Показать все, что скрыто. Как в топ-лигах Европы относятся к видеосудейству

В Бундеслиге всегда недовольны реформами и нововведениями, во Франции жалуются на постоянные ошибки системы видеоповторов, Англия и Испания еще не решились перейти на новые технологии и только в Италии довольны инновационным решением. Еженедельник «Футбол» рассказывает об отношении европейского футбола к введению видеоповторов.

Три главных принципа системы VAR

1. Судья может попросить помощи видеопомощника только в четырех случаях:

– ситуации, связанные с забитыми и отмененными голами;

– назначенные и неназначенные пенальти;

– показанные или непоказанные прямые красные карточки;

– ошибочная идентификация игрока, которому показывается желтая карточка.

2. Видеопомощник просматривает повтор в мобильной студии.

3. Видеопомощники работают в связке с техническими специалистами, которые должны быстро готовить телевизионный повтор спорного эпизода с разных ракурсов.

Три лицензированные системы взятия ворот

GoalControl-4D. Применение высокоскоростных камер, без использования чипов в мячах. Состоит из 14 камер, все время направленных на мяч, которые передают информацию на компьютер, а он, после обработки, посылает сигнал о пересечении мячом линии ворот на часы главного судьи.

Hawk-Eye. Шесть установленных в разных точках камер, изображения с которых соединяются в одну картинку, определяющую точное место попадания мяча, после чего судья получает сигнал о взятии ворот.

GoalRef. В площади ворот создается магнитное поле, а внутрь мяча устанавливается микрочип. Любое изменение магнитного поля за линией ворот дает автоматический сигнал арбитру матча и означает гол.

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В Германии призывают отказаться от системы VAR

В Бундеслиге всегда недовольны реформами и нововведениями. Видеоповторы стали причиной волны выступлений и комментариев знаменитых в футболе личностей. Система все еще находится в статусе пробной, но в Германии есть силы, призывающие отказаться от технического прогресса.

Кельн наш!

Видеоповторы – как биткоины: о них много говорят, но, по сути, мало кто представляет, как происходит весь процесс. Германия впервые почувствовала на себе, что такое система видеоповторов, на Суперкубке Германии в августе прошлого года. Фактически уже полгода VAR путешествует по Бундеслиге и будоражит умы фанатов, игроков и особенно судей.

Видеопомощник судей в Германии работает по такой схеме: в оборудованной постоянной студии в Кельне сидит специалист на игру с двумя супервайзерами. В неоднозначных моментах на экранах перед специалистами появляются кадры, снятые с огромного количества камер. Иногда эта цифра доходит до 17, чтобы исключить все возможные варианты ошибки. Судья в поле может посоветоваться с коллегами из Кельна, но решающее слово все-таки остается за рефери.

В чем проблема?

Все выглядит неплохо. Но оказалось, что значительный процент людей из немецкого футбола кривится при упоминании системы VAR. Уже летом на Кубке конфедераций в России появились тревожные возгласы о том, что видеопомощник — это зло современного футбола. Специалисты из Германии посчитали, что на принятие решения у судьи уходит слишком много времени, а по сути кардинально ситуация не меняется. Большинство из них приводили в пример матч Германия — Камерун на Кубке конфедераций, где за фол на Вернере его обидчику дали желтую карточку, а разбирались с видеоповтором целых пять минут. Футбол теряет динамичность с введением такой системы.

Вторая причина недовольства — штаб-квартира в Кельне. «Я считаю, что у нас есть неправильные люди в Кельне», — сказал спортивный директор «Аугсбурга» Штефан Рейтер о верхушке управления VAR. А вот бывший рефери ФИФА Бернд Гейнеманн и вовсе не стал скрывать своих эмоций: «Кельн решает теперь, что происходит на поле, и это неправильно. Теперь рефери на поле — лишь бедная свинья».

Откровенно говоря, мало кто верил в этот проект, кроме руководства Немецкого футбольного союза. «Видеоповторы хороши для футбола, но я осмеливаюсь прогнозировать, что они будут работать только до зимнего перерыва», — сказал тренер «Боруссии» Менхенгладбах Дитер Хеккинг. А ведь он оказался практически прав.

