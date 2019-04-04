Пересечение сплошной. С какими идеями подходят «Спартак» и ЦСКА к дерби

Олег Кононов и Виктор Гончаренко – два ярчайших представителя тренерской школы Белоруссии. Раньше они рубились в Краснодаре, а 6 апреля их противостояние выйдет на уровень московского дерби. Еженедельник «Футбол» – о том, какие стратегические решения мы увидим в игре «Спартака» против ЦСКА.

«Спартак»

Ранняя агрессия

На последней выездной игре «Спартака» против «Ахмата» (3:1) Олег Кононов расставил футболистов по схеме 4+2+2+2. Денис Глушаков подменял травмированного Романа Зобнина в паре с Аязом Гулиевым, а по флангам открывались Александр Ташаев и Лоренсо Мельгарехо. В нападении действовали Луис Адриано и Зе Луиш.

Они же и открыли счет. В уже свойственной для себя этой весной манере красно-белые забили первыми и быстро. Зе Луиш на 14-й забивал «Краснодару», на 16-й – Георгий Джикия реализовал штрафной в ворота «Динамо», на 13-й – Денис Глушаков замыкал сброс Александра Ташаева, открыв счет в матче с «Зенитом». В случае с «Ахматом» уже на 6-й минуте Зе Луиш заработал на себе пенальти, а Адриано его реализовал.

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Несмотря на то что все забитые весной «Спартаком» голы ситуативно разные, мощный старт команды – это уже тенденция, а не набор случайных голевых эпизодов. Традиционно в ключевых играх первые 15 минут — это время для адаптации к ритму и стилистике соперника. Красно-белые же с ходу идут в наступление.

Со «свежими» ногами футболисты яростно прессингуют и большим числом выходят из обороны в атаку. Пример — из матча «Спартака» против «Зенита» (1:1). Единственный гол москвичей был забит после потери мяча хавбеком гостей Кристианом Нобоа. Во время контратаки нападение «Спартака» выдвинуло шестерых игроков на чужую половину поля – столько же, сколько было обороняющихся у «Зенита», – и разыграло комбинацию, выведя на ворота Дениса Глушакова.

Счет без остатка

Но существует ключевая проблема: «Спартак» стабильно проваливает последующие отрезки матча. В дерби против «Динамо» (1:0) красно-белые весь второй тайм отбивались (10 ударов у соперника против пяти своих) и не потеряли очки только из-за отсутствия должных исполнителей у динамовцев и банального фарта. А в игре было как минимум два момента, после которых «Спартак» мог вообще проиграть. Один из них представлен на втором скриншоте. Вратарь красно-белых ошибся, а футболисты, растеряв игроков опеки, не пропустили только благодаря оригинальному решению Джикии, вставшему на линию ворот. Буквально через семь минут все тот же Луценко пробил мощно в перекладину.

Схожие симптомы выявились по ходу матча против «Ахмата», когда «Спартак» пропустил уже через минуту после собственного гола. Грозненцы благодаря прессингу Селихова добились того, чтобы вратарь «Спартака» в панике отправил мяч на Глушакова. Тот, не сумев подстроиться, потерялся и дезориентировал Гулиева, итогом чего стало то, что мяч забрал Исмаэл. Он же сделал передачу на удачно ушедшего из офсайда Балая, и тот забил.

Грозненцы лишь набирали ход по первому тайму: дольше владели, чаще били, — и казалось, «Спартак» ничью не удержит. Олег Кононов неоднократно заявлял, что его команда никогда не будет играть в оборонительный футбол, – но такое происходит большими отрезками едва ли не в каждом матче. Почему? Потому что «Спартаку» не хватает связующего футболиста между линиями атаки и обороны. Человека, который мог бы раскручивать атаки. Против «Ахмата» это проявилось в особенности.

Нужда в капитане

Кононов зимой наигрывал связку хавбеков Зобнин – Гулиев, способную одинаково эффективно действовать и по схеме 4+2+2+2, и в схеме 4+2+3+1, но из-за травмы Романа Зобнина в игре все чаще появляется Денис Глушаков. Не имеет никакого значения бэкграунд капитана «Спартака» и его отношения с болельщиками, если футболист не справляется со своими обязанностями на поле.

