Рекордный трансфер «Баварии», «Ливерпуль» приобрел Мохамеда Салаха, «Эвертон» подписал Пикфорда и Классена. Главные летние трансферы

«Бавария» объявила о подписании Корентена Толиссо, который стал рекордным трансфером клуба, «Ливерпуль» заключил контракт с Мохамедом Салахом, «Эвертон» приобрел Джордана Пикфорда и Дэви Классена, а «Милан» проводит масштабную закупку новичков. Еженедельник «Футбол» представляет главные переходы летнего трансферного окна.

27 июня

Форвард «Маккаби» из Тель-Авива Таль Бен Хаим перешел в пражскую «Спарту». Сумма трансфера 27-летнего игрока составила 2,9 миллиона евро. 4-летний контракт вступит в силу с 1 июля 2017 года. Бен Хаим выступал за «Маккаби» с 2013 года и стал в составе клуба двукратным чемпионом страны.

26 июня

Нападающий «Челси» Бертран Траоре перешел в «Лион». Французский клуб приобрел 21-летнего форварда сборной Буркина-Фасо за 10 миллионов евро. Кроме того, «Челси» получит 15% от суммы будущей перепродажи игрока. Траоре подписал контракт с «Лионом» до лета 2022 года.

«Реал Сосьедад» объявил о трансфере защитника «Реала» Диего Льоренте. 23-летний испанец подписал контракт с новым клубом до лета 2022 года. Сообщается, что у мадридской команды после продажи Льоренте за 6 млн евро будет право обратного выкупа своего воспитанника.

Real Sociedad and Real Madrid CF have reached an agreement for the transfer of Diego Llorente #RealSociedad ⬇️https://t.co/qzJ8Z7dSnA — Real Sociedad (@RealSociedadEN) June 26, 2017

«Фиорентина» подписала 17-летнего форварда «Партизана» Душана Влаховича. Трансфер обойдется флорентийцам в 1,5 млн евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

25 июня

Молодой защитник «Челси» Фанкати Дабо продолжит карьеру в «Витессе». Голландский клуб арендовал 21-летнего футболиста на один сезон.

24 июня

Нападающий «Монако» Валер Жермен продолжит карьеру в «Марселе». 27-летний форвард согласовал со своим новым клубом контракт на четыре сезона. Ранее стало известно, что трансфер Жермена обойдется «Марселю» примерно в 8-10 миллионов евро.

Полузащитник «Дерби Каунти» Уилл Хьюз подписал пятилетний контракт с «Уотфордом». 22-летний Хьюз является выпускником футбольной академии «Дерби», он выступал за клуб с 2011 года. Сумма трансфера оценивается в 8 млн фунтов.

Экс-форвард «Эвертона» и «Сандерленда» Виктор Аничебе продолжит карьеру в Китае. Нигериец подписал контракт с клубом второго китайского дивизиона «Бейцзин Энтерпрайз».

23 июня

Молодой камерунский нападающий Нельсон Мандела Мбум подписал контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». 18-летний форвард начинал карьеру в академии «Барселоны», а в 13-летнем возрасте перебрался в Германию. Ранее он выступал за юношескую команду «Айнтрахта», а теперь, получив разрешение на работу в Германии, заключил с клубом профессиональный контракт.

22 июня

«Ливерпуль» официально объявил о трансфере полузащитника «Ромы» Мохамеда Салаха. 25-летний хавбек подписал контракт на 5 сезонов с зарплатой 5,5 млн евро. «Рома» сообщила, что сумма сделки составила 42 млн евро, кроме того, 8 млн евро римляне могут получить в виде бонусов.

Голкипер «Гамбурга» Рене Адлер перешел в «Майнц». Соглашение с новым клубом рассчитано до 2019 года. 32-летний вратарь присоединился к «Майнцу» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Адлер пропустил 38 мячей в 19 матчах бундеслиги.

Полузащитник «Мюнхен-1860» Ромуаль Ляказетт перешел в «Дармштадт». 23-летний француз подписал с новой командой соглашение до 2020 года.

