Горе в семье. Как Александр Кержаков превратился из изверга в спасителя за несколько дней

На днях произошел скандал: бывшая жена Александра Кержакова Милана (пара рассталась 13 мая этого года) вышла в прямой эфир на своей странице в Instagram и рассказала подписчикам о тяжелых отношениях с футболистом: мол, после смерти ее отца Вадима Тюльпанова у Кержакова охладели чувства, а с общим сыном экс-футболист «Зенита», «Динамо» и «Севильи» просто не дает видеться.
Как известно, отец Миланы был членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Ненецкого автономного округа и председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга, а его доход составлял 4 607 114 рублей (цифры приведены за конец 2016 года). Погиб он 4 апреля 2017 года в результате острой сердечной недостаточности, когда находился в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис»: он резко упал и ударился головой, получив перелом основания черепа.
Сын у Кержаковых родился через 6 дней после смерти Тюльпанова, поэтому слова Миланы о разладе с мужем сразу после трагической потери члена семьи и появления на свет ребенка звучали совсем дико. Но на следующий день после скандальной трансляции в заочную дискуссию вступила музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская: «Ты все знаешь, можно ввести в заблуждение многих, но себя не обманешь. Расскажи, где ты провела эти четыре с половиной месяца, и почему все это время ребенок провел с нянями? Саша не украл ребенка!», — это лишь небольшая часть заявления, которое Рудковская написала у себя на странице.
Доброе утро, друзья! Как Вы знаете, я всегда на стороне женщин в конфликте интересов родителей при разводе,так как сама прошла очень тяжёлый судебный путь в борьбе за детей,221 суд. В данной ситуации я на стороне отца-Кержакова Александра.Я могла бы промолчать,но подумав ночь,не могу оставаться в стороне!Не позволяет мне совесть и моя гражданская и материнская позиция! Хочется,чтобы Милана,которой я неоднократно пыталась помочь решить мирным путём с Сашей конфликт и определить место проживание ребёнка исключительно с матерью,в следующем своём прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему все это время её новорожденный ребёнок провёл с нянями,а не с ней, где она находилась все это время,с 13 февраля и по позавчерашний день.Отец не украл у нянь ребёнка своего,это абсурд,он -родной отец!По семейному кодексу родители имеют равные права.a тем более в ситуации, когда ребёнок находился долгое время с нянями, с чужими людьми!Милана,мне реально тебя очень жаль,но мне также жаль твоего ребёнка и твоего ещё пока законного мужа,твою маму!Тебе ещё вчера предлагал Саша все решить мирным путём,но тебе хотелось жалости к себе у аудитории,что в принципе в твоей ситуации довольно странно!Ты нанесла сильнейший репутационный удар по человеку, завуалированный «крик о помощи».Я желаю тебе более не совершать таких необдуманных поступков.Я искренне прониклась уважением к Александру, который пока хранит молчание, не смотря на проклятие всего мира после вчерашнего твоего эфира и интервью, и который пока ни слова не проронил почему же, все-таки, он вынужден был забрать малыша!Я довольно долго была на твоей стороне и не только из-за женской солидарности! Милана, ты из очень хорошей семьи,мы уважали твоего отца,твою семью. Каждый человек способен на ошибку,но не у каждого человека хватит смелости её признать.Я всегда считала тебя сильной девушкой! Поверь мне,я не хочу,как многие сейчас оказывать тебе «медвежью услугу» — это просто нечестно по отношению к тому,что сейчас происходит. Я уверена,что мой пост заставит, все-таки тебя задуматься и впредь совершать только мудрые и взвешенные поступки.Ты все знаешь,можно ввести в заблуждение многих,но себя не обманешь!
Тут-то история и получила свою кульминацию. Слово Милане: «Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике. Ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом …..Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами. Такое, наверное, ни один мужчина не выдержит. Мне очень помогала Яна Рудковская, давала мудрые советы! Она, как и еще несколько человек, очень хотела помочь сохранить нашу семью, но я от всех них скрывала то, что привело сейчас меня к этой трагедии в жизни. Я оказалось слабой, я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка, что он — негодяй, хотя он давал и дает даже в той ситуации, которая есть». Суть конлфикта была расписана под постом с прикрепленной семейной фотографией, на которой изображены Александр, сын Артемий и сама Милана.