По задумке главного тренера, Глушаков должен отрабатывать в центре поля, раздавать обостряющие передачи и в случае подбора бить так же точно, как в чемпионском сезоне. Денис забил весной уже два гола, но совершенно вредоносно выступает на своей позиции. Во многом благодаря его оборонительным действиям «Спартак» вылетел из кубка, в матче против «Ахмата» он привез гол, а мог это сделать еще дважды из-за регулярных пасов на Селихова.

В этом матче Денис часто избегал борьбы и не выиграл ни одного верхового единоборства. У него 67 технико-тактических действий при 15 процентах брака. 45 пасов, 33 из них – конструктивные, то есть развивающие атаку, и ни одного ключевого, создающего голевой момент. В дерби против ЦСКА ему будет очень сложно закрыть опорную зону.

Дилемма Кононова

Этой зимой Олег Кононов выиграл предсезонный турнир с участием «Зенита», «Локомотива» и «Ростова». Там тренер привлек в состав солидную часть резерва и вернул в основу Георгия Мелкадзе. Номинальный форвард наигрывался на правом фланге, и благодаря его выходу на поле вместо Ташаева, а также выходу Айртона вместо Комбарова «Спартаку» удалось перестроиться. Именно на Мелкадзе защитник «Ахмата» Андрей Семенов получил вторую желтую карточку, за счет чего красно-белым удалось дожать соперника уже в большинстве.

Выше мы уже писали о том, что «Спартаку» не хватает плеймейкера с последним пасом, но им может стать Ханни. Матч в Грозном он пропускал из-за перебора желтых карточек. Номинальный центральный атакующий полузащитник эффективен в схеме Кононова 4+2+3+1, взаимодействуя с одним форвардом на острие. Но зачастую алжирцу приходится действовать в качестве левого вингера. Это происходит в том случае, если Кононов выпускает двух форвардов. В таких случаях Софьян заметно теряет в своей полезности.

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Зе Луиш – лучший бомбардир «Спартака» с 8 голами, а его партнер Луис Адриано отличился шесть раз за сезон, причем два последних забитых мяча – в ворота «Ахмата». Это означает, что форварды красно-белых подходят к дерби в хорошей форме. Но Кононов знает, что при игре с двумя нападающими его команда рискует проиграть из-за того, что центральная зона не сможет в нужной мере снабжать атаку, как это делает Ханни, взаимодействуя с единственным нападающим. Кто это будет – Зе Луиш или Адриано? Вот главная дилемма тренера «Спартака» перед дерби.

ЦСКА

Крайняя необходимость

Виктор Гончаренко заведомо в выигрышной ситуации. Если Олегу Кононову, чтобы успокоить красно-белую долю болельщиков, приходится обещать игру со стеночками и забеганиями, то болельщики ЦСКА осознают, что их клуб летом изменился более чем на 70 процентов, и не давят сиюминутными требованиями завоевать чемпионство. Тем удивительнее, что армейцы так безболезненно переживают смену поколений и имеют реальные шансы побороться за «золото».

Ключевые изменения в ЦСКА стали происходить еще до старта сезона-2018/19. Одна из наиболее заметных реформ – активное участие крайних защитников в атаке. Если при Леониде Слуцком Георгий Щенников играл глубоко в обороне и его подключения ограничивались бездумными навесами в штрафную, то с приходом белорусского специалиста левые защитники в ЦСКА стремятся давать не меньшую пользу, чем на правом фланге выдает Марио Фернандес. Об этом говорит и статистика: семь из восьми голов Щенников забил при Гончаренко, в том числе и в ворота вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

Лучше, чем было

Невероятный парадокс в том, что защита ЦСКА 15 лет держалась на братьях Березуцких и Игнашевиче. Когда ветеранов сменили исландец Магнуссон, бразилец Бекао и вернувшийся из аренд Чернов, армейцы стали пропускать еще меньше, чем прежде. Сейчас Игорь Акинфеев вытаскивает из сетки в среднем по 0,5 гола за матч. Среди европейских клубов лучше показатель только у донецкого «Шахтера» (0,41). А в последнем армейском чемпионском сезоне-2015/16 команда пропускала в среднем по 1,2 гола за матч.

