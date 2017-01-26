Стиль а-ля рус. Почему Акинфеев больше подходит сборной, чем Джанаев

До чемпионата мира в России остается меньше полутора лет, до Кубка конфедераций — 5 месяцев. Самое время, чтобы еженедельник «Футбол» запустил сериал и проинспектировал кандидатов в сборную России по всем линиям. В первой части — досье на всех вратарей и объяснение, почему Сослан Джанаев стилистически подходит национальной команде меньше, чем Игорь Акинфеев.

Вратарская школа в нашей стране всегда была сильной, поэтому неудивительно, что у тренеров сборной нет недостатка в выборе кандидатур и сегодня. Из голкиперов, вызывавшихся в национальную команду при Слуцком, только Акинфеев сохранил статус вратаря сборной. Ни Лодыгин, ни Гилерме, ни Ребров при Черчесове в сборную не вызывались. Их место заняли давно стучавшиеся в двери команды Джанаев, Крицюк и Беленов. На подходе и перспективная молодежь: блеснувшие в первой части чемпионата Селихов и Лунев перешли в более статусные клубы и в ближайшее время могут сделать еще один шаг вперед. Борьба за право сыграть на домашнем чемпионате мира в этой линии будет нешуточной.

Игорь Акинфеев

ЦСКА

30 лет, рост 185 см, вес 78 кг. Сильная нога — правая.

Сильные стороны: выбор позиции, игра на линии, игра ногами, опыт

Слабые стороны: игра на выходах, физические данные

Пожалуй, самой сильной стороной основного вратаря сборной является его умение правильно выбирать позицию. Хорошее чтение игры и правильное расположение позволяют Акинфееву компенсировать отсутствие выдающихся физических данных и прыгучести. Отсюда его неброская манера игры — там, где другой вратарь совершит головокружительный полет, голкипер ЦСКА правильно прочитает ситуацию и сделает пару шагов в нужном направлении, просто забрав мяч в руки. Впрочем, такой стиль иногда работает против Акинфеева и приводит к невынужденным ошибкам. Достаточно вспомнить гол Глушакова в последнем дерби: вратарь армейцев не дошел до мяча ногами, но падать и отбивать его не стал, а решил забрать намертво. В итоге мяч скользнул мимо рук в ворота.

Еще одной сильной стороной Акинфеева является его отменная реакция, которая позволяет ему спасать команду в ближнем бою. При появлении соперника с мячом перед воротами Игорь очень быстро сокращает дистанцию и может среагировать на удар буквально с пары метров. В последнем матче прошлого сезона с «Рубином» его сейв в подобной ситуации сделал ЦСКА чемпионом. Также стоит отметить его игру ногами: Акинфеев хорошо играет и нерабочей левой ногой, не испытывает проблем с обработкой мяча и передачами на любую дистанцию.

Слабой стороной Игоря можно считать игру на втором этаже: голкипер ЦСКА неуютно чувствует себя в борьбе с высокорослыми соперниками из-за нехватки роста, прыгучести и длины рук. Поэтому зачастую предпочитает оставаться на линии и не выходить на мячи, которые другой бы попробовал сыграть.

Станислав Крицюк

«Краснодар»

26 лет, рост 192 см, вес 85 кг. Сильная нога — правая.

Сильные стороны: игра на линии, физические данные

Слабые стороны: игра на выходах, игра ногами, принятие решений

Крицюк обладает прекрасными данными — легкий, прыгучий, высокий, длинные руки, прекрасная реакция. И этими данными с успехом пользуется. Он прекрасно чувствует себя в игре на линии: прыгучесть и рост позволяют ему уверенно брать верховые мячи, а за счет ловкости он быстро складывается и не испытывает проблем с ударами низом. Это относится и к ударам с близкой дистанции – благодаря размерам он перекрывает значительную часть створа, а за счет реакции успевает подставить руки под мяч. Правда, иногда он выходит на нападающего недостаточно четко, на время замирая в полупозиции.

