Штрафбат. Как правильно разыгрывать стандартные положения

Дэвид Бекхэм забивал каждым десятым ударом со стандарта. Восемь процентов штрафных Тьерри Анри заканчивались голами, и на его счету рекордные для английской Премьер-лиги 12 забитых таким образом мячей. Лучше всех в России стандартные положения реализовывает «Ростов»… Тем не менее игроки раз за разом посылают мяч на трибуны, даже не пытаясь удивить ни соперников, ни тех, кто заплатил за это зрелище деньги. Еженедельник «Футбол» – о том, как превратить в грозное оружие розыгрыш штрафных ударов.

Программа «Розыгрыш»

Для «конвейерной» реализации розыгрышей штрафных ударов мало всеми излюбленного и немного банального способа использования габаритных игроков. Недостаточно насытить зону перед воротами парнями, похожими на Серхио Рамоса или Питера Крауча, и грузить мяч на них. Все равно численное преимущество и правильное расположение защитников сыграют свою роль. Так что атакующей команде приходится идти на тактические ухищрения. Главная цель их — расчистить перед воротами соперника свободное пространство. Чтобы потом грамотно его использовать.

Если более детально рассматривать расположение игроков при штрафных ударах, то можно заметить, что одна из самых уязвимых зон обороны — пространство за «стенкой». Там никогда нет защитников, и именно оттуда можно создать сопернику максимум проблем.

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Чужой в стене

Использовать свободную зону за «стенкой» можно по-разному. Например, подключением дополнительного игрока из-за пределов штрафной площади прямо перед ударом по мячу. Но такой маневр легко раскусить и предотвратить. Наиболее же неожиданным способом, позволяющим добиться преимущества в этой ключевой зоне, является перемещение туда атакующего игрока, расположенного у «стенки».

Практически всегда внимание защитников обращено либо на мяч, либо на футболистов атакующей команды, рассредоточенных в штрафной. Позиция игрока, пристроившегося к «стенке», обычно воспринимается как один из способов закрыть обзор вратарю и в большинстве случаев не получает должного внимания со стороны обороны. Этим и пользуются команды, разыгрывающие свободное пространство на этом участке поля.

Зонный метод защиты, который потенциально может помочь решить проблему, не настолько полезен при розыгрышах штрафных ударов с убойных позиций (20–30 м по центру). Он, наоборот, будет более эффективен при стандартах с острого угла, где обороне необходимо покрывать намного меньшее расстояние по ширине поля, что не будет лишать ее компактности. В противном случае возникает риск существенного перегруза атакующей командой одной из зон, куда может быть направлена передача. И защитники, из-за того что будут растянуты по всей ширине штрафной площади, не смогут подстраховать партнеров.

Стоит также отметить, что как минимум 4 футболиста обороняющейся команды при таких розыгрышах будут заняты в «стенке», что еще больше осложняет задачу правильной расстановки игроков. Поэтому тренерам вследствие возможности присутствия лишь ограниченного количества футболистов на поле приходится чем-то жертвовать.

Упражнение на растяжку

В последние годы зародилась тенденция отряжать одного защитника для контроля свободного пространства за «стенкой». И что же делать, если игроки обороны рассредоточились так, что мешают беспрепятственно использовать эту зону? В таком случае ее необходимо искусственно оголить за счет расположения (или, если понадобится, движения) футболистов атакующей команды, пассивно участвующих в атаке.

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Ярким примером служит гол «Атлетико» в ворота «Порту» в матче группового этапа Лиги чемпионов-2013/14, когда игрок мадридцев специально встал сбоку от границы штрафной и, обратив на себя внимание защитника «Порту», не позволил тому полностью контролировать зону за «стенкой». Вообще, широкое расположение игроков атакующей команды в футболе – часто встречающийся прием, который помогает растягивать оборону соперника и тем самым создавать свободное пространство между защитниками. Этим и воспользовались футболисты «Атлетико», реализовав численное преимущество в оголенной зоне: в момент доставки мяча там находился только Арда Туран.

Стенка на третьего

Иногда расчистить пространство за стенкой не так просто. И тогда командами активно применяются более сложные комбинации. Пожалуй, один из наиболее эффектных и эффективных способов подобного розыгрыша представил «Реал Солт Лейк» в американской МЛС.

Это был хитроумный план. Олмес Гарсия (выделенный на скриншоте игрок за пределами штрафной), впоследствии реализовавший эту проработанную до всех мелочей комбинацию, дождался, пока защитники разберут его партнеров по всем канонам персональной опеки, и направился перегружать зону 11-метровой отметки.

