Пройтись по краю. Кто будет играть на флангах обороны сборной России в 2018 году

Россия в последние годы считалась страной крайних защитников. В условиях лимита на легионеров позиции, где более важна физическая подготовка, чем техническое оснащение, легче было отдать русским игрокам. Но перед ЧМ-2018 и здесь выбор у Станислава Черчесова небольшой, пусть уровень игроков достаточно высокий и конкуренция обещает быть серьезной. Еженедельник «Футбол» продолжает сериал «Россия-2018» разбором кандидатов на места на флангах обороны.

МАРИО ФЕРНАНДЕС

ЦСКА

26 лет, рост – 189 см, вес – 77 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: игра в отборе, скорость, выносливость, поддержка атак

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции

На натурализованного бразильца Станислав Черчесов очень рассчитывает и буквально не может дождаться, когда Фернандес получит право сыграть за сборную. Марио действительно один из сильнейших защитников с российским паспортом, а на фоне травм и игрового спада у Смольникова так вообще безальтернативен. Армеец – быстрый и выносливый футболист, способный закрыть всю бровку при игре в три центральных защитника. Он прекрасно чувствует себя с мячом в ногах, хорошо играет в пас и отлично умеет подключаться вперед. Также благодаря своему росту Фернандес неплохо играет головой. Правда, мощи для борьбы в воздухе ему не всегда хватает, но на бровке эта мощь требуется нечасто. А в атаке его умение может быть полезным: нередко армейцы забрасывают бразильцу мяч к штрафной верхом, и он опережает более низкорослых оппонентов, делая скидки партнерам.

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При игре в обороне Фернандес предпочитает агрессивный стиль защиты: плотная опека соперника, игра на опережение, жесткий отбор. Он активно использует свои длинные ноги, чтобы сыграть даже прикрытый корпусом форварда мяч, и ловко выскакивает из-за спины соперника, если нужно сыграть на перехвате. Однако такая манера выгодна только в статичных ситуациях, когда бразилец точно знает, с кем ему надо бороться. В динамике Марио может потерять игрока или позицию. При нестандартном движении соперника он путается, не понимает, как и куда двигаться ему, и сразу вся его агрессивность и жесткость пропадают. Проиграв позицию, он перестает оказывать сопротивление своему оппоненту.

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ

«ЗЕНИТ»

28 лет, рост – 178 см, вес – 70 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: игра в отборе, скорость, выносливость, поддержка атак

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции, невынужденные ошибки

Смольников в лучшей своей форме вполне может составить конкуренцию Фернандесу за место на правом фланге сборной. Он так же вынослив и быстр, поэтому способен играть на фланге при любой схеме. Игорь очень цепок в отборе, напорист. Крепкое телосложение помогает ему в единоборствах: за счет работы корпусом зенитовец оттесняет оппонента и занимает более выгодную позицию для борьбы. Благодаря прыгучести он вполне состоятелен в игре головой. При игре на чужой половине поля Игорь также очень полезен: он может действовать как широко, снабжая форвардов фланговыми подачами, так и узко, совершая ускорения в штрафную за спину обороне. Он не так техничен, как бразилец, но в пас играет хорошо и на скорости работает с мячом на достаточно высоком уровне.

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Пожалуй, главной проблемой Смольникова, как и Фернандеса, является выбор позиции. В некоторых ситуациях Игорь застывает в полупозиции, потеряв игрока. Особенно это заметно при фланговых подачах: Смольников больше следит за мячом, чем за оппонентом, и это усугубляет ситуацию.

Кроме того, своей лучшей формы зенитовец довольно давно не демонстрировал. Последний год вышел для него нелучшим. Несвойственные ошибки начались еще весной, потом был провальный ЧЕ, а во второй половине года Игорь то лечился, то не мог набрать форму. А когда он играет не в лучших кондициях, сразу начинаются невынужденные ошибки. Он перестает успевать в единоборства, теряет мяч в простых ситуациях, становятся очевидны технические огрехи. Чтобы восстановиться от травм и набрать форму, у него есть полтора года. И в таком случае мы получим сразу двух сильных игроков на правую бровку.

РОМАН ШИШКИН

«КРАСНОДАР»

30 лет, рост – 176 см, вес – 73 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции, игра в пас, поддержка атак

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: скорость, игра в отборе

Шишкин совсем не похож на остальных крайних защитников. Он техничен, прекрасно играет в пас, хорошо видит поле, может отдать передачу практически на любое расстояние, обладает поставленным ударом. Такие качества делают его очень полезным для атакующих действий игроком. Его можно использовать в розыгрышах и у бровки, и ближе к штрафной. Он может сделать и проникающий пас, и навес. В «Локомотиве» он был одним из исполнителей стандартов. Однако атакующими действиями игра крайнего защитника не ограничивается.

Роман не обладает высокой скоростью, что серьезно ограничивает его использование: ему всегда нужен хороший страхующий партнер, особенно против быстрых оппонентов. Кроме того, он не выделяется и другими физическими данными — не обладает ни мощным корпусом, ни длинными ногами. Поэтому Шишкин старается играть менее агрессивно — не идет в отбор и на перехват мяча, не вступает в борьбу. За счет хорошего чтения игры и выбора позиции Шишкин редко допускает провалы. Но при игре один в один он действует нелучшим образом, и грамотный соперник обязательно будет на это давить.

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Тем не менее Шишкина нельзя сбрасывать со счетов. Такой универсальный игрок всегда пригодится сборной: его можно использовать на фланге в схеме с четырьмя защитниками, в центре обороны или полузащиты.