Голкипер «Лацио» Этрит Бериша продолжит карьеру в «Аталанте». 28-летний албанец провел минувший сезон на правах аренды в клубе из Бергамо, после чего был выкуплен. Сумма сделки составила 5 млн евро.

«Андерлехт» объявил о переходе голкипера «Ньюкасла» Матца Зельса. 25-летний вратарь сборной Бельгии арендован на сезон-2017/18.

21 июня

«Вердер» подписал бывшего игрока сборной Германии U-19 Идрисса Туре. Ранее футболист выступал за вторую команду «Шальке». Ожидается, что он будет играть за молодежку «Вердера».

Нападающий Милан Барош вернулся в «Баник». 35-летний форвард заключил с остравским клубом контракт, рассчитанный на ближайший сезон. Барош – воспитанник «Баника». На взрослом уровне он ранее уже выступал за эту команду в 1998-2001, в 2013 и в 2014-2015 годах.

Нападающий «Барселоны Б» Жорди Мбоула продолжит карьеру во Франции. 18-летний форвард подписал контракт с «Монако» до лета 2022 года. «Монегаски» активировали опцию выкупа игрока юниорской сборной Испании за 3 млн евро.

Менхенгладбахская «Боруссия» арендовала полузащитника «Вест Хэма» Риса Оксфорда. Соглашение между клубами по аренде 18-летнего хавбека рассчитано до июня 2018-го года. Минувший сезон молодой англичанин провел в «Рединге», но принял участие всего в пяти матчах.

Borussia leiht den 18-jährigen Innenverteidiger @Reeceoxford_ von @WestHamUtd bis Juni 2018 aus! Welcome to Mönchengladbach, Ox! 👋 pic.twitter.com/yNSfatnAwR — Borussia (@borussia) June 21, 2017

Нападающий «Анже» Николя Пепе перешел в «Лилль». 22-летний вингер из Кот-д’Ивуара подписал контракт с новым клубом до лета 2022 года. Сообщается, что «Лилль» заплатил за трансфер футболиста 10 млн евро.

Голкипер «Порту» Андрес Фернандес перешел в «Вильярреал». Испанский клуб выкупил 30-летнего вратаря, который в минувшем сезоне выступал за команду на правах аренды. Сумма сделки составила 2 миллиона евро, а контракт Фернандеса рассчитан до лета 2021 года.

20 июня

«Славия» приобрела полузащитника «Сампдории» Якуба Громаду. 21-летний словак подписал трехлетний контракт с пражским клубом. Сумма трансфера не разглашается.

«Вест Хэм» продал полузащитника Ховарда Нордтвейта в «Хоффенхайм» за 7 млн евро. С немецким клубом 26-летний хавбек подписал контракт до июня 2022 года. В прошлом сезоне норвежец провел за «Вест Хэм» в АПЛ 16 матчей и отметился одной голевой передачей.

Хавбек сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер стал игроком «Астаны». Казахстанский клуб арендовал полузащитника у «Вердера» на год. За «Астаной» закреплено право впоследствии выкупить футболиста.

19 июня

Полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано перешел в ПСВ. Голландский клуб приобрел 21-летнего футболиста у «Пачуки» за 8 млн евро.

Нападающий «Остенде» Нани Димата стал игроком «Вольфсбурга». 19-летний бельгиец подписал с немецким клубом 5-летний контракт, сумма трансфера составила 10 млн евро.

Защитник «Ливерпуля» Андре Уиздом продолжит карьеру в «Дерби Каунти». 24-летний футболист согласовал с клубом из Чемпионшипа долгосрочный контракт. За его трансфер «бараны» заплатили порядка 2,3 млн евро.

Полузащитник бельгийского «Зюлте-Варегем» Суаило Меите перешел в «Монако». 23-летний французский хавбек подписал контракт с новым клубом до лета 2022 года.

