Солнце Майами. 10 фактов о новом клубе Дэвида Бекхэма

У него три сына, роскошная жена и он выступал за три великих клуба Европы: «МЮ», «Реал» и «Милан», но для Дэвида Бекхэма и этого мало. Словно раздавая один за другим кроссы, англичанин ставит цели и идет к ним. Очередная – создание собственного клуба в МЛС, и уже в 2020 году «Интер Майами» проведет свой первый матч.

1. Создает клуб на проклятой земле

Соккер в Майами никогда не процветал из-за вечного деления административного ресурса. «Майами Фьюжн» вступил в чемпионат в рамках драфта расширения в 1998-м и продержался четыре года. Клуб планировал выступать непосредственно в центре городе, а был отправлен далеко от курорта, в местечко под названием Форт-Лодердейл. ФК «Майами» создавался дважды: в 2006 году, когда главным рекламным лицом стал 40-летний Ромарио. Спустя два года в качестве одного из акционеров к нему присоединился Зубастик Рональдо, но бренд удержать так и не удалось. Через 10 лет под тем же названием образовался клуб благодаря медиамагнату Рикарду Силве и бывшим защитникам «Милана» Паоло Мальдини и Алессандро Несте. Паоло до сих пор является совладельцем, а Неста тренировал команду с побережья в течение двух лет. Если Бекхэм не бросит затею, то совсем скоро нас ждет пляжное дерби.

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2. Получил бешеный дисконт на регистрацию

Переходя в 2007-м из мадридского «Реала» в «Гэлакси», Дэвид Бекхэм одним из первых открыл MLS для звезд мирового футбола. Уже тогда он договорился с лигой о том, что в будущем ему разрешат основать собственную франшизу за 25 млн долларов непосредственно на побережье Атлантического океана. Это при том, что все остальные клубы теперь должны платить по 150 млн.

3. Не мог договориться с властями

Эти четыре года тянулись для Дэвида, словно жевательная резинка, потому что проект нового клуба упирался в бюрократию: жители разных районов Майами были против строительства стадиона, а власти не содействовали решению вопроса. Сначала команда Бекхэма попыталась пробиться в окрестности круизного порта Майами, но крупные предприниматели, заинтересованные в земле, заблокировали все предложения Бекхэма. И так каждый раз, пока к концу 2015 года англичанин не выкупил землю в городском районе Овертаун к северо-западу от центра Майами. Группа инвесторов приобрела 6 акров за 19 млн долларов, а чуть позже комиссары округа одобрили продажу недостающих 3 акров еще за 9 млн. Ждать презентации клуба пришлось целых 1454 дня.

4. Едва не сдался

Помимо всех преград на пути создания клуба руководство МЛС смущал состав совета директоров новой команды. В частности, фигура ключевого инвестора, совладельца бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли. Боссы североамериканского дивизиона опасались, что его привлекла в первую очередь скидка Бекхэма на франшизу, а не реальная возможность построить сильную команду в Майами. Дело в том, что лига требовала, чтобы среди инвесторов преобладали местные предприниматели. В конце прошлого года Бекхэм планировал окончательно все свернуть. Он встретился с одним из инвесторов, Марсело Клауре, чтобы договориться о заморозке проекта. «Всего пару месяцев назад мы почти сдались. Даже встретились за завтраком в Нью-Йорке, чтобы попрощаться. Но вдруг посмотрели друг на друга и сказали: «Дружище, мы просто не можем сдаться. Надо найти выход». Вскоре бизнесмены вышли на контакт с Хорхе Масом, владельцем крупной инженерной компании в Майами, а спустя два месяца Бекхэм и его команда представили новый проект в МЛС уже официально с 2020 года.