Сейчас два ключевых футболиста в центре обороны ЦСКА – это Родриго Бекао и Хердур Магнуссон. Первый – не только невероятно трудолюбивый защитник, но и человек, способный подбодрить и задать настрой в раздевалке: об этом говорят сами игроки. Магнуссон – футболист, по функционалу в будущем способный конкурировать с Сергеем Игнашевичем в лучшей физической форме. Исландец, которого мы знаем как центрального защитника, очень универсален. Он прошел дубль «Ювентуса», выступая на позиции опорника. В национальной сборной Хердур играет на левом краю защиты, и прошедшим летом он удержал Лионеля Месси на ЧМ-2018. Как и Игнашевич, скандинав умеет забивать со штрафных, а еще хорошо владеет первым пасом, благодаря чему регулярно начинает атаки ЦСКА. Возможно, Гончаренко позволяет ему больше, чем остальным защитникам его амплуа. Позиция исландца во время гола Чалова в ворота «Рубина» (3:0) – тому свидетельство.

Шах и хорват

ЦСКА недолго горевал из-за ухода в «Монако» Александра Головина. Удачным решением стала аренда Николы Влашича. В «Эвертоне» полузащитника воспринимали как правого вингера, а Гончаренко учел родную позицию хорвата в «Хайдуке» и оставил за Николой право самостоятельно открываться под передачи партнерам. Так в свое время Леонид Слуцкий поступил с Милошем Красичем – и ЦСКА впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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В этом сезоне ЦСКА остался без весенней части еврокубков, но благодаря победным матчам против «Реала» молодняк Виктора Гончаренко накачался важным опытом, чтобы ставить в Европе высокие задачи. Скорее всего, это уже будет без Влашича. За 24 игры хорват забил восемь мячей и выдал четыре ассиста, что наверняка заставит «Эвертон» отказаться от продажи игрока.

Зимой ЦСКА не уступил ни в одном товарищеском матче, получив при этом похвалу даже от Рафаэля Бенитеса. На фоне бесславно вылетевшего из Лиги Европы «Зенита», безвыигрышной серии «Краснодара» и утонувшего в скандалах «Спартака» злая молодежь армейцев выглядела предпочтительнее в борьбе за чемпионство. Но уже в первой после паузы игре армейцы проиграли тульскому «Арсеналу» (0:2), чем шокировали даже главного тренера. Виктор Гончаренко заявил, что такой ЦСКА ему не нужен.

Скрытый лидер

В том матче с «канонирами» абсолютно беспомощно выглядела вся команда, но отдельно досталось Николе Влашичу. Хорват не забивал вплоть до игры с «Уфой» (2:2), из-за чего болельщики усомнились в его готовности вести команду к золотым медалям. В то же время за сборную России дебютировал Ильзат Ахметов и чуть ближе к национальной команде стал Иван Обляков, выступающий за российскую «молодежку». Последнего редко хвалят, но он теневой добытчик очков для ЦСКА.

Не смотрите на отсутствие голов (у Ахметова их тоже нет) и не обращайте внимания на слабую статистику единоборств (31,9% выигранных всего и 17,2% выигранной борьбы в обороне). Обляков страхует весь центр, а еще постоянно раздает опасные кроссы. Очередной эпизод случился прямо перед единственным голом ЦСКА в ворота «Урала» (1:0). Обляков начал атаку, которую чудом не реализовал Сигурдссон. Такие эпизоды Иван выдает в каждом матче армейцев.

Леониду Слуцкому не приходилось выбирать — в его обойме было 13 равноценных игроков и пять, способных выйти на замену; у Виктора Гончаренко, наоборот, большой выбор в центр поля. Это и хорвато-словенский дуэт Бийол–Бистрович, и пара российских креативщиков Обляков–Ахметов. При этом тренеру важно найти баланс, чтобы в игре не потерялся Федор Чалов, очень зависимый от собственных открываний.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: еженедельник «Футбол», Сергей Дроняев