Крах «Баварии» в Мюнхене, шоу-бенефис Криштиану Роналду, разгром на «Этихаде», ожидаемая победа «Барселоны». Главные события игровой недели в Лиге чемпионов

Семь голов от «Манчестер Сити», камбэк имени Криштиану Роналду, неудача «Лиона» в Барселоне. Еженедельник «Футбол» подводит итоги ответных матчей Лиги чемпионов за эту неделю.

1. «Ювентус» не оставляет шансов «Атлетико». Едва ли кто-то предполагал, что туринцы смогут одолеть испанский клуб в основное время. Но для Криштиану Роналду нет ничего невозможного. Хет-трик португальца привел в экстаз тиффози «бьянконери», а сам Роналду отметился рядом личных достижений. 33-летний игрок забил 25 голов команде Диего Симеоне за всю историю своих встреч с «кольчонерос». Кроме того, благодаря чемпиону Европы-2016 «Ювентус» впервые одержал победу над мадридцами.

2. Юрген Клопп снова обыгрывает «Баварию». В Мюнхене «Ливерпуль» сыграл образцово, забив три мяча и не дав «Баварии» возможность вести свою игру. Мерсисайдцы стали четвертым английским клубом, прошедшим в четвертьфинал. Клопп же снова заслуживает высоких оценок: за богатую историю личных игр с мюнхенцами у специалиста было немало ярких матчей. Впервые немец противостоял «Баварии» в роли тренера «Ливерпуля», и по итогу ни разу не проиграл в обеих встречах.

3. Несчастливая семерка «Шальке». Накануне домашнего поражения «Баварии» команда из Гельзенкирхена мучительно ждала финального свистка на «Этихаде». Если в Германии «Шальке» еще оказал сопротивление, то в Манчестере «Сити» просто не оставил шансов. Исход встречи уже был решен перед свистком на перерыв, а итоговый счет еще долго будет сниться в кошмарных снах Доменико Тедеско. 2:10 — с таким суммарным счетом «Шальке» бит командой Хосепа Гвардиолы.

Please tell me this is all a bad dream. (84') #MCIS04 7-0 — FC Schalke 04 (@s04_en) March 12, 2019

4. Интрига длиною в 20 минут. «Лион» дал надежду болельщикам, едва Тузар сократил разрыв в счете. Но за 12 минут до конца основного времени Месси убил интригу. Аргентинец в очередной раз лучшим игроком вечера: десятый номер «блаугранас» принял участие в четырех голах из пяти. «Лион» же снова потерпел неудачу на «Камп Ноу»: все три игры в Барселоне заканчивались разгромами французской команды. Ранее клуб Жан-Мишеля Оляса уступал с разницей в три мяча, но на этот раз каталонцы увеличили разрыв в счете до четырех голов. Сине-гранатовый клуб одновременно достиг небывалого достижения: 12 лет подряд «Барселона» доходит до четвертьфинала элитного европейского турнира.

A dozen trips to the @championsleague quarterfinals — IN A ROW. 🚣‍♀️

2007/08 ✅

2008/09 ✅

2009/10 ✅

2010/11 ✅

2011/12 ✅

2012/13 ✅

2013/14 ✅

2014/15 ✅

2015/16 ✅

2016/17 ✅

2017/18 ✅

2018/19 ✅

🔵🔴 pic.twitter.com/bVNd967H5S — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2019

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Текст: Синельщиков Андрей