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5. Вместе со стадионом возведет целый город

Масштабный комплекс будет называться Miami Freedom Park, а возведут его на месте гольф-клуба Melreese Country Club, вблизи от международного аэропорта Майами. На территории разместят ресторан и торговые площади (55 000 кв. м), офисные помещения (37 000 кв. м), отели (750 гостиничных номеров), футбольные поля и упрощенную версию клуба для игры в гольф, парковку на 3750 мест, зеленую зону (40 га), а главное — стадион на 25 тысяч мест. План реконструкции оценивается в 1 млрд долларов. Дэвид Бекхэм и его компаньоны готовы платить Майами 4-5 млн долларов ежегодно только за аренду, плюс налоги городу, округу, штату и школьному совету в размере, составляющем приблизительно 44 млн долларов.

6. Изобразил на эмблеме цапель и напомнил о любимой «семерке»

Эмблема нового клуба выполнена в розово-черных цветах и изображает двух цапель со сплетенными воедино ногами на фоне щита. Эти птицы символизирует свободу. К тому же они еще и постоянные жители Южной Флориды. Позади крылатых – изображение затмения. По задумке автора, природное явление символизирует самоотверженность и решительность людей работать день (солнце) и ночь (луна) на износ, чтобы достичь главной мечты. От раскаленного небесного тела исходит семь лучей. В этом также имеется символизм, характеризующий любимый номер Дэвида Бекхэма. Сам щит обозначает силу и единство. Три его вершины представляют собой три округа метрополии Майами: Майами-Дейд, Броуард и Палм-Бич.

7. Мог назвать клуб в честь сериала

Название команды — отсылка к итальянскому клубу «Интер» из Милана. Это странно, учитывая, что Бекхэм дважды за карьеру выступал на правах аренды за его принципиального соперника — «Милан». В мире есть еще несколько команд, которые именуют себя в честь итальянской глыбы, — в Бразилии, Хорватии, Словакии и Финляндии. До того, как клуб из Флориды обрел имя, рассматривались варианты «Майами Фридом», «Майами Вайс» (в честь известного телесериала 1980-х «Полиция Майами»), «Атлетико Майами» и «Депортиво Майами» — последние два варианта отсылали бы к названиям испанских клубов.

8. Здесь хотят играть Гризманн и Месси

Бекхэм пообещал инвестировать 100 млн долларов в создание академии, но добавил и еще один важный аспект: «В клубе будут мировые звезды». Первыми бывшему игроку «Реала» предложили свои услуги лидеры двух других испанских топов — «Барселоны» и «Атлетико». Сначала Лионель Месси во время поздравления с днем рождения заявил: «Привет, Дэвид! Поздравляю и надеюсь, что у твоего проекта все будет хорошо. Это новый вызов для тебя. Кто знает, может, через несколько лет ты позвонишь мне». А затем и Антуан Гризманн напросился в «Интер». «Если Бекхэм хочет, чтобы я перешел в его клуб, я соглашусь. Мечтаю закончить карьеру в США. Я еще не знаю, будет это в Майами или Лос-Анджелесе», — признался француз. Также Бекс не исключил возможности прихода в клуб Златана Ибрагимовича и Жерара Пике.

9. Тренировать «Интер Майами» может Зидан

Возглавить свою команду Дэвид долго уговаривал другого экс-партнера по «Реалу» – Роберто Карлоса. Бразилец не исключил, что присоединится к Бекхэму в Майами, но главной целью для предприимчивого англичанина является Зинедин Зидан. Блестящий партнер по полузащите в бытность игроком оказался еще и одаренным тренером. Правда, кандидатура может быстро отпасть, если Зизу возглавит «МЮ». Но есть ощущение, что от этого хода Бекс только порадуется за клуб, сделавший его мировой звездой.

10. Популяризует клуб через Азию

Бекхэм стал лицом Pro Evolution Soccer – главного конкурента игр серии FIFA. Азиатские разработчики Konami воссоздали целых пять образов английского полузащитника и планируют получить эксклюзивные права на новый клуб Дэвида в последующих частях футбольного симулятора. При том, что эксклюзивные права на лигу принадлежат канадским конкурентам, Konami планируют воссоздать еще и домашний стадион «Интера Майами». Таким образом, уже в 2020 году новый проект Бекса может дебютировать сразу на двух игровых площадках.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press