Друзья,я хочу признаться во всем,так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике,ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании.Я никогда не употребляла наркотики,но смерть отца меня сломила!Сначала был алкоголь,потом …..,Саша помогал мне решать эту проблему,он действительно против всего этого боролся,в то время я ничего не слышала и не видела,пелена горя была перед моими глазами,такое наверное не один мужчина не выдержит.Мне очень помогала Яна Рудковская,давала мудрые советы!Она, как и ещё несколько человек, очень хотела помочь сохранить нашу семью,но я от всех них скрывала то,что привело сейчас меня к этой трагедии моей жизни.Я оказалось слабой, я всем врала,что я ничего не употребляю,очерняла Сашу, что он не даёт мне ребёнка,что он -негодяй,хотя он давал и даёт даже в той ситуации которая есть.Я понимаю сейчас,что пока я окончательно не выздоровлю Тёме лучше жить с папой.Мне очень жаль что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение,я искала поддержку от Вас,но оклеветала людей,которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали.Сегодня я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей , позвонила и извинилась перед Яной ,которой не наплевать,и которая единственная поддержала Сашу,и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадёт с моего сердца ,Вы все знаете, я обещаю Вам ,что я выкарабкаюсь, я справлюсь , а когда я полностью излечусь, я создам фонд помощи женщинам,которые попали в подобную ситуацию,чтобы им квалифицированные психологи помогли справится с проблемой ,а не наливали и не подсыпали как добрые «подружки»,толкая их в большую пропасть.Я буду просить Яну стать попечителям в этом фонде, надеюсь что она согласится… что ещё сказать,я хочу быть сильной,наверное когда со мной близкие люди которые в меня верят, у меня должно получиться . Спасибо всем за Вашу поддержку и простите меня .
Дальше – больше. Телевидение сразу же отреагировало на скандал, поэтому один из выпусков шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» был посвящен популярной теме последних дней. В передаче даже была включена запись разговора между Александром и Миланой, в которой обладатель Кубка УЕФА-2006 согласился на общение матери с сыном только после разговора с лечащим врачом жены. А также потребовал у бывшей супруги возвращения долга. Позже на него вышли работники «Комсомольской правды» с целью узнать, о какой сумме идет речь. На что заслуженный мастер спорта России ответил: «Перечислите мне два миллиарда долларов, большая часть из них пойдет на благотворительность. Сможете помочь?».
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Сейчас конфликт вроде бы улажен: сам Александр во все том же Instagram заявил о чувстве гордости за жену благодаря ее признанию, а Милана извинилась перед Кержаковым и своими поклонниками, поблагодарила их за поддержку и пообещала бороться с зависимостью.
Но бывшая жена Александра Екатерина Сафронова не смогла понять, зачем такую сугубо личную и семейную историю поведали в массы: «Нездоровая тенденция какая-то. Просто не понимаю, зачем такую трагедию вынесли в СМИ?! Если искренне хотят помочь человеку, то обычно такие проблемы решаются внутри семьи, но это их дело, конечно. У нас разные дороги, я желаю, чтобы у них все было хорошо».
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Кстати, расход Екатерины с Александром тоже дошел до разбирательств по поводу родительских прав: в 2014 году бывший игрок сборной России подал на девушку в суд с требованием лишить ее права на воспитание их общего ребенка Игоря (которому, кстати, на тот момент был всего год), и вскоре иск Кержакова был удовлетворен.
Ну вот,теперь вы все знаете,карты раскрыты ,и секретов больше нет. Было совершенно огромное количество ошибок,было сложно ,плохо,больно и ,казалось,ничего нельзя уже изменить. Но изменить можно — важно услышать друг друга,быть честными,быть совестливыми и уметь прощать. Мне стыдно,что вы стали свидетелями всего этого кошмара,в этом моя вина,и,я надеюсь,больше подобного никогда не произойдёт. Мне очень важно,что спустя столько времени,спустя публичные скандалы,обиды,слезы и непонимания ,мы с Сашей услышали друг друга. Услышали и решили друг другу помочь. Никто не знает,что будет дальше,никто не знает ,как сложится жизнь,но уже услышать друг друга и принять — дорогого стоит. Из прямого эфира вы все,конечно,уже поняли — я люблю своего мужа и в какой-то момент я оступилась,запуталась и не смогла выбраться. Теперь все иначе. У меня есть поддержка в его лице,есть вера в будущее и благодарность всем,кто помогает мне сейчас. Не судите,а,пожалуйста,пожелайте нам справиться со всем этим,пережить,и больше никогда не возвращаться к такому большому кризису,в котором мы оказались.
Всего же Александр был трижды женат (брак с Сафроновой считался гражданским). Его первой женой стала Мария Головая, которая в 2005 году и родила спортсмену первого ребенка – Дарью. В 2010 году пара объявила о расставании.
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press