17 июня

Полузащитник «Сельты» Тео Бонгонда продолжит карьеру в «Трабзонспоре». Турецкий клуб арендовал 21-летнего игрока на один сезон. Предполагается, что по окончании срока аренды «Трабзонспор» сможет выкупить трансфер игрока за 3 млн евро.

16 июня

Полузащитник «Партизана» Никола Миленкович продолжит карьеру в Италии. «Фиорентина» объявила о достижении договоренности с сербским клубом о переходе игрока. Сумма сделки составит 5,1 млн евро.

«Брайтон» объявил о переходе вратаря «Валенсии» Мэттью Райана. Контракт 25-летнего футболиста с английским клубом рассчитан на пять лет. Англичанам голкипер сборной Австралии обошелся в 6 млн евро, что стало рекордным трансфером в истории клуба.

Защитник «Марселя» Карим Рекик перешел в «Герту». 22-летий футболист подписал долгосрочное соглашение с немецким клубом, который заплатил за его трансфер 2,5 млн евро. В прошедшем сезоне Рекик провел 10 матчей в чемпионате Франции.

Полузащитник «Удинезе» Гильерме дос Сантос продолжит карьеру в «Депортиво». 26-летний бразильский хавбек провел сезон в испанском клубе на правах аренды, после чего галисийцы воспользовались правом выкупа игрока. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро, контракт рассчитан до лета 2021 года.

«Монако» укрепил состав голкипером Диего Бенальо и защитником Жорди Гаспаром. 33-летний швейцарец на правах свободного агента подписал с новым клубом контракт на три года. А 20-летний экс-футболист «Лиона» Гаспара заключил контракт до лета 2020 года.

Полузащитник Лукас Подольски продолжит карьеру в японском клубе «Виссел Кобе», куда он перешел в ранге свободного агента. Предыдущим клубом нападающего был «Галатасарай». В минувшем сезоне форвард забил 7 голов и сделал 7 результативных передач, отыграв 26 матчей в турецкой лиге.

«Фенербахче» согласовал с «Монако» трансфер Набиля Дирара. Полузащитник официально будет представлен в качестве футболиста турецкого клуба 1-го июля. Сумма компенсации составит около 4,5 млн евро.

15 июня

Полузащитник «Аякса» Дэви Классен стал игроком «Эвертона». За трансфер 24-летнего футболиста сборной Голландии мерсисайдцы заплатили 27 млн евро. Со своим новым клубом хавбек подписал 5-летний контракт.

Защитник «Интернасьонала» Вильям Азеведо продолжит карьеру в Германии. 22-летний игрок, выступавший за сборную Бразилии на Олимпиаде в Рио, заключил 5-летний контракт с «Вольфсбургом».

«Лион» выкупил защитника Марсала у лиссабонской «Бенфики» за 4,5 млн евро. Последние два сезона бразилец выступал на правах аренды за «Газиантепспор» и «Генгам».

«Эвертон» приобрел вратаря Джордана Пикфорда у «Сандерленда» за рекордную сумму в 25 млн фунтов. Игрок подписал 5-летний контракт с мерсисайдским клубом.

Защитник «Халл Сити» Харри Магуайр стал игроком «Лестера». 24-летний футболист заключил с «лисами» 5-летний контракт. Сумма трансфера составила около 13,7 млн евро.

Франкфуртский «Айнтрахт» арендовал защитника «Гвадалахары» и сборной Мексики Карлоса Сальседо. Соглашение подразумевает право выкупа футболиста летом 2018 года. Кроме того, «Айнтрахт» еще на сезон продлил аренду форварда «Ганновера» Мариуса Вольфа.

Полузащитника «Палермо» Бруно Энрике Корсини продолжит карьеру в «Палмейрасе». За трансфер 27-летнего хавбека бразильский клуб заплатил 3,5 млн евро

Полузащитник «Риу Аве» Филип Кровинович перешел в «Бенфику». 21-летний хорватский хавбек подписал с новым клубом 5-летний контракт. Его трансфер обошелся лиссабонцам в 3 млн евро.

