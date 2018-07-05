Движение вверх. Как легенды «Манчестер Юнайтед» играют в Football Manager в реальной жизни

Автор: Евгений Морозов 0

Четыре года назад знаменитые «Класс-92» захотели создать свою футбольную академию. Их идея зашла дальше – они приобрели футбольный клуб из 8-й английской лиги. С головой уйдя в настоящее гетто британского футбола, Райан Гиггз и компания творят историю. Из вчерашних любителей они собрали команду, которая уже через несколько лет может добраться до АПЛ.

История города

Солфорд – индустриальный городок на северо-западе Англии, тесно соседствующий с Манчестером. Их разделяет только мост через реку Эруэлл. Это место всегда было портовым и промышленным центром региона. Крупные доки здесь соседствовали с ткацкими мастерскими, шелковые и хлопковые ткани которых считались одними из лучших в стране. А еще местная улица Чэпел-стрит в 1806 году стала первой в мире улицей с газовым освещением.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс обсуждали в солфордских пабах революцию и коммунизм, культовые британцы The Smiths фотографировались на фоне местной архитектуры. А Юэн Макколл посветил городу свою нетленку Dirty Old Town. Песня стала настолько популярной, что ее различным каверам и перепевакам сегодня нет конца.

После Второй мировой войны город пришел в упадок и получил славу самых неблагополучных трущоб страны. Фабрики и порты были заброшены, а вчерашний рабочий класс начал познавать совершенно другое ремесло. Сегодня Солфорд имеет один из самых высоких показателей преступности в стране. Это делает город настоящим андеграундом современной Британии, придавая ему противоречивый шарм и уникальную атмосферу.

Команды лейтенанта. Как стать настоящей легендой английского футбола, не бросая профессию учителя

«Класс 92» приходит в «Солфорд»

Закончив съемки в фильме «Класс 92», Гари Невилл и Райан Гиггз возвращались на поезде из Лондона в Манчестер. Друзья вели оживленную беседу о создании новой футбольной академии в городе. «Подобных учреждений всегда не хватает, или же они превращаются в детсады для богатых, которые могут позволить себе платить за обучение неподъемные для простых людей суммы. Мы чувствовали, что многие футбольные школы работают неэффективно и неправильно», — говорил Гари Невилл. Поразмыслив, они поняли, что единственный способ организовать хорошую академию — стать владельцем небольшого местечкового клуба.

Так Гари с Райаном и вспомнили про «Солфорд Сити» — полулюбительский клуб, прозябавший на тот момент в восьмом дивизионе. «Мы понятия не имели, кто является владельцем клуба, кто играет в нем. Ни малейшей идеи. Но беседа в поезде разожгла наш интерес, и два дня спустя мы с Райаном отправились на встречу с президентом Дейвом Расселлом, а затем с главой совета директоров Кэрен Бэйрд», — вспоминает Невилл. Встреча прошла успешно: руководство приняло предложение экс-звезд «МЮ», и механизм был запущен. К проекту присоединились Фил Невилл, Ники Батт и Пол Скоулз – все пятеро получили по 10% акций клуба. Оставшуюся половину купил сингапурский миллиардер Питер Лим, владелец «Валенсии». До того клуб управлялся комитетом из 12 волонтеров и болельщиками, активно принимавшими участие в жизни любимой команды.

 

Раскол

В Британии всегда было очень трепетное отношение к футбольной истории, поэтому к участию в проекте сингапурца Лима многие отнеслись особенно настороженно. Примеров, когда иностранцы скупали местные команды, меняя их до неузнаваемости, предостаточно. Более того, Лим и «Класс-92» осмелились сменить цвета и логотип команды. И если эмблема пережила лишь небольшой ребрендинг, то цвета изменились кардинально. На смену мандариново-черным пришли красно-белые, как у «МЮ». «Все уже никогда не будет, как раньше. Если они хотят громких побед и успеха, пусть идут на «Олд Траффорд» или на «Этихад» — это все тут, рядом. Нам это зачем? Ничего не изменится. Мы будем для них как красивая машина», — с сожалением говорил один из давних болельщиков команды.

Турнир мечтателей. Кто взрывает Кубок Франции

В структуре «Солфорда» новость также встретили без энтузиазма. Для работника билетной кассы местного «Мур Лейн» клуб стал домом и спасением. И у него были веские причины на то, чтобы охранить команду от перемен. «Раньше я очень любил выпить. Начинал с понедельника и продолжал всю неделю. Шестнадцать банок пива в день: парочку перед уходом на работу, еще парочку за обедом – пил постоянно. Но четыре года назад пришел сюда, в «Солфорд», и в моей жизни все изменилось. Я полностью посвятил себя клубу, а он излечил меня от этого ужаса. Это стало моим хобби и помогло отвлечься от дома, работы, рутинных проблем. Сейчас все прекрасно. Внуки приходят ко мне каждую субботу, продают со мной билеты на игры. Я не хочу, чтобы все это исчезло из моей жизни. Раньше она состояла лишь из смутных воспоминаний, теперь же я наслаждаюсь каждым днем», — говорит мужчина.