ЮРИЙ ЖИРКОВ

«ЗЕНИТ»

33 года, рост – 180 см, вес – 75 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — левая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции, игра в пас, поддержка атак, игра в отборе, скорость

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: травматичность

Лучше всего умения Жиркова охарактеризовал сам Черчесов: «На какую позицию Жиркова ни поставишь, он действует правильно». И на позиции левого защитника, ставшей уже привычной за долгие годы, Жирков тоже как влитой. Его квалификации хватает на качественную игру и в обороне, и в атаке. Цепкая игра в отборе, чтение игры, хорошая техника работы с мячом, умение отдать пас на любое расстояние, поставленный удар, дриблинг, даже хорошая игра головой — по совокупности этих качеств Жирков абсолютно лучший игрок с российским паспортом на позиции левого защитника. Даже скорость и работоспособность никуда не делись с возрастом, а добавился еще и громадный опыт выступлений на самом высоком уровне. Не стоит забывать и про его универсализм: помимо использования на различных позициях левого фланга (защитник, латераль, полузащитник) Жиркова также ставили и в центр поля, и даже на правый фланг. Одно из немногих слабых мест Юрия — это подключения соперников из глубины. Находясь в широкой позиции, он не всегда своевременно на них реагирует и может не успеть за оппонентом.

К сожалению, неразрешимой проблемой остается травматичность Жиркова. Он никогда себя не берег, и к 33 годам у зенитовца накопились многочисленные проблемы со здоровьем. Здоровым он был бы очень полезен национальной команде, но всегда надо быть готовым к тому, что очередная болячка даст о себе знать в конце клубного сезона, прямо перед крупным турниром. И наигрывать сменщика Жиркову нужно уже сейчас.

ДМИТРИЙ КОМБАРОВ

«СПАРТАК»

30 лет, рост – 182 см, вес – 76 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — левая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: скорость, выносливость, поддержка атак, игра в пас

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции, игра в отборе

Основными козырями Комбарова являются его физические данные и способность постоянно поддерживать атаку. Дмитрий вынослив и обладает хорошей дистанционной скоростью, что позволяет ему с успехом действовать по всей бровке. Он неплохо играет в пас, может быть задействован в сложных комбинациях, может сам завершать атаки благодаря неплохому удару. Но главное его умение в атакующих действиях — это фланговые подачи. Он как никто другой может без устали нагружать чужую штрафную хорошими, точными кроссами, причем не только с игры, но и со стандартов.

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Однако на своей половине поля у Комбарова возникают проблемы, связанные с отсутствием необходимой школы. Начинал он как полузащитник и в защите стал использоваться только во взрослом футболе. Навыков правильного выбора позиции и хорошей игры в отборе у него не много. Очень часто в обороне он занимает неправильную позицию, несвоевременно идет в отбор, встречает соперника на прямых ногах. В плотной борьбе Комбаров цепок и мало что позволяет оппонентам, но если соперник оказывается против него лицом к воротам, то он слишком часто дает себя обыграть.

Оптимальным вариантом было бы использование Дмитрия в схеме с тремя центральными защитниками, которая скроет его оборонительные недостатки. В другой расстановке рядом с ним должны играть очень хорошие страхующие игры — и в центре защиты, и в опорной зоне.

ФЕДОР КУДРЯШОВ

«РОСТОВ»

29 лет, рост – 181 см, вес – 77 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — левая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции, игра в отборе, скорость

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: поддержка атаки, игра в пас, агрессивность

Федор, пожалуй, самый оборонительный игрок из фланговых защитников. Он прошел хорошую школу у Рахимова и Бердыева и теперь способен играть и левого центрального защитника, и просто левого защитника, и латераля. За счет хороших скоростных данных он может играть по всей бровке и противостоять быстрым оппонентам. Он всегда был очень цепок в отборе, а в «Ростове» хорошо прибавил в тактическом плане и стал реже ошибаться позиционно. Правда, позицию все равно иногда теряет, а цепкость временами превращается в агрессивность, что приводит к большому количеству фолов и карточкам. Также для позиции в центре обороны Кудряшову не хватает роста, из-за чего он может проигрывать верховую борьбу более рослым оппонентам. Он может навязать борьбу и не дать сопернику выпрыгнуть, но может и ошибиться позиционно при фланговой подаче.

С игрой в атаке дело обстоит нелучшим образом. Ростовчанин не очень хорошо играет в пас, и его максимум на чужой половине поля — навес средней степени точности. При этом сам создать момент для подачи он не может, ему обязательно нужна помощь партнеров. Иногда он ошибается даже при простых передачах, при обработке мяча. Если Черчесов собирается использовать его как латераля, то он должен быть готов к тому, что левый фланг в нападении будет работать неидеально. Пока главный тренер сборной использует Федора в основном на позиции одного из трех центральных защитников. Сейчас Кудряшов в хорошем футбольном возрасте, набирается опыта игры в еврокубках и сборной и продолжает прогрессировать.

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К сожалению, кандидатов на фланги обороны сборной не много. Это либо игроки среднего возраста, пока не демонстрирующие футбол уровня сборной (Щенников, Петров), либо молодежь (Караваев, Чернов), не обладающая опытом. Есть вероятность, что кто-то из них «выстрелит» и пробьется в сборную, но кардинально положение дел это вряд ли изменит. Пока правый фланг сборной вызывает меньше вопросов. С приходом Фернандеса и восстановлением Смольникова сборная получит двух примерно равноценных игроков на эту позицию. Слева же практически безальтернативен возрастной и подверженный травмам Жирков: и Комбаров, и Кудряшов обладают существенными пробелами в своей игре. Поэтому оптимальной в обороне видится схема с тремя центральными защитниками и двумя латералями. В такой расстановке комфортно будет и центру обороны, и фланговым игрокам. Тем более что большинству футболистов эта схема хорошо известна.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: еженедельник «Футбол», Сергей Дроняев, Global Look Press