В целом принятие решений не самая сильная сторона Станислава. В ситуациях, где не надо думать, а работают инстинкты, он выглядит прекрасно. А если Крицюку надо быстро решить, как действовать, он может ошибиться. Даже при штрафных ударах голкипер «быков» иногда заметно сомневается в своих действиях: то ли заранее двигаться в угол, прикрываемый «стенкой», то ли оставаться в своем углу. При подачах верхом Крицюк также временами ошибается — пытается выйти на неудобные мячи и спешно возвращается на линию или не выходит на удобные навесы. Например, в заключительном туре осени «Краснодар» пропустил с углового: Крицюк на мяч не пошел, и Корниленко бил в упор из центра вратарской.

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К не самым сильным сторонам вратаря краснодарцев стоит отнести и игру ногами. Неидеальная техника работы с мячом и слабая игра левой ногой время от времени приводят к ошибкам. И хорошо, если эти ошибки приводят только к потере владения, а не становятся результативными.

Сослан Джанаев

«Ростов»

29 лет, рост 190 см, вес 84 кг. Сильная нога — правая.

Сильные стороны: игра на линии, игра на выходах, физические данные

Слабые стороны: игра ногами

За время, проведенное в «Ростове», Джанаев хорошо прибавил. Он научился использовать свои сильные стороны и принимать правильные решения. Он грамотно выбирает позицию и использует свои природные данные для отражения ударов любой сложности. Сослан довольно легко складывается и обладает хорошей прыгучестью, что вместе с прекрасной реакцией позволяет ему очень уверенно чувствовать себя на линии ворот. Кроме того, он научился правильно играть на выходах — своевременно и четко. Здесь он уже использует свой крепко сбитый корпус себе во благо, смело идя в верховые единоборства и продавливая полевых игроков. Благодаря своему прогрессу Джанаев свел ошибки к минимуму и часто выручает «Ростов».

Пожалуй, слабым местом Сослана можно считать игру ногами. Здесь он тоже прибавил и крайне редко ошибается, даже играя левой ногой. Но «Ростов» нечасто использует вратаря для сохранения владения, и под давлением Джанаев всегда просто выносит мяч вперед. В сборной же к нему предъявляются повышенные требования в этом компоненте, и здесь возможны ошибки, что можно было видеть в игре с Коста-Рикой.

Тот матч выявил главную проблему Сослана в сборной: его стиль игры не очень подходит национальной команде. В «Ростове», который защищается большими силами, его манера прижиматься к линии ворот не становится проблемой — игроки обороны перекрывают большую часть створа. Сборная же играет иначе, там нет такой сыгранности и таких четких требований к защитникам. В итоге может возникнуть ситуация, как при втором голе костариканцев. Их игрок бил с 18 метров, а защитники не закрыли дальний угол. Выйди Джанаев на пару метров и сократи угол обстрела — у него было бы больше шансов отбить этот удар. Но он остался на линии, и его полет в угол оказался эффектным, но бесполезным.

Александр Беленов

«Анжи»

30 лет, рост 195 см, вес 91 кг. Сильная нога — правая.

Сильные стороны: игра на линии, физические данные

Слабые стороны: игра на выходах, игра ногами, невынужденные ошибки

Беленова уже много лет сватают и в топ-клубы, и в сборную, но слухи остаются слухами: в сильные клубы его не взяли даже после вылета «Кубани» в ФНЛ, в сборную его лишь раз вызывал Капелло, а Черчесов пригласил на последний сбор только после травмы Джанаева. При этом Александр — умелый вратарь. Шикарные физические данные вместе с хорошей реакцией позволяют ему комфортно чувствовать себя в игре на линии. Он вполне сносно играет ногами, за счет роста не испытывает больших проблем при подачах, часто берет пенальти. Единственное, чего ему не хватает для вратаря топ-уровня, — стабильности. Беленов регулярно ошибается, и его ошибки стоят команде пропущенных мячей.