Поняв, что «Солфорд» может расколоться на две части, Гари Невилл собрал болельщиков и сотрудников, чтобы всех успокоить. Он заявил, что этот шаг был сделан лишь во благо клуба: «Если мы вечно хотим сидеть на дне английского футбола – Питер Лим нам не нужен. Но у нас в планах сделать клуб настолько большим, насколько это возможно. Поэтому он нам необходим».

Почему же именно «Солфорд»?

«Класс 92» и Солфорд неразрывно связаны. Именно здесь родился Пол Скоулз. Видимо, потому у англичанина столь тяжелый характер: попробуй проведи детство в таком месте. Здесь началась карьера Гари Невилла: свой первый просмотр он проходил именно в местном «Солфорд Сити» и только потом оказался в «МЮ». Семья Райна Гиггза переехала в этот город из Кардиффа. Покупка клуба в родном для всех них месте – логичное решение. «Спортивное наследие этого региона имеет 320-летнюю историю. Это самое старое достояние своего рода, которое только есть в районе Манчестера. И все это должно быть защищено таким образом, чтобы стать прочным наследием для будущих поколений», — говорит Ники Батт, глава академии «МанЮнайтед».

Дьявольское лето. Обзор соцсетей «Манчестер Юнайтед» во время предсезонья

У разбитого туалета

Четыре года бывшие одноклубники исследуют низы английского футбола. За это время Гиггз и компания повидали немало настоящего трэша, с коим не столкнешься в топ-лиге. Игроки команды трудятся сразу на нескольких работах, приходят пьяными на тренировки и моются всем составом в паре душевых кабинок. А инфраструктура клуба ограничивается полем, похожим на картофельное, и парой трибун, которые вот-вот развалятся. Оставить такое без внимания ребята не могли. «Классу-92» захотелось увековечить свою работу и жизнь клуба изнутри в истории.

В 2015 году они позвали журналистов BBC, на протяжении года снимавших документальный фильм о том, как «Солфорд Сити» рубится в чисто британский футбол без примесей. «Сейчас здесь творится история, и мы обязаны показать, с чего все начиналось», — объяснили свое решение владельцы клуба. Фильм «Класс-92: вне своей лиги» подробно рассказывает о внутренней кухне команды, освещая все, вплоть до мелких деталей.

Вначале показана сцена, отлично передающая ситуацию в «Солфорд Сити» на момент прихода бывших звезд «МЮ»:

«Черт возьми! Нам нужно все переделать! Проще сделать все с нуля, чем что-то здесь восстановить. Как думаешь, что лучше — новый туалет или нападающий?» — сокрушается Гари Невилл, посмотрев на санузел. «Вообще-то нам нужно и то и то», – с грустью отвечает работник клуба.

Дебютный сезон и кризис в команде

На старте первого сезона ведомый новыми владельцами «Солфорд» превзошел все ожидания: первые месяцы команда уверенно держалась на первой строчке таблицы. Но к ноябрю начался спад. Тренер Фил Пауэр от матча к матчу отчаянно пытался достучаться до игроков в раздевалке каждую неделю, но клуб продолжал катитьcя вниз.

Он даже усадил на скамейку одного из лидеров команды, Джейсона Джарретта, чем спровоцировал у него рецидив депрессии. Когда-то Джарретт играл за «Уиган», побеждая с ним в Чемпионшипе. Там он зарабатывал 9 тысяч фунтов в неделю. Теперь он сидит дома с дочкой, листает альбом старых фотографий и играет за 300 фунтов.

«Проблемы у меня начались лет в 25-26. Слишком многого ожидал от карьеры и слишком мало получил. Все это привело меня к ужасной депрессии. Я ходил к психологу и даже думал о суициде. Серьезно, я однажды чуть не сделал это. Только в последние годы я стал чувствовать себя лучше, смирился с этим. Но к психологу я хожу до сих пор. Когда ты жил хорошо, а потом вдруг потерял все – это сложно. Но сейчас клуб и все ребята помогают мне, и я чувствую, что на правильном пути», — откровенничает футболист.

