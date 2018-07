Горе в семье. Как Александр Кержаков превратился из изверга в спасителя за несколько дней

Доброе утро, друзья! Как Вы знаете, я всегда на стороне женщин в конфликте интересов родителей при разводе,так как сама прошла очень тяжёлый судебный путь в борьбе за детей,221 суд. В данной ситуации я на стороне отца-Кержакова Александра.Я могла бы промолчать,но подумав ночь,не могу оставаться в стороне!Не позволяет мне совесть и моя гражданская и материнская позиция! Хочется,чтобы Милана,которой я неоднократно пыталась помочь решить мирным путём с Сашей конфликт и определить место проживание ребёнка исключительно с матерью,в следующем своём прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему все это время её новорожденный ребёнок провёл с нянями,а не с ней, где она находилась все это время,с 13 февраля и по позавчерашний день.Отец не украл у нянь ребёнка своего,это абсурд,он -родной отец!По семейному кодексу родители имеют равные права.a тем более в ситуации, когда ребёнок находился долгое время с нянями, с чужими людьми!Милана,мне реально тебя очень жаль,но мне также жаль твоего ребёнка и твоего ещё пока законного мужа,твою маму!Тебе ещё вчера предлагал Саша все решить мирным путём,но тебе хотелось жалости к себе у аудитории,что в принципе в твоей ситуации довольно странно!Ты нанесла сильнейший репутационный удар по человеку, завуалированный «крик о помощи».Я желаю тебе более не совершать таких необдуманных поступков.Я искренне прониклась уважением к Александру, который пока хранит молчание, не смотря на проклятие всего мира после вчерашнего твоего эфира и интервью, и который пока ни слова не проронил почему же, все-таки, он вынужден был забрать малыша!Я довольно долго была на твоей стороне и не только из-за женской солидарности! Милана, ты из очень хорошей семьи,мы уважали твоего отца,твою семью. Каждый человек способен на ошибку,но не у каждого человека хватит смелости её признать.Я всегда считала тебя сильной девушкой! Поверь мне,я не хочу,как многие сейчас оказывать тебе «медвежью услугу» — это просто нечестно по отношению к тому,что сейчас происходит. Я уверена,что мой пост заставит, все-таки тебя задуматься и впредь совершать только мудрые и взвешенные поступки.Ты все знаешь,можно ввести в заблуждение многих,но себя не обманешь!

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jun 29, 2018 at 12:23am PDT