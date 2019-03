Крах «Баварии» в Мюнхене, шоу-бенефис Криштиану Роналду, разгром на «Этихаде», ожидаемая победа «Барселоны». Главные события игровой недели в Лиге чемпионов

Семь голов от «Манчестер Сити», камбэк имени Криштиану Роналду, неудача «Лиона» в Барселоне. Еженедельник «Футбол» подводит итоги ответных матчей Лиги чемпионов за эту неделю.

1. «Ювентус» не оставляет шансов «Атлетико». Едва ли кто-то предполагал, что туринцы смогут одолеть испанский клуб в основное время. Но для Криштиану Роналду нет ничего невозможного. Хет-трик португальца привел в экстаз тиффози «бьянконери», а сам Роналду отметился рядом личных достижений. 33-летний игрок забил 25 голов команде Диего Симеоне за всю историю своих встреч с «кольчонерос». Кроме того, благодаря чемпиону Европы-2016 «Ювентус» впервые одержал победу над мадридцами.

2. Юрген Клопп снова обыгрывает «Баварию». В Мюнхене «Ливерпуль» сыграл образцово, забив три мяча и не дав «Баварии» возможность вести свою игру. Мерсисайдцы стали четвертым английским клубом, прошедшим в четвертьфинал. Клопп же снова заслуживает высоких оценок: за богатую историю личных игр с мюнхенцами у специалиста было немало ярких матчей. Впервые немец противостоял «Баварии» в роли тренера «Ливерпуля», и по итогу ни разу не проиграл в обеих встречах.

3. Несчастливая семерка «Шальке». Накануне домашнего поражения «Баварии» команда из Гельзенкирхена мучительно ждала финального свистка на «Этихаде». Если в Германии «Шальке» еще оказал сопротивление, то в Манчестере «Сити» просто не оставил шансов. Исход встречи уже был решен перед свистком на перерыв, а итоговый счет еще долго будет сниться в кошмарных снах Доменико Тедеско. 2:10 — с таким суммарным счетом «Шальке» бит командой Хосепа Гвардиолы.

Please tell me this is all a bad dream.

(84') #MCIS04 7-0

— FC Schalke 04 (@s04_en) March 12, 2019