Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Расписание матчей группового этапа чемпионата мира-2018. Турнир пройдет в 11 городах России на 12 стадионах.
Группа А
1-й тур
14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия — 5:0
15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай — 0:1
2-й тур
19 июня. 21:00. Санкт-Петербург. Россия — Египет
20 июня. 18:00. Ростов-на-Дону. Уругвай — Саудовская Аравия
3-й тур
25 июня. 17:00. Самара. Уругвай — Россия
25 июня. 17:00. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет
Группа B
1-й тур
15 июня. 21:00. Сочи. Португалия — Испания
15 июня. 18:00. Санкт-Петербург. Марокко — Иран
2-й тур
20 июня. 15:00. Москва. «Лужники». Португалия — Марокко
20 июня. 21:00. Казань. Иран — Испания
3-й тур
25 июня. 21:00. Саранск. Иран — Португалия
25 июня. 21:00. Калининград. Испания — Марокко
Группа С
1-й тур
16 июня. 13:00. Казань. Франция — Австралия
16 июня. 19:00. Саранск. Перу — Дания
2-й тур
21 июня. 18:00. Екатеринбург. Франция — Перу
21 июня. 15:00. Самара. Дания — Австралия
3-й тур
26 июня. 17:00. Москва, «Лужники». Дания — Франция
26 июня. 17:00. Сочи. Австралия — Перу
Группа D
1-й тур
16 июня. 16:00. Москва. «Спартак». Аргентина — Исландия
16 июня. 22:00. Калининград. Хорватия — Нигерия
2-й тур
21 июня. 21:00. Нижний Новгород. Аргентина — Хорватия
22 июня. 18:00. Волгоград. Нигерия — Исландия
3-й тур
26 июня. 21:00. Санкт-Петербург. Нигерия — Аргентина
26 июня. 21:00. Ростов-на-Дону. Исландия — Хорватия
Группа Е
1-й тур
17 июня. 21:00. Ростов-на-Дону. Бразилия — Швейцария
17 июня. 15:00. Самара. Коста-Рика — Сербия
2-й тур
22 июня. 21:00. Калининград. Швейцария — Сербия
22 июня. 15:00. Санкт-Петербург. Бразилия — Коста-Рика
3-й тур
27 июня. 21:00. Москва, стадион «Спартак». Бразилия — Сербия
27 июня. 21:00. Нижний Новгород. Швейцария — Коста-Рика
Группа F
1-й тур
17 июня. 18:00. Москва. «Лужники». Германия — Мексика
18 июня. 15:00. Нижний Новгород. Швеция — Южная Корея
2-й тур
23 июня. 18:00. Ростов-на-Дону. Южная Корея — Мексика
23 июня. 21:00. Сочи. Германия — Швеция
3-й тур
27 июня. 17:00. Екатеринбург. Мексика — Швеция
27 июня. 17:00. Казань. Южная Корея — Германия
Группа G
1-й тур
18 июня. 18:00. Сочи. Бельгия — Панама
18 июня. 21:00. Волгоград. Тунис — Англия
2-й тур
23 июня. 15:00. Москва, «Спартак». Бельгия — Тунис
24 июня. 15:00. Нижний Новгород. Англия — Панама
3-й тур
28 июня. 21:00. Калининград. Англия — Бельгия
28 июня. 21:00. Саранск. Панама — Тунис
Группа H
1-й тур
19 июня. 18:00. Москва. «Спартак». Польша — Сенегал
19 июня. 15:00. Саранск. Колумбия — Япония
2-й тур
24 июня. 18:00. Екатеринбург. Япония — Сенегал
24 июня. 21:00. Казань. Польша — Колумбия
3-й тур
28 июня. 17:00. Самара. Сенегал — Колумбия
28 июня. 17:00. Волгоград. Япония — Польша
Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол