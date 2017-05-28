Кубок Конфедераций-2017. Группа B. Сборная Камеруна

Еженедельник «Футбол» продолжает публикацию материалов с представлением команд-участниц предстоящего Кубка конфедераций. На очереди сборная Камеруна, которая едет в Россию на КК-2017 в ранге лучшей команды Африки.

Расписание матчей на Кубке конфедераций

18 июня, воскресенье

Камерун – Чили

Москва

22 июня, четверг

Камерун – Австралия

Санкт-Петербург

25 июня, воскресенье

Германия – Камерун

Путь на Кубок конфедераций

Камерунцы получили путевку в Россию в феврале нынешнего года, в пятый раз выиграв Кубок африканских наций. «Львы» – вторые по количеству побед в турнире после Египта (7). 31-й розыгрыш континентального трофея прошел в Габоне, а матч Камеруна с хозяевами стал одним из самых скучных по ходу всего турнира. Интересно, что жеребьевка Кубка конфедераций прошла до того, как стал известен представитель от Африки. Камерунцы долго не могли определиться с составом перед КАН-2017, а также долго тянули с поездкой в Бразилию в 2014-м. Есть надежда, что новый тренерский штаб с бельгийцем Уго Броосом наладит дисциплину и на турнир приедут лучшие.

Для Камеруна участие в Кубке конфедераций будет уже третьим по счету. Ранее «львы» участвовали в турнире под эгидой ФИФА в 2001 и 2003 годах. Если в первый раз африканцы из группы с Бразилией, Канадой и Японией пробиться в плей-офф не смогли, то двумя годами позже они не просто обыграли действующих чемпионов мира, но и дошли до финала, где уступили только Франции. Пока из африканских сборных только камерунцы завоевывали медали КК.

Групповой этап

Буркина-Фасо – Камерун – 1:1 (0:1)

0:1 – Муканджо (35),

1:1 – Дайо (73).

Камерун – Гвинея-Бисау – 2:1 (0:1)

0:1 – Пикети (13),

1:1 – Сиани (61),

2:1 – Нгаде-Нгаджи (79).

Камерун – Габон – 0:0.

1/4 финала

Сенегал – Камерун – 0:0 по пен. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:5).

1/2 финала

Камерун – Гана – 2:0 (0:0)

1:0 – Нгаду-Нгаджи (72),

2:0 – Бассогог (90).

Финал

Египет – Камерун – 1:2 (1:0)

1:0 – Эль-Ненни (22),

1:1- Н’Кулу (60),

1:2 – Абубакар (89).

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Пять фактов о сборной

1. В разные годы национальную команду Камеруна брались тренировать и местные специалисты, и приглашенные из европейских топ-держав, таких как Франция или Германия. Но наибольшую роль в становлении «львов» сыграла югославская школа тренеров. Если с Владимиром Беарой у камерунцев подняться до нового уровня не получилось, то при Иване Ридановиче удалось завоевать первую медаль Кубка Африки-1976. Его преемником стал Бранко Жутич, который обеспечил «львам» возможность поехать на первый чемпионат мира, но в Испании команду возглавлял уже Жан Венсан. Навсегда в историю местного футбола войдет имя Радивое Огняновича, с которым Камерун выиграл первый крупный трофей в 1984 году – Кубок Африки. С ним же и закончилась югославская династия в камерунском футболе.

2. Главное достижение камерунского футбола связано все же не с югославами, а с нашим соотечественником – Валерием Непомнящим. С ним «львы» дошли до четвертьфинала ЧМ-1990 и стали первой африканской сборной, которой удалось взлететь так высоко. А началось все с того, что Валерий Кузьмич закончил высшую школу тренеров, и спустя четыре года директор этого учреждения предложил начинающему специалисту оформиться за границу. В 1980-х много советских тренеров по различным видам спорта улетали в африканские командировки на два года. Так, в 1988-м Непомнящий и Лев Броварский возглавили «молодежку», а спустя год президентским декретом они были назначены работать с главной сборной. «Общались через переводчика. Игроки не были закреплены за клубами. Не было контрактов, не было ничего. Из-за кризиса не хватало средств даже на экипировку», — вспоминает Валерий Кузьмич.

3. Есть у Камеруна и своя икона, которую полюбили не только на родине, но и во всем мире, – это Роже Милла. Непомнящий на возрастного форварда не рассчитывал, к ЧМ-1990 Роже исполнялось 38 лет, но на его привлечении в национальную команду настоял сам президент страны. Валерий Кузьмич не противился, однако ветерана усадил в запас. После неожиданной победы над Аргентиной «львам» оставалось обыграть румын, чтобы выйти из группы. Тогда Непомнящий заменил Мабоанга на Милла, и тот на 86-й минуте забил победный мяч и отпраздновал его танцем у углового флажка. Этот момент стал одним из ярчайших кадров турнира. Спустя четыре года форвард забил сборной России и стал самым возрастным автором гола в истории ЧМ (42 года и 1 месяц).

