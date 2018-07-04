Горе в семье. Как Александр Кержаков превратился из изверга в спасителя за несколько дней

На днях произошел скандал: бывшая жена Александра Кержакова Милана (пара рассталась 13 мая этого года) вышла в прямой эфир на своей странице в Instagram и рассказала подписчикам о тяжелых отношениях с футболистом: мол, после смерти ее отца Вадима Тюльпанова у Кержакова охладели чувства, а с общим сыном экс-футболист «Зенита», «Динамо» и «Севильи» просто не дает видеться.

Как известно, отец Миланы был членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Ненецкого автономного округа и председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга, а его доход составлял 4 607 114 рублей (цифры приведены за конец 2016 года). Погиб он 4 апреля 2017 года в результате острой сердечной недостаточности, когда находился в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис»: он резко упал и ударился головой, получив перелом основания черепа.

Сын у Кержаковых родился через 6 дней после смерти Тюльпанова, поэтому слова Миланы о разладе с мужем сразу после трагической потери члена семьи и появления на свет ребенка звучали совсем дико. Но на следующий день после скандальной трансляции в заочную дискуссию вступила музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская: «Ты все знаешь, можно ввести в заблуждение многих, но себя не обманешь. Расскажи, где ты провела эти четыре с половиной месяца, и почему все это время ребенок провел с нянями? Саша не украл ребенка!», — это лишь небольшая часть заявления, которое Рудковская написала у себя на странице.

Тут-то история и получила свою кульминацию. Слово Милане: «Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике. Ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом …..Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами. Такое, наверное, ни один мужчина не выдержит. Мне очень помогала Яна Рудковская, давала мудрые советы! Она, как и еще несколько человек, очень хотела помочь сохранить нашу семью, но я от всех них скрывала то, что привело сейчас меня к этой трагедии в жизни. Я оказалось слабой, я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка, что он — негодяй, хотя он давал и дает даже в той ситуации, которая есть». Суть конлфикта была расписана под постом с прикрепленной семейной фотографией, на которой изображены Александр, сын Артемий и сама Милана.

Дальше – больше. Телевидение сразу же отреагировало на скандал, поэтому один из выпусков шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» был посвящен популярной теме последних дней. В передаче даже была включена запись разговора между Александром и Миланой, в которой обладатель Кубка УЕФА-2006 согласился на общение матери с сыном только после разговора с лечащим врачом жены. А также потребовал у бывшей супруги возвращения долга. Позже на него вышли работники «Комсомольской правды» с целью узнать, о какой сумме идет речь. На что заслуженный мастер спорта России ответил: «Перечислите мне два миллиарда долларов, большая часть из них пойдет на благотворительность. Сможете помочь?».

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Сейчас конфликт вроде бы улажен: сам Александр во все том же Instagram заявил о чувстве гордости за жену благодаря ее признанию, а Милана извинилась перед Кержаковым и своими поклонниками, поблагодарила их за поддержку и пообещала бороться с зависимостью.

Но бывшая жена Александра Екатерина Сафронова не смогла понять, зачем такую сугубо личную и семейную историю поведали в массы: «Нездоровая тенденция какая-то. Просто не понимаю, зачем такую трагедию вынесли в СМИ?! Если искренне хотят помочь человеку, то обычно такие проблемы решаются внутри семьи, но это их дело, конечно. У нас разные дороги, я желаю, чтобы у них все было хорошо».

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Кстати, расход Екатерины с Александром тоже дошел до разбирательств по поводу родительских прав: в 2014 году бывший игрок сборной России подал на девушку в суд с требованием лишить ее права на воспитание их общего ребенка Игоря (которому, кстати, на тот момент был всего год), и вскоре иск Кержакова был удовлетворен.

Всего же Александр был трижды женат (брак с Сафроновой считался гражданским). Его первой женой стала Мария Головая, которая в 2005 году и родила спортсмену первого ребенка – Дарью. В 2010 году пара объявила о расставании.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press