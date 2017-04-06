Поймай его, если сможешь. Почему на Алексея Миранчука объявлена охота

Зимой 21-летний Алексей Миранчук оказался в центре трансферного скандала. «Локомотив» сцепился с его агентами и не отпустил молодую звезду в «Рубин». Через полгода, скорее всего, все пойдет по новой. За полузащитником «Локо» возобновят охоту все клубы с деньгами, включая «Спартак» и «Зенит». Еженедельник «Футбол» объясняет, почему всем так нужен Миранчук, у которого за первую часть чемпионата по системе «гол+пас» значились скромные 1+1.

Что умеет Миранчук

Ценообразование на рынке российских футболистов — вещь совершенно нелогичная. Так что оценивать полузащитника «железнодорожников» с финансовой точки зрения нет смысла. Однако в ходе дискуссий, сопровождавших постоянную пикировку руководителей «Локо» и агентов самого Алексея, неоднократно звучало мнение, что футболист с такой слабой статистикой (1+1 по итогам первой части сезона) не может стоить больших денег. Но футбол — вид спорта низкой результативности, и оценивать игроков только по количеству голов и голевых передач было бы не совсем правильно. Первую половину сезона Миранчук, как и весь «Локомотив», действительно провел очень неровно. Но и в прошлые сезоны, и в этом он давал команде гораздо больше, чем кажется при взгляде на таблицы «Голы» и «Передачи».

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На данный момент ни одна даже самая продвинутая статистика не может отразить такого важного компонента в футболе, как правильное движение без мяча. А ведь с мячом даже лучшие игроки проводят совсем немного времени, в лучшем случае пару минут, а остальные 88 они должны правильно перемещаться по полю. Миранчук как раз из того типа футболистов, которые влияют на игру команды грамотным выбором позиции и открываниями.

Алексей очень мобильный. Он все время в движении, постоянно ищет возможность для получения передачи в свободной зоне. Стоит партнерам стянуть оппонентов на себя и нарушить оборонительную структуру соперника, как он сразу делает рывок в открывшееся пространство. Миранчук своим движением создает ширину и глубину в атаке, что способствует растягиванию обороны. При этом он часто открывается между линиями, стягивает на себя оппонентов и создает зоны уже для своих партнеров.

Получив передачу, Алексей также действует в большинстве эпизодов правильно. Он очень быстро работает с мячом, прекрасно видит поле и может отдать сложный проникающий пас в 1-2 касания. Открывшись между линиями и создав зону партнеру, полузащитник «Локо» в условиях цейтнота и давления со стороны защитников успевает доставить мяч в свободное пространство партнеру. При этом давления он совершенно не боится: несмотря на невнушительные габариты, смело идет в борьбу с мощными оппонентами и часто ее выигрывает, не избегает верховых единоборств. Кроме того, Миранчук обладает хорошим скоростным дриблингом — редким для российских футболистов качеством. Это позволяет ему выходить на пространство за счет индивидуальных действий и делает его очень полезным игроком в открытом, быстром футболе.

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Наконец, его умения распространяются не только на атакующие действия. Алексей всегда очень старательно отрабатывает в обороне, активно участвует в прессинге, работает на перехватах и подборах. Он хорошо читает игру и перекрывает для соперника варианты развития атаки на ранней стадии за счет правильного выбора позиции.

Чего Миранчук не умеет

Конечно, Алексей еще довольно «сырой» футболист, и ему есть куда расти. И если с движением без мяча у него проблем почти нет, то с мячом они иногда возникают. Прежде всего это касается правильности принятия решений. Это типичная проблема для талантливых молодых игроков, которые видят на поле очень много возможностей и не могут выбрать из них одну подходящую. Причем в большинстве случаев наиболее правильным является самое простое и очевидное решение, но именно эта простота молодых и отталкивает. Миранчук не исключение: он иногда увлекается дриблингом или предпочитает сложный пас простому. Однако здесь виден прогресс: Алексей допускает меньше подобных ошибок и постепенно взрослеет.