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4. Для Камеруна предстоящий Кубок конфедераций будет уже третьим. В 2003-м «львы» не только стали первыми в группе, обыграв Бразилию и Турцию, но и дошли до финала. Насколько турнир для африканцев стал счастливым, настолько же и трагичным. 26 июня на 72-й минуте полуфинального матча против Колумбии Марк-Вивьен Фоэ рухнул на поле. У него остановилось сердце. Медики были бессильны, а потом выяснилось, что у полузащитника «МанСити» была сердечная гипертония. Фоэ посмертно наградили серебряной медалью, а в клубах, где он выступал, были изъяты из обращения его игровые номера. Хотя в сборной оставить за футболистом 17-й не получилось из-за правил ФИФА.

5. Победа в Кубке Африки этой зимой для Камеруна стала уже пятой, но перед началом турнира никто не знал, чего можно ожидать от «львов», и уж точно не было никаких предпосылок, что турнир выиграют именно они. Дело в том, что за несколько недель до старта Кубка восемь футболистов отказались от участия в матчах сборной. Среди них были вратари Андре Онана и Ги Н’ДиАссембе, защитники Аллан Ньом, Максим Пундже, полузащитники Андре-Франк Замбо, Ибраим Амаду, а также Жоэль Матип – возможно, самый мастеровитый игрок нынешнего поколения «львов». У всех основная причина в том, что никто не хотел повторять неприятный опыт работы в сборной с предыдущим тренерским штабом Александра Белинги. В России многие из «откосивших» от КАН-2017 все-таки выступят.

5 главных матчей в истории

13 апреля 1960 года

Камерун – Французское Сомали – 9:2

Документально первый матч сборной Камеруна был сыгран против Конго в 1956-м. Французская колония проиграла бельгийской (2:3). Но отсчет футбольной истории «неукротимых львов» принято вести с другой даты. Спустя четыре месяца после получения Камеруном независимости в 1960 году новосозданная сборная провела первую игру. Соперником стала команда из Французского Сомали, ныне именуемого Республикой Джибути. Матч состоялся на острове Мадагаскар и закончился со счетом 9:2 в пользу Камеруна. Прошло почти 60 лет, а эта победа до сих пор остается самой крупной для «неукротимых львов».

18 марта 1984 года

Камерун – Нигерия – 3:1

Когда африканские команды на крупных турнирах были большой экзотикой, а Камерун — никому не известной сборной, в 1982 году «неукротимые львы» вышли в финальную стадию чемпионата мира в Испании. А спустя два года выиграли свой первый Кубок Африки. В Кот-д’ Ивуаре на полную мощь заблистала атакующая связка Бонавентура Джонкеп – Теофиль Абега, наколотившая на двоих 5 мячей. По ходу турнира были побеждены хозяева турнира, Того, Алжир, а в финале — сборная Нигерии, считающаяся одним из самых принципиальных соперников камерунцев. Впоследствии «львы» выиграли еще четыре африканских первенства.

8 июня 1990 года

Аргентина – Камерун – 0:1

По-настоящему стали считаться с командами из Африки после ЧМ-1990, в котором Камерун стал главным открытием. В Италию «львов» повез наш соотечественник Валерий Непомнящий, которому помогал Лев Броварский. Камерунцам не хватало даже комплектов экипировки и мячей, но уже в первом туре они обыграли действующих чемпионов мира с легендарным Диего Марадоной – Аргентину. Единственный мяч забил головой Франсуа Омам-Бийик. По ходу матча африканцы получили два удаления, но довели встречу на «Сан-Сиро» до победы. А потом Камерун Непомнящего занял первое место в группе и добрался до 1/4 финала, где уступил англичанам в дополнительное время (2:3).

Главное приключение лета. Как влюбиться в Камерун

28 июня 1994 года

Россия – Камерун – 6:1

В контексте взаимоотношений Камеруна с Россией важно вспомнить матч наших против «львов» в Сан-Франциско. Для российской сборной тот чемпионат мира был первым, а камерунцы во главе с французским тренером Анри Мишелем приезжали в статусе любимцев публики. Наши одержали победу со счетом 6:1, а это поражение остается самым крупным в истории африканской команды. Пять мячей тогда забил Олег Саленко, вместе с Христо Стоичковым получивший «Золотую бутсу» лучшего бомбардира ЧМ-1994. У «львов» отличился 42-летний Роже Милла.

30 сентября 2000 года

Камерун – Испания – 2:2, по пен. 5:3

Вслед за победой Нигерии в Атланте на Олимпиаде-1996 «львы» повторили достижение, выиграв «золото» Сиднея. Жан-Поль Аконо собрал одаренную молодежь, где помимо Самюэля Это’О был знакомый нам Серж Бранко, игравший за «Шинник» и «Крылья Советов», известный опорник Жереми Нжитап, отметившийся в «Реале» и «Челси», а также действующий вратарь «Малаги» Карлос Камени, полетевший в Сидней 16-летним юношей. По ходу групповой стадии африканцы победили Кувейт, сыграв вничью с США и Чехией, а в плей-офф одолели Бразилию с Роналдиньо, Чили с Иваном Саморано, в финале – Испанию, хотя и уступали после первого тайма — 0:2. Эта медаль стала единственной для Камеруна по итогам всей Олимпиады.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.