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UEFA will not introduce Video Assistant Referees (VAR) for next season's #ChampionsLeague because of ongoing confusion surrounding it's use@TransAfrica872 pic.twitter.com/J4yKjUtfXp — #TARSports (@tarsports) February 27, 2018

Пик недовольства

Пик недовольства системой пришелся на октябрь-ноябрь прошлого года. Неприятие системы достигло таких размеров, что каждый считал обязательным осудить DFB за очередное коммерческое решение, не согласованное ни с фанатами, ни с клубами. По поводу VAR уже начали говорить и титаны немецкого футбола. «Я думаю, мы не должны лишать работы рефери. Только по очень серьезным вещам следует проконсультироваться с видеоматериалами. Нельзя уничтожать футбол» — такую фразу сказал Юпп Хайнкес. Такого же компромисса стал придерживаться и Немецкий футбольный союз. DFB посоветовала судьям меньше пользоваться системой видеоповторов, хотя изначально за матч предполагалось 6–7-разовое использование помощников из Кельна. В тот период немецким изданием «Киккер» был проведен опрос, по которому 47% опрошенных высказались за отмену видеоповторов. Тут стоит вспомнить ситуацию, которая стала поводом для такого бума. В начале ноября DFB уволила Хельмута Круга с поста главы проекта системы видеопомощи арбитрам. Немецкие издания писали, что причина – в предвзятости: якобы в 10-м туре чемпионата Германии он дважды отменил решения супервайзера в пользу «Шальке». Его место занял Лутц Майкл Фрелих, сумевший утихомирить общественность.

Фанаты

Фанаты в Германии не бывают довольны. Понятное дело, что такое событие, как введение видеоповторов, не могло пройти без их реакции. Недовольство болельщиков можно объяснить двумя причинами. Во-первых, это отсутствие контакта с фанатами. Совсем недавно фанаты «Вердера» вывесили баннер «F … you, video evidence». Основное требование фанатов — желание видеть, что происходит на поле. После ситуации с «Шальке» и Кругом мало кто верит даже самым честным судьям. А во-вторых, немецкий футбольный фанат — существо максимально романтичное и склонное к ностальгии. Разговоры о том, что VAR убивает волшебство футбола, не прекращаются. «Есть что-то в неправильных решениях судей», — продолжают утверждать сторонники отмены видеоповторов. Эти люди явно забыли о чемпионате мира 1966 года.

«Цель состоит в том, чтобы вывести действительно невыносимые ошибки из игры, а не анализировать каждую ситуацию в игре. Мы не хотим, чтобы помощники видео работали детективами», — сказал главный судья DFB Лутц Майкл Фрилих. Пожалуй, это главная идея, по которой функционирует система видеоповторов в Германии сегодня. Бундеслига боится, что кто-то снова может лопнуть этот шар, поэтому максимально редко использует систему VAR.

Во Франции поставили точку в сотрудничестве с GoalControl

Французы одними из первых научились красиво передавать футбольную картинку на телевидении: формат высокой четкости, всеохватывающее число ракурсов и яркая графика. Но сам футбол и работа арбитров вызывали споры на протяжении многих лет, а в последнее время – особенно.

Во Франции настаивали на введении системы видеоповторов уже достаточно давно. В итоге 28 марта 2017 года на «Стад де Франс» местная национальная команда вместе с испанской опробовала систему VAR. Главный арбитр встречи Феликс Цвайер воспользовался помощью новой системы дважды.

Сначала судья не засчитал гол Антуана Гризманна из-за офсайда, в котором находился партнер французского форварда – защитник Лайвен Курзава. Все благодаря своевременному запросу со стороны испанцев. Совсем как в большом теннисе. Они пожаловались арбитру на возможное положение вне игры, и после просмотра повтора видеоассистент Хельмут Круг подтвердил офсайд: гол нельзя засчитывать.

Вскоре рефери засчитал мяч испанца Жерара Деулофеу, хотя линейный арбитр сигнализировал об офсайде. На принятие окончательного решения потребовалось 40 секунд. В обоих случаях подсказки Цвайеру сделал его соотечественник Хельмут Круг. Бывший арбитр работал на специальной аппаратуре в отдельном помещении стадиона и контролировал все спорные решения.