В январе 2015-го «Класс-92» отправил Фила Пауэра в отставку. На смену ему пришел дуэт тренеров в лице Энтони Джонсона и Бернарда Морли. Они ветераны лиги с репутацией самых жестких коучей, за что их прозвали головорезами. Под их руководством «Солфорд» выиграл 15 из 17 матчей, получив автоматический промоушн в седьмую лигу. Еще через год они были уже в шестом дивизионе. Но все это стоило команде больших нервов. Джонсон и Морли были настолько жестки с игроками, что даже после победного матча могли выдать в раздевалке что-то вроде: «Мать вашу, чем вы занимались эти две недели?» Мужики могли легко ввязаться в драку и выкинуть оппонента за пределы поля. Особенно Джонсон: днем он подрабатывает водителем фуры, потому что на зарплату тренера низшей лиги долго не протянешь. «Мой нрав такой, потому что я хочу, чтобы моя команда делала все правильно. Если этого не происходит, я разгораюсь сильнее. Я усердно работал всю неделю, а они в один миг все спустили в унитаз», — говорит Джонсон.

У нас в клубе. Как Мальдини и Бекхэм строят команды в Америке

Подвиги в Кубке Англии и трагическая осечка

В сезоне-2015/16 «Солфорд» по-крупному отжег в Кубке Англии. Команда «Класса-92» вынесла пару клубов из Футбольной лиги. В 2015-м не повезло «Ноттс Каунти», а в 2016-м – «Брэдфорду». Игра с «сороками» стала официальным дебютом «Солфорда» на британском телевидении (матч транслировал канал BBC 2), а сам клуб одержал победу со счетом 2:0. «Я, ***, в восторге!» – рецензировал игру тренер Джонсон после финального свистка. Остановить их смог только «Хартлпул», да и то в переигровке.

На следующий год «Солфорд» перешел на профессиональную основу и открыл реконструированный «Мур Лейн». Отныне стадион вмещает пять тысяч человек вместо двух и носит название Peninsula Stadium — в честь спонсора. В марте 2017-го Энтони Джонсон и Бернард Морли подписали с клубом полноценные контракты. Но затем команда угодила в кризис, выиграв лишь в одном матче из пяти. Тренерский дуэт перешел к экстренным мерам: в перерыве шестого матча в раздевалке вспыхнула драка – и это помогло! «Солфорд» одержал волевую победу. Но радость была недолгой. Уже в следующем матче игроки привезли себе три пенальти с 84-й по 90-ю минуты, упустили победу и начали новую разборку. Помимо долгих и жестких разговоров игроков ожидали изнурительные ночные пробежки по городу. В конечном итоге сквозь мат и унижения «Солфорд» доковылял до плей-офф. Но там их ждало главное разочарование в истории – поражение от «Галифакса» в серии пенальти.

Исторический успех и перспективы

Летом 2017-го клуб вновь ждали перемены. Спортивным директором «Солфорда» был назначен Крис Каспер – еще один выпускник «Класса-92», правда не такой успешный, как Гиггз и компания. В этот же период «Солфорд» полностью стал профессиональным клубом. Некоторые игроки даже отказались от основной работы, подписав двухлетние контракты на сумму 30-35 тысяч фунтов в год. И это дало результат. Команда проиграла первый матч сезона «Дарлингтону», зато потом провела серию без поражений длиной в несколько месяцев. По итогам сезона «Солфорд» уступил всего в 7 матчах из 42 и уверенно выиграл северную Национальную лигу. Главной целью руководства было и остается попадание в Футбольную лигу (2-4-й дивизионы страны) за первые десять лет.

До заветной цели осталось удачно провести один сезон. А значит, скоро «Солфорду» будет впору помечтать о чем-то покруче. Например, о выходе в Чемпионшип. Деньги у Питера Лима есть, а поскольку проект полностью оправдывает ожидания, большие инвестиции неминуемы. В планах построить новый стадион на 25 тысяч (старый «Мур Лейн» отойдет академии) и создать в Манчестере еще один по-настоящему сильный клуб. Следуя братскому принципу «Вместе играли – вместе ведем дела», закадычные друзья из «Класса-92» способны на чудеса. Через несколько лет «Солфорд» будет выступать в Премьер-лиге – это не должно кого-то удивлять. Это всего лишь вопрос времени.

Fergie Time. Кто поверг в шок всю Европу

«Класс 92» — документальный рассказ о том, как шестеро молодых игроков «Манчестер Юнайтед» — Фил и Гари Невиллы, Райан Гиггз, Ники Батт, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм становились суперзвездами. Фильм охватывает период с 1992 года, когда «МЮ» выиграл молодежный Кубок Англии, по 1999-й – до победы «красных дьяволов» в Лиге чемпионов. История побед и дружбы на фоне социальных и политических перемен, происходивших в Великобритании в эти восемь лет.

