Прессинг-терапия. С чем сборная России подошла к чемпионату мира

Два контрольных матча с Австрией (0:1) и Турцией (1:1) перед чемпионатом мира должны были показать, что собой на данный момент представляет команда Станислава Черчесова и насколько она готова к предстоящему турниру. Однако ясности эти встречи не внесли, а только добавили больше вопросов к штабу сборной. Еженедельник «Футбол» разбирался, какие эксперименты проводил главный тренер и к чему они привели.

Неопределенность игровой схемы

На данный момент в сборной возникла довольно парадоксальная ситуация. Большинство игроков стартового состава уже определены: Акинфеев, Игнашевич, Жирков, Зобнин, Головин, Самедов и Смолов выходили в основе в обоих контрольных матчах. Еще на двух позициях (правого и второго центральных защитников) выбор непринципиален с точки зрения построения игры. Однако выбор игрока на позицию левого защитника может кардинально изменить расстановку команды и, соответственно, поменять весь рисунок игры.

Пока вроде бы есть определенность только с количеством защитников: скорее всего с четверкой игроков обороны мы будем играть против Саудовской Аравии и Египта. В концовке матча с Турцией Черчесов вернулся к игре с тремя центральными защитниками — возможно, эта схема пригодится нам против Уругвая. Есть определенность с количеством нападающих: Смолов в атаке одинок и практически безальтернативен. А вот средняя линия, как показали товарищеские матчи, может быть какой угодно. Выход на позицию левого защитника Кудряшова поднимает Жиркова в среднюю линию, и мы играем с двумя классическими крайними полузащитниками, как в матче с Австрией. А если слева в обороне сыграет сам Жирков, то сборная будет насыщать полузащиту центрхавами, как в игре против Турции. Однако пока ни одна из расстановок не была достаточно убедительной.

Игра флангами

В матче с Австрией наша сборная сделала акцент в атаках на фланговые зоны — три четверти атак команды шли через края. Сам принцип достаточно логичен для расстановки 4+5+1 – к двум фланговым игрокам примыкают 1–2 центральных полузащитника, и за счет насыщения зоны и розыгрыша мяча создается возможность для обострения игры. И наша команда таким образом и атаковала: Кузяев, Головин и в ряде эпизодов Зобнин смещались к флангу и помогали крайним защитникам и полузащитникам выходить на позиции для навесов в штрафную. Всего наша команда выполнила 21 навес за матч — это очень хороший показатель для команды, ориентированной на такой способ доставки мяча в штрафную. Только вот эти навесы к опасности не приводили.

Основная причина отсутствия остроты после фланговых атак — слабое насыщение штрафной. Команда, делающая в атаках ставку на фланги и навесы, обязана при подачах заполнять чужую штрафную 2–3 игроками, которые будут выходить на мяч по створу ворот. В нашей расстановке это должны быть нападающий, дальний фланговый полузащитник и один из центрхавов. Без такого заполнения пространства перед воротами навесы не имеют смысла — и наша сборная выполняла именно такие бессмысленные навесы. Центральные полузащитники вообще в штрафную не подключались: ни Кузяев, ни Головин, ни Зобнин таких функций в своих клубах не выполняют и к ним не приучены. А Смолов часто уходил к сильному флангу и сам участвовал в розыгрыше либо, находясь в штрафной в момент подачи, действовал пассивно. В этом нет ничего удивительного: Смолов, несмотря на свой высокий рост, весьма посредственно играет головой и не любит верховую борьбу. В закончившемся клубном сезоне он нанес больше 100 ударов по воротам — из них всего 5 головой. В итоге в матче с австрийцами замыкать подачи с правого фланга в центр штрафной приходил Юрий Жирков. Трудно придумать худшую кандидатуру для такой роли.

А альтернативы таким атакам у нашей сборной придумать не получалось. Здесь сказалось отсутствие разыгрывающего полузащитника в центре поля. Вся тройка центральных хавбеков по функционалу игроки box-to-box, никто из них не выполнял в клубе роль глубинного плеймейкера. Поэтому часто команда оказывалась запертой на фланге без возможности сменить направление атаки и либо упиралась в защиту соперника, либо выходила на довольно безадресный навес. В матче с Турцией Черчесов попытался изменить рисунок игры за счет смены состава и схемы.