Незасчитанный гол Антуана Гризманна

Следующим этапом развития истории стала проба новой системы в стыковых играх между 18-й командой Лиги 1 и 3-й командой Лиги 2. «Труа» и «Лорьян» — первые клубы Франции, оценившие систему VAR. Если в первом матче, завершившимся победой «Труа» (2:1), спорных моментов не возникло, то решающая игра вышла напряженной. Главный спорный момент случился, когда форвард «Лорьяна» Бенжамен Муканджо свалился в штрафной после стыка с Джимми Жиродоном. Арбитр не стал сбивать темп игры и от видеоповтора отказался. Игра завершилась нулевой ничьей и по итогам двухматчевого противостояния «Труа» впервые с 2006 года вернулся в высший дивизион Франции.

В начале этой зимы совет директоров Лиги 1 и Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) проголосовали за введение системы VAR с сезона-2018/19. Арбитры смогли бы прибегать к видеоповторам в четырех случаях: фиксация забитого мяча, назначение 11-метрового, прямая красная карточка и ошибка при идентификации игрока, который должен получить наказание. Аннулировать голосование по поводу использования новой системы могла только IFAB, так как является единственным органом, который может вносить официальные изменения в правила футбола во Франции.

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Уже в этом сезоне на всех стадионах Лиги 1 использовалась система фиксации голов немецкой компании GoalControl. И так немалое количество критиков переросло в подавляющее большинство после декабрьского матча «Труа» — «Амьен» (1:0). На 32-й минуте после подачи углового форвард хозяев Сун Хун Джун головой пробил в перекладину, мяч отскочил от планки, и всему «Стад де л’Об» показалось, что мяч линию пересек, но арбитр Франсуа Летэксер гол не засчитал, остановив игру и дождавшись вердикта системы видеофиксации. GoalControl показал, что мяч линию не пересек. Из-за остановки игры «Труа» не смог завершить голевую атаку.

Удар форварда «Труа» Сун Хун Джуна, ставший началом конца для сотрудничества GoalControl с Лигой 1

Окончательно французы отказались от системы видеофиксации голов после четвертьфинальных матчей Кубка лиги. Сразу в двух поединках – «Амьен» — «ПСЖ» (0:2) и «Анже» — «Монпелье» (0:1) наблюдались неисправности в работе технологии Goal-Line.

В матче «Амьена» с «ПСЖ» система не зафиксировала очевидный гол полузащитника парижан Адриена Рабьо. Арбитр засчитал забитый мяч, после того как самостоятельно посмотрел видеоповтор.

Система GoalControl не разглядела гол Адриена Рабьо, зато арбитр смог

В случае с «Анже» — «Монпелье» система ошибочно зафиксировала гол после прострела с фланга «паладинов» Жонатана Иконе. Несмотря на общую рекомендацию засчитывать гол в таких случаях, арбитр пошел посмотреть видеоповтор. Убедившись, что гола действительно не было, игра продолжилась свободным ударом.

Уже на следующий день профессиональная футбольная лига Франции созвала совет, на котором расторгла соглашение с немцами из GoalControl. Решение было принято в согласовании с судейским корпусом и ФИФА.

«Принимая во внимание многочисленные сбои в системе GoalControl, мы договорились немедленно прекратить сотрудничество без дальнейших действий или компенсации с обеих сторон», — заявил Дидье Квилло, глава французской лиги. Он добавил, что в феврале объявлен призыв к участию в торгах, чтобы выбрать нового партнера для предоставления технологий линии ворот, а итоги конкурса будут объявлены 21 марта на специальном совете.

Италия. Всем спасибо, все довольны

В Серии А благодаря VAR удалось избавиться от спорных моментов. В самой тактической лиге мира стало меньше удалений и «левых» пенальти. Система, которая стоило федерации 2 млн евро, оправдала себя на сто процентов.

«У нас хорошие впечатления от работы системы. Конечно, есть что улучшать, но этот проект обеспечивает справедливость в футболе, — сообщил Роберто Розетти, ответственный за использование системы видеоповторов в чемпионате Италии. — У нас уменьшилось количество удалений, споров с арбитрами, проблем с дисциплиной. Иметь возможность увидеть то, что было упущено главным арбитром по ходу матча, абсолютно необходимо».

Единственная претензия, существующая в информационных полях системы видеоповторов, касается VAR лишь косвенным образом. По большей части она адресована судьям, которые начали злоупотреблять технологиями и часто обращаются к советам инновационных технологий даже в достаточно легких моментах. По этому поводу легкий залп троллинга в сторону арбитров выпустил президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Об этом говорил и Джанлуиджи Буффон, сравнивший футбол после введения VAR с водным поло. Но в Италии все равно довольны системой.

