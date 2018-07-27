Точка невозврата. Каким будет новый ЦСКА

В день матча за Суперкубок, 27 июля, вы не узнаете ЦСКА. Команду окончательно покинула тройка защитников, принесшая Кубок УЕФА еще Валерию Газзаеву, а вместе с ней и легионеры, которыми умело пользовался Леонид Слуцкий. Итого в минус — братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Миланов и, скорее всего, Головин. Под вопросом – Фернандес и Витиньо. Вам еще не страшно за ЦСКА, которому играть в Лиге чемпионов?

Роспуск легионеров

В 2014-м, когда ЦСКА оформил второе чемпионство подряд при Леониде Слуцком, Понтус Вернблум неожиданно признался, что чувствует себя в Москве меланхолично, ведь все люди хмурые и не улыбаются. Болельщики, испугавшись за возможный уход шведского лесоруба, запустили флеш-моб под хештегом #smileforpontus. Тысячи армейских улыбок убедили Понтуса остаться. Следующие пять лет об уходе швед не заикался.

Не братья вы мне. Как ЦСКА завершал предсезонную подготовку матчем против «Енисея»

О том, что викинг вновь недоволен, стало понятно во время зимнего сбора ЦСКА в Испании. «Мы уже семь лет зимой останавливаемся в одном и том же отеле и работаем каждый день, как свиньи. По-моему, я провел тут уже год своей жизни – аж блевать хочется», — сказал Понтус шведским медиа после одного из спаррингов. Об уходе окончательно стало известно в начале мая. Вслед за шведом потянулся его верный партнер по опорной зоне Бибрас Натхо и так и не ставший незаменимым в клубе Георгий Миланов. Все трое ушли свободными агентами, и Евгений Гинер с их сделок не получит ни евро.

Югославская стенка

Первый шаг к построению нового центра поля ЦСКА сделал еще зимой – приобрел за 250 тыс. евро Кристиана Бистровича. Хорватский полузащитник стал первым полноценным трансфером армейцев за три года. По специфике он ближе к тому, чтобы заменить Бибраса Натхо. То есть играет несколько выше, чем традиционные опорники. В матче против «Енисея» Кристиан вышел в старте, а пару ему составил Алан Дзагоев. Один из героев сборной России на ЧМ-2018 действовал по всей ширине поля в схеме 4+4+2, которую от Виктора Гончаренко в статусе тренера красно-синих мы прежде не видели.

«Мне безумно интересно создавать новую команду в ЦСКА», — Виктор Гончаренко

Условно на роль опорника подошел бы не Алан Дзагоев, а кто-то из армейской молодежи. Например, номинальный игрок этой позиции Хетаг Хосонов и более заостренный на атаку Астемир Гордюшенко. Обоих Виктор Гончаренко наигрывал на австрийских сборах, но на роль игроков фланга, что удивительно. Полноценным разрушителем армейцев со временем станет Яка Бийол. Это 19-летний словенский хавбек ростом под 190 см. Виктор Онопко охарактеризовал его как бойца, который никогда не убирает ноги. Именно связку балканских футболистов Виктор Гончаренко наигрывал в Австрии, и, возможно, армейцы будут пользоваться ею с первых туров чемпионата России. Кроме того, в команду вернулся Дмитрий Ефремов. Леонид Слуцкий рассматривал полузащитника, как правого вингера, но конкурировать с Зораном Тошичем было тяжело, зато сейчас есть возможность проявить себя, как и у Ильзата Ахметова, молодого воспитанника «Рубина», которого армейцы перехватили у «Зенита».

Гадкий Я. Почему Понтус Вернблум нужен российскому футболу

Ильзат Ахметов: Хочу оправдать все ожиданияhttps://t.co/ygSzdKRE20 pic.twitter.com/ZzLf4JlPCS — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 26, 2018

Без царя в Головине

Из-за мощно проведенного домашнего ЧМ ЦСКА может лишиться Александра Головина и Марио Фернандеса. Натурализованный бразилец большого спроса не вызвал (исключение – «Валенсия», которую испугал ценник в 20 млн евро за правого защитника), но за Головина ведется настоящая «резня». На стадионе в день игры против «Енисея» — самой главной репетиции перед стартом сезона — лидера ЦСКА и сборной не было. Его преемником могут стать Константин Кучаев или Дмитрий Ефремов – автор единственного гола в товарищеском матче.

Александр Головин: «Однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу»

Неожиданно появились новости и о возможном уходе Витиньо. Его бывший клуб, «Фламенго», соскучился и предложил армейцам выгодные 10 млн евро за атакующего полузащитника. Возможно, бразилец уже согласовал личный контракт, но поединок с «Енисеем» он начал со старта и был одним из самых активных игроков в матче, хоть и не отметился результативными действиями.

ЦСКА, к которому мы привыкли в сезоне 2017/18

Конец эпохи

«Главное, ребята, сердцем не стареть» — таким посланием попрощались болельщики ЦСКА со своей вечной тройкой защиты. Братья Березуцкие официально объявили об окончании карьеры и распрощались со всеми. Сергей Игнашевич еще раньше поставил под вопрос свое дальнейшее выступление. Трех ветеранов полноценно проводят на традиционной встрече болельщиков за несколько дней до Суперкубка России.

⚡⚡⚡«Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов» Легенды #ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие обратились к болельщикам с прощальным письмом: https://t.co/1sPUF2d2du Спасибо за всё, Братья! 😥 pic.twitter.com/P5aYEYoRf5 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 21, 2018

Вопрос, кто заменит вечную тройку ЦСКА, сейчас самый острый. Совсем скоро должен восстановиться Виктор Васин, один из фаворитов Гончаренко со времен работы в «Уфе». Его партнером может стать Никита Чернов. Двадцатидвухлетний воспитанник красно-синих успел поиграть в сборной при Фабио Капелло, но в родной команде востребован не был. По его словам, если сейчас не использовать шанс, дальше будет поздно. Но скорее всего, болельщикам ЦСКА придется привыкать и к легионерам в центре обороны. Сейчас их двое.

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Хердур Магнуссон был в составе сборной Исландии на ЧМ-2018, но после ее вылета остался в нашей стране. Он пообещал болельщикам, что возьмет на себя роль викинга после ухода Вернблума. Трансфер островитянина, выступавшего за «Бристоль Сити», обошелся армейцам в 2,8 млн евро. Еще один вариант для интеграции в оборону – аренда бразильца Родриго Бекао. С ним тяжело бороться на «втором этаже», а его внешность специфична настолько, что может отпугивать форвардов соперника лучше, чем улыбка Виктора Васина. Годовая аренда предусматривает опцию с выкупом за некую сумму.

ЦСКА, к которому надо привыкать

Ставка на Гончаренко

Осталось два неочевидных вопроса клубу: кто заменит тренера по физической подготовке Паулино Гранеро, работавшего в ЦСКА последние 8 лет, и почему ЦСКА, анонсировав смену технического спонсора (adidas экипировал армейцев последние шесть лет) на Umbro, перейдет на новую форму лишь начиная с игр ЛЧ в сентябре? Все сборы и товарищеские матчи красно-синие выступали в прошлогоднем комплекте.

Но зато ЦСКА продлил контракты с Георгием Щенниковым и Кириллом Набабкиным. Что еще важнее – ближайшие два года их будет точно тренировать Виктор Гончаренко: соглашение тоже подписано. «Мне безумно интересно создавать новую команду в ЦСКА», — признался Гончаренко. Конец главной стройки армейцы дождались к 2016-му, но сейчас начнется очередная – командная.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев, пресс-служба ЦСКА