Когда Беленов ловит кураж, то становится почти непробиваем. Он тащит мертвые мячи и сериями берет пенальти. Но время от времени без всяких на то предпосылок Александр начинает ошибаться на ровном месте. То выронит легкий удар в ворота или на ногу нападающему, то не рассчитает траекторию мяча при простой подаче, то отдаст пас ногой сопернику без малейшего давления. Без нужного настроя у него сразу становятся заметными все слабые места — и нечеткая игра ногами, и нелучшее принятие решений при выходах из ворот, и проблемы с фиксированием мяча.

Собственно, из-за этой нестабильности он так и не перешел в сильный клуб. Полагаться на такого вратаря не может и сборная. Пока в Махачкале у него серьезных провалов не было, и если он наконец избавится от невынужденных ошибок, то вполне может претендовать на постоянное место в национальной команде.

Александр Селихов

«Спартак»

22 года, рост 190 см, вес 79 кг. Сильная нога — правая.

Сильные стороны: игра на линии

Слабые стороны: игра на выходах, игра ногами

Селихов — классический молодой вратарь с ярко выраженными достоинствами и недостатками. Он хорошо использует природные данные, но пока не обучен принимать правильные решения. С реакцией, длиной рук и прыгучестью у новичка «Спартака» проблем нет, что позволяет ему вытаскивать очень сложные мячи. Причем делает он это в весьма зрелищной манере. Тем не менее игрой на линии вратарское ремесло не ограничивается, и чем дальше от ворот, тем больше у Селихова проблем.

Во-первых, время от времени он ошибается при выходах на верховые мячи. При этом он не боится идти на них, смело лезет в борьбу с нападающими, хотя не обладает выдающимися габаритами. Однако иногда он неправильно рассчитывает траекторию подачи, и первым на мяче оказывается соперник. Такая ошибка стоила «Амкару» пропущенного гола в Кубке, когда Фонтанелло опередил Селихова после подачи углового.

Во-вторых, Селихов испытывает проблемы с игрой в поле. Техника работы с мячом у него хорошая, однако зачастую, особенно при давлении со стороны соперников, он может допустить ошибку при передаче. В первую очередь это касается игры левой, слабой ногой.

Андрей Лунев

«Зенит»

25 лет, рост 189 см, вес 80 кг. Сильная нога — правая.

Сильные стороны: игра на линии, игра на выходах

Слабые стороны: выбор позиции

Лунев вместе с Селиховым стал одним из открытий первой части чемпионата. Но, в отличие от своего более молодого коллеги, новичок «Зенита» не обладает серьезными пробелами в своих умениях. И его игра на выходах, и игра ногами пусть не являются идеальными, но все-таки доведены до хорошего уровня, и количество ошибок в этих компонентах невелико. Да, есть погрешности: при стандартах Лунев в борьбе предпочитает играть кулаками, а не фиксировать мяч, и иногда подбор забирает соперник и сразу угрожает воротам. Техника игры ногами у бывшего голкипера «Уфы» неплохая, но его прежний клуб мяч не контролировал, и полностью показать себя в этом компоненте у Андрея не было возможности — в «Зените» требования будут совсем иными.

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Однако в игре на линии Лунев все же немного уступает Селихову. В первую очередь в правильности выбираемой позиции. Особенно это заметно при ударах издали: немного неточный выбор расположения Луневым сразу делает его уязвимым. Без четкого выбора позиции Андрею может не хватить роста, реакции и ловкости, чтобы достать мяч, особенно если он пущен низом.

Выбор у Черчесова в этой линии приличный, но пока альтернативы Акинфееву не видно. Джанаев, демонстрирующий высокий уровень игры, не совсем подходит сборной стилистически, Беленову очень не хватает стабильности, Луневу и Селихову предстоит еще доказать свои притязания хотя бы на место в основе сильных клубов, хотя задатки у них хорошие. При должном прогрессе конкуренцию голкиперу ЦСКА может составить Крицюк, но у него еще много слабых мест. А прогрессировать ему надо быстро. За год, проведенный в России, серьезного шага вперед первый номер «Краснодара» не сделал. Поэтому пока ему предстоит бороться с Джанаевым за место второго вратаря. А первым номером и на Кубке конфедераций, и на ЧМ при нынешнем раскладе будет Акинфеев.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол», Global Look Press, официальный сайт «Зенита»