Еще один этап взросления связан, как ни странно, со снижением его мобильности. Безусловно, движение является одним из главных козырей Миранчука, но оно же мешает ему расти в профессиональном плане. Дело в том, что Алексей двигается слишком много, если не в атаке, то в обороне уж точно. Часто можно увидеть картину пассивно наблюдающих за происходящим на поле защитников и полузащитников «Локо» и форварда Миранчука, который на фланге обороны или в опорной зоне гоняется за соперниками.

В итоге в атакующих действиях ему часто не хватает концентрации. Он пытается успеть везде и слишком распыляется на эпизоды, которые либо малозначимы, либо находятся не в его зоне ответственности. На это тратится много сил, и качество игры в атаке падает. Миранчук обладает хорошими дриблингом, пасом и ударом, но из-за нехватки концентрации в важных эпизодах начинает допускать огрехи: отпускает от себя мяч на ведении, отдает неточные пасы в простых ситуациях, плохо подбирает ногу для удара. Чтобы выйти на топ-уровень, Алексею придется научиться определять значимые эпизоды и выкладываться в первую очередь в них. При этом, конечно, важна роль партнеров и тренера, которые не будут бесконечно эксплуатировать подвижность Миранчука и его желание постоянно быть в центре событий, а начнут ценить его атакующие способности и игру с мячом.

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Зачем Миранчук «Локомотиву» и сборной

По крайней мере, до лета Алексей — игрок «Локо» и уже сейчас вовсю доказывает свою полезность. Москвичи перестроились на схему 3+5+2, в которой Миранчук играет оттянутого форварда. При этом у него в партнерах по атаке игроки, не совсем подходящие на свою роль. В такой схеме от нападающих требуется постоянное движение и частые открывания в полуфланговые зоны. Помимо Миранчука на это способен разве что Майкон, но и бразилец неидеален — он тяготеет к флангу и больше любит работать с мячом, чем без него. Шкулетич на роль подвижного нападающего не подходит совсем, а Ари привык к другому стилю игры. Экс-форвард «Краснодара» комфортнее чувствует себя спиной к воротам, постоянно навязывая единоборства защитникам, а здесь от него требуется разворачиваться лицом к воротам и совершать рывки, большинство из которых будут сделаны вхолостую. Пока он не очень понимает, как играть, — даже при голе «Крыльям» Миранчук буквально заставил его ускориться в свободную зону своей передачей.

Миранчук же идеально вписался в роль второго нападающего. Он одинаково полезен и в быстром нападении, поскольку может открываться за спину защитникам и работать с мячом на скорости, и в позиционных атаках, когда барражирует по всей ширине поля и ищет свободное пространство между линиями. Алексей своими перемещениями приводит атаку «железнодорожников» в движение и даже подтянул ту самую статистику — 2 гола и голевая передача в четырех матчах.

В сборной он тоже обязательно придется ко двору, тем более что тренерский штаб на него очень рассчитывает. Черчесов заявил о желании играть в три центральных защитника, а значит, ему очень понадобятся подвижные футболисты в атаке, и здесь Миранчук также будет практически незаменим. Он может сыграть второго форварда, и тут у него в конкурентах только Полоз, выполняющий схожие функции в «Ростове», но хуже играющий в пас. При схеме 3+4+3 Алексей будет полезен в роли одного из атакующих полузащитников. Наконец, если сборная вернется к схеме 4+2+3+1, использовавшейся при Слуцком, то полузащитник «Локо» отлично подойдет на позицию 10-го номера, на которую национальная команда никак не может найти замену Широкову.

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Конечно, Миранчуку еще очень надо повзрослеть и научиться принимать правильные решения. Однако его большой потенциал виден невооруженным глазом, а желание играть никуда не пропало даже после громких скандалов, связанных с его возможным уходом. И хотелось бы, чтобы большие деньги не заслонили для Алексея футбол и он продолжал расти как игрок. Финансовые вопросы погубили множество талантливых футболистов, и Миранчуку не стоит увеличивать этот грустный список.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: Еженедельник «Футбол», Global Look Press

Григорий Ефимов Автор тактических статей еженедельника «Футбол»