заха театрально напоролся на ногу Джаки, поставил второй пенальти, вновь реализованный Меливоевичем. Итоговая ничья (2:2) тормозит серию побед, но весомость своих амбиций «пушкари» Унаи Эмери могут продемонстрировать уже в следующем туре – на «Эмирейтс» приедет лидирующий «Ливерпуль».

Росс Баркли — наследник славы Лэмпарда?

В текущем сезоне «синие» блестяще выступают на выезде – лишь два потерянных очка и один пропущенный мяч. В отчетном туре «пенсионеры» чувствовали себя хозяевами на «Терф Мур» в Бернли (4:0). В отсутствие травмированного Эдена Азара выстрелил Росс Баркли – он дважды ассистировал партнерам. 24-летний хавбек не забыл отличиться и сам, став первым англичанином за пять лет, забившим в трех матчах АПЛ подряд за «Челси». Последним был Фрэнк Лэмпард в феврале 2013 года. Восходящая звезда и легенда клуба встретятся уже во вторник – на «Стэмфорд Бридж» приезжает «Дерби Каунти», руководимый как раз Фрэнки. Быть может просто совпадение, но восьмой номер, под которым Лэмпард провел свою славную карьеру в «Челси», сейчас красуется как раз на спине Росса Баркли.

Салах и Мане стреляют по «птицам»

Встреча «Ливерпуля» и «Кардиффа» ожидаемо завершилась крупной победой лидеров, а главным откровением стала игра Мохамеда Салаха. Судя по всему, египтянин близок к прошлогодней жгучей форме. В первом тайме «Фараон» открыл счет, добив мяч после сутолоки у ворот «синих птиц», а во второй половине развернулся на всю широту своего таланта. Сначала он отвлек на себя двух защитников в центре штрафной, позволив Мане удвоить счет. Ответный гол «Кардиффа» прервал домашнюю «сухую» серию «Ливерпуля» — она тянулась с февраля и остановилась на отметке 918 минут. Это лишь раззадорило Салаха – стильной «шведой» с левой ноги он позволил Шакири забить первый гол за «красных» в АПЛ, а затем пасом с правой вразрез вывел Мане на дубль. 4:1 – в следующем туре «скаузерам» предстоит подтверждать лидерство на «Эмирейтс» против разогнавшегося «Арсенала». А пока мерсисайдцы набрали 26 очков в 10 стартовых турах АПЛ, повторив свой рекорд 10-летней давности.

«Ман Сити» побеждает на «Уэмбли»

В заключительном матче тура «горожане» добились трудовой победы над «Тоттенхэмом». Судьбу встречи решил быстрый гол Рияда Мареза – алжирец с линии вратарской замкнул передачу Стерлинга с левого фланга. «Шпоры» имели ряд возможностей урвать ничью, но их подводила точность и надежность Эдерсона. Одержав очередную победу, «Манчестер Сити» вновь сравнялся по очкам с лидирующим «Ливерпулем». В следующем туре Гвардиола и компания ждут в гости «Саутгемптон», а уже через неделю на «Этихад» приедет непредсказуемый «МЮ» Жозе Моуринью.

На краю пропасти

Безвыигрышные «Ньюкасл» и «Хаддерсфилд» вновь не смогли забить и продолжили свой путь к забвению. Рядом с ними на дне вышеупомянутый «Кардифф», получивший трепку на «Энфилде», и «Фулхэм», униженный дома «Борнмутом» (0:3). «Дачники» проигрывают четвертый матч подряд с общим счетом 3:15, а единственная победа была одержана в конце августа. Причины неудач у всех аутсайдеров разные: подбор игроков «Кардиффа», судя по всему, просто не подходит для АПЛ; «Ньюкаслу» катастрофически не везет, но это не может быть оправданием в конце сезона; Дэвид Вагнер, мини-Клопп из «Хаддерсфилда», похоже, исчерпал ресурс текущего состава; у «Фулхэма» комплектация, наоборот, солидная – правда новички на 100 миллионов пока взаимодействуют между собой, как персонажи басни Крылова и проблему следует искать в тренере. Одно точно – рывок всем этим бедолагам необходимо делать уже в ближайших турах, иначе уже после Рождества можно будет в агонии готовиться к возвращению в суровый Чемпионшип.

Цитата тура:

«Тяжело подобрать правильные слова. В моих глазах вы легенда, невероятный человек с самым большим сердцем, душа «Лестер Сити». Спасибо за все, что сделали для меня, моей семьи, нашего клуба. Мне действительно будет вас не хватать. Покойтесь с миром»,

– такие прощальные слова сказал Джейми Варди о погибшем президенте «Лестера».

Результаты тура:

Брайтон энд Хоув Альбион – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

(Мюррей, 48).

Фулхэм – Борнмут – 0:3 (0:1)

(Уилсон, 33 – с пенальти, 85, Брукс, 72).

Ливерпуль – Кардифф Сити – 4:1 (1:0)

(Салах, 25, Мане, 66, 87, Шакири, 84; Паттерсон, 77).

Саутгемптон – Ньюкасл Юнайтед – 0:0.

Уотфорд – Хаддерсфилд Таун – 3:0 (2:0)

(Перейра, 10, Деулофеу, 19, Саксесс, 80).

Лестер Сити – Вест Хэм Юнайтед – 1:1 (0:1)

(Ндиди, 90; Бальбуэна, 30).

Бернли – Челси – 0:4 (0:1)

(Мората, 22, Баркли, 57, Виллиан, 62, Лофтус-Чик, 90).

Кристал Пэлас – Арсенал – 2:2 (1:0)

(Меливоевич, 45 — с пенальти, 83 — с пенальти; Джака, 51, Обамеянг, 56).

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:1 (1:0)

(Погба, 27; Марсьяль, 49; Сигурдссон, 77 – с пенальти).

Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 0:1 (0:1)

(Марез, 6).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Азар («Челси»), Обамеянг («Арсенал») — по 7 голов, Агуэро («МС»), Мане («Ливерпуль»), Мюррей («Брайтон») — по 6.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»