Игра в два опорных полузащитника

Ключевым изменением в составе стал выход в опорную зону Газинского. Черчесов развернул треугольник центральных полузащитников вершиной к чужим воротам, тем самым решив сразу несколько проблем. Во-первых, команда стала надежнее действовать при переходе в защиту: в матче с Австрией сразу пять быстрых атак соперника закончились ударами, и причиной тому была в основном разреженность опорной зоны.

Добавив в пару к Зобнину настоящего опорника Газинского, Черчесов сумел предотвратить быстрые атаки соперника. Во-вторых, наличие двух номинальных разрушителей в большей степени развязывало руки атакующим игрокам, в первую очередь Головину, который получил гораздо более свободную роль ближе к флангу. В-третьих, теоретически такая расстановка позволяет лучше контролировать мяч в начальной стадии атаки и иметь больше вариантов для развития. Однако как раз позиционная атака в такой расстановке у сборной стала получаться еще хуже. Турки грамотно перекрывали опорных полузащитников на нашей половине поля, а когда те все-таки получали мяч, то практически не имели вариантов для передач в межблоковое пространство. Смолов слабо работал в открываниях, а Дзагоев очень низко опускался за мячом. В итоге передача опять шла на фланг, где атака глохла: расстановка не подразумевала насыщения зон у боковых линий, и большинство попыток продвинуться по краю заканчивалось потерей. Несколько раз после быстрой смены направления атаки получались хорошие взаимодействия у Головина и Жиркова слева, но в целом позиционное нападение россиян не смогло предложить сопернику чего-то действительно опасного.

Четверка защитников

Внезапный переход на игру в 4 защитника тоже продолжает вызывать вопросы. С одной стороны, травмы Васина и Джикии сделали практически нерешаемой задачу выставить тройку сильных центральных защитников. С другой стороны, есть негласное правило, что в 4 защитника команда может играть, когда в составе есть два быстрых центральных защитника. Если таких игроков нет, то предпочтительнее играть по схеме с тремя центральными. И как раз потеря Васина и Джикии лишила нашу команду быстрых защитников: Кутепов просто небыстрый, а Гранат и Игнашевич откровенно медленные. Отсутствие скорости уже аукнулось в Австрии, где не очень скоростной Арнаутович просто разорвал Граната. В матче с турками эту проблему удалось решить за счет выхода чуть более быстрого Кутепова и смены схемы, но вылезла другая проблема. Кутепов регулярно допускает ошибки при перестроениях, с опозданием реагируя на движение соперника или мяча. Вот и голевая атака турок стала возможной из-за того, что спартаковец в момент выноса мяча вратарем соперника на пару секунд остановился и не начал движения к своим воротам. Что стало тому причиной — сказать сложно. То ли он не рассчитал траекторию полета мяча, то ли посчитал, что соперник окажется в офсайде. В любом случае правильную позицию он занять не успел, и голевой удар наносился как раз из его зоны ответственности.

Справедливости ради стоит отметить, что в позиционных атаках, где нашей команде приходится защищаться средним или низким блоком, ни один из соперников не создал чего-то очень опасного. Австрийцы нанесли несколько дальних ударов, турки сделали несколько опасных навесов — но не более того. В позиционной обороне наша команда перестраивалась достаточно четко, преимущественно сохраняла компактность и в большинстве эпизодов за счет жесткой и цепкой игры в зоне мяча не позволяла соперникам выходить на свободное пространство.

Позитивным моментом можно назвать и прессинг сборной. В обоих матчах нашим игрокам удавалось оказывать достаточно сильное давление на соперника на чужой половине поля. В большей степени в этом плане россиянам удался второй матч, с Турцией. В ряде эпизодов сборная испытывала трудности с правильным распределением игроков соперника и позволяла им из-под давления выходить, но в основном прессинг был достаточно успешным, и несколько раз после перехватов в средней зоне или у чужих ворот нам удавались достаточно опасные атаки.

Однако хорошая позиционная оборона и неплохой прессинг — это не то, чего болельщики ждут от нашей сборной на чемпионате мира. Там команда должна будет атаковать, и вот как раз с атакой все пока достаточно безрадостно. Контрольные матчи надежды в этом плане не подарили, и она оставалась только на то, что наш тренерский штаб что-то придумает за оставшиеся до турнира дни.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол», Global Look Press

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