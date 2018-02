Показать все, что скрыто. Как в топ-лигах Европы относятся к видеосудейству

В Бундеслиге всегда недовольны реформами и нововведениями, во Франции жалуются на постоянные ошибки системы видеоповторов, Англия и Испания еще не решились перейти на новые технологии и только в Италии довольны инновационным решением. Еженедельник «Футбол» рассказывает об отношении европейского футбола к введению видеоповторов.

Три главных принципа системы VAR

1. Судья может попросить помощи видеопомощника только в четырех случаях:

– ситуации, связанные с забитыми и отмененными голами;

– назначенные и неназначенные пенальти;

– показанные или непоказанные прямые красные карточки;

– ошибочная идентификация игрока, которому показывается желтая карточка.

2. Видеопомощник просматривает повтор в мобильной студии.

3. Видеопомощники работают в связке с техническими специалистами, которые должны быстро готовить телевизионный повтор спорного эпизода с разных ракурсов.

Три лицензированные системы взятия ворот

GoalControl-4D. Применение высокоскоростных камер, без использования чипов в мячах. Состоит из 14 камер, все время направленных на мяч, которые передают информацию на компьютер, а он, после обработки, посылает сигнал о пересечении мячом линии ворот на часы главного судьи.

Hawk-Eye. Шесть установленных в разных точках камер, изображения с которых соединяются в одну картинку, определяющую точное место попадания мяча, после чего судья получает сигнал о взятии ворот.

GoalRef. В площади ворот создается магнитное поле, а внутрь мяча устанавливается микрочип. Любое изменение магнитного поля за линией ворот дает автоматический сигнал арбитру матча и означает гол.

В Германии призывают отказаться от системы VAR

В Бундеслиге всегда недовольны реформами и нововведениями. Видеоповторы стали причиной волны выступлений и комментариев знаменитых в футболе личностей. Система все еще находится в статусе пробной, но в Германии есть силы, призывающие отказаться от технического прогресса.

Кельн наш!

Видеоповторы – как биткоины: о них много говорят, но, по сути, мало кто представляет, как происходит весь процесс. Германия впервые почувствовала на себе, что такое система видеоповторов, на Суперкубке Германии в августе прошлого года. Фактически уже полгода VAR путешествует по Бундеслиге и будоражит умы фанатов, игроков и особенно судей.

Видеопомощник судей в Германии работает по такой схеме: в оборудованной постоянной студии в Кельне сидит специалист на игру с двумя супервайзерами. В неоднозначных моментах на экранах перед специалистами появляются кадры, снятые с огромного количества камер. Иногда эта цифра доходит до 17, чтобы исключить все возможные варианты ошибки. Судья в поле может посоветоваться с коллегами из Кельна, но решающее слово все-таки остается за рефери.

В чем проблема?

Все выглядит неплохо. Но оказалось, что значительный процент людей из немецкого футбола кривится при упоминании системы VAR. Уже летом на Кубке конфедераций в России появились тревожные возгласы о том, что видеопомощник — это зло современного футбола. Специалисты из Германии посчитали, что на принятие решения у судьи уходит слишком много времени, а по сути кардинально ситуация не меняется. Большинство из них приводили в пример матч Германия — Камерун на Кубке конфедераций, где за фол на Вернере его обидчику дали желтую карточку, а разбирались с видеоповтором целых пять минут. Футбол теряет динамичность с введением такой системы.

Вторая причина недовольства — штаб-квартира в Кельне. «Я считаю, что у нас есть неправильные люди в Кельне», — сказал спортивный директор «Аугсбурга» Штефан Рейтер о верхушке управления VAR. А вот бывший рефери ФИФА Бернд Гейнеманн и вовсе не стал скрывать своих эмоций: «Кельн решает теперь, что происходит на поле, и это неправильно. Теперь рефери на поле — лишь бедная свинья».

Откровенно говоря, мало кто верил в этот проект, кроме руководства Немецкого футбольного союза. «Видеоповторы хороши для футбола, но я осмеливаюсь прогнозировать, что они будут работать только до зимнего перерыва», — сказал тренер «Боруссии» Менхенгладбах Дитер Хеккинг. А ведь он оказался практически прав.

