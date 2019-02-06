Катарсис. Как сборная небольшой ближневосточной страны выиграла Кубок Азии

Сборная Катара впервые в своей истории выиграла Кубок Азии. Причем сделала это так убедительно, что по ходу турнира пропустила лишь один мяч. А кроме того, в принципиальном полуфинале уничтожила хозяев и в финале обыграла тех самых японцев, что год назад едва не выбили с чемпионата мира Бельгию. Еженедельник «Футбол» — о том, как у хозяев ЧМ-2022, помимо роскошных стадионов, отстроилась и амбициозная команда.

Захват планеты

Катар давно готовил прорыв на футбольном фронте. В разные годы на Аравийском полуострове выступали Фернандо Йерро, Пеп Гвардиола, Ромарио, Габриэль Батистута, братья Де Буры и другие заметные фигуры прошлого. И сегодня Катар – один из лучших вариантов возрастному игроку попрощаться с футболом загорелым и с полными карманами денег. Шейхи скупают европейские клубы, но не забывают и про свои.

Местный высший дивизион, где выступают 12 команд, называется «Лига звезд». Подтверждая пафосную вывеску, в каждом клубе числится кто-то из именитых футболистов. Самыми яркими из них являются: голландец Уэсли Снейдер («Аль-Гарафа»), испанец Хави («Аль-Садд»), ивуариец Вильфрид Бони («Аль-Араби»), а марокканец Мехди Бенатиа играет в «Аль-Духаиль», владельцы которого рулят и «ПСЖ». Именно через дочерний проект боссы парижан провели сделку по Неймару и обошли финансовый фейр-плей.

В Катар привлекают и большое количество иностранных тренеров: от бывшего ассистента Жозе Моуринью Руи Фариа до экс-тренера сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона.

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Чем Катар похож на Россию

Но мало ли стран скупали футбольных пенсионеров?! Разве у всех получилось конвертировать их космические зарплаты в прогресс собственного футбола? А для сборной Катара, никогда не участвовавшей в чемпионатах мира, а на азиатских первенствах не забиравшейся дальше четвертьфинала, это было принципиально: в 2022 году им принимать ЧМ.

А для того, чтобы оставить шанс местным мальчишкам вырасти в больших игроков, там решили пойти еще одним проверенным путем – установить лимит. В Катаре, как и в России, введено жесткое ограничение на легионеров. На матчах чемпионата на поле могут одновременно находиться только пять иностранцев.

Но там, где есть жесткие лимиты, находятся и возможности их обойти. «Бордовые» (так называют сборную Катара) долгое время комплектовали состав, прокручивая игроков через натурализацию. Впрочем, сейчас катарцы, наоборот, отходят от «искусственного взращивания». На Кубке Азии-2019 иностранцев было всего четверо: мароккано-алжирский француз Карим Будиаф, алжирец Буалеф Хухи (оба забивали сборной России — 2:1 — в 2016-м. – Ред.), суданец Хассан и португалец Педру Мигел.

Полный Бас

Инициатива отказаться от натурализации, чтобы дать освоиться своим футболистам, – за главным тренером «бордовых» Феликсом Санчесом Басом. Он знает все о том, как вытянуть из молодого игрока лучшие качества. Феликс – каталонец. В 20 лет он устроился тренером юношей «Барселоны» и проработал в клубе последующие 10 лет. В 2006-м Бас улетел в Катар, чтобы продвигать мощный проект Aspire Academy, созданный для прокачки молодых катарских спортсменов в царских условиях. Методы молодого тренера заинтересовали местную федерацию футбола, после чего испанца пригласили в сборную U-19. Уже на следующий год «бордовые» выиграли юношеский Кубок Азии, а Бас методично продолжил работать со своим возрастом, доведя его до уровня главной сборной.

Бассам аль-Рауи, Абделькарим Хассан, Акрам Афиф, Алмоез Али — часть игроков из королевской шкатулки с драгоценностями Баса. Причем испанцу удалось настроить связку из плеймейкера Афифа с форвардом Али. Первый сделал 10 рекордных ассистов за турнир, а второй превзошел достижение иранца Али Даеи, забив 9 голов.

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«Бордовые» показали максимальную гибкость в тактической схеме, играя то на контрвыпадах, то в полный контроль мяча. На групповой стадии Катар обыграл Ливан, КНДР и Саудовскую Аравию с общим счетом 10-0. Перед четвертьфиналом главный тренер арабской команды даже созванивался с Пепом Гвардиолой, чтобы узнать, как сдержать одного из лидеров «Тоттенхэма» и Южной Кореи – Сон Хын Мина. И у Баса получилось.

Мировой сандаль

Полуфинал против сборной ОАЭ – это 90 минут военных действий на Ближнем Востоке. Болельщиков из Катара не пускали на трибуны, гимн освистали, а арбитр в такт трибунам подсвистывал за хозяев турнира там, где можно было этого не делать. Самое интересное началось после второго гола Катара на 37-й минуте – в игроков полетели сандалии вместе с пластиковыми бутылками. По местным традициям метание обуви – высший знак презрения. Причина ненависти: в Эмиратах считают, что будущие хозяева ЧМ-2022 поддерживают террористов, сотрудничая с их главным врагом – Ираном. Отталкиваясь от политики, катарцы выиграли полуфинал со счетом 4:0, а после Федерация футбола ОАЭ заявила, что два игрока выступали за Катар незаконно.

На момент финала вратарь сборной Катара Саад аль-Шиб не пропустил ни одного гола за шесть матчей турнира. Бас решил задавить японцев, так же как те уничтожали китов и дельфинов во время Второй мировой войны. Ключевой фигурой матча стал Акрам Афиф, принадлежащий «Вильярреалу». Диспетчер сквозными передачами полностью вымотал оборону самураев и оформил хет-трик из ассистов. На 69-й минуте «мароны» впервые пропустили, но закончили турнир с внушительным показателем 19–1.

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Чемпионат мира Катар будет принимать только через три года. Совсем скоро у них в стране появятся ультрасовременные стадионы. Но готовая удивлять команда есть уже сейчас. Главная задача – сохранить мощь к домашнему ЧМ-2022.

Путь Катара к трофею

Группа E.

Катар — Ливан – 2:0 (0:0)

(Аль-Рави, 66, Алмоез, 79).

Катар — КНДР – 6:0 (3:0)

(Алмоез, 9, 11, 55, 60, Буалем, 43, Хассан, 68).

Саудовская Аравия – Катар — 0:2 (0:1)

(Алмоез, 45, 80).

1/8 финала. Катар — Ирак – 1:0 (0:0)

(Аль-Рави, 62).

1/4 финала. Катар — Южная Корея – 1:0 (0:0)

(Хатем, 78).

Полуфинал. Катар — ОАЭ – 4:0 (2:0)

(Буалем, 22, Алмоез, 37, Аль-Хаидос, 80, Исмаил, 90).

Финал. Катар — Япония – 3:1 (2:0)

(Алмоез, 12, Хатем, 27, Афиф, 83 – с пенальти; Минамино, 69).

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press