14 июня

Нападающий «Витесса» Рикки ван Волфсвинкел продолжит карьеру в «Базеле». 28-летний форвард подписал со швейцарским клубом контракт до 2020 года. Сумма трансфера голландца составила 5 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Виктора Линделефа. 22-летний шведский футболист подписал контракт по схеме «4+1» и обошелся «МЮ» в 30 млн фунтов.

«Бавария» укрепила состав хавбеком «Лиона» Корентеном Толиссо. 22-летний воспитанник французского клуба подписал контракт с мюнхенцами до лета 2022 года. Сумма трансфера составила 41,5 млн евро. Толиссо стал самой дорогой продажей в истории «Лиона» и вместе с тем – самой дорогой покупкой «Баварии».

Бывший голкипер «Атлетика» Горка Ирайсос продолжит карьеру в составе «Жироны». 36-летний вратарь подписал двухлетний контракт с дебютантом примеры.

Полузащитник «Галатасарая» Брума перешел в «РБ Лейпциг». 22-летний португалец подписал с немецким клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 12 млн евро.

+++BREAKING+++#DieRotenBullen have completed the signing of #Bruma from @Galatasaray ! The attacking talent has agreed a 5-year contract ✍️ pic.twitter.com/Y6h8rJcNXX — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 14, 2017

«Эспаньол» выкупил у «Атлетико» форварда Лео Баптистао. Прошлым летом каталонский клуб приобрел у мадридцев половину прав на 24-летнего форварда, заплатив 3,5 млн евро. Теперь бразилец стал полноценным игроком «Эспаньола». В его контракте прописана сумма отступных в 27 млн евро.

13 июня

«Рома» завершила приобретение защитника «ПСВ» Эктора Морено. Мексиканский защитник подписал с римлянами 4-летний контракт, а его трансфер обошелся клубу в 5,7 млн евро.

Вингер «Фейеноорда» Элджеро Элиа перешел в «Истанбул». Сумма трансфера составила 1,2 млн евро, а контракт заключен сроком на три года.

«Хоффенхайм» подписал 4-летний контракт с защитником Юстином Хогмой. Детали трансфера 19-летнего голландца не сообщаются.

12 июня

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна перешел в «Бешикташ». Турецкий клуб заплатил за этот трансфер 1,5 млн евро.

«РБ Лейпциг» приобрел 18-летнего защитника «Сошо» Ибраиму Конате. Контракт рассчитан на пять лет.

Хавбек Лукас Лерагер перешел в «Бордо». Датчанин ранее выступал за бельгийский «Зюлте-Варегем», а с «жирондинцами» он подписал 4-летний контракт.

«Милан» подтвердил трансфер форварда «Порту» Андре Силвы. Стоимость трансфера составила 38 млн евро, а срок контракта рассчитан на пять лет.

Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о возвращении Хесуса Вальехо в мадридский «Реал». В минувшем сезоне 20-летний защитник выступал за немецкий клуб на правах аренды.

Полузащитник Даниэл Кандеяш стал игроком «Рейнджерс». Шотландский клуб выкупил футболиста у «Бенфики».

11 июня

«Бавария» подтвердила переход полузащитника «Вердера» Сержа Гнабри. Его трансфер обошелся в 8 млн евро, а контракт заключен на три года.

9 июня

Жереми Менез продолжит карьеру в «Антальяспоре». Экс-футболист «Бордо» подписал с турецким клубом 3-летний контракт.

8 июня

«Милан» объявил о подписании 4-летнего контракта с Рикардо Родригесом. Сумма трансфера экс-защитника «Вольфсбурга» оценивается в 18 млн евро.

«Аталанта» заключила контракт с полузащитником «Люцерна» Николасом Хаасом. 21-летний хавбек перебрался в Италию в качестве свободного агента.

Бразильский голкипер «Бенфики» Эдерсон перешел в «Манчестер Сити» за 40 млн евро. Детали контракта не раскрываются.

