Плюс на минус. Во Франции подписали революционный ТВ-контракт

Франция — одна из первых прогрессивных европейских стран, которая научилась выгодно и дорого продавать футбол. Сложилась монополия, долгие годы державшаяся на Canal+. С сезона-2020/21 в силу вступит новое соглашение, по которому Лига 1 сменит не только многолетнего вещателя, но и обгонит по прибыли Серию А и Ла Лигу.

Борьба с TPS

В начале 2000-х французский футбол легко продавался по кабелям и через спутниковые тарелки. Во многом благодаря успехам сборной и победам на ЧМ-98 и Евро-2000. К 2005 году ленивый процент зрителей «ТВ коробок» снизился, а Лиге предстояло определиться с новым вещателем. К тому моменту правами на реализацию чемпионата владели поровну каналы TPS и Canal+.

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Изначально Лига 1 совместно с боссами футбольных клубов обозначила контрактный минимум для потенциальных покупателей телеправ в 500 млн евро в год. В TPS планировали вновь поделить сумму пополам с Canal+, но последним надоело размениваться на дольки и они купили целое яблоко. В желании стать единоличным обладателем прав на чемпионат «плюс» предложил выплачивать лиге 600 млн евро в год, но в ответ ждал не только полный пакет из 380 матчей, но и эксклюзивный контент от клубов.

Борьба с клубами

Развитие событий нравилось французским клубам. От основного ТВ-вещателя спустя три года они уже ждали подъемный контракт в 750 млн евро исходя из роста цен на футбол в остальных странах большой европейской пятерки. Canal+ же, наоборот, разочаровался во вложенных инвестициях. Процент абонентов снизился, и ожидаемая прибыль оказалась меньше действительной. В 2008-м действие договора заканчивалось, а «плюс» отказался не только увеличивать сумму контракта, но и вовсе уменьшил ее, объяснив это низким качеством продаваемого продукта.

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Конфликт достиг правительственного уровня. Федерация обратилась за помощью к президенту с решением вопроса ТВ-спора, и компромисс был найден: годовой контракт прав на чемпионат Франции от Canal+ увеличился, но незначительно (менее чем на 7%), но пострадавшими оказались абоненты. Цена на футбольные пакеты подскочила на 17%.

Борьба с beIN Sports

Последнее, и пока еще действующее, соглашение было подписано в 2014 году. Лига 1 стала зарабатывать в среднем по 727 млн евро в год. Но Canal+ пришлось поделить права на показ чемпионата Франции с beIN Sports. Это компания катарских инвесторов, которые одновременно владеют контрольными пакетами «ПСЖ» и телеканала Al Jazeera. Получалось, что хозяева beIN Sports являлись и продавцами и покупателями одновременно. Увидев в этом противоречия принципам рыночной экономики, представители «плюс» обратились к правительству страны с предложением запретить конкурентам участвовать в тендере за права на показ Лиги 1. Власти отказались идти навстречу.

С этого момента Canal+ стал платить в год лиге чуть более 600 млн евро, а beIN Sports – 150 млн евро. Кроме того, катарский проект решил продвинуть свой продукт в США и Канаду, где уже есть по филиалу от «Аль-Джазиры», а затем и в Африку. С нынешнего сезона 33 страны горячего континента будут показывать ассисты Александра Головина и перекаты Неймара. Это принесет дополнительные 33 млн евро (бюджет «Амьена» и «Кана») в сейф Лиги 1.

Борьба с Mediapro

Революционное соглашение в конце мая подписала Лига 1, поставив окончательную точку в многолетней монополии Canal+. Компания Mediapro предложила французским клубам 1 млрд 153 млн евро в год за показ матчей вроде «Ним» — «Тулуза» или «Генгам» — «Реймс». А это аж на 60% больше, чем по предыдущему контракту, который истечет по окончании сезона-2019/20. Получается, что французские клубы смогут получать с прав на ТВ-трансляции больше, чем команды из Ла Лиги и Серии А.

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И это не предел. Тендер изначально поделили на семь лотов. И на данный момент продано лишь пять из них. В случае если Mediapro сможет найти деньги, он сможет стать единоличным обладателем прав на чемпионат, а прибыль Лиги 1 от ТВ будет больше, чем у Бундеслиги. Срок соглашения — 4 года и будет действовать вплоть до конца сезона-2023/24.

Еще неизвестна формула распределения денег между клубами, но по действующей формуле 50% средств делятся на все 20 команд Лиги 1, 20% — в зависимости от зрительских симпатий («Марсель», «ПСЖ», «Лион» — самые популярные клубы страны), 30% — по результатам команд за последние пять лет. Соотношение в теледоходах от лидера и аутсайдера — 3,5 к 1. Так, постоянный чемпион страны — «ПСЖ» в среднем за год получал по 125 млн евро, а аутсайдер – от 25 до 35 млн евро, а с новым соглашением прибыль увеличится вдвое.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press