«Класс 92» — документальный рассказ о том, как шестеро молодых игроков «Манчестер Юнайтед» — Фил и Гари Невиллы, Райан Гиггз, Ники Батт, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм становились суперзвездами звездами. Фильм охватывает период с 1992 года, когда «МЮ» выиграл молодежный Кубок Англии, по 1999-й – до победы «красных дьяволов» в Лиге чемпионов. История побед и дружбы на фоне социальных и политических перемен, происходивших в Великобритании в эти восемь лет.

«Класс-92»: друг о друге

Райан Гиггз, братья Невиллы, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Ники Батт – эти игроки хорошо знакомы каждому поклоннику английского футбола. Главным прорывом для них стал сезон-1998/99, когда эта шестерка помогла завоевать «Манчестер Юнайтед» требл (выиграть АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов). Но лучше всего охарактеризовать друг друга могут они сами, ведь крепкая дружба может сказать больше, чем кубки и медали.

Гари и Фил Невиллы

«Гари – настоящий трудяга! Он постоянно что-то делал, был чем-то занят, не мог усидеть на месте. Мы так и звали его — Чертова пчелка. Он один из тех ребят, которых если знаешь лично, то просто обожаешь. Если же нет, то он мог сильно раздражать. Такой у него характер», — говорили о Гари Невилле друзья из «Класса-92».

Таким же был и его брат Фил. «Они постоянно возились с мячом! Вы сидите после каких-то упражнений, отдыхаете. А эти двое угарают над вами, называют бездельниками и зовут играть. Говоришь им: «Да расслабьтесь, парни, отдохните!» А они в ответ только смеются и шушукаются между собой. Такими они были с самого детства – полностью сосредоточенные на игре. И это работало», — говорят о братьях Бекхэм, Гиггз и Скоулз.

Райан Гиггз

Имя валлийца вписано в Книгу рекордов Гиннеса – он принимал участие во всех сезонах английской Премьер-лиги (с 1992 года) и является единственным игроком, который забивал в каждом из них. «Когда я впервые увидел, как он играет, подумал, что это конец! Если мы все должны так играть – это бессмысленно. Проще сразу возвращаться домой и пинать мяч во дворе», — вспоминает Гари Невилл.

Ники Батт

«Ники родом из Гартона – очень неблагополучного района Манчестера. Его первой машиной был форд. Когда я увидел ее, просто опешил. Она вся была обмотана толстой цепью, да так, что я даже не мог представить, как машина может с ней ездить. Я сказал ему: «Эй, парень, зачем ты обмотал свою тачку цепью, ты что вообще делаешь?» На что он ответил мне: «Там, откуда я родом, без нее никуда, это для безопасности!» А еще он был очень жестким парнем, всегда говорил то, что думает, в лицо. Зато ты всегда чувствовал себя с ним в безопасности в темной подворотне», — рассказывают о Ники друзья из «Класса-92».

Пол Скоулз

Пол Скоулз начал играть за юношескую команду «Манчестер Юнайтед» в 1991 году и уже через полтора года получил сертификат профессионального игрока. «Очень трудно описать Пола. На поле он имел буйный нрав, но вне его вел себя совершенно иначе. Заходишь к нему в комнату – там темнота, как в пещере. Занавески, закрытые ставни, и только телевизор работает. Ему не нужна была слава или что-то еще. Он тихий романтик, который просто хотел играть в футбол и отдавал всего себя этому», — говорят о нем Фил Невилл и Райан Гиггз.

Дэвид Бекхэм

«Бекс всегда хотел быть знаменитым, одного футбола ему было мало. Он хотел ходить на концерты, кататься на крутых тачках и крутиться в высшем обществе. Дэвид перевернул привычное представление о футболистах и начал заниматься еще и модой. Однако в раздевалке он всегда был обычным человеком», — характеризует Дэвида Райан Гиггз. Хоть Бекхэма и относят к «Классу-92», он оказался в Манчестере чуть позже своих будущих товарищей. Дэвид родился в Лондоне, в семье рабочего и парикмахерши, а карьеру свою начинал в столице. «Он не достиг тех высот, когда про игрока можно сказать: это действительно топовый футболист мирового масштаба. Излишняя слава и светская жизнь помешали ему», — с грустью констатирует Фергюсон.

Текст: Евгений Морозов
Фото: официальный сайт «Солфорд Сити»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Челси Кубок Англии 2018

Личное дело. «Челси» выиграл Кубок Англии

Реал Мадрид 2018

Культ личности. Три человека, решивших судьбу финала Лиги чемпионов

Салах

Наградной список. Итоги чемпионата Англии-2017/18

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 