Хуан Пабло Каррисо на правах свободного агента перешел в мексиканский «Монтеррей». Ранее голкипер выступал за миланский «Интер».

7 июня

25-летний защитник Юлиан Корб перешел из менхенгладбахской «Боруссии» в «Ганновер». Футболист подписал 3-летний контракт со своим новым клубом.

«Вильярреал» приобрел защитника «Спортинга» Рубена Семеду. Срок контракта 23-летнего португальца рассчитан до лета 2022 года. Отступные составили 14 млн евро.

«Бешикташ» выкупил защитника Джанера Эркина у «Интера» за 750 тысяч евро.

Полузащитник Рани Хедира покинул «РБ Лейпциг» и подписал 4-летний контракт с «Аугсбургом». В баварский клуб футболист перешел в качестве свободного агента.

Атакующий полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Филипп стал игроком дортмундской «Боруссии». Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Трансфер обошелся шмелям в 20 млн евро.

Защитник «Халл Сити» Кертис Дэвис перешел в «Дерби Каунти». Со своим новым клубом 32-лентий футболист подписал контракт на два года, сумма трансфера не разглашается.

6 июня

«Арсенал» объявил о трансфере левого защитника «Шальке» Сеада Колашинаца. Босниец перешел в лондонский клуб на правах свободного агента и будет зарабатывать по 140 тысяч евро в неделю.

5 июня

Защитник «Палмейраса» Витор Уго подписал контракт с «Фиорентиной». 26-летний бразилец обошелся итальянскому клубу в 8 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2021 года.

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе 18-летнего защитника Дан-Акселя Загаду. Экс-защитником «ПСЖ» также интересовались «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Детали трансфера не уточняются, но ранее сообщалось, что игрок достанется немцам бесплатно.

3 июня

Датский форвард Виктор Йенсен подписал 3-летний контракт с «Аяксом». Ранее 17-летний форвард выступал за «Копенгаген», сумма трансфера составила 3,5 млн евро.

2 июня

Нападающий Харис Сеферович перебрался из «Айнтрахта» в «Бенфику» на правах свободного агента. Швейцарец заключил 5-летний контракт с лиссабонским клубом.

Швейцарский полузащитник Желсон Фернандес заключил 2-летний контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». Последние три года игрок провел в составе «Ренна».

Полузащитник «Аталанты» Франк Кессиэ продолжит карьеру в «Милане». «Россонери» арендовали хавбека на два года с обязательством выкупа за 28 млн евро.

31 мая

«Вольфсбург» приобрел защитника «Герты» Джона Брукса за рекордные 17 млн евро. 24-летний американец заключил с «волками» 5-летний контракт.

30 мая

Защитник «Вильярреала» Матео Мусаккьо подписал 4-летний контракт с «Миланом». Сумма трансфера составила 18 млн евро.

Голкипер «Челси» Асмир Бегович продолжит карьеру в «Борнмуте». «Вишни» заплатили за боснийца 11,5 млн евро.

Еще один игрок «Челси» — форвард Доминик Соланке перебрался в «Ливерпуль». Сумма компенсации должна составить 2-3 млн фунтов. Сам нападающий был признан лучшим игроком молодежного ЧМ, в котором одержали победу англичане.

Менхенгладбахская «Боруссия» подтвердила переход Махмуда Дауда в «Боруссию» из Дортмунда. 21-летний хавбек подпишет контракт до лета 2022 года, а дортмундцы выплатят за его трансфер 10 млн евро.

26 мая

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 43 млн фунтов.

24 мая

«Монако» объявил о переходе игрока «Андерлехта» Юри Тилеманса. 25-миллионный трансфер хавбека стал рекордом бельгийской лиги. Контракт футболиста рассчитан на пять лет.

23 мая

Голкипер «Милана» Диего Лопес перешел в «Эспаньол». Прошлый сезон испанец провел в каталонском клубе на правах аренды. Контракт рассчитан до 30 июня 2020 года и включает сумму отступных в 50 млн евро.