Англия. Тестовый период затянулся

Еще в 2015 году работавший на тот момент техническим директором судейского корпуса FA Говард Уэбб заявил, что организация выступает за внедрение видеоассистентов для арбитров. А в январе 2016-го английская Футбольная ассоциация объявила о готовности проведения тестов системы видеоповторов в кубковых матчах. В сезоне-2016/17 в АПЛ уже проводились неофициальные испытания технологии, и в каждом матче обнаруживались 2–4 решения, которые могли бы быть рассмотрены видеоассистентами.

Следующим шагом стали тесты в матчах плей-офф Чемпионшипа в мае 2017-го, после чего система должна была официально дебютировать во втором по силе английском дивизионе. Но вместо этого англичане предпочли внедрить видеоповторы в кубковых матчах. В данный момент Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) проводит в Англии двухлетний тестовый период технологий. Это подразумевает дополнительные тесты в сезоне-2018/19. Но множество высокопоставленных фигур в английском футболе настаивают на ускорении процесса.

Дебютной встречей, где задействовали систему, стала игра Кубка Англии между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас». Впрочем, ее вмешательство по ходу встречи не потребовалось. Ее также продолжают тестировать на некоторых матчах АПЛ, но в «демо-формате»: судьи не могут обращаться к помощи видеоповторов по ходу встречи.

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Но даже новые технологии не отличаются безупречностью. В матче 1/8 финала Кубка Англии между «Хаддерсфилдом» и «МЮ» судьи отменили гол Хуана Маты после просмотра повтора. Чуть позже в трансляции встречи показали графику, при помощи которой арбитры приняли решение. И многих смутили криво спроецированные линии на поле, не дающие точного ответа по поводу возможного офсайда. А в игре 3-го раунда «Лестер» — «Флитвуд» после видеопросмотра был засчитан гол Келечи Ихеаначо, хотя изначально его отменили из-за «вне игры».

Впрочем, все споры могут разрешиться уже 3 марта, когда состоится очередное заседание ФИФА. На нем рассмотрят вопрос признания системы видеоповторов частью футбольных правил и объявят, станет ли она официальной помощницей для судей или нет.

Испания. Внедрение системы под угрозой

О необходимости введения видеоповторов в Испании заговорили еще в прошлом сезоне. Поводом послужил незасчитанный гол Луиса Суареса в матче «Барселоны» с «Бетисом». Президент Ла Лиги Хавьер Тебас тогда отмахнулся от нападок банальными словами: «Такая система стоит слишком дорого». Как оказалось, 500 тысяч евро. Именно в такую сумму обошлась бы установка необходимого оборудования на одном стадионе. Но еще зимой 2017-го Тебас смягчил свою позицию по данному вопросу: «Будем тестировать систему видеосудейства. Как только убедимся, что для ее внедрения созданы все условия, запустим ее во всех основных соревнованиях».

Первые шаги в этом направлении предприняли по ходу нынешней кампании. Система видеоповторов VAR была протестирована в кубковом матче «Атлетико» — «Эльче» в ноябре. Тогда же официально объявили о том, что с сезона-2018/19 система будет введена в Ла Лиге. Параллельно в испанском чемпионате случился еще один скандал, а в роли пострадавшей стороны вновь оказалась «Барселона». Глава судейского комитета Испании Викториано Санчес обвинил руководство Ла Лиги в нежелании заплатить 4 млн евро за введение системы Hawk-eye. А Хавьер Тебас в ответ отметил некомпетентность судей и лишний раз напомнил о скором внедрении VAR.

Неопровержимую пользу системы VAR подтвердили недавние исследования Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). К тому моменту она применялась уже в 804 официальных матчах. Точность решений системы составила 98,9%, в 8% случаев VAR повлияло на исход матча. А за необходимость ее внедрения в Испании выступили Эрнесто Вальверде, Серхио Рамос, Жерар Пике и многие другие.

История получила неожиданное продолжение в конце 2017 года. Введение системы VAR оказалось под угрозой, из-за того что испанские судьи даже не начинали подготовку к работе с ней. Хотя о грядущих нововведениях их уведомили еще в ноябре. С тех пор ситуация не получила никакого развития. Зато и.о. президента Испанской федерации футбола Хуан Луис Ларреа настаивает на том, что все изменения вступят в силу в срок.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров, Никита Котов

Фото: Global Look Press, Legion Media

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