Однако вместо казавшейся логичной подачи на дальний угол вратарской последовал пас ближнему игроку на границу штрафной, который одним касанием переправил мяч верхом партнеру, занявшему зону за «стенкой». Тот, получив свободное пространство, а следовательно, и простор для действий, мог реализовать момент самостоятельно. Но делать этого игрок «Солт Лейк» не стал: последовала передача на никем не прикрытого Олмеса Гарсию, который, в свою очередь, расстрелял ворота с границы вратарской.

Подобные комбинации должны отрабатываться на тренировках часами, а каждый из ее участников обязан с закрытыми глазами исполнять свою роль — даже малейшая ошибка сведет все старания на нет. Тем не менее, игра стоит свеч: такие голы остаются в памяти болельщиков надолго.

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Движение игроков

Как уже было сказано, движение игроков, принимающих пассивное участие в атаке, является одним из самых проверенных способов оголения зон. Различают два вида движения: коллективное и индивидуальное. Разница между ними невелика и заключается лишь в количестве игроков, участвующих в маневре. Образцом коллективного движения футболистов команды, создающей свободное пространство для подключающихся из глубины игроков, можно считать розыгрыш штрафного «Пармой» в матче с «Палермо» в 2013 году.

В этом примере ключевой зоной будет пространство на границе штрафной, чуть левее центра. Футболисты «Пармы» своим движением к 11-метровой отметке, куда в 90 процентах случаев идет подача, уводят защитников «Палермо» и создают пространство для подключающихся из глубины игроков. Получив передачу и имея перед собой совершенно свободный участок поля, футболист «крестоносцев» решает пробить в одно касание. Но, по сути, это уже неважно. Можно бы было, например, выполнить передачу на дальний угол вратарской и сделать ситуацию еще более острой. Самое главное – то, что достигнуто превосходство в ключевой зоне, а защитники «орлов» отыграны и никак не могут повлиять на ситуацию.

Единственный из футболистов «Палермо», кто мог бы накрыть удар или помешать передаче, – ближайший к мячу игрок, который стоит на границе штрафной. Но для этого ему было бы необходимо преодолеть 15–20 метров за несколько секунд, что возможно только при запредельной концентрации и посекундной вовлеченности в момент. К сожалению, при розыгрыше подобных стандартов, когда практически все защитники уверены в том, что будет нанесен удар, сохранять концентрацию на высоком уровне способен далеко не каждый, что только облегчает задачу игрокам атаки.

Подача на дальнюю штангу

«Ростов» — лучший по стандартм в России. Пожалуй, один из самых излюбленных приемов дружины Курбана Бердыева является подача на дальнюю шатнгу. Здесь не настолько важны командные действия игроков, как в предыдущих примерах. Но это не делает подобный способ розыгрыша штрафного удара менее эффективным. Хотя и здесь требуется участие партнеров по команде: например, поставить заслон защитнику, чтобы дать игроку, которому адресована передача, беспрепятственно добраться до мяча.

Как правило, в таких случаях идет подача на игрока, находящегося ближе всех к противоположному краю штрафной и немного вдали от общей «кучи». Обязательным условием является незаурядные способности адресата в игре на втором этаже. Именно поэтому у ростовчан на дальней штанге всегда расположены такие мастера, как Сесар Навас или Гацкан. После того, как «радиоуправляемая» передача настигает головы футболиста, тот, вместо того, чтобы наносить удар с острого угла, делает скидку в центр вратарской уже готовым завершить комбинацию партнерам (у «Ростова» туда идут всегда как минимум три игрока).

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Этот способ хорош тем, что отрезает от мяча практически половину обороны и выключает вратаря, а численное преимущество атакующих игроков в центре вратарской делает свое дело. Но, его намного легче раскусить. Если действовать в подобной манере на протяжении нескольких матчей подряд, то внимательный соперник при подготовке к игре обязательно сделает на этом акцент. И тогда партнерам по команде придется сильно постараться, что бы игрок на дальней штанге мог спокойно встретиться с мячом.

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Каждый день по всему миру придумываются все новые и новые способы розыгрыша штрафных. Особенно интересно наблюдать за такой практикой в более низких по статусу лигах. Там, где цена ошибки не так велика, а игроки не боятся экспериментировать. В матчах высочайшего уровня такие розыгрыши встретишь нечасто. Но каждый из них становится маленьким шедевром.

Текст: Никита Поляков

Фото: Global Look Press, еженедельник «Футбол»