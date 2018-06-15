Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Расписание матчей группового этапа чемпионата мира-2018. Турнир пройдет в 11 городах России на 12 стадионах.

Группа А

1-й тур
14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия — 5:0
15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай — 0:1

2-й тур
19 июня. 21:00. Санкт-Петербург. Россия  — Египет
20 июня. 18:00. Ростов-на-Дону. Уругвай  — Саудовская Аравия

3-й тур
25 июня. 17:00. Самара. Уругвай  — Россия
25 июня. 17:00. Волгоград. Саудовская Аравия  — Египет

Группа B

1-й тур
15 июня. 21:00. Сочи. Португалия Испания
15 июня. 18:00. Санкт-Петербург. МароккоИран

2-й тур
20 июня. 15:00. Москва. «Лужники». Португалия — Марокко
20 июня. 21:00. Казань. Иран — Испания

3-й тур
25 июня. 21:00. Саранск. Иран  — Португалия
25 июня. 21:00. Калининград. Испания — Марокко

Группа С

1-й тур
16 июня. 13:00. Казань. ФранцияАвстралия
16 июня. 19:00. Саранск. Перу Дания

2-й тур
21 июня. 18:00. Екатеринбург. ФранцияПеру
21 июня. 15:00. Самара. ДанияАвстралия

3-й тур
26 июня. 17:00. Москва, «Лужники». Дания Франция
26 июня. 17:00. Сочи. Австралия Перу

Группа D

1-й тур
16 июня. 16:00. Москва. «Спартак». Аргентина Исландия
16 июня. 22:00. Калининград. Хорватия Нигерия

2-й тур
21 июня. 21:00. Нижний Новгород. Аргентина Хорватия
22 июня. 18:00. Волгоград. Нигерия Исландия

3-й тур
26 июня. 21:00. Санкт-Петербург. НигерияАргентина
26 июня. 21:00. Ростов-на-Дону. ИсландияХорватия

Группа Е

1-й тур
17 июня. 21:00. Ростов-на-Дону. БразилияШвейцария 
17 июня. 15:00. Самара. Коста-Рика Сербия  

2-й тур
22 июня. 21:00. Калининград. Швейцария  — Сербия 
22 июня. 15:00. Санкт-Петербург. Бразилия — Коста-Рика

3-й тур
27 июня. 21:00. Москва, стадион «Спартак». Бразилия — Сербия 
27 июня. 21:00. Нижний Новгород. Швейцария  — Коста-Рика

Группа F

1-й тур
17 июня. 18:00. Москва. «Лужники». ГерманияМексика 
18 июня. 15:00. Нижний Новгород. Швеция — Южная Корея

2-й тур
23 июня. 18:00. Ростов-на-Дону. Южная Корея — Мексика 
23 июня. 21:00. Сочи. Германия —  Швеция

3-й тур
27 июня. 17:00. Екатеринбург. Мексика   — Швеция
27 июня. 17:00. Казань. Южная Корея  — Германия

Группа G

1-й тур
18 июня. 18:00. Сочи. БельгияПанама 
18 июня. 21:00. Волгоград. Тунис — Англия

2-й тур
23 июня. 15:00. Москва, «Спартак». Бельгия  — Тунис
24 июня. 15:00. Нижний Новгород. Англия  — Панама 

3-й тур
28 июня. 21:00. Калининград. Англия —  Бельгия
28 июня. 21:00. Саранск. Панама  — Тунис

Группа H

1-й тур
19 июня. 18:00. Москва. «Спартак». Польша — Сенегал 
19 июня. 15:00. Саранск. Колумбия — Япония 

2-й тур
24 июня. 18:00. Екатеринбург. Япония  — Сенегал 
24 июня. 21:00. Казань. Польша — Колумбия

3-й тур
28 июня. 17:00. Самара. Сенегал  — Колумбия 
28 июня. 17:00. Волгоград. Япония  — Польша

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

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